Υπήρχε μια εποχή που για ένα κορίτσι στην εφηβεία το δίλημμα «Duran Duran ή Wham!» μπορούσε να είναι εξίσου σοβαρό με οποιοδήποτε άλλο υπαρξιακό ζήτημα