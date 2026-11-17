Στην τελική ευθεία ο Ερνάντεθ ντε Κος για την προεδρία της ΕΚΤ – Το γερμανικό αντάλλαγμα και η αναδιανομή των κορυφαίων θέσεων
Στην τελική ευθεία ο Ερνάντεθ ντε Κος για την προεδρία της ΕΚΤ – Το γερμανικό αντάλλαγμα και η αναδιανομή των κορυφαίων θέσεων
Η Ισπανία εντείνει τις πιέσεις για ταχεία ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής και το Βερολίνο εμφανίζεται να στηρίζει τον πρώην διοικητή της Τράπεζας της Ισπανίας - Το γαλλογερμανικό παζάρι και η υποχώρηση της ολλανδικής υποψηφιότητας
Η υποψηφιότητα του Πάμπλο Ερνάντεθ ντε Κος για την προεδρία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας αποκτά νέα δυναμική, καθώς η Ισπανία εντείνει τις πιέσεις για ταχεία ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής και το Βερολίνο εμφανίζεται να στηρίζει τον πρώην διοικητή της Τράπεζας της Ισπανίας. Στο παρασκήνιο διαμορφώνεται ένα ευρύτερο πακέτο συμφωνιών για την ανακατανομή των κορυφαίων θέσεων στην ΕΚΤ, με τη διαδοχή της Κριστίν Λαγκάρντ να συνδέεται με τις αλλαγές στο Εκτελεστικό Συμβούλιο και ειδικότερα με την επιλογή του επόμενου επικεφαλής οικονομολόγου.
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