Τα επτά σημεία που πρέπει να προσέξετε στις ηλεκτρονικές αγορές για Black Friday και γιορτές
Τα επτά σημεία που πρέπει να προσέξετε στις ηλεκτρονικές αγορές για Black Friday και γιορτές
Τι συνιστά η ΕΕΤΤ στους καταναλωτές με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας και της ασφάλειας στις διαδικτυακές αγορές
Συστάσεις στους καταναλωτές για τις ηλεκτρονικές αγορές με αφορμή τις επικείμενες εκπτωτικές ημέρες και την έναρξη της εορταστικής περιόδου, απευθύνει η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) καλώντας τους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν πραγματοποιούν αγορές μέσω διαδικτυακών πλατφορμών (marketplaces).
Με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας και της ασφάλειας στις διαδικτυακές αγορές η ΕΕΤΤ συνιστά στους καταναλωτές τα ακόλουθα:
✓ Ελέγξτε τα στοιχεία του πωλητή πριν προβείτε σε μία διαδικτυακή αγορά από την πλατφόρμα
Όταν αγοράζετε προϊόντα μέσω μιας διαδικτυακής πλατφόρμας, ενδέχεται να συναλλάσσεστε με ανεξάρτητους επαγγελματίες πωλητές και όχι απαραίτητα με την ίδια την πλατφόρμα. Για τον λόγο αυτό, θα πρέπει να ελέγχετε την επωνυμία, τη διεύθυνση και τα στοιχεία επικοινωνίας του πωλητή, τα οποία η πλατφόρμα οφείλει να καθιστά διαθέσιμα με σαφή, εύκολα προσβάσιμο και κατανοητό τρόπο.
Διαβάστε τη συνέχεια στο newmoney.gr
Με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας και της ασφάλειας στις διαδικτυακές αγορές η ΕΕΤΤ συνιστά στους καταναλωτές τα ακόλουθα:
✓ Ελέγξτε τα στοιχεία του πωλητή πριν προβείτε σε μία διαδικτυακή αγορά από την πλατφόρμα
Όταν αγοράζετε προϊόντα μέσω μιας διαδικτυακής πλατφόρμας, ενδέχεται να συναλλάσσεστε με ανεξάρτητους επαγγελματίες πωλητές και όχι απαραίτητα με την ίδια την πλατφόρμα. Για τον λόγο αυτό, θα πρέπει να ελέγχετε την επωνυμία, τη διεύθυνση και τα στοιχεία επικοινωνίας του πωλητή, τα οποία η πλατφόρμα οφείλει να καθιστά διαθέσιμα με σαφή, εύκολα προσβάσιμο και κατανοητό τρόπο.
Διαβάστε τη συνέχεια στο newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα