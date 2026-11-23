Επιστροφή ενοικίου έως 800 ευρώ: Τα κριτήρια και τα στοιχεία που καθορίζουν την πληρωμή
Επιστροφή ενοικίου έως 800 ευρώ: Τα κριτήρια και τα στοιχεία που καθορίζουν την πληρωμή
Έως 800 ευρώ για την κύρια κατοικία, επιπλέον 50 ευρώ ανά παιδί και ξεχωριστή ενίσχυση για φοιτητική στέγη – Ποιοι δικαιούνται δύο ενοίκια και πώς υπολογίζεται η επιστροφή
Στην τελική ευθεία μπαίνει η καταβολή της επιστροφής ενοικίου για τα μισθώματα του 2025, με την ΑΑΔΕ να προγραμματίζει την πίστωση των χρημάτων στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων το αργότερο έως την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2026.
Η φετινή πληρωμή εκτιμάται ότι θα καλύψει τουλάχιστον 1 εκατομμύριο ενοικιαστές, καθώς η διεύρυνση των εισοδηματικών κριτηρίων αυξάνει τον αριθμό των δυνητικών δικαιούχων κατά περίπου 70.000.
Αυτή την περίοδο πραγματοποιούνται οι τελευταίες διασταυρώσεις μεταξύ φορολογικών δηλώσεων, ηλεκτρονικών μισθωτηρίων και στοιχείων των ιδιοκτητών, ώστε να προσδιοριστούν τα ποσά που δικαιούται κάθε νοικοκυριό.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Η φετινή πληρωμή εκτιμάται ότι θα καλύψει τουλάχιστον 1 εκατομμύριο ενοικιαστές, καθώς η διεύρυνση των εισοδηματικών κριτηρίων αυξάνει τον αριθμό των δυνητικών δικαιούχων κατά περίπου 70.000.
Αυτή την περίοδο πραγματοποιούνται οι τελευταίες διασταυρώσεις μεταξύ φορολογικών δηλώσεων, ηλεκτρονικών μισθωτηρίων και στοιχείων των ιδιοκτητών, ώστε να προσδιοριστούν τα ποσά που δικαιούται κάθε νοικοκυριό.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα