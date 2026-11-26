Εuronews: Πώς η Ελλάδα έφτασε να δανείζεται φθηνότερα από Γαλλία και Ιταλία – Τα πλεονάσματα και η εντυπωσιακή ανατροπή
Εuronews: Πώς η Ελλάδα έφτασε να δανείζεται φθηνότερα από Γαλλία και Ιταλία – Τα πλεονάσματα και η εντυπωσιακή ανατροπή
Η αποκλιμάκωση του χρέους, τα δημοσιονομικά πλεονάσματα και η ανάπτυξη ενισχύουν την εμπιστοσύνη των αγορών, ωστόσο η χαμηλή αποταμίευση, ο πληθωρισμός και η παραγωγικότητα παραμένουν σημαντικές προκλήσεις
Εντυπωσιακή αλλαγή καταγράφεται στην εικόνα της Ελλάδας στις διεθνείς χρηματοπιστωτικές αγορές, καθώς το κόστος δανεισμού της χώρας έχει υποχωρήσει κάτω από τα αντίστοιχα επίπεδα της Ιταλίας και της Γαλλίας. Η εξέλιξη αυτή αποτυπώνει τη βελτίωση της πιστοληπτικής αξιοπιστίας της Αθήνας, την πρόοδο στα δημόσια οικονομικά και τη σταδιακή αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους. Ωστόσο, παρά τη θετική πορεία, εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές αδυναμίες, κυρίως σε ό,τι αφορά την αποταμιευτική δυνατότητα των ελληνικών νοικοκυριών.
Η σημερινή κατάσταση απέχει σημαντικά από την εικόνα που παρουσίαζε η χώρα το 2012. Τότε, εν μέσω της κρίσης δημόσιου χρέους και λίγο πριν από τη μεγαλύτερη αναδιάρθρωση κρατικών οφειλών που είχε καταγραφεί διεθνώς, η απόδοση των ελληνικών δεκαετών ομολόγων είχε ξεπεράσει το 35%. Την ίδια περίοδο, η Ιταλία αντιμετωπιζόταν ως η επόμενη χώρα που ενδεχομένως θα βρισκόταν στο επίκεντρο της κρίσης, έχοντας καταγράψει αποδόσεις άνω του 7%.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Η σημερινή κατάσταση απέχει σημαντικά από την εικόνα που παρουσίαζε η χώρα το 2012. Τότε, εν μέσω της κρίσης δημόσιου χρέους και λίγο πριν από τη μεγαλύτερη αναδιάρθρωση κρατικών οφειλών που είχε καταγραφεί διεθνώς, η απόδοση των ελληνικών δεκαετών ομολόγων είχε ξεπεράσει το 35%. Την ίδια περίοδο, η Ιταλία αντιμετωπιζόταν ως η επόμενη χώρα που ενδεχομένως θα βρισκόταν στο επίκεντρο της κρίσης, έχοντας καταγράψει αποδόσεις άνω του 7%.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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