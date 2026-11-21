Σαράντα επτά χρόνια με δικαιώματα δόμησης στα χαρτιά -Πώς λειτουργεί η μεταφορά συντελεστή δόμησης για τα 25.000 διατηρητέα της χώρας – Οι δικαστικές διεκδικήσεις και η ανάγκη χρηματοδότησης για την συντήρηση