Απάτες στις πληρωμές: Εκτίθεται ένας στους τρεις Ευρωπαίους – Οι κάρτες εκτοπίζουν τα μετρητά, αλλά οι πολίτες δεν τα εγκαταλείπουν
Απάτες στις πληρωμές: Εκτίθεται ένας στους τρεις Ευρωπαίους – Οι κάρτες εκτοπίζουν τα μετρητά, αλλά οι πολίτες δεν τα εγκαταλείπουν
Aυξανόμενη η έκθεση των πολιτών σε περιστατικά απάτης - Οι Ευρωπαίοι θέλουν να διατηρήσουν τη δυνατότητα επιλογής μεταξύ μετρητών και καρτών
Oι απόπειρες απάτης δείχνουν να θεριεύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την ίδια στιγμή που οι κάρτες υπερτερούν ξεκάθαρα πλέον έναντι των μετρητών στις πληρωμές των καταναλωτών. Πλην όμως οι τελευταίοι θέλουν να διατηρούν στο ακέραιο τη δυνατότητα να επιλέγουν και εν τέλει χρησιμοποιούν μετρητά στις μικρές τους συναλλαγές. Το 2026, το 28% των καταναλωτών της Ευρωζώνης δήλωσε ότι αντιμετώπισε απόπειρα απάτης που σχετίζεται με πληρωμές, ενώ το 5% ανέφερε ότι υπέστη πραγματική οικονομική ζημία από απάτη στις πληρωμές.
Η αυξανόμενη έκθεση των πολιτών σε περιστατικά απάτης αποτελεί μία από τις σημαντικές διαπιστώσεις της νέας έρευνας της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) για τις συνήθειες και τις προτιμήσεις των καταναλωτών στις πληρωμές (SPACE 2026), η οποία αποτυπώνει παράλληλα τη σταδιακή αλλαγή του τρόπου με τον οποίο πραγματοποιούνται οι καθημερινές συναλλαγές στην Ευρωζώνη.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Η αυξανόμενη έκθεση των πολιτών σε περιστατικά απάτης αποτελεί μία από τις σημαντικές διαπιστώσεις της νέας έρευνας της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) για τις συνήθειες και τις προτιμήσεις των καταναλωτών στις πληρωμές (SPACE 2026), η οποία αποτυπώνει παράλληλα τη σταδιακή αλλαγή του τρόπου με τον οποίο πραγματοποιούνται οι καθημερινές συναλλαγές στην Ευρωζώνη.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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