Κατά τον πλειστηριασμό που έγινε την Τετάρτη κατακυρώθηκε στα 3,8 εκατ. ευρώ, με 1.100 ευρώ πάνω από την τιμή εκκίνησης - Οι αποκλειστικές πληροφορίες του newmoney για τον νέο ιδιοκτήτη- Η ιστορία του σκάφους από τη ναυπήγησή του μέχρι την κατάσχεση