Τέλη κυκλοφορίας: Τι πρέπει να προσέξουν οι οδηγοί για να αποφύγουν τις επιβαρύνσεις
Τέλη κυκλοφορίας: Τι πρέπει να προσέξουν οι οδηγοί για να αποφύγουν τις επιβαρύνσεις
Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2026 απαιτείται εξόφληση των τελών κυκλοφορίας 2027 ή δήλωση ακινησίας. Η καθυστέρηση επιφέρει κλιμακωτά πρόστιμα έως 100%, ενώ τα ειδοποιητήρια διατίθενται ηλεκτρονικά, με ή χωρίς προσωπικούς κωδικούς TAXISnet, μέσω της ΑΑΔΕ
Δύο επιλογές έχουν έως το τέλος του έτους οι ιδιοκτήτες οχημάτων: να εξοφλήσουν τα τέλη κυκλοφορίας του 2027 ή να δηλώσουν ακινησία, εφόσον δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσουν το όχημά τους. Και στις δύο περιπτώσεις, καθοριστική ημερομηνία είναι η 31η Δεκεμβρίου 2026.
Η εκπρόθεσμη πληρωμή επιβαρύνεται με κλιμακωτές κυρώσεις, οι οποίες μπορούν να διπλασιάσουν την αρχική υποχρέωση. Τα ειδοποιητήρια έχουν αναρτηθεί στο myCAR της ΑΑΔΕ από τις 2 Νοεμβρίου, επιτρέποντας στους υπόχρεους να ενημερωθούν για το ποσό και να προγραμματίσουν την εξόφλησή του.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Η εκπρόθεσμη πληρωμή επιβαρύνεται με κλιμακωτές κυρώσεις, οι οποίες μπορούν να διπλασιάσουν την αρχική υποχρέωση. Τα ειδοποιητήρια έχουν αναρτηθεί στο myCAR της ΑΑΔΕ από τις 2 Νοεμβρίου, επιτρέποντας στους υπόχρεους να ενημερωθούν για το ποσό και να προγραμματίσουν την εξόφλησή του.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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