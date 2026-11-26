Τέλη κυκλοφορίας: Τι πρέπει να προσέξουν οι οδηγοί για να αποφύγουν τις επιβαρύνσεις

Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2026 απαιτείται εξόφληση των τελών κυκλοφορίας 2027 ή δήλωση ακινησίας. Η καθυστέρηση επιφέρει κλιμακωτά πρόστιμα έως 100%, ενώ τα ειδοποιητήρια διατίθενται ηλεκτρονικά, με ή χωρίς προσωπικούς κωδικούς TAXISnet, μέσω της ΑΑΔΕ