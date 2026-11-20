Gemini: Ποιος απέκτησε το κρουαζιερόπλοιο που βγήκε στο σφυρί και πουλήθηκε για 3,8 εκατ. ευρώ, δείτε φωτογραφίες
Gemini: Ποιος απέκτησε το κρουαζιερόπλοιο που βγήκε στο σφυρί και πουλήθηκε για 3,8 εκατ. ευρώ, δείτε φωτογραφίες
Κατά τον πλειστηριασμό που έγινε την Τετάρτη κατακυρώθηκε στα 3,8 εκατ. ευρώ, με 1.100 ευρώ πάνω από την τιμή εκκίνησης - Οι αποκλειστικές πληροφορίες του newmoney για τον νέο ιδιοκτήτη- Η ιστορία του σκάφους από τη ναυπήγησή του μέχρι την κατάσχεση
UPD:
Σε νέα χέρια πέρασε από την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου το κρουαζιερόπλοιο Gemini, το οποίο βγήκε στο σφυρί μετά την κατάσχεση και παραμονή του στην Ελλάδα.
Το σκάφος βγήκε με τιμή πρώτης προσφοράς στα 3.805.462,75 ευρώ και μετά από διαδικασία δύο ωρών κατακυρώθηκε στα 3.806.562,75 ευρώ, δηλαδή με 1.100 ευρώ παραπάνω.
Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του newmoney, το κρουαζιερόπλοιο αποκτήθηκε από εταιρεία του γνωστού επιχειρηματία Μιχάλη Σπανόπουλου. Ειδικότερα, πριν τη διαδικασία του πλειστηριασμού είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον περισσότερες από τέσσερις ελληνικές και ξένες εταιρείες, αλλά τελικά φέρεται να πλειοδότησε ο Μ. Σπανόπουλος, ιδρυτής και επικεφαλής της ναυτιλιακής και ναυπηγικής εταιρείας Promarine, η οποία δραστηριοποιείται στις ρυμουλκήσεις, τις ναυαγιαιρέσεις, τα θαλάσσια κατασκευαστικά έργα και τις ναυπηγοεπισκευές σε Ελλάδα, Ευρώπη, Αφρική και Μέση Ανατολή.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Το σκάφος βγήκε με τιμή πρώτης προσφοράς στα 3.805.462,75 ευρώ και μετά από διαδικασία δύο ωρών κατακυρώθηκε στα 3.806.562,75 ευρώ, δηλαδή με 1.100 ευρώ παραπάνω.
Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του newmoney, το κρουαζιερόπλοιο αποκτήθηκε από εταιρεία του γνωστού επιχειρηματία Μιχάλη Σπανόπουλου. Ειδικότερα, πριν τη διαδικασία του πλειστηριασμού είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον περισσότερες από τέσσερις ελληνικές και ξένες εταιρείες, αλλά τελικά φέρεται να πλειοδότησε ο Μ. Σπανόπουλος, ιδρυτής και επικεφαλής της ναυτιλιακής και ναυπηγικής εταιρείας Promarine, η οποία δραστηριοποιείται στις ρυμουλκήσεις, τις ναυαγιαιρέσεις, τα θαλάσσια κατασκευαστικά έργα και τις ναυπηγοεπισκευές σε Ελλάδα, Ευρώπη, Αφρική και Μέση Ανατολή.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
UPD:
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