Duran Duran: Όταν 5 αγόρια ξεσήκωναν τον πλανήτη – Θαλαμηγοί, εξωτικά βιντεοκλίπ, υστερία και εφηβικοί έρωτες
Duran Duran: Όταν 5 αγόρια ξεσήκωναν τον πλανήτη – Θαλαμηγοί, εξωτικά βιντεοκλίπ, υστερία και εφηβικοί έρωτες
Υπήρχε μια εποχή που για ένα κορίτσι στην εφηβεία το δίλημμα «Duran Duran ή Wham!» μπορούσε να είναι εξίσου σοβαρό με οποιοδήποτε άλλο υπαρξιακό ζήτημα
UPD:
Μια εποχή που οι αφίσες των αγαπημένων τραγουδιστών κάλυπταν τους τοίχους των παιδικών δωματίων, τα ονόματά τους γράφονταν στα σχολικά θρανία και οι επιστολές στα νεανικά περιοδικά γίνονταν πεδίο αντιπαράθεσης ανάμεσα σε αντίπαλα στρατόπεδα θαυμαστριών.
Ηταν η γενιά μετά το Πολυτεχνείο, μετά τη Χούντα και τη μεταπολίτευση, όταν άρχιζε να αλλάζει το παγκόσμιο σκηνικό. Ο Ψυχρός Πόλεμος δεν είχε τελειώσει ακόμα. Το Τείχος του Βερολίνου έμοιαζε πως θα μείνει όρθιο για πάντα. Η μια υπερδύναμη (Αμερική) συνέχιζε να ασχολείται με το Βιετνάμ και την Κορέα. Και αυτό επηρέαζε τόσο τη μουσική, όσο και την κινηματογραφική βιομηχανία της Αμερικής – και κατ’ επέκταση του πλανήτη. Τα πάντα είχαν να κάνουν με τις σχέσεις Αμερικής – ΕΣΣΔ. Κι αν ο ένας από τους δύο θα πατήσει το «κουμπί» του πυρηνικού ολέθρου.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Ηταν η γενιά μετά το Πολυτεχνείο, μετά τη Χούντα και τη μεταπολίτευση, όταν άρχιζε να αλλάζει το παγκόσμιο σκηνικό. Ο Ψυχρός Πόλεμος δεν είχε τελειώσει ακόμα. Το Τείχος του Βερολίνου έμοιαζε πως θα μείνει όρθιο για πάντα. Η μια υπερδύναμη (Αμερική) συνέχιζε να ασχολείται με το Βιετνάμ και την Κορέα. Και αυτό επηρέαζε τόσο τη μουσική, όσο και την κινηματογραφική βιομηχανία της Αμερικής – και κατ’ επέκταση του πλανήτη. Τα πάντα είχαν να κάνουν με τις σχέσεις Αμερικής – ΕΣΣΔ. Κι αν ο ένας από τους δύο θα πατήσει το «κουμπί» του πυρηνικού ολέθρου.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα