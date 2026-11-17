Στην τελική ευθεία ο Ερνάντεθ ντε Κος για την προεδρία της ΕΚΤ – Το γερμανικό αντάλλαγμα και η αναδιανομή των κορυφαίων θέσεων

Η Ισπανία εντείνει τις πιέσεις για ταχεία ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής και το Βερολίνο εμφανίζεται να στηρίζει τον πρώην διοικητή της Τράπεζας της Ισπανίας - Το γαλλογερμανικό παζάρι και η υποχώρηση της ολλανδικής υποψηφιότητας