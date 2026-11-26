Συστάσεις στους καταναλωτές για τις ηλεκτρονικές αγορές με αφορμή τις επικείμενες εκπτωτικές ημέρες και την έναρξη της εορταστικής περιόδου, απευθύνει η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) καλώντας τους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν πραγματοποιούν αγορές μέσω διαδικτυακών πλατφορμών (marketplaces).Με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας και της ασφάλειας στις διαδικτυακές αγορές η ΕΕΤΤ συνιστά στους καταναλωτές τα ακόλουθα:Όταν αγοράζετε προϊόντα μέσω μιας διαδικτυακής πλατφόρμας, ενδέχεται να συναλλάσσεστε με ανεξάρτητους επαγγελματίες πωλητές και όχι απαραίτητα με την ίδια την πλατφόρμα. Για τον λόγο αυτό, θα πρέπει να ελέγχετε την επωνυμία, τη διεύθυνση και τα στοιχεία επικοινωνίας του πωλητή, τα οποία η πλατφόρμα οφείλει να καθιστά διαθέσιμα με σαφή, εύκολα προσβάσιμο και κατανοητό τρόπο.