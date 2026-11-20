Οι μισοί εργαζόμενοι θέλουν ρεπό τις Παρασκευές
Οι μισοί εργαζόμενοι θέλουν ρεπό τις Παρασκευές
Διεθνής έρευνα δείχνει πώς φαντάζονται οι υπάλληλοι την ιδανική εργασιακή εβδομάδα και τι σκέφτονται για τις συχνές συσκέψεις
«Δουλεύω από τις 9 μέχρι τις 5, τι τρόπος να βγάλεις τα προς το ζην/ Μόλις που τα βγάζεις πέρα, μόνο παίρνουν και δε δίνουν τίποτα/ Απλώς χρησιμοποιούν το μυαλό σου και ποτέ δεν σου δίνουν εύσημα», τραγουδούσε ο θρύλος της κάντρι, Ντόλι Πάρτον, στο «9 to 5». Παρότι το τραγούδι κυκλοφόρησε τη δεκαετία του 1980, «ντύνοντας» μουσικά την ομώνυμη ταινία, λίγα έχουν αλλάξει από τότε. Οι περισσότεροι εργαζόμενοι ξεκινούν την ημέρα τους στις 9 το πρωί και την ολοκληρώνουν στις 5 το απόγευμα. Επί πέντε ημέρες και για 40 ώρες την εβδομάδα προσέρχονται στο χώρο εργασίας τους στο πλαίσιο της πλήρους απασχόλησης.
Πώς φαντάζονται την ιδανική ημέρα οι υπάλληλοι
Διεθνής μελέτη, ωστόσο, δείχνει ότι ένα μεγάλο ποσοστό ανθρώπων προτιμά τετραήμερη απασχόληση ή τουλάχιστον λιγότερες ώρες εργασίας την ημέρα. Η έρευνα που διεξήχθη από την Talker Research για λογαριασμό της διαδικτυακής πλατφόρμας για freelancers, Fiverr, συγκέντρωσε απαντήσεις από σχεδόν 5.800 ελεύθερους επαγγελματίες και υπαλλήλους πλήρους απασχόλησης σε ΗΠΑ, Μεγάλη Βρετανία, Καναδά, Γερμανία και Αυστραλία. Τα ερωτήματα που τέθηκαν στους συμμετέχοντες αφορούσαν στον τρόπο με τον οποίο η εργασία έχει αλλάξει την καθημερινότητά τους, ενώ τους ζητήθηκε να φανταστούν την ιδανική εργασιακή ημέρα και να προβλέψουν το μέλλον της εργασίας.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Πώς φαντάζονται την ιδανική ημέρα οι υπάλληλοι
Διεθνής μελέτη, ωστόσο, δείχνει ότι ένα μεγάλο ποσοστό ανθρώπων προτιμά τετραήμερη απασχόληση ή τουλάχιστον λιγότερες ώρες εργασίας την ημέρα. Η έρευνα που διεξήχθη από την Talker Research για λογαριασμό της διαδικτυακής πλατφόρμας για freelancers, Fiverr, συγκέντρωσε απαντήσεις από σχεδόν 5.800 ελεύθερους επαγγελματίες και υπαλλήλους πλήρους απασχόλησης σε ΗΠΑ, Μεγάλη Βρετανία, Καναδά, Γερμανία και Αυστραλία. Τα ερωτήματα που τέθηκαν στους συμμετέχοντες αφορούσαν στον τρόπο με τον οποίο η εργασία έχει αλλάξει την καθημερινότητά τους, ενώ τους ζητήθηκε να φανταστούν την ιδανική εργασιακή ημέρα και να προβλέψουν το μέλλον της εργασίας.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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