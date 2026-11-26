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Ανάμεσα στην κατασκευή των πολυτελέστερων αυτοκινήτων του κόσμου και την ικανοποίηση των πλέον εκκεντρικών επιθυμιών της εκλεκτής πελατείας της, η Rolls-Royce βρήκε χρόνο να ασχοληθεί και με μια υπόθεση που εμείς οι Έλληνες παίρνουμε πολύ στα σοβαρά, το τάβλι. Και όπως συμβαίνει με οτιδήποτε φέρει τα δύο συμπλεκόμενα «R» της βρετανικής εταιρείας, ακόμη και μια τόσο απλή υπόθεση, όπως το να ρίχνεις δύο ζάρια πάνω σε ένα κομμάτι ξύλο, εξελίσσεται σε μια άσκηση υψηλής μηχανικής, εκλεπτυσμένου γούστου και οικονομικής υπερβολής.Το νέο δημιούργημα των ανθρώπων του Goodwood χρειάστηκε περισσότερο από έναν χρόνο για να εξελιχθεί, κατασκευάζεται κατά παραγγελία και η τιμή του, σύμφωνα με δημοσιεύματα του διεθνούς Τύπου, εκτιμάται στα 50.000 δολάρια. Η Rolls-Royce δεν επιβεβαιώνει το ποσό, τηρώντας την παλαιά αριστοκρατική συνήθεια να θεωρεί τη συζήτηση περί χρημάτων ζήτημα κακής ανατροφής. Πρόκειται, εν ολίγοις, για ένα τάβλι που κοστίζει όσο ένα αξιοπρεπέστατο οικογενειακό αυτοκίνητο.H σχέση της Rolls-Royce με το συγκεκριμένο παιχνίδι έχει αρκετό παρελθόν. Το 1938, ένας πελάτης της εταιρείας είχε παραγγείλει μια Wraith με ενσωματωμένο τάβλι στον χώρο των πίσω επιβατών. Τότε, όπως και σήμερα, η μεγάλη πολυτέλεια ήταν να έχεις κάποιον άλλον να ασχολείται με την οδήγηση, ενώ εσύ μπορούσες να αφοσιωθείς απερίσπαστος στις ζαριές σου. Σχεδόν εννέα δεκαετίες αργότερα, οι άνθρωποι του τμήματος Bespoke της Rolls-Royce διαπίστωσαν ότι το τάβλι εξακολουθεί να έχει περίοπτη θέση στις κοινωνικές συναναστροφές της εκλεκτής πελατείας τους. Και αποφάσισαν να του προσδώσουν όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που κάνουν ξεχωριστά τα αυτοκίνητά τους.Το πλακωτό της υψηλής κοινωνίαςΤο ενδιαφέρον στην όλη ιστορία είναι ότι η Rolls-Royce αντιμετώπισε την κατασκευή του ταβλιού με τη σοβαρότητα που θα αντιμετώπιζε την εξέλιξη ενός νέου αυτοκινήτου. Οι σχεδιαστές της πέρασαν αρκετές ώρες παίζοντας μεταξύ τους, μελετώντας το βάρος των πουλιών, την αίσθηση της επιφάνειας, τον ήχο των ζαριών και τις κινήσεις των χεριών των παικτών. Το πλαίσιο είναι κατασκευασμένο από μασίφ αμερικανική καρυδιά, η οποία επιλέχθηκε όχι μόνο για την αισθητική της αλλά και για την αντοχή της στο βάρος του περίτεχνου μηχανισμού ανοίγματος. Η επιφάνεια του παιχνιδιού αποτελείται από προσεκτικά επιλεγμένους καπλαμάδες, τοποθετημένους υπό γωνία 55 μοιρών, όπως συμβαίνει και με τις ξύλινες επενδύσεις στο εσωτερικό των Rolls-Royce. Τα χαρακτηριστικά τρίγωνα του ταβλιού σχηματίζονται από λεπτοδουλεμένα κομμάτια καρυδιάς και καπνιστού ευκαλύπτου, τοποθετημένα ένα προς ένα.Οι δερμάτινες επενδύσεις, στις αποχρώσεις Sunrise και Sunset, έχουν αντληθεί από τη χρωματική παλέτα των αυτοκινήτων της εταιρείας και παραπέμπουν στα τοπία της αρχαίας Μεσοποταμίας, εκεί όπου εντοπίζονται μερικοί από τους μακρινούς προγόνους του σημερινού ταβλιού. Στο εξωτερικό υπάρχει ένα μοτίβο μικροσκοπικών διατρήσεων στο δέρμα, εμπνευσμένο από τους αμμόλοφους της ερήμου όπως φαίνονται από ψηλά. Μια τεχνοτροπία που οι πελάτες της εταιρείας μπορούν να παραγγείλουν και για το εσωτερικό της Phantom τους.Το ασσόδυο και η πολυτέλειαΤο πιο εντυπωσιακό στοιχείο της κατασκευής είναι ο μηχανισμός ανοίγματος, ο οποίος έχει δημιουργηθεί από ένα συμπαγές κομμάτι αλουμινίου, γυαλισμένο στο χέρι και στη συνέχεια ανοδιωμένο. Καθώς ανοίγει το τάβλι, ο κεντρικός άξονας περιστρέφεται προς την αντίθετη κατεύθυνση, αποκαλύπτοντας τα πούλια και τα υπόλοιπα εξαρτήματα του παιχνιδιού. Επάνω του βρίσκεται η περίφημη Spirit of Ecstasy, η φτερωτή φιγούρα της Rolls-Royce, η οποία χάρη σε έναν μηχανισμό αυτοευθυγράμμισης παραμένει πάντοτε όρθια, ανεξαρτήτως της γωνίας ανοίγματος. Κάτι ανάλογο συμβαίνει με τα εμβλήματα της εταιρείας στο κέντρο των τροχών των αυτοκινήτων της. Τα πούλια είναι κατασκευασμένα από ένα σύνθετο υλικό που περιέχει βωξίτη, σε δύο αποχρώσεις, Deep Night Sky και Antarctica White. Έχουν την υφή, το βάρος και την αίσθηση μιας λείας πέτρας ποταμού, με μικροσκοπικές αντανακλάσεις στις γυαλιστερές επιφάνειές τους.Ακόμη και το ειδικό ζάρι, απαραίτητο στο διεθνές αγωνιστικό backgammon, έχει αποκτήσει μια αντισυμβατική εξαγωνική μορφή, εμπνευσμένη από τις κυψέλες των μελισσών αλλά και από τη γεωμετρία των μηχανικών εξαρτημάτων. Τα δοχεία για τα ζάρια είναι επίσης κατασκευασμένα από αλουμίνιο και διαθέτουν δερμάτινη επένδυση στη βάση τους, ώστε να περιορίζεται ο θόρυβος. Το τελευταίο αποτελεί μάλλον σχεδιαστικό ατόπημα για τα ελληνικά δεδομένα, καθώς ο εκκωφαντικός θόρυβος των ζαριών και το βίαιο χτύπημα του πουλιού πάνω στο ξύλο συνιστούν αναπόσπαστο μέρος της ψυχολογικής εξόντωσης του αντιπάλου.Το αγαπημένο παιχνίδι των πλουσίωνΗ Rolls-Royce γνωρίζει πολύ καλά σε ποιο κοινό απευθύνεται. Ήδη από τις δεκαετίες του ’60 και του ’70, το backgammon είχε εξελιχθεί σε αγαπημένη συνήθεια της διεθνούς κοσμικής αφρόκρεμας. Από τον Mick Jagger και τον Paul Newman μέχρι τους θαμώνες των αριστοκρατικών λεσχών του Λονδίνου και των καζίνο του Μόντε Κάρλο, το τάβλι αποτελούσε αναπόσπαστο αξεσουάρ της καλής ζωής. Σήμερα, η Rolls-Royce έρχεται να επιβεβαιώσει ότι μία από τις πιο προσοδοφόρες δραστηριότητες της σύγχρονης βιομηχανίας της πολυτέλειας είναι να ανακαλύπτει ολοένα και ακριβότερους τρόπους για να κάνουμε τα ίδια ακριβώς πράγματα. Το τάβλι της ιστορικής μάρκας αυτοκινήτων, είναι αναμφίβολα ένα πανέμορφο αντικείμενο, ένα μικρό ποίημα της μηχανικής και της ανθρώπινης δεξιοτεχνίας. Και θα βρει τη θέση του δίπλα σε πανάκριβα πούρα, συλλεκτικά ουίσκι και έργα τέχνης στα σαλόνια των αφόρητα πλούσιων αυτού του πλανήτη.Όσο για εμάς τους υπόλοιπους, που η ζωή δεν υπήρξε ιδιαίτερα απλόχερη στις ζαριές, υπάρχει πάντα η παρήγορη σκέψη ότι δύο καρέκλες κάτω από έναν πλάτανο, ένα τάβλι των 25 ευρώ και ένας καλός φίλος απέναντι μπορούν να εξασφαλίσουν μια θαυμάσια εκδοχή της πολυτέλειας. Και υπάρχει, βέβαια, και η ανεκτίμητη απόλαυση να κερδίσεις κάποιον που έδωσε 50.000 δολάρια για το τάβλι του.