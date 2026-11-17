Οταν τα εμού νίκησαν τους ανθρώπους: Η πιο περίεργη ήττα του στρατού της Αυστραλίας

Το 1932, η αυστραλιανή κυβέρνηση επιστράτευσε στρατιώτες, πολυβόλα και χιλιάδες σφαίρες για να αντιμετωπίσει ένα κοπάδι από μεγάλα πτηνά που κατέστρεφαν τις καλλιέργειες. Και ηττήθηκε