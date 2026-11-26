Εuronews: Πώς η Ελλάδα έφτασε να δανείζεται φθηνότερα από Γαλλία και Ιταλία – Τα πλεονάσματα και η εντυπωσιακή ανατροπή

Η αποκλιμάκωση του χρέους, τα δημοσιονομικά πλεονάσματα και η ανάπτυξη ενισχύουν την εμπιστοσύνη των αγορών, ωστόσο η χαμηλή αποταμίευση, ο πληθωρισμός και η παραγωγικότητα παραμένουν σημαντικές προκλήσεις