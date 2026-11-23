Κάνναβη, μανιτάρια, ανανάς: Οι πρώτες ύλες νέων αυτοκινήτων
Κάνναβη, μανιτάρια, ανανάς: Οι πρώτες ύλες νέων αυτοκινήτων
Για πάνω από έναν αιώνα, τα πράγματα που χρειαζόσουν για να φτιάξεις ένα αυτοκίνητο ήταν μερικοί τόνοι ατσάλι, λίγο γυαλί και αρκετό καουτσούκ
Τα νέα οικολογικά ήθη της αυτοκινητοβιομηχανίας, σε συνδυασμό με την ανάγκη περιορισμού του βάρους και της εξάρτησης από τα παράγωγα του πετρελαίου, έχουν στρέψει το ενδιαφέρον των μηχανικών σε μάλλον ανορθόδοξες πρώτες ύλες. Πράγματα που μέχρι χθες κατέληγαν στις χωματερές, στα κομπόστ ή στη φωτιά αποτελούν πλέον αντικείμενο σοβαρής επιστημονικής έρευνας, με τους μεγάλους κατασκευαστές να αναζητούν τους προμηθευτές τους στα χωράφια, στα οινοποιεία και στις βιομηχανίες τροφίμων. Και με ορισμένα από τα εξαρτήματα των σύγχρονων αυτοκινήτων να μοιάζουν σαν να έχουμε επισκεφτεί το μανάβη της γειτονιάς μας.
Το παράδειγμα μας έρχεται από την Ιαπωνία. Η Nissan ανακοίνωσε ότι κατασκεύασε ένα καπό για το GT-R από ίνες φύλλων ανανά. Το εγχείρημα της Nissan, σε συνεργασία με την εταιρεία Food Reborn, αξιοποιεί ένα γεωργικό υπόλειμμα που μέχρι σήμερα είχε ελάχιστη εμπορική αξία. Οι ίνες των φύλλων του ανανά έχουν ενδιαφέρουσες μηχανικές ιδιότητες και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή ελαφρών σύνθετων υλικών, με πιθανές εφαρμογές ακόμη και στους αγώνες αυτοκινήτου. Η Nissan, πάντως, κάθε άλλο παρά μόνη είναι σε αυτή την ιδιότυπη περιπλάνηση της αυτοκινητοβιομηχανίας στον κόσμο των τροφίμων. Αν συγκέντρωνε κανείς όλα όσα δοκιμάζονται αυτή την περίοδο στα εργαστήρια των μεγάλων κατασκευαστών, θα μπορούσε κάλλιστα να ανοίξει ένα αξιοπρεπές κατάστημα βιολογικών προϊόντων.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Το παράδειγμα μας έρχεται από την Ιαπωνία. Η Nissan ανακοίνωσε ότι κατασκεύασε ένα καπό για το GT-R από ίνες φύλλων ανανά. Το εγχείρημα της Nissan, σε συνεργασία με την εταιρεία Food Reborn, αξιοποιεί ένα γεωργικό υπόλειμμα που μέχρι σήμερα είχε ελάχιστη εμπορική αξία. Οι ίνες των φύλλων του ανανά έχουν ενδιαφέρουσες μηχανικές ιδιότητες και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή ελαφρών σύνθετων υλικών, με πιθανές εφαρμογές ακόμη και στους αγώνες αυτοκινήτου. Η Nissan, πάντως, κάθε άλλο παρά μόνη είναι σε αυτή την ιδιότυπη περιπλάνηση της αυτοκινητοβιομηχανίας στον κόσμο των τροφίμων. Αν συγκέντρωνε κανείς όλα όσα δοκιμάζονται αυτή την περίοδο στα εργαστήρια των μεγάλων κατασκευαστών, θα μπορούσε κάλλιστα να ανοίξει ένα αξιοπρεπές κατάστημα βιολογικών προϊόντων.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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