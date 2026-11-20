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Πολλές οι αναγνώσεις, περισσότερες οι αναλύσεις - σίγουρα οι Κινέζοι και οι Ρώσοι δεν έχασαν. Όσον αφορά τη «νέα Γιάλτα» που ξεκίνησε εδώ και κανένα δύο μήνες από το Μαξίμου με τους «απέναντι», ένεκα εκλογών, προς… Νέα Μενεμένη το κόβω να εξελίσσεται από αυτά που βλέπω, διαβάζω και ακούω. Είπαμε ότι ενίοτε συμβαίνει να πηγαίνεις για μαλλί και να βγαίνεις κουρεμένος, ειδικά όταν το κάνεις με όλους και κατ’ εξακολούθηση. Δικό τους θέμα.Παιχνίδια με τα ονόματα ΝΔ-Σαμαρά-Μιας και δεν βλέπω ιδιαίτερη δραστηριότητα σήμερα από την κυβέρνηση, συνεχίζω λίγο την ονοματολογία στους συνδυασμούς (ψηφοδέλτια) ενόψει εκλογών. Με δεδομένο ότι οι εκλογές ακόμα αργούν, η ΝΔ δεν βιάζεται να ανακοινώσει συνολικά τα ονόματα στα ψηφοδέλτιά της. Αυτό αφήνει άλλωστε ανοιχτό το περιθώριο να βρεθούν και άλλα πρόσωπα που μπορεί να τα δυναμώσουν. Υπάρχει όμως και ένας ακόμη λόγος: αν η ΝΔ ανακοίνωνε αυτή τη στιγμή το σύνολο των ψηφοδελτίων ή έστω το 90% θα δημιουργούσε αρκετές τοπικές έριδες και θα απελευθέρωνε δυσαρεστημένους προς τη μεριά Σαμαρά, ο οποίος άλλο που δεν θέλει.Η κόρη Ορφανού και ο πρώην του ΠΑΣΟΚ-Πολλά ονόματα ακούγονται για τα ψηφοδέλτια του Σαμαρά, ο οποίος ξεκινά περιοδεία από σήμερα, όπως σας έγραψα και χθες. Το πιο φρέσκο είναι της Ήρας Ορφανού που συζητείται για την Α΄ Θεσσαλονίκης και είναι κόρη του πρώην υπουργού της ΝΔ Γιώργου Ορφανού, ο οποίος ήταν χρόνια παρών στα πολιτικά πράγματα της πόλης. Αυτό άλλωστε είναι «μοντέλο» για τον Σαμαρά: βάζει μπροστά τα παιδιά παλαιών πολιτικών του φίλων που θα είναι στα ψηφοδέλτια, «κλειδώνοντας» και τους γονείς. Το ίδιο πάει να γίνει και στη Β΄ Θεσσαλονίκης με τον Νίκο Αναστασιάδη, γιο του πρώην βουλευτή της ΝΔ Σάββα Αναστασιάδη. Ο Σαμαράς θα κάνει αρκετά ραντεβού στο Makedonia Palace με ανθρώπους στην πόλη, ενώ ακούγεται έντονα και το όνομα του πρώην βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Γιώργου Αρβανιτίδη για τη Β΄ Θεσσαλονίκης.Ο Πάνας και το ΠΑΣΟΚ-«Έκλεισα τους λογαριασμούς μου». Με τη φράση αυτή ο Απόστολος Πάνας σχολίασε σε πρόσωπο του περιβάλλοντός του την κίνηση παραίτησής του. Ήταν το τέλος μιας τοξικής διαδρομής στη σχέση του με τον Νίκο μας (πώς και έγινε;). Ο Πάνας ήταν υποψήφιος βουλευτής Χαλκιδικής και το 2012 και το 2015 αλλά πρωτοεξελέγη το 2019, αφού είχαν αποσυρθεί ο Χρήστος Πάχτας και ο Γιάννης Δριβελέγκας. Με τον Ανδρουλάκη πέρασαν ένα διάστημα… μήνα του μέλιτος, ορίστηκε μάλιστα το 2021 εκπρόσωπος Τύπου. Ωστόσο δεν πολυκαίρισε στη θέση αυτή και στην πορεία οι σχέσεις τους μπήκαν στον πάγο. Ο Πάνας ανέπτυξε εξαιρετικά φιλικές σχέσεις με τον Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο, ο οποίος την επαύριο των Eυρωεκλογών του 2024 είχε θέσει θέμα ηγεσίας με επιστολή του προς την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ. Μια κίνηση που υποστήριξε δημοσίως ο Απόστολος Πάνας. Ο Ανδρουλάκης σήκωσε το γάντι. Ο Πάνας, όπως και άλλα πρωτοκλασάτα στελέχη (Μανώλης Χριστοδουλάκης, Ευαγγελία Λιακούλη, Νίκος Παπανδρέου κ.ά.), στήριξε Χάρη Δούκα. Μετά την επανεκλογή Ανδρουλάκη στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, το χάσμα με τους υποστηρικτές Δούκα μεγάλωνε. Ο Κωνσταντινόπουλος παραιτήθηκε από βουλευτής ιδιωτεύοντας, χωρίς να αποκαλύπτει τι θα πράξει στο μέλλον. Ο Απόστολος Πάνας δεν έκρυβε την ενόχλησή του για το γεγονός ότι δεν αξιοποιήθηκε εσωκομματικά (δεν ορίστηκε τομεάρχης, για παράδειγμα) ενώ η ηγεσία φαινόταν να τον έχει ξεγραμμένο. Μια δήλωσή του τον περασμένο Σεπτέμβριο -για την ανάγκη συνεννόησης των όμορων δυνάμεων και ότι η ΕΛ.Α.Σ. είναι σοσιαλδημοκρατικό κόμμα- εξόργισε τη Χ. Τρικούπη καθώς θεωρήθηκε ότι κλείνει το μάτι στον Τσίπρα. Σήμερα, όλοι στο ΠΑΣΟΚ προεξοφλούν ότι η παραίτησή του από το βουλευτικό αξίωμα και όσα προηγήθηκαν τον οδηγούν στην ΕΛ.Α.Σ. και επαναλαμβάνουν την ανησυχία τους για ένα ευρύτερο σχέδιο απίσχνανσης του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ο Απόστολος Πάνας προφανώς δεν αποφάσισε εν θερμώ. Όλο το προηγούμενο διάστημα έκανε μετρήσεις με εταιρεία δημοσκοπήσεων για τη Χαλκιδική, ενώ οι πληροφορίες που είχε έλεγαν ότι είναι «κομμένος» από τη Χ. Τρικούπη. Το γεγονός ότι το ΠΑΣΟΚ ετοιμάζει ως υποψήφιο στην περιφέρειά του τον πρώην υφυπουργό Χρήστο Πάχτα, αλλά και την προερχόμενη από τον ΣΥΡΙΖΑ Κυριακή Μάλαμα (αδελφή του Σωκράτη Μάλαμα) που πήγε στους Δημοκράτες του Κασσελάκη και παραιτήθηκε και από εκεί, ενίσχυσαν την πεποίθησή του.Οι μάχες της Χαλκιδικής (αναμνήσεις)-Μιας και είμαι στα πασοκοδράματα της Χαλκιδικής πάντως, διάβασα το όνομα της επιλαχούσας υποψήφιας βουλευτή Άννας Κατσαρού που θα πάρει την έδρα του Πάνα και θυμήθηκα μια (όχι και τόσο) παλιά ιστορία που σας είχα διηγηθεί το Πάσχα του 2025. Με αφορμή την «εμφάνιση» του Πάχτα σε μια ομάδα εργασίας του ΠΑΣΟΚ, αν και αρχικά δεν είχε ανακοινωθεί το όνομά του, η κυρία Κατσαρού -που είχε διατελέσει επί ΓΑΠ βουλευτής του ΠΑΣΟΚ για μια διετία στον νομό- είχε επιχειρήσει να απευθυνθεί στον τότε γραμματέα του κόμματος Ανδρέα Σπυρόπουλο και να του πει τι πράγματα είναι αυτά. Γράφαμε τότε: «Μεγάλο Σάββατο, λοιπόν, η πρώην βουλευτής του νομού Άννα Κατσαρού πήρε τηλέφωνο τον γραμματέα του ΠΑΣΟΚ Ανδρέα Σπυρόπουλο, ο οποίος αφού ενοχλήθηκε για τη μέρα του τηλεφωνήματος, είπε ότι ο Πάχτας “κλαιγόταν” στο ΠΑΣΟΚ για να μπει κάπου και στο τέλος “σιγά και τη θέση”. “Μας είπε ότι δικαιώθηκε σε όλα”, απάντησε ο κομματικός γραμματέας στα παράπονα της πρώην βουλευτή για τον βίο και την πολιτεία Πάχτα, κάτι που δείχνει ότι στο ΠΑΣΟΚ δεν ψάχτηκαν και ιδιαίτερα». Τώρα, η Κατσαρού θα είναι η βουλευτής και ο Πάχτας λογικά ο βασικός της ανθυποψήφιος, οπότε θα περάσουμε ωραία.Οδυσσέας για περιφερειάρχης;-Μια που είμαι στα Πασοκικά, να σας πω για τον Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο ότι οι ΠΑΣΟΚοι πρώην σύντροφοί του, αφού θεωρούσαν ότι θα πάει στον Τσίπρα, τώρα έχουν περίπου ως δεδομένο ότι θα επιδιώξει να κατέβει ως ανεξάρτητος υποψήφιος περιφερειάρχης το 2028 με ευρύτερη στήριξη. Στη Χ. Τρικούπη προεξοφλούν ότι θα είναι στην Πελοπόννησο, καθώς εκλεγόταν ανελλιπώς από το 2009 έως το 2026 που παραιτήθηκε, βουλευτής Αρκαδίας. Εγώ σας λέω πάντως μην εκπλαγείτε αν η περιφέρεια είναι μεγαλύτερη και συγκεκριμένα η Αττική. Ο Κωνσταντινόπουλος πάντως, από την παραίτησή του και μετά έχει χαθεί από προσώπου γης και δεν ασχολείται με οτιδήποτε πολιτικό, αλλά μόνο με τις επιχειρήσεις του. Μάλιστα πρόσφατα ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης του παραπονέθηκε: «Μαύρη πέτρα έριξες πίσω σου, ούτε για καφέ δεν έρχεσαι στη Βουλή!». Ο Κωνσταντινόπουλος, που προφανώς δεν θέλει να δώσει αφορμή για σενάρια, αποφεύγει όπως τον... Ανδρουλάκη, κάθε κίνηση που θα μπορούσε να παρεξηγηθεί. Και αυτό παρότι, όπως μαθαίνω, έχει δεχθεί κρούσεις και από αριστερά και από δεξιά.Βακάκης