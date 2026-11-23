Μα, 5 εκατομμύρια δολάρια για ένα… φωτόσπαθο;
Μα, 5 εκατομμύρια δολάρια για ένα… φωτόσπαθο;
Τι θα λέγατε αν, για τα Χριστούγεννα, το παιδί σας ζήταγε σαν δώρο από τον Άγιο Βασίλη το φωτόσπαθο του “κακού” από το Star Wars, Νταρθ Βέιντερ;
Τώρα που είπατε “ναι”, τι θα λέγατε εάν μαθαίνατε ότι κάποιος μόλις έδωσε περίπου 5 εκατομμύρια δολάρια για να γίνει ο ιδιοκτήτης αυτού του φωτόσπαθου; Εντάξει, δεν είναι ένα “οποιοδήποτε παιχνίδι”, αλλά το αυθεντικό αντικείμενο που χρησιμοποιήθηκε στα γυρίσματα της θρυλικής ταινίας και έτσι, αποκτά μια κάποια συλλεκτική αξία. Είναι ένα από τα “ιερά δισκοπότηρα” που αναζητούν συλλέκτες ανά τον κόσμο και πληρώνουν λεφτά, πολλά λεφτά για να τα αποκτήσουν.
Αυτοκίνητα, πίνακες, κοσμήματα και ρολόγια πουλιούνται συχνά για αμύθητα ποσά και είναι αυτά που ο περισσότερος κόσμος φαντάζεται ως “συλλεκτικά”. Στο σφυρί όμως, βγαίνουν όμως και αντικείμενα που κανείς δεν θα φανταζόταν: βιντεοπαιχνίδια, παπούτσια και ρούχα αθλητών, ένα μπουφάν αστροναύτη, σκελετοί δεινοσαύρων, γραμματόσημα, χαρτονομίσματα με «περίεργους» αριθμούς, κάρτες Πόκεμον, ένα κινητό που δεν άνοιξε ποτέ, ένα έπιπλο μιας βασίλισσας και πολλά ακόμα για τα οποία στήνεται ένας απίστευτος χορός εκατομμυρίων ευρώ.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Αυτοκίνητα, πίνακες, κοσμήματα και ρολόγια πουλιούνται συχνά για αμύθητα ποσά και είναι αυτά που ο περισσότερος κόσμος φαντάζεται ως “συλλεκτικά”. Στο σφυρί όμως, βγαίνουν όμως και αντικείμενα που κανείς δεν θα φανταζόταν: βιντεοπαιχνίδια, παπούτσια και ρούχα αθλητών, ένα μπουφάν αστροναύτη, σκελετοί δεινοσαύρων, γραμματόσημα, χαρτονομίσματα με «περίεργους» αριθμούς, κάρτες Πόκεμον, ένα κινητό που δεν άνοιξε ποτέ, ένα έπιπλο μιας βασίλισσας και πολλά ακόμα για τα οποία στήνεται ένας απίστευτος χορός εκατομμυρίων ευρώ.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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