Οταν τα εμού νίκησαν τους ανθρώπους: Η πιο περίεργη ήττα του στρατού της Αυστραλίας
Οταν τα εμού νίκησαν τους ανθρώπους: Η πιο περίεργη ήττα του στρατού της Αυστραλίας
Το 1932, η αυστραλιανή κυβέρνηση επιστράτευσε στρατιώτες, πολυβόλα και χιλιάδες σφαίρες για να αντιμετωπίσει ένα κοπάδι από μεγάλα πτηνά που κατέστρεφαν τις καλλιέργειες. Και ηττήθηκε
Στην στρατιωτική ιστορία όλων των λαών της γης έχουν καταγραφεί διάφορες ήττες. Κάποιες από αυτές τελείως απρόσμενες. Από πολύ μικρότερους στρατούς, από αντάρτες που δεν είχαν καμία εκπαίδευση, από ιθαγενείς που ήταν οπλισμένοι με τόξα και βέλη. Ο στρατός της Αυστραλίας, όμως, έχει καταγράψει στο παθητικό του μια ήττα που δεν έχει προηγούμενο: Από πουλιά. Και μάλιστα από πουλιά που… δεν πετάνε. Μια συντονισμένη και οργανωμένη, υποτίθεται, στρατιωτική επιχείρηση, που έμεινε στην ιστορία ως «Πόλεμος των Εμού» (Emu War) κατέληξε σ’ ένα άνευ προηγουμένου φιάσκο. Και η ανάμνησή του διατηρείται ακόμα και σήμερα, σχεδόν έναν αιώνα μετά, για να υπενθυμίζει στους Αυστραλούς ότι δεν πρέπει να υποτιμούν κανέναν και τίποτα.
Mια ασυνήθιστη διαχείρηση άγριας ζωής
Τον Νοέμβριο του 1932, στην πολιτεία της Δυτικής Αυστραλίας, ο αυστραλιανός στρατός πήρε διαταγή να αντιμετωπίσει τα εμού. Ένα είδος πτηνού που ζει μόνο σ’ εκείνες τις περιοχές, δεν πετάει, μπορεί να φτάσει σε ύψος σχεδόν δύο μέτρων, αλλά αναπτύσσει εντυπωσιακή ταχύτητα στο έδαφος. Η αποστολή των στρατιωτών ήταν να περιορίσουν τον πληθυσμό τους, για να ανακουφίσουν τους αγρότες της περιοχής. Μετά τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο, η αυστραλιανή κυβέρνηση επιχείρησε να βοηθήσει χιλιάδες βετεράνους να ξεκινήσουν μια καινούργια ζωή ως αγρότες. Τους παραχώρησε εκτάσεις γης στη Δυτική Αυστραλία, σε μια προσπάθεια να αναπτυχθούν νέες γεωργικές περιοχές και να αξιοποιηθούν εκτάσεις που μέχρι τότε παρέμεναν σχετικά αραιοκατοικημένες.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Mια ασυνήθιστη διαχείρηση άγριας ζωής
Τον Νοέμβριο του 1932, στην πολιτεία της Δυτικής Αυστραλίας, ο αυστραλιανός στρατός πήρε διαταγή να αντιμετωπίσει τα εμού. Ένα είδος πτηνού που ζει μόνο σ’ εκείνες τις περιοχές, δεν πετάει, μπορεί να φτάσει σε ύψος σχεδόν δύο μέτρων, αλλά αναπτύσσει εντυπωσιακή ταχύτητα στο έδαφος. Η αποστολή των στρατιωτών ήταν να περιορίσουν τον πληθυσμό τους, για να ανακουφίσουν τους αγρότες της περιοχής. Μετά τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο, η αυστραλιανή κυβέρνηση επιχείρησε να βοηθήσει χιλιάδες βετεράνους να ξεκινήσουν μια καινούργια ζωή ως αγρότες. Τους παραχώρησε εκτάσεις γης στη Δυτική Αυστραλία, σε μια προσπάθεια να αναπτυχθούν νέες γεωργικές περιοχές και να αξιοποιηθούν εκτάσεις που μέχρι τότε παρέμεναν σχετικά αραιοκατοικημένες.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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