Διατηρητέα: Στον αέρα η αποζημίωση χιλιάδων ιδιοκτητών μετά το φρένο στις Ζώνες Υποδοχής Συντελεστή
Διατηρητέα: Στον αέρα η αποζημίωση χιλιάδων ιδιοκτητών μετά το φρένο στις Ζώνες Υποδοχής Συντελεστή
Σαράντα επτά χρόνια με δικαιώματα δόμησης στα χαρτιά -Πώς λειτουργεί η μεταφορά συντελεστή δόμησης για τα 25.000 διατηρητέα της χώρας – Οι δικαστικές διεκδικήσεις και η ανάγκη χρηματοδότησης για την συντήρηση
Μια εκκρεμότητα σχεδόν μισού αιώνα, που αφορά την οικονομική αποκατάσταση χιλιάδων ιδιοκτητών διατηρητέων κτιρίων σε ολόκληρη τη χώρα, κινδυνεύει να διαιωνιστεί μετά τις αντιδράσεις που πυροδότησε η δημοσιοποίηση των μελετών για τις Ζώνες Υποδοχής Συντελεστή Δόμησης (ΖΥΣ) και την απόφαση της κυβέρνησης να αφήσει στους δήμους την επιλογή εφαρμογής του μέτρου.
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