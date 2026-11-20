Η νέα Γιάλτα και η… Νέα Μενεμένη (του Μ.Μ), παιχνίδια με ονοματεπώνυμο με ΝΔ και Σαμαρά, βγάζουν… Πανάδες στο ΠΑΣΟΚ, το Κατάρ στη Eurobank
Η νέα Γιάλτα και η… Νέα Μενεμένη (του Μ.Μ), παιχνίδια με ονοματεπώνυμο με ΝΔ και Σαμαρά, βγάζουν… Πανάδες στο ΠΑΣΟΚ, το Κατάρ στη Eurobank
Χαίρετε, διαβάζω το πλέον ενδιαφέρον θέμα της χθεσινής ημέρας που ασφαλώς μας έρχεται από την Κίνα, για τη «νέα Γιάλτα» του Τραμπ με τον Σι και τον Πούτιν
Πολλές οι αναγνώσεις, περισσότερες οι αναλύσεις - σίγουρα οι Κινέζοι και οι Ρώσοι δεν έχασαν. Όσον αφορά τη «νέα Γιάλτα» που ξεκίνησε εδώ και κανένα δύο μήνες από το Μαξίμου με τους «απέναντι», ένεκα εκλογών, προς… Νέα Μενεμένη το κόβω να εξελίσσεται από αυτά που βλέπω, διαβάζω και ακούω. Είπαμε ότι ενίοτε συμβαίνει να πηγαίνεις για μαλλί και να βγαίνεις κουρεμένος, ειδικά όταν το κάνεις με όλους και κατ’ εξακολούθηση. Δικό τους θέμα.
Παιχνίδια με τα ονόματα ΝΔ-Σαμαρά
-Μιας και δεν βλέπω ιδιαίτερη δραστηριότητα σήμερα από την κυβέρνηση, συνεχίζω λίγο την ονοματολογία στους συνδυασμούς (ψηφοδέλτια) ενόψει εκλογών. Με δεδομένο ότι οι εκλογές ακόμα αργούν, η ΝΔ δεν βιάζεται να ανακοινώσει συνολικά τα ονόματα στα ψηφοδέλτιά της. Αυτό αφήνει άλλωστε ανοιχτό το περιθώριο να βρεθούν και άλλα πρόσωπα που μπορεί να τα δυναμώσουν. Υπάρχει όμως και ένας ακόμη λόγος: αν η ΝΔ ανακοίνωνε αυτή τη στιγμή το σύνολο των ψηφοδελτίων ή έστω το 90% θα δημιουργούσε αρκετές τοπικές έριδες και θα απελευθέρωνε δυσαρεστημένους προς τη μεριά Σαμαρά, ο οποίος άλλο που δεν θέλει.
Η κόρη Ορφανού και ο πρώην του ΠΑΣΟΚ
-Πολλά ονόματα ακούγονται για τα ψηφοδέλτια του Σαμαρά, ο οποίος ξεκινά περιοδεία από σήμερα, όπως σας έγραψα και χθες. Το πιο φρέσκο είναι της Ήρας Ορφανού που συζητείται για την Α΄ Θεσσαλονίκης και είναι κόρη του πρώην υπουργού της ΝΔ Γιώργου Ορφανού, ο οποίος ήταν χρόνια παρών στα πολιτικά πράγματα της πόλης. Αυτό άλλωστε είναι «μοντέλο» για τον Σαμαρά: βάζει μπροστά τα παιδιά παλαιών πολιτικών του φίλων που θα είναι στα ψηφοδέλτια, «κλειδώνοντας» και τους γονείς. Το ίδιο πάει να γίνει και στη Β΄ Θεσσαλονίκης με τον Νίκο Αναστασιάδη, γιο του πρώην βουλευτή της ΝΔ Σάββα Αναστασιάδη. Ο Σαμαράς θα κάνει αρκετά ραντεβού στο Makedonia Palace με ανθρώπους στην πόλη, ενώ ακούγεται έντονα και το όνομα του πρώην βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Γιώργου Αρβανιτίδη για τη Β΄ Θεσσαλονίκης.
Ο Πάνας και το ΠΑΣΟΚ
-«Έκλεισα τους λογαριασμούς μου». Με τη φράση αυτή ο Απόστολος Πάνας σχολίασε σε πρόσωπο του περιβάλλοντός του την κίνηση παραίτησής του. Ήταν το τέλος μιας τοξικής διαδρομής στη σχέση του με τον Νίκο μας (πώς και έγινε;). Ο Πάνας ήταν υποψήφιος βουλευτής Χαλκιδικής και το 2012 και το 2015 αλλά πρωτοεξελέγη το 2019, αφού είχαν αποσυρθεί ο Χρήστος Πάχτας και ο Γιάννης Δριβελέγκας. Με τον Ανδρουλάκη πέρασαν ένα διάστημα… μήνα του μέλιτος, ορίστηκε μάλιστα το 2021 εκπρόσωπος Τύπου. Ωστόσο δεν πολυκαίρισε στη θέση αυτή και στην πορεία οι σχέσεις τους μπήκαν στον πάγο. Ο Πάνας ανέπτυξε εξαιρετικά φιλικές σχέσεις με τον Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο, ο οποίος την επαύριο των Eυρωεκλογών του 2024 είχε θέσει θέμα ηγεσίας με επιστολή του προς την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ. Μια κίνηση που υποστήριξε δημοσίως ο Απόστολος Πάνας. Ο Ανδρουλάκης σήκωσε το γάντι. Ο Πάνας, όπως και άλλα πρωτοκλασάτα στελέχη (Μανώλης Χριστοδουλάκης, Ευαγγελία Λιακούλη, Νίκος Παπανδρέου κ.ά.), στήριξε Χάρη Δούκα. Μετά την επανεκλογή Ανδρουλάκη στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, το χάσμα με τους υποστηρικτές Δούκα μεγάλωνε. Ο Κωνσταντινόπουλος παραιτήθηκε από βουλευτής ιδιωτεύοντας, χωρίς να αποκαλύπτει τι θα πράξει στο μέλλον. Ο Απόστολος Πάνας δεν έκρυβε την ενόχλησή του για το γεγονός ότι δεν αξιοποιήθηκε εσωκομματικά (δεν ορίστηκε τομεάρχης, για παράδειγμα) ενώ η ηγεσία φαινόταν να τον έχει ξεγραμμένο. Μια δήλωσή του τον περασμένο Σεπτέμβριο -για την ανάγκη συνεννόησης των όμορων δυνάμεων και ότι η ΕΛ.Α.Σ. είναι σοσιαλδημοκρατικό κόμμα- εξόργισε τη Χ. Τρικούπη καθώς θεωρήθηκε ότι κλείνει το μάτι στον Τσίπρα. Σήμερα, όλοι στο ΠΑΣΟΚ προεξοφλούν ότι η παραίτησή του από το βουλευτικό αξίωμα και όσα προηγήθηκαν τον οδηγούν στην ΕΛ.Α.Σ. και επαναλαμβάνουν την ανησυχία τους για ένα ευρύτερο σχέδιο απίσχνανσης του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ο Απόστολος Πάνας προφανώς δεν αποφάσισε εν θερμώ. Όλο το προηγούμενο διάστημα έκανε μετρήσεις με εταιρεία δημοσκοπήσεων για τη Χαλκιδική, ενώ οι πληροφορίες που είχε έλεγαν ότι είναι «κομμένος» από τη Χ. Τρικούπη. Το γεγονός ότι το ΠΑΣΟΚ ετοιμάζει ως υποψήφιο στην περιφέρειά του τον πρώην υφυπουργό Χρήστο Πάχτα, αλλά και την προερχόμενη από τον ΣΥΡΙΖΑ Κυριακή Μάλαμα (αδελφή του Σωκράτη Μάλαμα) που πήγε στους Δημοκράτες του Κασσελάκη και παραιτήθηκε και από εκεί, ενίσχυσαν την πεποίθησή του.
Οι μάχες της Χαλκιδικής (αναμνήσεις)
-Μιας και είμαι στα πασοκοδράματα της Χαλκιδικής πάντως, διάβασα το όνομα της επιλαχούσας υποψήφιας βουλευτή Άννας Κατσαρού που θα πάρει την έδρα του Πάνα και θυμήθηκα μια (όχι και τόσο) παλιά ιστορία που σας είχα διηγηθεί το Πάσχα του 2025. Με αφορμή την «εμφάνιση» του Πάχτα σε μια ομάδα εργασίας του ΠΑΣΟΚ, αν και αρχικά δεν είχε ανακοινωθεί το όνομά του, η κυρία Κατσαρού -που είχε διατελέσει επί ΓΑΠ βουλευτής του ΠΑΣΟΚ για μια διετία στον νομό- είχε επιχειρήσει να απευθυνθεί στον τότε γραμματέα του κόμματος Ανδρέα Σπυρόπουλο και να του πει τι πράγματα είναι αυτά. Γράφαμε τότε: «Μεγάλο Σάββατο, λοιπόν, η πρώην βουλευτής του νομού Άννα Κατσαρού πήρε τηλέφωνο τον γραμματέα του ΠΑΣΟΚ Ανδρέα Σπυρόπουλο, ο οποίος αφού ενοχλήθηκε για τη μέρα του τηλεφωνήματος, είπε ότι ο Πάχτας “κλαιγόταν” στο ΠΑΣΟΚ για να μπει κάπου και στο τέλος “σιγά και τη θέση”. “Μας είπε ότι δικαιώθηκε σε όλα”, απάντησε ο κομματικός γραμματέας στα παράπονα της πρώην βουλευτή για τον βίο και την πολιτεία Πάχτα, κάτι που δείχνει ότι στο ΠΑΣΟΚ δεν ψάχτηκαν και ιδιαίτερα». Τώρα, η Κατσαρού θα είναι η βουλευτής και ο Πάχτας λογικά ο βασικός της ανθυποψήφιος, οπότε θα περάσουμε ωραία.
Οδυσσέας για περιφερειάρχης;
-Μια που είμαι στα Πασοκικά, να σας πω για τον Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο ότι οι ΠΑΣΟΚοι πρώην σύντροφοί του, αφού θεωρούσαν ότι θα πάει στον Τσίπρα, τώρα έχουν περίπου ως δεδομένο ότι θα επιδιώξει να κατέβει ως ανεξάρτητος υποψήφιος περιφερειάρχης το 2028 με ευρύτερη στήριξη. Στη Χ. Τρικούπη προεξοφλούν ότι θα είναι στην Πελοπόννησο, καθώς εκλεγόταν ανελλιπώς από το 2009 έως το 2026 που παραιτήθηκε, βουλευτής Αρκαδίας. Εγώ σας λέω πάντως μην εκπλαγείτε αν η περιφέρεια είναι μεγαλύτερη και συγκεκριμένα η Αττική. Ο Κωνσταντινόπουλος πάντως, από την παραίτησή του και μετά έχει χαθεί από προσώπου γης και δεν ασχολείται με οτιδήποτε πολιτικό, αλλά μόνο με τις επιχειρήσεις του. Μάλιστα πρόσφατα ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης του παραπονέθηκε: «Μαύρη πέτρα έριξες πίσω σου, ούτε για καφέ δεν έρχεσαι στη Βουλή!». Ο Κωνσταντινόπουλος, που προφανώς δεν θέλει να δώσει αφορμή για σενάρια, αποφεύγει όπως τον... Ανδρουλάκη, κάθε κίνηση που θα μπορούσε να παρεξηγηθεί. Και αυτό παρότι, όπως μαθαίνω, έχει δεχθεί κρούσεις και από αριστερά και από δεξιά.
Βακάκης
Παιχνίδια με τα ονόματα ΝΔ-Σαμαρά
-Μιας και δεν βλέπω ιδιαίτερη δραστηριότητα σήμερα από την κυβέρνηση, συνεχίζω λίγο την ονοματολογία στους συνδυασμούς (ψηφοδέλτια) ενόψει εκλογών. Με δεδομένο ότι οι εκλογές ακόμα αργούν, η ΝΔ δεν βιάζεται να ανακοινώσει συνολικά τα ονόματα στα ψηφοδέλτιά της. Αυτό αφήνει άλλωστε ανοιχτό το περιθώριο να βρεθούν και άλλα πρόσωπα που μπορεί να τα δυναμώσουν. Υπάρχει όμως και ένας ακόμη λόγος: αν η ΝΔ ανακοίνωνε αυτή τη στιγμή το σύνολο των ψηφοδελτίων ή έστω το 90% θα δημιουργούσε αρκετές τοπικές έριδες και θα απελευθέρωνε δυσαρεστημένους προς τη μεριά Σαμαρά, ο οποίος άλλο που δεν θέλει.
Η κόρη Ορφανού και ο πρώην του ΠΑΣΟΚ
-Πολλά ονόματα ακούγονται για τα ψηφοδέλτια του Σαμαρά, ο οποίος ξεκινά περιοδεία από σήμερα, όπως σας έγραψα και χθες. Το πιο φρέσκο είναι της Ήρας Ορφανού που συζητείται για την Α΄ Θεσσαλονίκης και είναι κόρη του πρώην υπουργού της ΝΔ Γιώργου Ορφανού, ο οποίος ήταν χρόνια παρών στα πολιτικά πράγματα της πόλης. Αυτό άλλωστε είναι «μοντέλο» για τον Σαμαρά: βάζει μπροστά τα παιδιά παλαιών πολιτικών του φίλων που θα είναι στα ψηφοδέλτια, «κλειδώνοντας» και τους γονείς. Το ίδιο πάει να γίνει και στη Β΄ Θεσσαλονίκης με τον Νίκο Αναστασιάδη, γιο του πρώην βουλευτή της ΝΔ Σάββα Αναστασιάδη. Ο Σαμαράς θα κάνει αρκετά ραντεβού στο Makedonia Palace με ανθρώπους στην πόλη, ενώ ακούγεται έντονα και το όνομα του πρώην βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Γιώργου Αρβανιτίδη για τη Β΄ Θεσσαλονίκης.
Ο Πάνας και το ΠΑΣΟΚ
-«Έκλεισα τους λογαριασμούς μου». Με τη φράση αυτή ο Απόστολος Πάνας σχολίασε σε πρόσωπο του περιβάλλοντός του την κίνηση παραίτησής του. Ήταν το τέλος μιας τοξικής διαδρομής στη σχέση του με τον Νίκο μας (πώς και έγινε;). Ο Πάνας ήταν υποψήφιος βουλευτής Χαλκιδικής και το 2012 και το 2015 αλλά πρωτοεξελέγη το 2019, αφού είχαν αποσυρθεί ο Χρήστος Πάχτας και ο Γιάννης Δριβελέγκας. Με τον Ανδρουλάκη πέρασαν ένα διάστημα… μήνα του μέλιτος, ορίστηκε μάλιστα το 2021 εκπρόσωπος Τύπου. Ωστόσο δεν πολυκαίρισε στη θέση αυτή και στην πορεία οι σχέσεις τους μπήκαν στον πάγο. Ο Πάνας ανέπτυξε εξαιρετικά φιλικές σχέσεις με τον Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο, ο οποίος την επαύριο των Eυρωεκλογών του 2024 είχε θέσει θέμα ηγεσίας με επιστολή του προς την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ. Μια κίνηση που υποστήριξε δημοσίως ο Απόστολος Πάνας. Ο Ανδρουλάκης σήκωσε το γάντι. Ο Πάνας, όπως και άλλα πρωτοκλασάτα στελέχη (Μανώλης Χριστοδουλάκης, Ευαγγελία Λιακούλη, Νίκος Παπανδρέου κ.ά.), στήριξε Χάρη Δούκα. Μετά την επανεκλογή Ανδρουλάκη στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, το χάσμα με τους υποστηρικτές Δούκα μεγάλωνε. Ο Κωνσταντινόπουλος παραιτήθηκε από βουλευτής ιδιωτεύοντας, χωρίς να αποκαλύπτει τι θα πράξει στο μέλλον. Ο Απόστολος Πάνας δεν έκρυβε την ενόχλησή του για το γεγονός ότι δεν αξιοποιήθηκε εσωκομματικά (δεν ορίστηκε τομεάρχης, για παράδειγμα) ενώ η ηγεσία φαινόταν να τον έχει ξεγραμμένο. Μια δήλωσή του τον περασμένο Σεπτέμβριο -για την ανάγκη συνεννόησης των όμορων δυνάμεων και ότι η ΕΛ.Α.Σ. είναι σοσιαλδημοκρατικό κόμμα- εξόργισε τη Χ. Τρικούπη καθώς θεωρήθηκε ότι κλείνει το μάτι στον Τσίπρα. Σήμερα, όλοι στο ΠΑΣΟΚ προεξοφλούν ότι η παραίτησή του από το βουλευτικό αξίωμα και όσα προηγήθηκαν τον οδηγούν στην ΕΛ.Α.Σ. και επαναλαμβάνουν την ανησυχία τους για ένα ευρύτερο σχέδιο απίσχνανσης του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ο Απόστολος Πάνας προφανώς δεν αποφάσισε εν θερμώ. Όλο το προηγούμενο διάστημα έκανε μετρήσεις με εταιρεία δημοσκοπήσεων για τη Χαλκιδική, ενώ οι πληροφορίες που είχε έλεγαν ότι είναι «κομμένος» από τη Χ. Τρικούπη. Το γεγονός ότι το ΠΑΣΟΚ ετοιμάζει ως υποψήφιο στην περιφέρειά του τον πρώην υφυπουργό Χρήστο Πάχτα, αλλά και την προερχόμενη από τον ΣΥΡΙΖΑ Κυριακή Μάλαμα (αδελφή του Σωκράτη Μάλαμα) που πήγε στους Δημοκράτες του Κασσελάκη και παραιτήθηκε και από εκεί, ενίσχυσαν την πεποίθησή του.
Οι μάχες της Χαλκιδικής (αναμνήσεις)
-Μιας και είμαι στα πασοκοδράματα της Χαλκιδικής πάντως, διάβασα το όνομα της επιλαχούσας υποψήφιας βουλευτή Άννας Κατσαρού που θα πάρει την έδρα του Πάνα και θυμήθηκα μια (όχι και τόσο) παλιά ιστορία που σας είχα διηγηθεί το Πάσχα του 2025. Με αφορμή την «εμφάνιση» του Πάχτα σε μια ομάδα εργασίας του ΠΑΣΟΚ, αν και αρχικά δεν είχε ανακοινωθεί το όνομά του, η κυρία Κατσαρού -που είχε διατελέσει επί ΓΑΠ βουλευτής του ΠΑΣΟΚ για μια διετία στον νομό- είχε επιχειρήσει να απευθυνθεί στον τότε γραμματέα του κόμματος Ανδρέα Σπυρόπουλο και να του πει τι πράγματα είναι αυτά. Γράφαμε τότε: «Μεγάλο Σάββατο, λοιπόν, η πρώην βουλευτής του νομού Άννα Κατσαρού πήρε τηλέφωνο τον γραμματέα του ΠΑΣΟΚ Ανδρέα Σπυρόπουλο, ο οποίος αφού ενοχλήθηκε για τη μέρα του τηλεφωνήματος, είπε ότι ο Πάχτας “κλαιγόταν” στο ΠΑΣΟΚ για να μπει κάπου και στο τέλος “σιγά και τη θέση”. “Μας είπε ότι δικαιώθηκε σε όλα”, απάντησε ο κομματικός γραμματέας στα παράπονα της πρώην βουλευτή για τον βίο και την πολιτεία Πάχτα, κάτι που δείχνει ότι στο ΠΑΣΟΚ δεν ψάχτηκαν και ιδιαίτερα». Τώρα, η Κατσαρού θα είναι η βουλευτής και ο Πάχτας λογικά ο βασικός της ανθυποψήφιος, οπότε θα περάσουμε ωραία.
Οδυσσέας για περιφερειάρχης;
-Μια που είμαι στα Πασοκικά, να σας πω για τον Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο ότι οι ΠΑΣΟΚοι πρώην σύντροφοί του, αφού θεωρούσαν ότι θα πάει στον Τσίπρα, τώρα έχουν περίπου ως δεδομένο ότι θα επιδιώξει να κατέβει ως ανεξάρτητος υποψήφιος περιφερειάρχης το 2028 με ευρύτερη στήριξη. Στη Χ. Τρικούπη προεξοφλούν ότι θα είναι στην Πελοπόννησο, καθώς εκλεγόταν ανελλιπώς από το 2009 έως το 2026 που παραιτήθηκε, βουλευτής Αρκαδίας. Εγώ σας λέω πάντως μην εκπλαγείτε αν η περιφέρεια είναι μεγαλύτερη και συγκεκριμένα η Αττική. Ο Κωνσταντινόπουλος πάντως, από την παραίτησή του και μετά έχει χαθεί από προσώπου γης και δεν ασχολείται με οτιδήποτε πολιτικό, αλλά μόνο με τις επιχειρήσεις του. Μάλιστα πρόσφατα ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης του παραπονέθηκε: «Μαύρη πέτρα έριξες πίσω σου, ούτε για καφέ δεν έρχεσαι στη Βουλή!». Ο Κωνσταντινόπουλος, που προφανώς δεν θέλει να δώσει αφορμή για σενάρια, αποφεύγει όπως τον... Ανδρουλάκη, κάθε κίνηση που θα μπορούσε να παρεξηγηθεί. Και αυτό παρότι, όπως μαθαίνω, έχει δεχθεί κρούσεις και από αριστερά και από δεξιά.
Βακάκης
-Με τον κ. Βακάκη δεν έτυχε να γνωριζόμαστε, αλλά αυτό φυσικά δεν έχει καμία σημασία. Ειλικρινά, χθες έλαβα πολλά μηνύματα από κόσμο που ξέρει μόνο το Jumbo και τις δραστηριότητές του, οι οποίοι ρωτούσαν για την υγεία της κόρης του μετά το τροχαίο (μαθαίνουμε ότι ευτυχώς πάει καλά). Και αυτό βέβαια γιατί τον άνθρωπο τον χτύπησε η μοίρα στον γιο του, πάλι από τροχαίο. Ειλικρινώς, κουράγιο και περαστικά.
Το Κατάρ μπαίνει στην αύξηση της Eurobank με 200-300 εκατ.
-Να περάσουμε τώρα στα νέα της αγοράς ξεκινώντας με την αύξηση κεφαλαίου που ανακοίνωσε η Eurobank προκειμένου να καταβάλει μέρος του τιμήματος για την εξαγορά της Fibank. Αυτό που τράβηξε την προσοχή της αγοράς από την πρώτη στιγμή, ήταν ότι η αύξηση θα πραγματοποιηθεί με αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων. Ειπώθηκε μάλιστα επισήμως ότι το Fairfax στηρίζει την εξαγορά, θα ψηφίσει «ναι» στην επικείμενη Γενική Συνέλευση για την αύξηση αλλά ταυτόχρονα δεν ανέλαβε δέσμευση πως θα συμμετάσχει. Η αγορά αντιμετώπισε τον τρόπο που διενεργείται η ΑΜΚ με κάποιο σκεπτικισμό, επειδή ο αποκλεισμός των παλαιών μετόχων δεν συνάδει με το αφήγημα της τράπεζας, ότι ο Γουάτσα θέλει να διατηρήσει την επένδυσή του στην Eurobank (που ήδη μετράει 14 χρόνια και «βαδίζει» στο 15ο έτος) επειδή μερίσματα και υπεραξίες του εξασφαλίζουν αποδόσεις που δεν θα πετύχει εύκολα σε άλλες επενδύσεις. Βέβαια το μέγεθος της αύξησης είναι μικρό και εφόσον δεν συμμετάσχει το ποσοστό της Fairfax (32,9%) θα μειωθεί περίπου κατά 2 μονάδες, που δεν είναι κάτι σημαντικό. Οι πληροφορίες της στήλης είναι πως το πιθανότερο είναι ο Γουάτσα να μη συμμετάσχει, τουλάχιστον ουσιαστικά γιατί μπορεί να πάρει κάτι λίγες μετοχές για να καθησυχάσει τους επενδυτές - όπως έπραξε ο Πόλσον στην Τράπεζα Πειραιώς, ο οποίος αφού πούλησε σημαντικό πακέτο, αγόρασε λίγες μετοχές για να γίνει γνωστό και αμέσως μετά από το 14,18% κατηφόρισε προς το 8,43%. Οι πληροφορίες λοιπόν για τη Eurobank είναι ότι γίνονται συζητήσεις να συμμετάσχει ως cornerstone investor ο Θ. Κυριακού, με το fund που συμμετέχει το Κ Group της οικογένειας και κεφάλαια από το Κατάρ. Μάλιστα οι πληροφορίες είναι ότι από 750 εκατ. που είναι το ύψος της αύξησης, Καταριανοί και Κυριακού θα καλύψουν ένα ποσό μεταξύ 200 και 300 εκατ. ευρώ. Μια τέτοια εξέλιξη αν επιβεβαιωθεί θα διευκόλυνε πολύ την επιτυχημένη ολοκλήρωση της αύξησης και φυσικά προϋποθέτει ότι θα έχει προηγηθεί συζήτηση και έγκριση από τον Γουάτσα. Επιπλέον να σημειώσω πως οι Καταριανοί έχουν δυναμική επενδυτική δραστηριότητα στη χώρα μας, καλές σχέσεις με τις πολιτικές δυνάμεις και φυσικά βαθιά τσέπη.
Η αγορά σταθμίζει το deal της Eurobank
-Στο επίκεντρο των συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών βρίσκεται η Eurobank, με τη μετοχή να καταγράφει έντονες διακυμάνσεις το τελευταίο διήμερο, στον απόηχο της ανακοίνωσης για την εξαγορά της βουλγαρικής Fibank και της σχεδιαζόμενης αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ύψους 750 εκατ. ευρώ. Η τράπεζα εξελίσσεται σε έναν από τους βασικούς ρυθμιστές της πορείας της εγχώριας αγοράς, καθώς οι επενδυτές σταθμίζουν τα σημαντικά στρατηγικά οφέλη της συμφωνίας με τις βραχυπρόθεσμες επιπτώσεις της χρηματοδότησής της. Ενδεικτική του κλίματος είναι η εικόνα των δύο τελευταίων συνεδριάσεων. Την Τετάρτη η Eurobank κατέγραψε ισχυρές απώλειες 4,54%, κλείνοντας στα 4,685 ευρώ, καθώς η αγορά αντέδρασε στην προοπτική έκδοσης νέων μετοχών και στην ενδεχόμενη επίδραση που θα έχει η κεφαλαιακή ενίσχυση στους υφιστάμενους μετόχους. Η εικόνα αντιστράφηκε την Πέμπτη, όταν ο τίτλος ανέκαμψε κατά 2,52%, κλείνοντας στα 4,803 ευρώ. Οι έντονες εναλλαγές αποτυπώνουν την προσπάθεια της αγοράς να αποτιμήσει μια συναλλαγή που αναμένεται να αλλάξει ουσιαστικά το μέγεθος και τη γεωγραφική διάρθρωση του ομίλου. Η χρηματοδότηση της εξαγοράς αποτελεί το βασικό σημείο προβληματισμού για τους επενδυτές. Η Eurobank σχεδιάζει αύξηση κεφαλαίου 750 εκατ. ευρώ μέσω επιταχυνόμενου βιβλίου προσφορών, ενώ θα αξιοποιήσει και περίπου 250 εκατ. ευρώ από τα πλεονάζοντα κεφάλαιά της. Η σχετική εξουσιοδότηση θα τεθεί στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 9ης Δεκεμβρίου. Από την άλλη πλευρά, οι προσδοκώμενες ετήσιες συνέργειες άνω των 70 εκατ. ευρώ μετά από φόρους, οι οποίες αναμένεται να αναπτυχθούν πλήρως έως το 2029, ενισχύουν το επενδυτικό αφήγημα της συναλλαγής. Επιπλέον, η διοίκηση επιδιώκει να διατηρήσει αμετάβλητη την πολιτική διανομής του 55% των κερδών. Στην εξίσωση προστίθεται και η επικείμενη αποκοπή του ενδιάμεσου μερίσματος των 214 εκατ. ευρώ τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου, με την καταβολή να ξεκινά στις 26 Νοεμβρίου. Με τόσες εταιρικές εξελίξεις να συμπίπτουν χρονικά, η Eurobank έχει αποκτήσει ιδιαίτερο βάρος στη διαμόρφωση της βραχυπρόθεσμης τάσης.
Jumbo – Επιστροφή κεφαλαίου 359,8 εκατ. λέι από τη ρουμανική θυγατρική
-Στις 22 Ιουλίου 2026, η Jumbo αποφάσισε τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου της ρουμανικής θυγατρικής της, Jumbo EC.R, κατά 359,8 εκατ. λέι, με σκοπό την επιστροφή μέρους των εισφορών στους εταίρους, ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής τους. Σύμφωνα με την εταιρική απόφαση που επικαλείται το Economica.net, η ονομαστική αξία κάθε εταιρικού μεριδίου μειώθηκε από 13 σε 2 λέι, με αποτέλεσμα το εταιρικό κεφάλαιο να διαμορφωθεί σε 65,4 εκατ. λέι. Το 2025, οι πωλήσεις της Jumbo στη Ρουμανία αυξήθηκαν κατά 6% σε 1,3 δισ. λέι, ενώ το καθαρό περιθώριο κέρδους υποχώρησε κατά 2,6 ποσοστιαίες μονάδες, στο 23,8%. Η εταιρεία απασχόλησε κατά μέσο όρο 1.554 εργαζομένους, 48 περισσότερους από το 2024. Στις 30 Οκτωβρίου 2026, εγκαινίασε στην Μπάια Μάρε το 21ο κατάστημά της στη χώρα, όπου λειτουργεί και το ηλεκτρονικό κατάστημα e-jumbo.ro.
Ελέω... Πούτιν η Japan Tobacco βγάζει φέτος ζημίες
-Η Japan Tobacco αποενοποίησε, βάσει του ΔΠΧΑ 10, τις επτά ρωσικές εταιρείες της, μετά την υπαγωγή τους σε καθεστώς προσωρινής διαχείρισης με προεδρικά διατάγματα τον Νοέμβριο. Σύμφωνα με την παρουσίαση προς τους επενδυτές την Πέμπτη, ο όμιλος διατηρεί τη νομική κυριότητα των εταιρειών και παραμένει στη ρωσική αγορά. Η αποενοποίηση αναμένεται να οδηγήσει σε διαγραφή στοιχείων ενεργητικού ύψους 1,5 τρισ. γιεν και υποχρεώσεων ύψους 200 δισ. γιεν από τον ενοποιημένο ισολογισμό, σε μείωση των ενοποιημένων ταμειακών διαθεσίμων κατά 400 δισ. γιεν και σε λογιστική ζημία 1,377 τρισ. γιεν. Ως αποτέλεσμα, η Japan Tobacco αναθεώρησε την πρόβλεψή της για τη χρήση 2026 και πλέον αναμένει καθαρές ζημίες 724 δισ. γιεν. Η εξέλιξη αυτή αποτελεί ένδειξη ότι ένα ανάλογο σενάριο για την Coca-Cola HBC παραμένει πιθανό, με αβέβαιη έκβαση.
Περιμένοντας το ΣτΕ για το project των 9 υπουργείων στην πρώην ΠΥΡΚΑΛ
-Εν αναμονή της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά τη συζήτηση της προσφυγής στις 18 Μαρτίου 2026, βρίσκεται το σχέδιο για το Κυβερνητικό Πάρκο «Ανδρέας Λεντάκης» στην έκταση της πρώην ΠΥΡΚΑΛ στον Υμηττό. Η δικαστική ετυμηγορία θα είναι κρίσιμη και για την τύχη της επένδυσης, η οποία, ανεξάρτητα από την έκβαση της υπόθεσης, φαίνεται ότι θα έχει δύσκολο δρόμο μπροστά της, καθώς οι αντιδράσεις για την έκταση της προβλεπόμενης δόμησης, την κυκλοφοριακή επιβάρυνση και την αξιοποίηση του ελεύθερου χώρου εντείνονται. Ήδη, κάτοικοι, επιστημονικοί φορείς, περιβαλλοντικές οργανώσεις και εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης ενισχύουν τις κινητοποιήσεις τους, με επόμενο σταθμό την ανοιχτή εκδήλωση της 4ης Δεκεμβρίου στον Υμηττό. Στο επίκεντρο βρίσκεται ο σχεδιασμός της μετεγκατάστασης τουλάχιστον εννέα υπουργείων και άλλων δημόσιων υπηρεσιών στην έκταση των περίπου 155 στρεμμάτων, μέσω ΣΔΙΤ προϋπολογισμού 421 εκατ. ευρώ πλέον ΦΠΑ. «Η σχεδιαζόμενη δημιουργία του “Κυβερνητικού Πάρκου ‘Ανδρέας Λεντάκης’” στην έκταση της πρώην ΠΥΡΚΑΛ με τη σχεδιαζόμενη δόμηση και κτίρια ύψους τουλάχιστον 28 μέτρων θέτει κρίσιμα ερωτήματα για τον δημόσιο χώρο, το πράσινο, τις μετακινήσεις, τις υποδομές, την οικονομία και την ποιότητα ζωής των κατοίκων», όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά. Οι φορείς και οι κάτοικοι που αμφισβητούν τον σχεδιασμό θέτουν ερωτήματα για το συνολικό οικονομικό κόστος, την ένταση της δόμησης, την κυκλοφοριακή επιβάρυνση και την έκταση του πραγματικά διαθέσιμου πρασίνου. Η αξιοποίηση της έκτασης συνδέεται με την ανάγκη αντιμετώπισης της αστικής θερμικής επιβάρυνσης, την ενίσχυση της βιώσιμης κινητικότητας και την εξασφάλιση ελεύθερων χώρων για τους κατοίκους. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρίσκεται η εναλλακτική πρόταση για τη δημιουργία ενός ενιαίου δημόσιου χώρου πρασίνου, αθλητισμού, πολιτισμού και υγείας, ένας σχεδιασμός που, όπως αναφέρουν, ούτως ή άλλως προβλεπόταν για την περιοχή από το μέχρι πρόσφατα ισχύον θεσμικό πλαίσιο εδώ και δεκαετίες.
Πυρηνικά data centers στο πέλαγος, με ελληνικό επώνυμο
-Ούτε 5 ούτε 10 αλλά 19 εκατομμύρια δολάρια «σήκωσε» στις αρχές Νοεμβρίου η Atomarine, σε έναν γύρο χρηματοδότησης seed, με επικεφαλής την Y Combinator. Μαζί της, οι Pantera Capital, Soma Capital, Seven Seven Six, Liquid 2 Ventures, Audacious Ventures και το E14 Fund. Διευθύνων σύμβουλος της Atomarine και συνιδρυτής είναι ο Δημήτρης Κουτεντάκης, απόφοιτος του Κολλεγίου Αθηνών, με 4 πτυχία από το MIT. Στην Αθήνα, το επώνυμο είναι γνωστό και από αλλού, αφού ο πατέρας του είναι οικονομικός διευθυντής σε έναν από τους πολύ μεγάλους ξενοδοχειακούς ομίλους της χώρας. Συνιδρυτής και τεχνικός διευθυντής, είναι ο Εμίλ Ζερμονπρέ, διδάκτωρ πυρηνικής μηχανικής του MIT. Το σχέδιό τους προβλέπει πλωτές πλατφόρμες data center, 75 έως 100 MW η καθεμία. Αυτά τα πλωτά data center θα ναυπηγούνται, θα ρυμουλκούνται και θα αγκυροβολούν ανοιχτά, σε συστοιχίες έως 450 MW. Το ρεύμα θα το δίνει ένα πλοίο δεμένο δίπλα και την ψύξη το θαλασσινό νερό. Το επιχείρημα είναι ότι στη στεριά η σύνδεση με το ηλεκτρικό δίκτυο θέλει χρόνο και οι τοπικές κοινωνίες αντιδρούν. Υπάρχουν ωστόσο ορισμένες ενδιαφέρουσες λεπτομέρειες. Το «πυρηνικά» είναι προς το παρόν τίτλος. Η εταιρεία ξεκινά με αεριοστροβίλους και το πρώτο πιλοτικό θα λειτουργεί με φυσικό αέριο, τοποθετείται στο 2028. Κανένας μικρός αρθρωτός αντιδραστήρας δεν έχει ακόμη εμπορική άδεια και η Atomarine δεν έχει επιλέξει τύπο. Η Atomarine δεν θα είναι μόνη της στη θάλασσα. Η Panthalassa άντλησε φέτος 140 εκατ. δολάρια για πλωτά data centers με κυματική ενέργεια, η Drogue 20 εκατ., ενώ η Seatrium σχεδιάζει πιλοτικό 30 MW. Με τα $19 εκατ. η Atomarine θα προσλάβει μηχανικούς και θα χρηματοδοτήσει την εκπόνηση των σχεδίων. Το πρώτο καράβι θέλει άλλο ταμείο αλλά στην οικογένεια φαίνεται πως ξέρουν καλά από προϋπολογισμούς.
Μέτρα για τους Finfluencers
-Να τερματίσει το χάος του διαδικτύου με τους Finfluencers (financial influencers) επιδιώκει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς με το Μνημόνιο Συνεργασίας που υπέγραψε η πρόεδρος Β. Λαζαράκου με το Συμβούλιο Ελέγχου Επικοινωνίας (ΣΕΕ) και υιοθετεί ένα πλαίσιο συστηματικής συνεργασίας μεταξύ των δύο πλευρών για την προστασία των επενδυτών από παραπλανητικές ή αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, ιδίως στο σύγχρονο ψηφιακό περιβάλλον. Στο πλαίσιο αυτό προετοιμάσθηκε σε συνεργασία με το ΣΕΕ και προστέθηκε νέο Παράρτημα στον Ελληνικό Κώδικα Διαφήμισης - Επικοινωνίας που αφορά ειδικά στους finfluencers και το οποίο εξειδικεύει τους κανόνες δεοντολογίας που διέπουν τις επικοινωνίες και τη διαφήμιση χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών. Το πλαίσιο, σε συνδυασμό με τον αλγόριθμο που χρησιμοποιεί η Επιτροπή και σαρώνει το διαδίκτυο για να εντοπίζει μη αδειοδοτημένη παροχή επενδυτικών υπηρεσιών από διάφορες εταιρίες είναι δύο σοβαρές προσπάθειες να συμμαζευτεί η κατάσταση.
Το μυστικό της ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ τελικά ήταν στο ράφι
-Το «μυστικό» που ανέβαζε σταθερά τη μετοχή της Εβροφάρμα (€4,88 +13,49%) τις τελευταίες μέρες αποκαλύφθηκε χθες. Για την ακρίβεια, βρισκόταν έναν μήνα τώρα στα ιταλικά σούπερ μάρκετ. Η Danone λάνσαρε το Danone Greco Autentico, στην Ιταλία, στις 20 Οκτωβρίου, με την ένδειξη «prodotto in Grecia» χωρίς να αναφέρει το όνομα του παραγωγού. Το όνομα αποκαλύφθηκε χθες. Το γιαούρτι το φτιάχνει η Εβροφάρμα, σε δύο κωδικούς των 480 γραμμαρίων, με 0% και 2% λιπαρά. Για την Danone η κίνηση αυτή σηματοδοτεί την είσοδο στην κατηγορία του φημισμένου «Greek yogurt» (ελληνικού γιαουρτιού), στην Ιταλία, με γάλα αποκλειστικά από ελληνικές φάρμες. Στο ιταλικό λανσάρισμα, το ονόμασε «νόστο», επειδή ο ιδρυτής της, Ισαάκ Καράσο, ήταν Θεσσαλονικιός. Έναν αιώνα μετά, ο όμιλος αγοράζει γιαούρτι από τον Έβρο. Η αγορά δεν περίμενε την ανακοίνωση. Στα μέσα Οκτωβρίου η μετοχή ήταν στα 3,60 ευρώ. Χθες έφτασε τα €4,88, με την αποτίμηση κοντά στα 66,7 εκατ. ευρώ. Άνοδος +35,6%. Όλες οι εξαγωγές της εταιρείας στο πρώτο εξάμηνο ήταν 7,63 εκατ. ευρώ, το 30% του τζίρου. Η παραγωγή για λογαριασμό τρίτου γεμίζει τις γραμμές, αλλά το περιθώριο κέρδους το ορίζει ο πελάτης.
Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ μετά τα αποτελέσματα εννεαμήνου
-Θετικό μομέντουμ επικρατεί στη μετοχή της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η οποία επιχειρεί να εδραιωθεί πάνω από τα 43 ευρώ, επίπεδο που ανέκτησε στις 17 Νοεμβρίου με άνοδο 3,66%. Ακολούθησε μικρή διόρθωση 0,51%, στα 42,80 ευρώ, την Τετάρτη, πριν από την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων, ενώ χθες έκλεισε στα 43,58 ευρώ. Το εννεάμηνο επιβεβαίωσε την ισχυρή δυναμική του ομίλου, με έσοδα 3,45 δισ. ευρώ (+20,1%), προσαρμοσμένα EBITDA 573,4 εκατ. ευρώ (+23,6%) και καθαρά κέρδη 171,9 εκατ. ευρώ (+61,3%). Καθοριστική ήταν η συνεισφορά των παραχωρήσεων, που αντιπροσωπεύουν πλέον το 63% της λειτουργικής κερδοφορίας, ενώ το συνολικό ανεκτέλεστο κατασκευαστικών έργων ανέρχεται σε 8,5 δισ. ευρώ. Οι επιδόσεις ενισχύουν τις θετικές εκτιμήσεις των αναλυτών με τη Santander να αναβαθμίζει την τιμή-στόχο στα 64 ευρώ, από 62 ευρώ, διατηρώντας σύσταση outperform και προβλέποντας περαιτέρω αύξηση της κερδοφορίας. Παράλληλα, η Alpha Finance-AXIA διατηρεί σύσταση buy και τιμή-στόχο 55,20 ευρώ, προαναγγέλλοντας ανοδική αναθεώρηση των προβλέψεών της μετά το ισχυρό εννεάμηνο. Η απόσταση από τις αποτιμήσεις των αναλυτών διατηρεί στο προσκήνιο τη μετοχή, με την αγορά να αξιολογεί πλέον τον ρυθμό με τον οποίο τα μεγάλα έργα θα μετατρέπονται σε πρόσθετη κερδοφορία.
Τα λιμάνια γεμίζουν, αλλά ποιος θα πληρώσει τον λογαριασμό;
-Η ελληνική ναυτιλία επενδύει δισεκατομμύρια σε νέα πλοία, η κρουαζιέρα φέρνει ολοένα περισσότερους επισκέπτες και η ακτοπλοΐα αναζητεί τρόπους να ανανεώσει έναν γερασμένο στόλο. Υπάρχει όμως μια ενδιαφέρουσα αντίφαση. Τα πλοία του αύριο ετοιμάζονται, αλλά πολλά περιφερειακά ελληνικά λιμάνια παραμένουν στο χθες. Οι μεγάλοι ακτοπλοϊκοί όμιλοι γνωρίζουν ότι η ανανέωση του στόλου απαιτεί τεράστια κεφάλαια. Οι εταιρείες κρουαζιέρας ζητούν καλύτερες υποδομές, περισσότερες θέσεις πρόσδεσης και αξιόπιστες υπηρεσίες. Οι εφοπλιστές, από την πλευρά τους, έχουν αποδείξει ότι μπορούν να κινητοποιούν διεθνή χρηματοδότηση για επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων. Το επιχειρηματικό ερώτημα είναι γιατί αυτή η επενδυτική δυναμική δεν μεταφέρεται με την ίδια ταχύτητα και στα λιμάνια. Υποδομές, παραχωρήσεις, μαρίνες, ενεργειακές εγκαταστάσεις και υπηρεσίες εξυπηρέτησης πλοίων συνθέτουν μια αγορά με σημαντικές προοπτικές εσόδων. Το επόμενο μεγάλο ναυτιλιακό deal ελληνικών συμφερόντων μπορεί να αφορά την απόκτηση ή την ανάπτυξη της λιμενικής υποδομής. Με μία ουσιαστική διαφορά. Στα πλοία οι Έλληνες εφοπλιστές γνωρίζουν άριστα το παιχνίδι. Στα λιμάνια θα πρέπει να υπολογίσουν και τον χρόνο που χρειάζονται οι αδειοδοτήσεις, οι διαγωνισμοί και οι δημόσιες επενδύσεις.
Το μέρισμα των 3,50 δολαρίων από μια εταιρεία με μόλις δύο πλοία
-Ένα έκτακτο μέρισμα 3,50 δολαρίων ανά μετοχή δεν περνά απαρατήρητο στη Wall Street, ιδιαίτερα όταν προέρχεται από μια ναυτιλιακή εταιρεία με μόλις δύο πλοία. Η εισηγμένη στον Nasdaq AI OKTO Corp., συμφερόντων Πέτρου Παναγιωτίδη, θα προχωρήσει στη διανομή του στις 25 Νοεμβρίου, προσφέροντας στους μετόχους τη δυνατότητα να επιλέξουν μεταξύ μετρητών και μετοχών. Η κίνηση έχει ιδιαίτερο επιχειρηματικό ενδιαφέρον. Από τη μία, η εταιρεία επιστρέφει αξία στους μετόχους της και, από την άλλη, η δυνατότητα καταβολής σε μετοχές μπορεί να περιορίσει τις ταμειακές εκροές, αν και ενδέχεται να προκαλέσει αραίωση των υφιστάμενων συμμετοχών. Το ενδιαφέρον μεγαλώνει καθώς η AI OKTO έχει ήδη συμφωνήσει την πώληση του LPG carrier Dream Arrax στη Robin Energy, επίσης συμφερόντων Παναγιωτίδη, ανοίγοντας τη συζήτηση για την επόμενη ημέρα του στόλου της. Το ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι ο Παναγιωτίδης αναδιατάσσει ναυτιλιακά περιουσιακά στοιχεία μεταξύ εισηγμένων εταιρειών του, ενώ παράλληλα η AI OKTO προχωρά σε μεγάλη διανομή προς τους μετόχους. Το ουσιαστικό ερώτημα είναι εάν πρόκειται για μια μεμονωμένη επιστροφή κεφαλαίων ή για μέρος μιας ευρύτερης αναδιάταξης των επενδύσεων. Διότι, με τη χρηματιστηριακή παρουσία στον Nasdaq να αποτελεί σημαντικό επιχειρηματικό εργαλείο, οι επόμενες κινήσεις θα δείξουν εάν η AI OKTO σχεδιάζει νέες τοποθετήσεις στη ναυτιλία ή επιλέγει να δώσει προτεραιότητα στις αποδόσεις των μετόχων της.
Οι εφοπλιστές αγοράζουν χρόνο και οι τράπεζες μετρούν τα κέρδη
-Μια ενδιαφέρουσα αλλαγή συντελείται στη χρηματοδότηση της ελληνόκτητης ναυτιλίας, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Οι παραδοσιακές τραπεζικές χρηματοδοτήσεις εξακολουθούν να έχουν ισχυρή παρουσία, αλλά όλο και περισσότερες ναυτιλιακές εταιρείες εξετάζουν εναλλακτικές λύσεις, από συμφωνίες sale and leaseback μέχρι χρηματοδοτήσεις μέσω ασιατικών χρηματοπιστωτικών οργανισμών. Το ζητούμενο δεν είναι μόνο το επιτόκιο. Είναι η δυνατότητα να εξασφαλίζουν ρευστότητα χωρίς να δεσμεύουν υπερβολικά ίδια κεφάλαια, την ώρα που οι τιμές των νεότευκτων παραμένουν υψηλές. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η Performance Shipping, η οποία έχει εξασφαλίσει χρηματοδότηση 172,4 εκατ. δολαρίων για τέσσερα νεότευκτα, μέσω ιαπωνικών και κινεζικών σχημάτων leasing, καλύπτοντας κατά μέσο όρο το 70% της συμβατικής αξίας τους. Το ενδιαφέρον είναι ότι οι Έλληνες πλοιοκτήτες μπορούν πλέον να διαπραγματεύονται με περισσότερους χρηματοδότες, ενώ οι ελληνικές τράπεζες διεκδικούν μεγαλύτερο κομμάτι της πίτας. Και όποιος εξασφαλίζει σήμερα ευνοϊκή χρηματοδότηση, αποκτά πλεονέκτημα για την επόμενη επενδυτική του κίνηση. Στη ναυτιλία, άλλωστε, όπως λένε οι παλιοί παίκτες δεν αρκεί να γνωρίζεις πότε να αγοράσεις ένα πλοίο. Πρέπει να γνωρίζεις και με ποιανού τα χρήματα θα το αγοράσεις.
Ως την Τετάρτη διαπραγματεύεται μόνον το 36% των μετοχών της DotSoft
-Όποιος δει σήμερα τη DotSoft κοντά στα 12,7 ευρώ, από €35,2 χθες, δεν βλέπει βουτιά. Η μετοχή διαπραγματεύεται από σήμερα, χωρίς το δικαίωμα στη δωρεάν διανομή 1,764 νέων μετοχών για κάθε 1 παλιά. Τα 3,12 εκατ. μετοχές γίνονται 8,624 εκατ. αλλά φυσικά η αποτίμηση μένει ίδια, στα 106,7 εκατ. ευρώ. Τα 5,504 εκατ. νέες μετοχές θα ξεκινήσουν να διαπραγματεύονται την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου. Αυτό σημαίνει ότι από σήμερα μέχρι την Τετάρτη, θα αλλάζει χέρια μόνο το 36% των τίτλων. Το Diorama Investments II απέκτησε τον Ιούνιο το 40% της εταιρίας. Η γενική συνέλευση της 21ης Οκτωβρίου ενέκρινε τη μετάταξη από την ΕΝ.Α. στην Κύρια Αγορά και εξουσιοδότησε το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση κεφαλαίου με δημόσια προσφορά, που κατά δημοσιεύματα μπορεί να φτάσει τα €30 εκατ., με στόχο εξαγορές.
Οι ελεγκτές στο παλιό «Χρηματιστήριο»
-Αυτό το Σαββατοκύριακο, οι Θεσσαλονικείς θα έχουν την ευκαιρία να μπουν στα γραφεία μιας «Big Four» εταιρείας, χωρίς να είναι πελάτες ή υποψήφιοι για εργασία. Η EY Ελλάδος ανοίγει στις 21 και 22 Νοεμβρίου, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 4 το απόγευμα, το κτίριο της οδού Κατούνη 14 στα Λαδάδικα. Είναι ένα από τα 75 κτίρια του 15ου Open House Thessaloniki. Το ίδιο το κτίριο έχει ενδιαφέρον για όσους παρακολουθούν τις αγορές. Είναι το διατηρητέο Ματαράσσο-Αλτσέχ, που η πόλη το αποκαλεί ιστορικό «Χρηματιστήριο». Οι ελεγκτές της EY εγκαταστάθηκαν εκεί τον Σεπτέμβριο του 2025 και δημιούργησαν ένα αμφιθέατρο 186 θέσεων. Πίσω από την ξενάγηση τρέχει ένας ιδιότυπος ανταγωνισμός για πτυχιούχους. Η EY βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη από το 1996. Πέρυσι είχε δηλώσει πάνω από 200 εργαζομένους, αύξηση 263% σε τρία χρόνια, με το 68% κάτω των 29 ετών. Δίπλα, στην παλιά αποθήκη της ΠΑΕΓΑ στο λιμάνι, η Deloitte εγκαινίασε τον Σεπτέμβριο το Competence Center της, με πάνω από 1.400 εργαζομένους. Το αποτύπωμα περνά και από τα έργα που έχει αναλάβει. Η EY ήταν χρηματοοικονομικός σύμβουλος της Ελληνικό Μετρό, στο ΣΔΙΤ λειτουργίας και συντήρησης του Μετρό Θεσσαλονίκης, που υπογράφηκε τον Οκτώβριο του 2023. Το Open House είναι, στην ουσία, ημέρα καριέρας με ξενάγηση.
Η Ιαπωνία βρήκε τη δική της θέση στην αγορά Τεχνητής Νοημοσύνης
-Η Nvidia σχεδιάζει τα τσιπ της τεχνητής νοημοσύνης. Η Ταϊβάν τα κατασκευάζει. Αλλά τα μηχανήματα με τα οποία φτιάχνονται τα τσιπ τεχνητής νοημοσύνης, τα πουλάει η Ιαπωνία. Σε μεγάλο βαθμό. Κι αυτό φαίνεται από τα στοιχεία που ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών στο Τόκιο. Οι ιαπωνικές εξαγωγές του Οκτωβρίου αυξήθηκαν +20,5% σε ετήσια βάση. Έφτασαν τα 11,77 τρισ. γιεν, περίπου 74 δισ. δολάρια. Είναι το υψηλότερο μηνιαίο ποσό εξαγωγών από το 1979, από τότε δηλαδή που ξεκίνησε η καταγραφή συγκρίσιμων στοιχείων. Ο Οκτώβριος ήταν ο 14ος συνεχόμενος μήνας ανόδου. Οι εξαγωγές εξοπλισμού παραγωγής ημιαγωγών ανέβηκαν +49,7%. Προς τις ΗΠΑ οι συνολικές αποστολές αυξήθηκαν +23,9% και προς την Κίνα +13,3%. Με απλά λόγια, όσο οι Αμερικανοί, οι Κορεάτες και οι Ταϊβανέζοι χτίζουν εργοστάσια τσιπ και data centers, κάποιος πρέπει να τα εξοπλίζει, να τους προμηθεύει τις μηχανές. Η Ιαπωνία εισπράττει από κάθε νέο εργοστάσιο, όποιος κι αν κερδίσει τελικά την κούρσα. Τα νούμερα λένε και μιαν άλλη αλήθεια. Οι εισαγωγές στην Ιαπωνία αυξήθηκαν ακόμη περισσότερο (+21,6%), στα 12,25 τρισ. γιεν, επίσης ρεκόρ, αφού το πετρέλαιο ήταν πανάκριβο, λόγω Μέσης Ανατολής. Συνολικά, η χώρα έγραψε έλλειμμα 476,5 δισ. γιεν για 6ο διαδοχικό μήνα. Μέρος της ανόδου των εξαγωγών οφείλεται επίσης σε υψηλότερες τιμές, αφού οι εταιρείες μετακυλίουν το κόστος τους. Ρεκόρ στις πωλήσεις, έλλειμμα στο ταμείο.
Το μυρμήγκι που γράφει ιστορία
-Το 2021, η Anthropic «σήκωσε» 124 εκατ. δολάρια από τους πρώτους επενδυτές της. Την Τετάρτη σήκωσε $81,3 δισ. σε ένα βράδυ. Πούλησε 980 εκατ. μετοχές προς 83 δολάρια και μαζί με ιδιωτική τοποθέτηση $26 δισ. το σύνολο φτάνει τα 107,3 δισ. Είναι η μεγαλύτερη δημόσια εγγραφή που έχει γίνει ποτέ, μεγαλύτερη και από τα 75 δισ. της SpaceX τον Ιούνιο. Η αποτίμηση στην τιμή διάθεσης ήταν περίπου 1,5 τρισ. δολάρια. Χθες είχαμε στη Wall Street, μια εκρηκτική υποδοχή της μετοχής με κωδικό ANT (μυρμήγκι), στην πρώτη μέρα διαπραγμάτευσης. Έχει ιδιαίτερη σημασία, η διαδρομή της Anthropic, μεγαλύτερη και από τα χρηματιστηριακά ρεκόρ της. Η ANT αποτιμήθηκε 61,5 δισ. στις αρχές του 2025, 183 δισ. τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους και 965 δισ. τον Μάιο του 2026. Η Anthropic είναι επίσης η πρώτη εταιρεία «καθαρής» τεχνητής νοημοσύνης αυτού του μεγέθους στο ταμπλό. Μέχρι χθες, ο επενδυτής αγόραζε τεχνητή νοημοσύνη μέσω Nvidia, Microsoft ή Alphabet. Στη μακροοικονομική πλευρά, σημασία έχει η ροή των κεφαλαίων. Δύο εισαγωγές σε 5 μήνες, SpaceX και Anthropic, απορρόφησαν πάνω από 190 δισ. δολάρια. Οι αναλυτές εκτιμούν ότι τα παθητικά κεφάλαια θα αγοράσουν ακόμη 19 δισ. όταν η μετοχή μπει στους δείκτες, με πρώτο σταθμό τον Russell 1000 στις 11 Δεκεμβρίου. Για να αγοράσουν, θα πουλήσουν κάτι άλλο. Η ελεύθερη διασπορά, εξάλλου, είναι μόλις 6%. Υπάρχει προηγούμενο. Όταν η SpaceX μπήκε στον Nasdaq-100, οι πρώτοι αγοραστές πούλησαν στα παθητικά κεφάλαια και η μετοχή έχασε περίπου 15% σε 6 συνεδριάσεις. Τα ρεκόρ της ANT είναι δεδομένα. Το ποιος θα τα πληρώσει θα φανεί τον Δεκέμβριο.
Οι Αμερικανοί φορτηγατζήδες χρεοκοπούν, οι Έλληνες ζητούν ενισχύσεις
-Το Bloomberg έγραψε ότι φέτος στις ΗΠΑ, έχουν κηρύξει πτώχευση 221 μεταφορικές εταιρείες. Είναι η 3η συνεχόμενη χρονιά, με περισσότερες από 220 χρεοκοπίες. Το 2021 και το 2022 ήταν κάτω από 100. Οι περισσότερες από αυτές είναι μικρές εταιρείες με έως 20 φορτηγά. Είναι το αντίστοιχο του δικού μας ιδιοκτήτη φορτηγού δημόσιας χρήσης. Ο βασικός ένοχος, γι’ αυτή την επιδημία πτωχεύσεων είναι το ντίζελ. Αυτή την εβδομάδα κοστίζει 5,94 δολάρια το γαλόνι, δηλαδή 1,57 δολάρια το λίτρο. Είναι φθηνότερο από τα περίπου 2,14 ευρώ της ελληνικής αντλίας, αλλά ακριβότερο +54% σε σχέση με πέρυσι. Ένα αμερικανικό φορτηγό καίει καύσιμο σχεδόν 0,85 δολαρίων σε κάθε μίλι, όταν ο ναύλος στην ελεύθερη αγορά είναι 3,11 δολάρια το μίλι. Πάνω από το ¼ των εσόδων, φεύγει στην αντλία. Οι ναύλοι είναι περίπου 30% υψηλότεροι από πέρυσι. Ανέβηκαν όμως επειδή φεύγουν φορτηγά από την αγορά, όχι επειδή αυξήθηκαν τα φορτία. Δύο στους τρεις μικρούς μεταφορείς δηλώνουν ίδια ή χαμηλότερα έσοδα και σχεδόν το 40% δεν ξέρει αν θα υπάρχει σε 6 μήνες από σήμερα. Στο πρόβλημα των καυσίμων προστίθενται τα ακριβότερα ασφάλιστρα που ανεβαίνουν ακόμη και με μία κλήση για ταχύτητα αλλά και ο ακριβότερος δανεισμός. Σ’ αυτή τη συγκυρία, οι μεγάλοι στόλοι αντέχουν και παίρνουν τις δουλειές. Στην Ελλάδα η ίδια πίεση έχει άλλη διαχείριση. Το Δημόσιο επιδοτεί το ντίζελ κίνησης με 15 λεπτά το λίτρο έως τις 30 Νοεμβρίου, με κόστος 35 εκατ. ευρώ το δεκαπενθήμερο για όλα τα επιδοτούμενα καύσιμα. Η ΟΦΑΕ ζήτησε στις 3 Νοεμβρίου πρόσθετα μέτρα και χρηματοδότηση για νέα φορτηγά. Ο ελληνικός στόλος έχει μέση ηλικία 22,9 έτη. Στην Αμερική το ακριβό ντίζελ το πληρώνει ο μικρός μεταφορέας. Στην Ελλάδα, προς το παρόν, ο προϋπολογισμός.
Πηγή: newmoney.gr
Το Κατάρ μπαίνει στην αύξηση της Eurobank με 200-300 εκατ.
-Να περάσουμε τώρα στα νέα της αγοράς ξεκινώντας με την αύξηση κεφαλαίου που ανακοίνωσε η Eurobank προκειμένου να καταβάλει μέρος του τιμήματος για την εξαγορά της Fibank. Αυτό που τράβηξε την προσοχή της αγοράς από την πρώτη στιγμή, ήταν ότι η αύξηση θα πραγματοποιηθεί με αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων. Ειπώθηκε μάλιστα επισήμως ότι το Fairfax στηρίζει την εξαγορά, θα ψηφίσει «ναι» στην επικείμενη Γενική Συνέλευση για την αύξηση αλλά ταυτόχρονα δεν ανέλαβε δέσμευση πως θα συμμετάσχει. Η αγορά αντιμετώπισε τον τρόπο που διενεργείται η ΑΜΚ με κάποιο σκεπτικισμό, επειδή ο αποκλεισμός των παλαιών μετόχων δεν συνάδει με το αφήγημα της τράπεζας, ότι ο Γουάτσα θέλει να διατηρήσει την επένδυσή του στην Eurobank (που ήδη μετράει 14 χρόνια και «βαδίζει» στο 15ο έτος) επειδή μερίσματα και υπεραξίες του εξασφαλίζουν αποδόσεις που δεν θα πετύχει εύκολα σε άλλες επενδύσεις. Βέβαια το μέγεθος της αύξησης είναι μικρό και εφόσον δεν συμμετάσχει το ποσοστό της Fairfax (32,9%) θα μειωθεί περίπου κατά 2 μονάδες, που δεν είναι κάτι σημαντικό. Οι πληροφορίες της στήλης είναι πως το πιθανότερο είναι ο Γουάτσα να μη συμμετάσχει, τουλάχιστον ουσιαστικά γιατί μπορεί να πάρει κάτι λίγες μετοχές για να καθησυχάσει τους επενδυτές - όπως έπραξε ο Πόλσον στην Τράπεζα Πειραιώς, ο οποίος αφού πούλησε σημαντικό πακέτο, αγόρασε λίγες μετοχές για να γίνει γνωστό και αμέσως μετά από το 14,18% κατηφόρισε προς το 8,43%. Οι πληροφορίες λοιπόν για τη Eurobank είναι ότι γίνονται συζητήσεις να συμμετάσχει ως cornerstone investor ο Θ. Κυριακού, με το fund που συμμετέχει το Κ Group της οικογένειας και κεφάλαια από το Κατάρ. Μάλιστα οι πληροφορίες είναι ότι από 750 εκατ. που είναι το ύψος της αύξησης, Καταριανοί και Κυριακού θα καλύψουν ένα ποσό μεταξύ 200 και 300 εκατ. ευρώ. Μια τέτοια εξέλιξη αν επιβεβαιωθεί θα διευκόλυνε πολύ την επιτυχημένη ολοκλήρωση της αύξησης και φυσικά προϋποθέτει ότι θα έχει προηγηθεί συζήτηση και έγκριση από τον Γουάτσα. Επιπλέον να σημειώσω πως οι Καταριανοί έχουν δυναμική επενδυτική δραστηριότητα στη χώρα μας, καλές σχέσεις με τις πολιτικές δυνάμεις και φυσικά βαθιά τσέπη.
Η αγορά σταθμίζει το deal της Eurobank
-Στο επίκεντρο των συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών βρίσκεται η Eurobank, με τη μετοχή να καταγράφει έντονες διακυμάνσεις το τελευταίο διήμερο, στον απόηχο της ανακοίνωσης για την εξαγορά της βουλγαρικής Fibank και της σχεδιαζόμενης αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ύψους 750 εκατ. ευρώ. Η τράπεζα εξελίσσεται σε έναν από τους βασικούς ρυθμιστές της πορείας της εγχώριας αγοράς, καθώς οι επενδυτές σταθμίζουν τα σημαντικά στρατηγικά οφέλη της συμφωνίας με τις βραχυπρόθεσμες επιπτώσεις της χρηματοδότησής της. Ενδεικτική του κλίματος είναι η εικόνα των δύο τελευταίων συνεδριάσεων. Την Τετάρτη η Eurobank κατέγραψε ισχυρές απώλειες 4,54%, κλείνοντας στα 4,685 ευρώ, καθώς η αγορά αντέδρασε στην προοπτική έκδοσης νέων μετοχών και στην ενδεχόμενη επίδραση που θα έχει η κεφαλαιακή ενίσχυση στους υφιστάμενους μετόχους. Η εικόνα αντιστράφηκε την Πέμπτη, όταν ο τίτλος ανέκαμψε κατά 2,52%, κλείνοντας στα 4,803 ευρώ. Οι έντονες εναλλαγές αποτυπώνουν την προσπάθεια της αγοράς να αποτιμήσει μια συναλλαγή που αναμένεται να αλλάξει ουσιαστικά το μέγεθος και τη γεωγραφική διάρθρωση του ομίλου. Η χρηματοδότηση της εξαγοράς αποτελεί το βασικό σημείο προβληματισμού για τους επενδυτές. Η Eurobank σχεδιάζει αύξηση κεφαλαίου 750 εκατ. ευρώ μέσω επιταχυνόμενου βιβλίου προσφορών, ενώ θα αξιοποιήσει και περίπου 250 εκατ. ευρώ από τα πλεονάζοντα κεφάλαιά της. Η σχετική εξουσιοδότηση θα τεθεί στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 9ης Δεκεμβρίου. Από την άλλη πλευρά, οι προσδοκώμενες ετήσιες συνέργειες άνω των 70 εκατ. ευρώ μετά από φόρους, οι οποίες αναμένεται να αναπτυχθούν πλήρως έως το 2029, ενισχύουν το επενδυτικό αφήγημα της συναλλαγής. Επιπλέον, η διοίκηση επιδιώκει να διατηρήσει αμετάβλητη την πολιτική διανομής του 55% των κερδών. Στην εξίσωση προστίθεται και η επικείμενη αποκοπή του ενδιάμεσου μερίσματος των 214 εκατ. ευρώ τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου, με την καταβολή να ξεκινά στις 26 Νοεμβρίου. Με τόσες εταιρικές εξελίξεις να συμπίπτουν χρονικά, η Eurobank έχει αποκτήσει ιδιαίτερο βάρος στη διαμόρφωση της βραχυπρόθεσμης τάσης.
Jumbo – Επιστροφή κεφαλαίου 359,8 εκατ. λέι από τη ρουμανική θυγατρική
-Στις 22 Ιουλίου 2026, η Jumbo αποφάσισε τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου της ρουμανικής θυγατρικής της, Jumbo EC.R, κατά 359,8 εκατ. λέι, με σκοπό την επιστροφή μέρους των εισφορών στους εταίρους, ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής τους. Σύμφωνα με την εταιρική απόφαση που επικαλείται το Economica.net, η ονομαστική αξία κάθε εταιρικού μεριδίου μειώθηκε από 13 σε 2 λέι, με αποτέλεσμα το εταιρικό κεφάλαιο να διαμορφωθεί σε 65,4 εκατ. λέι. Το 2025, οι πωλήσεις της Jumbo στη Ρουμανία αυξήθηκαν κατά 6% σε 1,3 δισ. λέι, ενώ το καθαρό περιθώριο κέρδους υποχώρησε κατά 2,6 ποσοστιαίες μονάδες, στο 23,8%. Η εταιρεία απασχόλησε κατά μέσο όρο 1.554 εργαζομένους, 48 περισσότερους από το 2024. Στις 30 Οκτωβρίου 2026, εγκαινίασε στην Μπάια Μάρε το 21ο κατάστημά της στη χώρα, όπου λειτουργεί και το ηλεκτρονικό κατάστημα e-jumbo.ro.
Ελέω... Πούτιν η Japan Tobacco βγάζει φέτος ζημίες
-Η Japan Tobacco αποενοποίησε, βάσει του ΔΠΧΑ 10, τις επτά ρωσικές εταιρείες της, μετά την υπαγωγή τους σε καθεστώς προσωρινής διαχείρισης με προεδρικά διατάγματα τον Νοέμβριο. Σύμφωνα με την παρουσίαση προς τους επενδυτές την Πέμπτη, ο όμιλος διατηρεί τη νομική κυριότητα των εταιρειών και παραμένει στη ρωσική αγορά. Η αποενοποίηση αναμένεται να οδηγήσει σε διαγραφή στοιχείων ενεργητικού ύψους 1,5 τρισ. γιεν και υποχρεώσεων ύψους 200 δισ. γιεν από τον ενοποιημένο ισολογισμό, σε μείωση των ενοποιημένων ταμειακών διαθεσίμων κατά 400 δισ. γιεν και σε λογιστική ζημία 1,377 τρισ. γιεν. Ως αποτέλεσμα, η Japan Tobacco αναθεώρησε την πρόβλεψή της για τη χρήση 2026 και πλέον αναμένει καθαρές ζημίες 724 δισ. γιεν. Η εξέλιξη αυτή αποτελεί ένδειξη ότι ένα ανάλογο σενάριο για την Coca-Cola HBC παραμένει πιθανό, με αβέβαιη έκβαση.
Περιμένοντας το ΣτΕ για το project των 9 υπουργείων στην πρώην ΠΥΡΚΑΛ
-Εν αναμονή της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά τη συζήτηση της προσφυγής στις 18 Μαρτίου 2026, βρίσκεται το σχέδιο για το Κυβερνητικό Πάρκο «Ανδρέας Λεντάκης» στην έκταση της πρώην ΠΥΡΚΑΛ στον Υμηττό. Η δικαστική ετυμηγορία θα είναι κρίσιμη και για την τύχη της επένδυσης, η οποία, ανεξάρτητα από την έκβαση της υπόθεσης, φαίνεται ότι θα έχει δύσκολο δρόμο μπροστά της, καθώς οι αντιδράσεις για την έκταση της προβλεπόμενης δόμησης, την κυκλοφοριακή επιβάρυνση και την αξιοποίηση του ελεύθερου χώρου εντείνονται. Ήδη, κάτοικοι, επιστημονικοί φορείς, περιβαλλοντικές οργανώσεις και εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης ενισχύουν τις κινητοποιήσεις τους, με επόμενο σταθμό την ανοιχτή εκδήλωση της 4ης Δεκεμβρίου στον Υμηττό. Στο επίκεντρο βρίσκεται ο σχεδιασμός της μετεγκατάστασης τουλάχιστον εννέα υπουργείων και άλλων δημόσιων υπηρεσιών στην έκταση των περίπου 155 στρεμμάτων, μέσω ΣΔΙΤ προϋπολογισμού 421 εκατ. ευρώ πλέον ΦΠΑ. «Η σχεδιαζόμενη δημιουργία του “Κυβερνητικού Πάρκου ‘Ανδρέας Λεντάκης’” στην έκταση της πρώην ΠΥΡΚΑΛ με τη σχεδιαζόμενη δόμηση και κτίρια ύψους τουλάχιστον 28 μέτρων θέτει κρίσιμα ερωτήματα για τον δημόσιο χώρο, το πράσινο, τις μετακινήσεις, τις υποδομές, την οικονομία και την ποιότητα ζωής των κατοίκων», όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά. Οι φορείς και οι κάτοικοι που αμφισβητούν τον σχεδιασμό θέτουν ερωτήματα για το συνολικό οικονομικό κόστος, την ένταση της δόμησης, την κυκλοφοριακή επιβάρυνση και την έκταση του πραγματικά διαθέσιμου πρασίνου. Η αξιοποίηση της έκτασης συνδέεται με την ανάγκη αντιμετώπισης της αστικής θερμικής επιβάρυνσης, την ενίσχυση της βιώσιμης κινητικότητας και την εξασφάλιση ελεύθερων χώρων για τους κατοίκους. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρίσκεται η εναλλακτική πρόταση για τη δημιουργία ενός ενιαίου δημόσιου χώρου πρασίνου, αθλητισμού, πολιτισμού και υγείας, ένας σχεδιασμός που, όπως αναφέρουν, ούτως ή άλλως προβλεπόταν για την περιοχή από το μέχρι πρόσφατα ισχύον θεσμικό πλαίσιο εδώ και δεκαετίες.
Πυρηνικά data centers στο πέλαγος, με ελληνικό επώνυμο
-Ούτε 5 ούτε 10 αλλά 19 εκατομμύρια δολάρια «σήκωσε» στις αρχές Νοεμβρίου η Atomarine, σε έναν γύρο χρηματοδότησης seed, με επικεφαλής την Y Combinator. Μαζί της, οι Pantera Capital, Soma Capital, Seven Seven Six, Liquid 2 Ventures, Audacious Ventures και το E14 Fund. Διευθύνων σύμβουλος της Atomarine και συνιδρυτής είναι ο Δημήτρης Κουτεντάκης, απόφοιτος του Κολλεγίου Αθηνών, με 4 πτυχία από το MIT. Στην Αθήνα, το επώνυμο είναι γνωστό και από αλλού, αφού ο πατέρας του είναι οικονομικός διευθυντής σε έναν από τους πολύ μεγάλους ξενοδοχειακούς ομίλους της χώρας. Συνιδρυτής και τεχνικός διευθυντής, είναι ο Εμίλ Ζερμονπρέ, διδάκτωρ πυρηνικής μηχανικής του MIT. Το σχέδιό τους προβλέπει πλωτές πλατφόρμες data center, 75 έως 100 MW η καθεμία. Αυτά τα πλωτά data center θα ναυπηγούνται, θα ρυμουλκούνται και θα αγκυροβολούν ανοιχτά, σε συστοιχίες έως 450 MW. Το ρεύμα θα το δίνει ένα πλοίο δεμένο δίπλα και την ψύξη το θαλασσινό νερό. Το επιχείρημα είναι ότι στη στεριά η σύνδεση με το ηλεκτρικό δίκτυο θέλει χρόνο και οι τοπικές κοινωνίες αντιδρούν. Υπάρχουν ωστόσο ορισμένες ενδιαφέρουσες λεπτομέρειες. Το «πυρηνικά» είναι προς το παρόν τίτλος. Η εταιρεία ξεκινά με αεριοστροβίλους και το πρώτο πιλοτικό θα λειτουργεί με φυσικό αέριο, τοποθετείται στο 2028. Κανένας μικρός αρθρωτός αντιδραστήρας δεν έχει ακόμη εμπορική άδεια και η Atomarine δεν έχει επιλέξει τύπο. Η Atomarine δεν θα είναι μόνη της στη θάλασσα. Η Panthalassa άντλησε φέτος 140 εκατ. δολάρια για πλωτά data centers με κυματική ενέργεια, η Drogue 20 εκατ., ενώ η Seatrium σχεδιάζει πιλοτικό 30 MW. Με τα $19 εκατ. η Atomarine θα προσλάβει μηχανικούς και θα χρηματοδοτήσει την εκπόνηση των σχεδίων. Το πρώτο καράβι θέλει άλλο ταμείο αλλά στην οικογένεια φαίνεται πως ξέρουν καλά από προϋπολογισμούς.
Μέτρα για τους Finfluencers
-Να τερματίσει το χάος του διαδικτύου με τους Finfluencers (financial influencers) επιδιώκει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς με το Μνημόνιο Συνεργασίας που υπέγραψε η πρόεδρος Β. Λαζαράκου με το Συμβούλιο Ελέγχου Επικοινωνίας (ΣΕΕ) και υιοθετεί ένα πλαίσιο συστηματικής συνεργασίας μεταξύ των δύο πλευρών για την προστασία των επενδυτών από παραπλανητικές ή αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, ιδίως στο σύγχρονο ψηφιακό περιβάλλον. Στο πλαίσιο αυτό προετοιμάσθηκε σε συνεργασία με το ΣΕΕ και προστέθηκε νέο Παράρτημα στον Ελληνικό Κώδικα Διαφήμισης - Επικοινωνίας που αφορά ειδικά στους finfluencers και το οποίο εξειδικεύει τους κανόνες δεοντολογίας που διέπουν τις επικοινωνίες και τη διαφήμιση χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών. Το πλαίσιο, σε συνδυασμό με τον αλγόριθμο που χρησιμοποιεί η Επιτροπή και σαρώνει το διαδίκτυο για να εντοπίζει μη αδειοδοτημένη παροχή επενδυτικών υπηρεσιών από διάφορες εταιρίες είναι δύο σοβαρές προσπάθειες να συμμαζευτεί η κατάσταση.
Το μυστικό της ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ τελικά ήταν στο ράφι
-Το «μυστικό» που ανέβαζε σταθερά τη μετοχή της Εβροφάρμα (€4,88 +13,49%) τις τελευταίες μέρες αποκαλύφθηκε χθες. Για την ακρίβεια, βρισκόταν έναν μήνα τώρα στα ιταλικά σούπερ μάρκετ. Η Danone λάνσαρε το Danone Greco Autentico, στην Ιταλία, στις 20 Οκτωβρίου, με την ένδειξη «prodotto in Grecia» χωρίς να αναφέρει το όνομα του παραγωγού. Το όνομα αποκαλύφθηκε χθες. Το γιαούρτι το φτιάχνει η Εβροφάρμα, σε δύο κωδικούς των 480 γραμμαρίων, με 0% και 2% λιπαρά. Για την Danone η κίνηση αυτή σηματοδοτεί την είσοδο στην κατηγορία του φημισμένου «Greek yogurt» (ελληνικού γιαουρτιού), στην Ιταλία, με γάλα αποκλειστικά από ελληνικές φάρμες. Στο ιταλικό λανσάρισμα, το ονόμασε «νόστο», επειδή ο ιδρυτής της, Ισαάκ Καράσο, ήταν Θεσσαλονικιός. Έναν αιώνα μετά, ο όμιλος αγοράζει γιαούρτι από τον Έβρο. Η αγορά δεν περίμενε την ανακοίνωση. Στα μέσα Οκτωβρίου η μετοχή ήταν στα 3,60 ευρώ. Χθες έφτασε τα €4,88, με την αποτίμηση κοντά στα 66,7 εκατ. ευρώ. Άνοδος +35,6%. Όλες οι εξαγωγές της εταιρείας στο πρώτο εξάμηνο ήταν 7,63 εκατ. ευρώ, το 30% του τζίρου. Η παραγωγή για λογαριασμό τρίτου γεμίζει τις γραμμές, αλλά το περιθώριο κέρδους το ορίζει ο πελάτης.
Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ μετά τα αποτελέσματα εννεαμήνου
-Θετικό μομέντουμ επικρατεί στη μετοχή της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η οποία επιχειρεί να εδραιωθεί πάνω από τα 43 ευρώ, επίπεδο που ανέκτησε στις 17 Νοεμβρίου με άνοδο 3,66%. Ακολούθησε μικρή διόρθωση 0,51%, στα 42,80 ευρώ, την Τετάρτη, πριν από την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων, ενώ χθες έκλεισε στα 43,58 ευρώ. Το εννεάμηνο επιβεβαίωσε την ισχυρή δυναμική του ομίλου, με έσοδα 3,45 δισ. ευρώ (+20,1%), προσαρμοσμένα EBITDA 573,4 εκατ. ευρώ (+23,6%) και καθαρά κέρδη 171,9 εκατ. ευρώ (+61,3%). Καθοριστική ήταν η συνεισφορά των παραχωρήσεων, που αντιπροσωπεύουν πλέον το 63% της λειτουργικής κερδοφορίας, ενώ το συνολικό ανεκτέλεστο κατασκευαστικών έργων ανέρχεται σε 8,5 δισ. ευρώ. Οι επιδόσεις ενισχύουν τις θετικές εκτιμήσεις των αναλυτών με τη Santander να αναβαθμίζει την τιμή-στόχο στα 64 ευρώ, από 62 ευρώ, διατηρώντας σύσταση outperform και προβλέποντας περαιτέρω αύξηση της κερδοφορίας. Παράλληλα, η Alpha Finance-AXIA διατηρεί σύσταση buy και τιμή-στόχο 55,20 ευρώ, προαναγγέλλοντας ανοδική αναθεώρηση των προβλέψεών της μετά το ισχυρό εννεάμηνο. Η απόσταση από τις αποτιμήσεις των αναλυτών διατηρεί στο προσκήνιο τη μετοχή, με την αγορά να αξιολογεί πλέον τον ρυθμό με τον οποίο τα μεγάλα έργα θα μετατρέπονται σε πρόσθετη κερδοφορία.
Τα λιμάνια γεμίζουν, αλλά ποιος θα πληρώσει τον λογαριασμό;
-Η ελληνική ναυτιλία επενδύει δισεκατομμύρια σε νέα πλοία, η κρουαζιέρα φέρνει ολοένα περισσότερους επισκέπτες και η ακτοπλοΐα αναζητεί τρόπους να ανανεώσει έναν γερασμένο στόλο. Υπάρχει όμως μια ενδιαφέρουσα αντίφαση. Τα πλοία του αύριο ετοιμάζονται, αλλά πολλά περιφερειακά ελληνικά λιμάνια παραμένουν στο χθες. Οι μεγάλοι ακτοπλοϊκοί όμιλοι γνωρίζουν ότι η ανανέωση του στόλου απαιτεί τεράστια κεφάλαια. Οι εταιρείες κρουαζιέρας ζητούν καλύτερες υποδομές, περισσότερες θέσεις πρόσδεσης και αξιόπιστες υπηρεσίες. Οι εφοπλιστές, από την πλευρά τους, έχουν αποδείξει ότι μπορούν να κινητοποιούν διεθνή χρηματοδότηση για επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων. Το επιχειρηματικό ερώτημα είναι γιατί αυτή η επενδυτική δυναμική δεν μεταφέρεται με την ίδια ταχύτητα και στα λιμάνια. Υποδομές, παραχωρήσεις, μαρίνες, ενεργειακές εγκαταστάσεις και υπηρεσίες εξυπηρέτησης πλοίων συνθέτουν μια αγορά με σημαντικές προοπτικές εσόδων. Το επόμενο μεγάλο ναυτιλιακό deal ελληνικών συμφερόντων μπορεί να αφορά την απόκτηση ή την ανάπτυξη της λιμενικής υποδομής. Με μία ουσιαστική διαφορά. Στα πλοία οι Έλληνες εφοπλιστές γνωρίζουν άριστα το παιχνίδι. Στα λιμάνια θα πρέπει να υπολογίσουν και τον χρόνο που χρειάζονται οι αδειοδοτήσεις, οι διαγωνισμοί και οι δημόσιες επενδύσεις.
Το μέρισμα των 3,50 δολαρίων από μια εταιρεία με μόλις δύο πλοία
-Ένα έκτακτο μέρισμα 3,50 δολαρίων ανά μετοχή δεν περνά απαρατήρητο στη Wall Street, ιδιαίτερα όταν προέρχεται από μια ναυτιλιακή εταιρεία με μόλις δύο πλοία. Η εισηγμένη στον Nasdaq AI OKTO Corp., συμφερόντων Πέτρου Παναγιωτίδη, θα προχωρήσει στη διανομή του στις 25 Νοεμβρίου, προσφέροντας στους μετόχους τη δυνατότητα να επιλέξουν μεταξύ μετρητών και μετοχών. Η κίνηση έχει ιδιαίτερο επιχειρηματικό ενδιαφέρον. Από τη μία, η εταιρεία επιστρέφει αξία στους μετόχους της και, από την άλλη, η δυνατότητα καταβολής σε μετοχές μπορεί να περιορίσει τις ταμειακές εκροές, αν και ενδέχεται να προκαλέσει αραίωση των υφιστάμενων συμμετοχών. Το ενδιαφέρον μεγαλώνει καθώς η AI OKTO έχει ήδη συμφωνήσει την πώληση του LPG carrier Dream Arrax στη Robin Energy, επίσης συμφερόντων Παναγιωτίδη, ανοίγοντας τη συζήτηση για την επόμενη ημέρα του στόλου της. Το ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι ο Παναγιωτίδης αναδιατάσσει ναυτιλιακά περιουσιακά στοιχεία μεταξύ εισηγμένων εταιρειών του, ενώ παράλληλα η AI OKTO προχωρά σε μεγάλη διανομή προς τους μετόχους. Το ουσιαστικό ερώτημα είναι εάν πρόκειται για μια μεμονωμένη επιστροφή κεφαλαίων ή για μέρος μιας ευρύτερης αναδιάταξης των επενδύσεων. Διότι, με τη χρηματιστηριακή παρουσία στον Nasdaq να αποτελεί σημαντικό επιχειρηματικό εργαλείο, οι επόμενες κινήσεις θα δείξουν εάν η AI OKTO σχεδιάζει νέες τοποθετήσεις στη ναυτιλία ή επιλέγει να δώσει προτεραιότητα στις αποδόσεις των μετόχων της.
Οι εφοπλιστές αγοράζουν χρόνο και οι τράπεζες μετρούν τα κέρδη
-Μια ενδιαφέρουσα αλλαγή συντελείται στη χρηματοδότηση της ελληνόκτητης ναυτιλίας, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Οι παραδοσιακές τραπεζικές χρηματοδοτήσεις εξακολουθούν να έχουν ισχυρή παρουσία, αλλά όλο και περισσότερες ναυτιλιακές εταιρείες εξετάζουν εναλλακτικές λύσεις, από συμφωνίες sale and leaseback μέχρι χρηματοδοτήσεις μέσω ασιατικών χρηματοπιστωτικών οργανισμών. Το ζητούμενο δεν είναι μόνο το επιτόκιο. Είναι η δυνατότητα να εξασφαλίζουν ρευστότητα χωρίς να δεσμεύουν υπερβολικά ίδια κεφάλαια, την ώρα που οι τιμές των νεότευκτων παραμένουν υψηλές. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η Performance Shipping, η οποία έχει εξασφαλίσει χρηματοδότηση 172,4 εκατ. δολαρίων για τέσσερα νεότευκτα, μέσω ιαπωνικών και κινεζικών σχημάτων leasing, καλύπτοντας κατά μέσο όρο το 70% της συμβατικής αξίας τους. Το ενδιαφέρον είναι ότι οι Έλληνες πλοιοκτήτες μπορούν πλέον να διαπραγματεύονται με περισσότερους χρηματοδότες, ενώ οι ελληνικές τράπεζες διεκδικούν μεγαλύτερο κομμάτι της πίτας. Και όποιος εξασφαλίζει σήμερα ευνοϊκή χρηματοδότηση, αποκτά πλεονέκτημα για την επόμενη επενδυτική του κίνηση. Στη ναυτιλία, άλλωστε, όπως λένε οι παλιοί παίκτες δεν αρκεί να γνωρίζεις πότε να αγοράσεις ένα πλοίο. Πρέπει να γνωρίζεις και με ποιανού τα χρήματα θα το αγοράσεις.
Ως την Τετάρτη διαπραγματεύεται μόνον το 36% των μετοχών της DotSoft
-Όποιος δει σήμερα τη DotSoft κοντά στα 12,7 ευρώ, από €35,2 χθες, δεν βλέπει βουτιά. Η μετοχή διαπραγματεύεται από σήμερα, χωρίς το δικαίωμα στη δωρεάν διανομή 1,764 νέων μετοχών για κάθε 1 παλιά. Τα 3,12 εκατ. μετοχές γίνονται 8,624 εκατ. αλλά φυσικά η αποτίμηση μένει ίδια, στα 106,7 εκατ. ευρώ. Τα 5,504 εκατ. νέες μετοχές θα ξεκινήσουν να διαπραγματεύονται την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου. Αυτό σημαίνει ότι από σήμερα μέχρι την Τετάρτη, θα αλλάζει χέρια μόνο το 36% των τίτλων. Το Diorama Investments II απέκτησε τον Ιούνιο το 40% της εταιρίας. Η γενική συνέλευση της 21ης Οκτωβρίου ενέκρινε τη μετάταξη από την ΕΝ.Α. στην Κύρια Αγορά και εξουσιοδότησε το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση κεφαλαίου με δημόσια προσφορά, που κατά δημοσιεύματα μπορεί να φτάσει τα €30 εκατ., με στόχο εξαγορές.
Οι ελεγκτές στο παλιό «Χρηματιστήριο»
-Αυτό το Σαββατοκύριακο, οι Θεσσαλονικείς θα έχουν την ευκαιρία να μπουν στα γραφεία μιας «Big Four» εταιρείας, χωρίς να είναι πελάτες ή υποψήφιοι για εργασία. Η EY Ελλάδος ανοίγει στις 21 και 22 Νοεμβρίου, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 4 το απόγευμα, το κτίριο της οδού Κατούνη 14 στα Λαδάδικα. Είναι ένα από τα 75 κτίρια του 15ου Open House Thessaloniki. Το ίδιο το κτίριο έχει ενδιαφέρον για όσους παρακολουθούν τις αγορές. Είναι το διατηρητέο Ματαράσσο-Αλτσέχ, που η πόλη το αποκαλεί ιστορικό «Χρηματιστήριο». Οι ελεγκτές της EY εγκαταστάθηκαν εκεί τον Σεπτέμβριο του 2025 και δημιούργησαν ένα αμφιθέατρο 186 θέσεων. Πίσω από την ξενάγηση τρέχει ένας ιδιότυπος ανταγωνισμός για πτυχιούχους. Η EY βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη από το 1996. Πέρυσι είχε δηλώσει πάνω από 200 εργαζομένους, αύξηση 263% σε τρία χρόνια, με το 68% κάτω των 29 ετών. Δίπλα, στην παλιά αποθήκη της ΠΑΕΓΑ στο λιμάνι, η Deloitte εγκαινίασε τον Σεπτέμβριο το Competence Center της, με πάνω από 1.400 εργαζομένους. Το αποτύπωμα περνά και από τα έργα που έχει αναλάβει. Η EY ήταν χρηματοοικονομικός σύμβουλος της Ελληνικό Μετρό, στο ΣΔΙΤ λειτουργίας και συντήρησης του Μετρό Θεσσαλονίκης, που υπογράφηκε τον Οκτώβριο του 2023. Το Open House είναι, στην ουσία, ημέρα καριέρας με ξενάγηση.
Η Ιαπωνία βρήκε τη δική της θέση στην αγορά Τεχνητής Νοημοσύνης
-Η Nvidia σχεδιάζει τα τσιπ της τεχνητής νοημοσύνης. Η Ταϊβάν τα κατασκευάζει. Αλλά τα μηχανήματα με τα οποία φτιάχνονται τα τσιπ τεχνητής νοημοσύνης, τα πουλάει η Ιαπωνία. Σε μεγάλο βαθμό. Κι αυτό φαίνεται από τα στοιχεία που ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών στο Τόκιο. Οι ιαπωνικές εξαγωγές του Οκτωβρίου αυξήθηκαν +20,5% σε ετήσια βάση. Έφτασαν τα 11,77 τρισ. γιεν, περίπου 74 δισ. δολάρια. Είναι το υψηλότερο μηνιαίο ποσό εξαγωγών από το 1979, από τότε δηλαδή που ξεκίνησε η καταγραφή συγκρίσιμων στοιχείων. Ο Οκτώβριος ήταν ο 14ος συνεχόμενος μήνας ανόδου. Οι εξαγωγές εξοπλισμού παραγωγής ημιαγωγών ανέβηκαν +49,7%. Προς τις ΗΠΑ οι συνολικές αποστολές αυξήθηκαν +23,9% και προς την Κίνα +13,3%. Με απλά λόγια, όσο οι Αμερικανοί, οι Κορεάτες και οι Ταϊβανέζοι χτίζουν εργοστάσια τσιπ και data centers, κάποιος πρέπει να τα εξοπλίζει, να τους προμηθεύει τις μηχανές. Η Ιαπωνία εισπράττει από κάθε νέο εργοστάσιο, όποιος κι αν κερδίσει τελικά την κούρσα. Τα νούμερα λένε και μιαν άλλη αλήθεια. Οι εισαγωγές στην Ιαπωνία αυξήθηκαν ακόμη περισσότερο (+21,6%), στα 12,25 τρισ. γιεν, επίσης ρεκόρ, αφού το πετρέλαιο ήταν πανάκριβο, λόγω Μέσης Ανατολής. Συνολικά, η χώρα έγραψε έλλειμμα 476,5 δισ. γιεν για 6ο διαδοχικό μήνα. Μέρος της ανόδου των εξαγωγών οφείλεται επίσης σε υψηλότερες τιμές, αφού οι εταιρείες μετακυλίουν το κόστος τους. Ρεκόρ στις πωλήσεις, έλλειμμα στο ταμείο.
Το μυρμήγκι που γράφει ιστορία
-Το 2021, η Anthropic «σήκωσε» 124 εκατ. δολάρια από τους πρώτους επενδυτές της. Την Τετάρτη σήκωσε $81,3 δισ. σε ένα βράδυ. Πούλησε 980 εκατ. μετοχές προς 83 δολάρια και μαζί με ιδιωτική τοποθέτηση $26 δισ. το σύνολο φτάνει τα 107,3 δισ. Είναι η μεγαλύτερη δημόσια εγγραφή που έχει γίνει ποτέ, μεγαλύτερη και από τα 75 δισ. της SpaceX τον Ιούνιο. Η αποτίμηση στην τιμή διάθεσης ήταν περίπου 1,5 τρισ. δολάρια. Χθες είχαμε στη Wall Street, μια εκρηκτική υποδοχή της μετοχής με κωδικό ANT (μυρμήγκι), στην πρώτη μέρα διαπραγμάτευσης. Έχει ιδιαίτερη σημασία, η διαδρομή της Anthropic, μεγαλύτερη και από τα χρηματιστηριακά ρεκόρ της. Η ANT αποτιμήθηκε 61,5 δισ. στις αρχές του 2025, 183 δισ. τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους και 965 δισ. τον Μάιο του 2026. Η Anthropic είναι επίσης η πρώτη εταιρεία «καθαρής» τεχνητής νοημοσύνης αυτού του μεγέθους στο ταμπλό. Μέχρι χθες, ο επενδυτής αγόραζε τεχνητή νοημοσύνη μέσω Nvidia, Microsoft ή Alphabet. Στη μακροοικονομική πλευρά, σημασία έχει η ροή των κεφαλαίων. Δύο εισαγωγές σε 5 μήνες, SpaceX και Anthropic, απορρόφησαν πάνω από 190 δισ. δολάρια. Οι αναλυτές εκτιμούν ότι τα παθητικά κεφάλαια θα αγοράσουν ακόμη 19 δισ. όταν η μετοχή μπει στους δείκτες, με πρώτο σταθμό τον Russell 1000 στις 11 Δεκεμβρίου. Για να αγοράσουν, θα πουλήσουν κάτι άλλο. Η ελεύθερη διασπορά, εξάλλου, είναι μόλις 6%. Υπάρχει προηγούμενο. Όταν η SpaceX μπήκε στον Nasdaq-100, οι πρώτοι αγοραστές πούλησαν στα παθητικά κεφάλαια και η μετοχή έχασε περίπου 15% σε 6 συνεδριάσεις. Τα ρεκόρ της ANT είναι δεδομένα. Το ποιος θα τα πληρώσει θα φανεί τον Δεκέμβριο.
Οι Αμερικανοί φορτηγατζήδες χρεοκοπούν, οι Έλληνες ζητούν ενισχύσεις
-Το Bloomberg έγραψε ότι φέτος στις ΗΠΑ, έχουν κηρύξει πτώχευση 221 μεταφορικές εταιρείες. Είναι η 3η συνεχόμενη χρονιά, με περισσότερες από 220 χρεοκοπίες. Το 2021 και το 2022 ήταν κάτω από 100. Οι περισσότερες από αυτές είναι μικρές εταιρείες με έως 20 φορτηγά. Είναι το αντίστοιχο του δικού μας ιδιοκτήτη φορτηγού δημόσιας χρήσης. Ο βασικός ένοχος, γι’ αυτή την επιδημία πτωχεύσεων είναι το ντίζελ. Αυτή την εβδομάδα κοστίζει 5,94 δολάρια το γαλόνι, δηλαδή 1,57 δολάρια το λίτρο. Είναι φθηνότερο από τα περίπου 2,14 ευρώ της ελληνικής αντλίας, αλλά ακριβότερο +54% σε σχέση με πέρυσι. Ένα αμερικανικό φορτηγό καίει καύσιμο σχεδόν 0,85 δολαρίων σε κάθε μίλι, όταν ο ναύλος στην ελεύθερη αγορά είναι 3,11 δολάρια το μίλι. Πάνω από το ¼ των εσόδων, φεύγει στην αντλία. Οι ναύλοι είναι περίπου 30% υψηλότεροι από πέρυσι. Ανέβηκαν όμως επειδή φεύγουν φορτηγά από την αγορά, όχι επειδή αυξήθηκαν τα φορτία. Δύο στους τρεις μικρούς μεταφορείς δηλώνουν ίδια ή χαμηλότερα έσοδα και σχεδόν το 40% δεν ξέρει αν θα υπάρχει σε 6 μήνες από σήμερα. Στο πρόβλημα των καυσίμων προστίθενται τα ακριβότερα ασφάλιστρα που ανεβαίνουν ακόμη και με μία κλήση για ταχύτητα αλλά και ο ακριβότερος δανεισμός. Σ’ αυτή τη συγκυρία, οι μεγάλοι στόλοι αντέχουν και παίρνουν τις δουλειές. Στην Ελλάδα η ίδια πίεση έχει άλλη διαχείριση. Το Δημόσιο επιδοτεί το ντίζελ κίνησης με 15 λεπτά το λίτρο έως τις 30 Νοεμβρίου, με κόστος 35 εκατ. ευρώ το δεκαπενθήμερο για όλα τα επιδοτούμενα καύσιμα. Η ΟΦΑΕ ζήτησε στις 3 Νοεμβρίου πρόσθετα μέτρα και χρηματοδότηση για νέα φορτηγά. Ο ελληνικός στόλος έχει μέση ηλικία 22,9 έτη. Στην Αμερική το ακριβό ντίζελ το πληρώνει ο μικρός μεταφορέας. Στην Ελλάδα, προς το παρόν, ο προϋπολογισμός.
Πηγή: newmoney.gr
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