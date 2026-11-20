Σημαντικές διαφορές στο κόστος ηλεκτρικού ρεύματος, που μπορούν να ξεπεράσουν τα 80 ευρώ τον μήνα για ένα νοικοκυριό με υψηλή κατανάλωση, προκύπτουν από τη σύγκριση συγκεκριμένων πράσινων και μπλε τιμολογίων με βάση τις χρεώσεις του Νοεμβρίου 2026. Οι ανατιμήσεις στα κυμαινόμενα προγράμματα έχουν διευρύνει την απόσταση από τα σταθερά συμβόλαια, δημιουργώντας νέα δεδομένα για εκατομμύρια καταναλωτές.Σύμφωνα με ανάλυση στοιχείων της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ), το μέσο κόστος των ανταγωνιστικών χρεώσεων για μηνιαία κατανάλωση 330 κιλοβατωρών διαμορφώνεται τον Νοέμβριο στα 120,80 ευρώ για τα πράσινα τιμολόγια, στα 109,21 ευρώ για τα κίτρινα και στα 65,03 ευρώ για τα μπλε.Η διαφορά μεταξύ πράσινου και μπλε φτάνει τα 55,77 ευρώ τον μήνα, δηλαδή περίπου το 46% του κόστους του πράσινου τιμολογίου. Πρόκειται για σύγκριση μέσων χρεώσεων ανά κατηγορία και όχι για εγγυημένη εξοικονόμηση κάθε καταναλωτή.Το ερώτημα, επομένως, είναι αν η μετάβαση σε σταθερό συμβόλαιο συμφέρει πραγματικά κάθε νοικοκυριό ή αν υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες το πράσινο τιμολόγιο παραμένει οικονομικότερο.