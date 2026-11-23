Επιστροφή ενοικίου έως 800 ευρώ: Τα κριτήρια και τα στοιχεία που καθορίζουν την πληρωμή

Έως 800 ευρώ για την κύρια κατοικία, επιπλέον 50 ευρώ ανά παιδί και ξεχωριστή ενίσχυση για φοιτητική στέγη – Ποιοι δικαιούνται δύο ενοίκια και πώς υπολογίζεται η επιστροφή