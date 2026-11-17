Στουρνάρας: Η Ελλάδα ανακάμπτει, αλλά το εισόδημα δεν έχει επιστρέψει στα προ κρίσης επίπεδα

Η γήρανση του πληθυσμού αναμένεται να περιορίσει τη συμβολή της εργασίας προς το τέλος της δεκαετίας, ενώ οι απώλειες εισοδήματος από την κρίση ακόμη δεν έχουν καλυφθεί