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Οι σκάλες από μωσαϊκό μιμούνταν τα πλήκτρα πιάνου, ο πάγκος κοσμημάτων πλαισιωνόταν από μεταλλικό πλέγμα που θύμιζε φυσαρμόνικα, ενώ στη βιτρίνα δέσποζε ένα άλογο φτιαγμένο από κραγιόνια δια χειρός του τοπικού καλλιτέχνη Χερμπ Γουίλιαμς. Παρά την επιμέλεια, δεν πείστηκαν όλοι. «Γιατί να ανοίξουν κατάστημα Hermès πριν φέρουν ένα Neiman Marcus στο Νάσβιλ;» διερωτήθηκε ένας χρήστης στο Instagram. Έντεκα μήνες αργότερα, ο γαλλικός οίκος άνοιξε τις πόρτες του και στο Γουίλιαμσμπουργκ του Μπρούκλιν, πίσω από μια νεόδμητη πρόσοψη από τούβλα σχεδιασμένη ώστε να μοιάζει παλιά, προκαλώντας σχόλια περί «παρωδίας» από κτηματομεσίτες της Νέας Υόρκης.Πίσω από αυτές τις αισθητικές αντιδράσεις, ωστόσο, κρύβεται μια απολύτως υπολογισμένη επιχειρηματική στρατηγική. Την τελευταία πενταετία, οι κορυφαίοι ευρωπαϊκοί όμιλοι πολυτελείας —όπως η LVMH, η Hermès, η Kering και η Richemont— έχουν επεκταθεί επιθετικά πέρα από τα παραδοσιακά προπύργια της 5ης Λεωφόρου και του Rodeo Drive, επενδύοντας σε δευτερεύουσες αλλά ραγδαία αναπτυσσόμενες αγορές όπως το Όστιν, το Σκότσντεϊλ, το Πρίνστον και το Νάσβιλ.Τα πρώτα οικονομικά αποτελέσματα δικαιώνουν την επιλογή. Τα έσοδα της Hermès στην Αμερική αυξήθηκαν κατά 15,3% το πρώτο εξάμηνο του 2026 σε σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες, καταγράφοντας την ισχυρότερη επίδοση παγκοσμίως για τον οίκο, ενώ και η LVMH ανακοίνωσε τον Οκτώβριο συνεχιζόμενη άνοδο των πωλήσεών της στις ΗΠΑ κατά το τρίτο τρίμηνο, σύμφωνα με τους Financial Times.Η Επιβράδυνση της Κίνας και το «Φαινόμενο Πλούτου» της Wall StreetΗ στροφή προς τις Ηνωμένες Πολιτείες λειτουργεί ως κρίσιμο ανάχωμα σε μια παρατεταμένη παγκόσμια ύφεση του κλάδου. Σύμφωνα με στοιχεία της συμβουλευτικής εταιρείας Bain, ο συνολικός αριθμός των καταναλωτών ειδών πολυτελείας παγκοσμίως υποχώρησε από περίπου 400 εκατομμύρια το 2022 σε 330 εκατομμύρια το 2025, επιστρέφοντας στα επίπεδα του 2013. Η Κίνα, που για χρόνια αποτελούσε την ατμομηχανή της ανάπτυξης, έχει μετατραπεί στο μεγαλύτερο βαρίδι: οι πωλήσεις της LVMH στην Ασία (εξαιρουμένης της Ιαπωνίας) μειώθηκαν κατά 5% το τρίτο τρίμηνο, ανατρέποντας την άνοδο 4% του προηγούμενου τριμήνου και πιέζοντας ιδιαίτερα τη ναυαρχίδα της, Louis Vuitton.Σε αυτό το περιβάλλον, οι ευρωπαϊκοί όμιλοι επιδιώκουν να κεφαλαιοποιήσουν το χρηματιστηριακό ράλι της Wall Street, το οποίο τροφοδοτείται από την άνθηση της τεχνητής νοημοσύνης. Ο αναλυτής της Deutsche Bank, Άνταμ Κοχρέιν, εκτιμά ότι η υπεραπόδοση των ΗΠΑ θα διατηρηθεί για τα επόμενα τρία έως πέντε χρόνια, προβλέποντας ότι η αμερικανική αγορά ενδέχεται να εκθρονίσει την Κίνα (η οποία αντιστοιχεί στο 30% των παγκόσμιων δαπανών) ως η μεγαλύτερη μεμονωμένη αγορά για την LVMH και τη Richemont. Όπως επισημαίνει ο Λούκα Σόλκα της Bernstein, η στρατηγική απαιτεί πλέον διπλή παρουσία: εμβληματικές ναυαρχίδες στις μητροπόλεις για κύρος και τοπικά καταστήματα για την προσέγγιση των νέων θυλάκων πλούτου, σε συνδυασμό με αθλητικές χορηγίες υψηλού προφίλ, όπως η συμφωνία της LVMH με τη Formula 1 που έφερε πελάτες των Louis Vuitton και Tag Heuer στα paddock του Γκραν Πρι του Όστιν.Ο Πληθωρισμός της Πολυτέλειας, οι Δασμοί και το Στοίχημα της ΕντοπιότηταςΗ επιτυχία στις ΗΠΑ, πάντως, δεν είναι εγγυημένη για όλους. Η Kering είδε τις συγκρίσιμες πωλήσεις της να υποχωρούν κατά 22% το 2023 και 11% το 2024, αναγκαζόμενη τον περασμένο Δεκέμβριο να συμφωνήσει στην πώληση του μεριδίου της σε ακίνητο της 5ης Λεωφόρου αξίας 1 δισ. δολαρίων, μόλις έναν χρόνο μετά την απόκτησή του.Παράλληλα, οι αναλυτές προειδοποιούν ότι η κρίση του κλάδου οφείλεται εν πολλοίς στην επιθετική τιμολογιακή πολιτική των τελευταίων ετών. Σύμφωνα με υπολογισμούς του ενημερωτικού δελτίου μόδας BackRow, η τιμή της κλασικής τσάντας «flap» της Chanel στις ΗΠΑ εκτοξεύθηκε κατά 104% μεταξύ 2019 και 2024, την ώρα που ο γενικός πληθωρισμός στην ίδια περίοδο διαμορφώθηκε στο 22%. Αυτό εξηγεί γιατί η μεσαία τάξη στρέφεται πλέον περισσότερο στα κοσμήματα και τα ρολόγια —οι μετοχές των οποίων σημείωσαν τις καλύτερες αποδόσεις φέτος— αδυνατώντας να ακολουθήσει τις τιμές των δερμάτινων ειδών. Ταυτόχρονα, η δασμολογική πολιτική του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ωθεί τους ομίλους σε εγχώρια παραγωγή, με τη Louis Vuitton να κατασκευάζει ήδη δερμάτινα είδη στο Αλβαράδο του Τέξας από το 2019 και να σχεδιάζει δεύτερο εργαστήριο έως το 2027.Για τους επενδυτές, παραμένει το ερώτημα κατά πόσο η αμερικανική ανάπτυξη στηρίζεται σε μια ευάλωτη τεχνολογική χρηματιστηριακή φούσκα. Σε τοπικό επίπεδο, ωστόσο, η δυναμική βασίζεται σε έναν άγραφο κανόνα της πολυτέλειας: οι πωλητές προτιμούν να διαθέτουν τις πιο σπάνιες και περιζήτητες τσάντες στους μόνιμους κατοίκους που χτίζουν μακροχρόνια σχέση με το κατάστημα. Όπως έγραψε χαρακτηριστικά ένας κάτοικος του Τενεσί κάτω από τη φωτογραφία της νέας μπουτίκ στο Νάσβιλ: «Ώρα να γνωρίσω έναν νέο πωλητή».