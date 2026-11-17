Ο Κ.Μ και οι δήμαρχοι που θέλουν (… λιγάκι) συντελεστή, ο καυγάς κυβέρνησης και Δούκα για το Μετρό, οι «αξέχαστες» του ΠΑΣΟΚ, οι Τούρκοι και τα ελληνικά ακίνητα, τα δύσκολα της ναυτιλίας
Ο Κ.Μ και οι δήμαρχοι που θέλουν (… λιγάκι) συντελεστή, ο καυγάς κυβέρνησης και Δούκα για το Μετρό, οι «αξέχαστες» του ΠΑΣΟΚ, οι Τούρκοι και τα ελληνικά ακίνητα, τα δύσκολα της ναυτιλίας
Χαίρετε, η φαεινή ιδέα της μεταφοράς συντελεστή δόμησης σε δήμους βορείων προαστίων έληξε ευτυχώς χθες έστω και διά της πλαγίας οδού, ήτοι «ας αποφασίζουν οι δήμαρχοι»
Νομίζω ότι σε δεύτερο χρόνο θα πρέπει να μην αποφασίσουν… ούτε οι κλητήρες γιατί κάποιος θα βρεθεί να αρχίσει το πανηγύρι της καταστροφής όπου έχει απομείνει κάτι. Παρά ταύτα από τη χθεσινή συζήτηση των δημάρχων με τον Μητσοτάκη προέκυψε ότι οι Δήμοι Φιλοθέης, Ψυχικού, Παπάγου, Χολαργού δεν το συζητάνε (πάλι καλά), στην Κηφισιά, στο Χαλάνδρι, στην Πεύκη-Λυκόβρυση και στην Νέα Ιωνία το συζητάνε υπό προϋποθέσεις και στη Μεταμόρφωση το θέλουν πολύ. Εγώ νομίζω ότι γενικώς μεταφορά συντελεστή δόμησης, κακή συνήθεια της γαλάζιας παράταξης ιστορικά, δεν θα πρέπει να επιτραπεί ποτέ ξανά σε μια χώρα σαν την Ελλάδα. Πλην πολύ ειδικών περιπτώσεων τύπου έναν απομακρυσμένο τόπο που θέλουμε να τον αναπτύξουμε για λόγους εθνικούς ή κάτι παρόμοιο. Γιατί, ξαναλέω, δεν θα μείνει στο τέλος τίποτα όρθιο.
Τα μέλια του Δημάρχου Χαλανδρίου
-Πάντως, άνθρωπος που ήταν μέσα στη σύσκεψη μου μετέφερε και ένα ενδιαφέρον ενσταντανέ: ο δήμαρχος Χαλανδρίου Σίμος Ρούσσος που είναι της εξωκοινοβουλευτικής Αριστεράς και παλαιότερα έβαζε τον ύμνο του ΕΑΜ σε μαθητικές παρελάσεις της 28ης Οκτωβρίου, ευχαρίστησε χθες τον Μητσοτάκη γιατί επί ημερών του ικανοποιήθηκαν δύο από τα τρία κεντρικά αιτήματα που είχε: η αναθεώρηση του Γενικού Πολεοδομικού Κανονισμού, αλλά και η Πολεοδομική Μελέτη ένταξης περίπου 1.400 στρεμμάτων που εκκρεμούσε από τη δεκαετία του ’60. Τώρα θα μπορεί να κάνει παιχνίδι και με τους συντελεστές, μια χαρά ο δήμαρχος.
Γκάλοπ
-Οι δημοσκοπήσεις συνεχίζουν να δείχνουν μια σταθερότητα στο πολιτικό σκηνικό, μοιάζουν περίπου ακούνητοι και οι τρεις πρώτοι. Ο Τσίπρας φαίνεται να έκανε «πλατώ» στο 15%-16% και το ΠΑΣΟΚ στο 12,5%. Σύμφωνα με τη λογική των δημοσκόπων η βελόνα δεν κουνιέται γιατί ο κόσμος δεν είναι σε mood εκλογών και δύσκολα θα υπάρξουν εντυπωσιακές αλλαγές, πλην δεκαδικών στοιχείων. Όπως καταλαβαίνετε αν επαληθευτούν τα νούμερα αυτά στις κάλπες, ή θα έχουμε συγκυβέρνηση Ν.Δ.-ΠΑΣΟΚ παρά τα λεγόμενα του Νίκου μας, ή θα έχουμε δεύτερες κάλπες μεταξύ αντηλιακού και Προεδρίας της χώρας στην Ε.Ε. Όσον αφορά για τους πεφωτισμένους μεταβατικούς πρωθυπουργούς πολύ φοβάμαι ότι για να αρχίσουμε να το σκεφτόμαστε πρέπει πρώτα να δούμε πόσο αποδεκτοί είναι όλοι αυτοί στην κοινή γνώμη. Δηλαδή αδερφάκι μου, αν έχεις και κάτω από τον Ανδρουλάκη δημοτικότητα, τι να λέμε.
Μαίνεται ο πόλεμος κυβέρνησης-Δούκα
-Σε νέα πίστα έχει περάσει η κόντρα της κυβέρνησης με τον δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα μετά τις «ομορφιές» που έγιναν στο συνέδριο της ΚΕΔΕ στην Καλαμάτα, με φόντο τα όσα είπε ο Δούκας για νοθεία στο αποτέλεσμα. Χθες, ο δήμαρχος Αθηναίων έστειλε επιστολή ζητώντας κυβερνητική παρέμβαση για τη μεταστέγαση κατοίκων από πολυκατοικίες της Κυψέλης που έχουν επηρεαστεί από τον μετροπόντικα. Μαθαίνω ότι στο υπουργείο Υποδομών έκαναν… ανάσες, σαν ασκήσεις ηρεμίας, για να μην απαντήσουν σε υψηλά ντεσιμπέλ, αν και άμεσα βγήκε απάντηση από την Ελληνικό Μετρό ότι δεν τίθεται τέτοιο ζήτημα, ώστε να πρέπει οι άνθρωποι να βγουν από τα σπίτια τους. Ο Δούκας μάλιστα κοινοποίησε την απάντηση και στον ανάδοχο του έργου (ΑΒΑΞ), για να πάρει μια μάλλον ήπια απάντηση και από τον υφυπουργό Νίκο Ταχιάο. Πάντως, για να λέμε και του στραβού το δίκιο, δεν ξέρω καμία κυβέρνηση και κανέναν ανάδοχο έργου που να παίρνει ρίσκα με τη ζωή κατοίκων και με τη βιωσιμότητα ενός ολόκληρου project για να μην δείξουν ότι υπάρχει πρόβλημα στατικότητας των κτιρίων.
Το ΕΛΚ για τη ναυτιλία στο Καβούρι
-Στην Αθήνα θα βρίσκονται Πέμπτη και Παρασκευή ευρωβουλευτές του ΕΛΚ με επικεφαλής τη ΓΓ του κόμματος της Ευρωπαϊκής Κεντροδεξιάς Ντολόρες Μοντσεράτ για να συζητήσουν για τον ρόλο της ναυτιλίας στην οικονομία και στην ανάπτυξη. Και πού καλύτερα από το να κάνουν το event από την Αθήνα και μάλιστα σε ξενοδοχείο στο Καβούρι, δίπλα στη θάλασσα. Στο κεντρικό πάνελ θα είναι ο Μητσοτάκης με την πρόεδρο της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών Μελίνα Τραυλού, ενώ τις εργασίες θα ανοίξουν ο αρμόδιος υπουργός Βασίλης Κικίλιας και ο υφυπουργός Εξωτερικών και γραμματέας Διεθνών Σχέσεων της Ν.Δ Τάσος Χατζηβασιλείου.
Περί ναυτιλίας
-Διαβάζω μετά μεγάλης προσοχής την εκρηκτική ανάπτυξη της ναυτιλίας τα τελευταία χρόνια, από τον πόλεμο της Ουκρανίας και μετά, αλλά και έπειτα το Ιράν έως σήμερα. Άλλωστε, τις κυριολεκτικά απίθανες επενδύσεις δισεκατομμυρίων δολαρίων των Ελλήνων εφοπλιστών τις διαβάζουμε και από εδώ (Τσαμόπουλος). Ωστόσο προσφάτως ακούω όλο και περισσότερους εφοπλιστές με τους οποίους συνομιλώ και θεωρώ αξιόπιστες πηγές ότι οι πλέον σώφρονες αυτών προετοιμάζονται γιατί κάποια ώρα το παγκόσμιο αυτό πάρτι θα τελειώσει. «Σήμερα μπορεί να βγάλουμε και 500 χιλιάδες και ένα εκατομμύριο δολάρια την ημέρα, ωστόσο μπορεί σε ένα, μπορεί σε δυο χρόνια να επέλθει μια κάθετη πτώση της αγοράς, οπότε πρέπει να είμαστε έτοιμοι να ζούμε στις εταιρείες μας με το 10% των σημερινών κερδών αν δεν θέλουμε να μπαίνουμε μέσα», λέει η πηγή. Και εξηγεί γιατί πολλοί εξ αυτών φροντίζουν σήμερα την πρόωρη αποπληρωμή μέρους δανείων, εξασφάλιση περιόδου χάριτος στην εξόφληση δανείων και άλλες τέτοιες προληπτικές κινήσεις. Ενδιαφέρουσα προσέγγιση.
Οι επαφές της Κεραμέως στην Ουάσιγκτον
Τα μέλια του Δημάρχου Χαλανδρίου
-Πάντως, άνθρωπος που ήταν μέσα στη σύσκεψη μου μετέφερε και ένα ενδιαφέρον ενσταντανέ: ο δήμαρχος Χαλανδρίου Σίμος Ρούσσος που είναι της εξωκοινοβουλευτικής Αριστεράς και παλαιότερα έβαζε τον ύμνο του ΕΑΜ σε μαθητικές παρελάσεις της 28ης Οκτωβρίου, ευχαρίστησε χθες τον Μητσοτάκη γιατί επί ημερών του ικανοποιήθηκαν δύο από τα τρία κεντρικά αιτήματα που είχε: η αναθεώρηση του Γενικού Πολεοδομικού Κανονισμού, αλλά και η Πολεοδομική Μελέτη ένταξης περίπου 1.400 στρεμμάτων που εκκρεμούσε από τη δεκαετία του ’60. Τώρα θα μπορεί να κάνει παιχνίδι και με τους συντελεστές, μια χαρά ο δήμαρχος.
Γκάλοπ
-Οι δημοσκοπήσεις συνεχίζουν να δείχνουν μια σταθερότητα στο πολιτικό σκηνικό, μοιάζουν περίπου ακούνητοι και οι τρεις πρώτοι. Ο Τσίπρας φαίνεται να έκανε «πλατώ» στο 15%-16% και το ΠΑΣΟΚ στο 12,5%. Σύμφωνα με τη λογική των δημοσκόπων η βελόνα δεν κουνιέται γιατί ο κόσμος δεν είναι σε mood εκλογών και δύσκολα θα υπάρξουν εντυπωσιακές αλλαγές, πλην δεκαδικών στοιχείων. Όπως καταλαβαίνετε αν επαληθευτούν τα νούμερα αυτά στις κάλπες, ή θα έχουμε συγκυβέρνηση Ν.Δ.-ΠΑΣΟΚ παρά τα λεγόμενα του Νίκου μας, ή θα έχουμε δεύτερες κάλπες μεταξύ αντηλιακού και Προεδρίας της χώρας στην Ε.Ε. Όσον αφορά για τους πεφωτισμένους μεταβατικούς πρωθυπουργούς πολύ φοβάμαι ότι για να αρχίσουμε να το σκεφτόμαστε πρέπει πρώτα να δούμε πόσο αποδεκτοί είναι όλοι αυτοί στην κοινή γνώμη. Δηλαδή αδερφάκι μου, αν έχεις και κάτω από τον Ανδρουλάκη δημοτικότητα, τι να λέμε.
Μαίνεται ο πόλεμος κυβέρνησης-Δούκα
-Σε νέα πίστα έχει περάσει η κόντρα της κυβέρνησης με τον δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα μετά τις «ομορφιές» που έγιναν στο συνέδριο της ΚΕΔΕ στην Καλαμάτα, με φόντο τα όσα είπε ο Δούκας για νοθεία στο αποτέλεσμα. Χθες, ο δήμαρχος Αθηναίων έστειλε επιστολή ζητώντας κυβερνητική παρέμβαση για τη μεταστέγαση κατοίκων από πολυκατοικίες της Κυψέλης που έχουν επηρεαστεί από τον μετροπόντικα. Μαθαίνω ότι στο υπουργείο Υποδομών έκαναν… ανάσες, σαν ασκήσεις ηρεμίας, για να μην απαντήσουν σε υψηλά ντεσιμπέλ, αν και άμεσα βγήκε απάντηση από την Ελληνικό Μετρό ότι δεν τίθεται τέτοιο ζήτημα, ώστε να πρέπει οι άνθρωποι να βγουν από τα σπίτια τους. Ο Δούκας μάλιστα κοινοποίησε την απάντηση και στον ανάδοχο του έργου (ΑΒΑΞ), για να πάρει μια μάλλον ήπια απάντηση και από τον υφυπουργό Νίκο Ταχιάο. Πάντως, για να λέμε και του στραβού το δίκιο, δεν ξέρω καμία κυβέρνηση και κανέναν ανάδοχο έργου που να παίρνει ρίσκα με τη ζωή κατοίκων και με τη βιωσιμότητα ενός ολόκληρου project για να μην δείξουν ότι υπάρχει πρόβλημα στατικότητας των κτιρίων.
Το ΕΛΚ για τη ναυτιλία στο Καβούρι
-Στην Αθήνα θα βρίσκονται Πέμπτη και Παρασκευή ευρωβουλευτές του ΕΛΚ με επικεφαλής τη ΓΓ του κόμματος της Ευρωπαϊκής Κεντροδεξιάς Ντολόρες Μοντσεράτ για να συζητήσουν για τον ρόλο της ναυτιλίας στην οικονομία και στην ανάπτυξη. Και πού καλύτερα από το να κάνουν το event από την Αθήνα και μάλιστα σε ξενοδοχείο στο Καβούρι, δίπλα στη θάλασσα. Στο κεντρικό πάνελ θα είναι ο Μητσοτάκης με την πρόεδρο της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών Μελίνα Τραυλού, ενώ τις εργασίες θα ανοίξουν ο αρμόδιος υπουργός Βασίλης Κικίλιας και ο υφυπουργός Εξωτερικών και γραμματέας Διεθνών Σχέσεων της Ν.Δ Τάσος Χατζηβασιλείου.
Περί ναυτιλίας
-Διαβάζω μετά μεγάλης προσοχής την εκρηκτική ανάπτυξη της ναυτιλίας τα τελευταία χρόνια, από τον πόλεμο της Ουκρανίας και μετά, αλλά και έπειτα το Ιράν έως σήμερα. Άλλωστε, τις κυριολεκτικά απίθανες επενδύσεις δισεκατομμυρίων δολαρίων των Ελλήνων εφοπλιστών τις διαβάζουμε και από εδώ (Τσαμόπουλος). Ωστόσο προσφάτως ακούω όλο και περισσότερους εφοπλιστές με τους οποίους συνομιλώ και θεωρώ αξιόπιστες πηγές ότι οι πλέον σώφρονες αυτών προετοιμάζονται γιατί κάποια ώρα το παγκόσμιο αυτό πάρτι θα τελειώσει. «Σήμερα μπορεί να βγάλουμε και 500 χιλιάδες και ένα εκατομμύριο δολάρια την ημέρα, ωστόσο μπορεί σε ένα, μπορεί σε δυο χρόνια να επέλθει μια κάθετη πτώση της αγοράς, οπότε πρέπει να είμαστε έτοιμοι να ζούμε στις εταιρείες μας με το 10% των σημερινών κερδών αν δεν θέλουμε να μπαίνουμε μέσα», λέει η πηγή. Και εξηγεί γιατί πολλοί εξ αυτών φροντίζουν σήμερα την πρόωρη αποπληρωμή μέρους δανείων, εξασφάλιση περιόδου χάριτος στην εξόφληση δανείων και άλλες τέτοιες προληπτικές κινήσεις. Ενδιαφέρουσα προσέγγιση.
Οι επαφές της Κεραμέως στην Ουάσιγκτον
-Η Ελλάδα καλείται να συμβάλει με την εμπειρία της στη διεθνή συζήτηση για το μέλλον της εργασίας. Στο πλαίσιο αυτό, η Κεραμέως πηγαίνει στην Ουάσιγκτον, στις 17 και 18 Νοεμβρίου, για συνέδριο που συνδιοργανώνουν η Παγκόσμια Τράπεζα, ο ΟΟΣΑ, το Peterson Institute και το ΔΝΤ, με επίκεντρο την τεχνητή νοημοσύνη και τις δημογραφικές αλλαγές. Η υπουργός Εργασίας θα παρουσιάσει τις ελληνικές μεταρρυθμίσεις, τδηην αναβάθμιση δεξιοτήτων και τις πρωτοβουλίες προστασίας των εργαζομένων, με παρεμβάσεις στο Πανεπιστήμιο George Washington, στην Παγκόσμια Τράπεζα και στο Wilson Center.
Οι «αξέχαστες» που επιστρέφουν στο ΠΑΣΟΚ και η βελόνα
-Μόνο δάφνες δεν έστρωσαν χθες στη Χαριλάου Τρικούπη για να υποδεχτούν τη Νίνα Κασιμάτη - κάτι που δεν άρεσε και πολύ σε αρκετούς στο ΠΑΣΟΚ που θυμούνται ακόμη, σαν να μην πέρασε μια μέρα, τα όσα τους είχε σούρει η βουλευτής Β’ Πειραιά οδεύοντας τότε, προς τον ΣΥΡΙΖΑ του Τσίπρα. Η Κασιμάτη, δεν είχε απλώς ασκήσει κριτική στο ΠΑΣΟΚ κατά τα μνημονιακά χρόνια, είχε κάνει και μια… θανατηφόρα ανάρτηση εναντίον του Γιώργου Παπανδρέου, η οποία συνεχίζει να εξοργίζει τους Παπανδρεϊκούς και όχι μόνον. Περνώντας λοιπόν η Κασιμάτη μετά από χρόνια -και τι χρόνια- την πόρτα της Χαριλάου Τρικούπη, όσοι Πασόκοι, δεν ήθελαν και δεν θέλουν να ξεχάσουν, περίμεναν μια λέξη αυτοκριτικής, ένα συγγνώμη βρε αδερφέ! Αλλά η Νίνα, αρκέστηκε στο ομηρικό «νόστιμον ήμαρ» προς τον Πρόεδρο Νίκο, ο οποίος καλωσόρισε τη μεταγραφή στη Β’ Πειραιά, χωρίς περαιτέρω εξηγήσεις. Θα υπάρξουν αντιδράσεις από Πασόκους που ακούνε Κασιμάτη και βγάζουν φλύκταινες; Το χέρι μου στη φωτιά δεν βάζω, διότι στο ΠΑΣΟΚ έχουν σφυρίξει ανακωχή λόγω εκλογών, αποφεύγοντας τα δημόσια καρφώματα μέχρι τις κάλπες. Έλα όμως, που δεν είναι μόνο η Κασιμάτη κόκκινο πανί στο «πράσινο» κόμμα. Είναι και η Θεοδώρα Τζάκρη από την Πέλλα, η οποία περιμένει τη σειρά της -όσο κι αν αργήσει- για την επιστροφή. Στο κόμμα Τσίπρα δεν πρόκειται να τρυπώσει, στο ΠΑΣΟΚ μπορεί. Και φαίνεται ότι ο Ανδρουλάκης και σε αυτήν την περίπτωση, δεν ακούει λέξη απ' όσους διαφωνούν με τις επιλογές του περί μεταγραφών. Η δε Τζάκρη που εκλέγεται από το 2004 και ως εκ τούτου δεν μπορεί να είναι βάσει του καταστατικού του ΠΑΣΟΚ ξανά υποψήφια βουλευτής θα βρει… στρωμένο το χαλί, όπως η Κασιμάτη. Πώς; Σημειώστε τι σκέφτηκαν: να βγει κάποιος στην Κεντρική Επιτροπή και να πει «περασμένα ξεχασμένα, εκλογές έχουμε, πανστρατιά θέλουμε» και να λήξει στην πράξη το ασυμβίβαστο της 20ετίας που οδήγησε τον Χάρη Καστανίδη προ μηνών στην έξοδο από το ΠΑΣΟΚ. Ο Χάρης έφυγε, η Θεοδώρα- «τον ήπιαμε» με τον Τσίπρα»- ετοιμάζεται!
Data Center: Έτοιμο το Athens 4 στο Κορωπί της Digital Realty – Εγκαίνια τον Δεκέμβριο
-Και περνάμε στα νέα της αγοράς, επισημαίνοντας την αυξημένη κινητικότητα που καταγράφεται για τα Data Center, καθώς με ταχύτητα αλλάζει ο χάρτης των ψηφιακών υποδομών στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τον Ελληνικό Σύνδεσμο Κέντρων Δεδομένων, οι επενδύσεις που έχουν ήδη γίνει ή βρίσκονται σε εξέλιξη προσεγγίζουν το 1 δισ. ευρώ, με το συνολικό δυνητικό ενδιαφέρον να φτάνει τα 10 δισ. ευρώ. Χθες, όπως είχε γράψει η στήλη, ανακοινώθηκε η νέα επένδυση του Hellenic Innovation & Infrastructure Fund (ΗΙΙF) στην DATA4 Greece μέσω της οποίας το επενδυτικό ταμείο αποκτά συμμετοχή 23% στην εταιρεία που αναπτύσσει το πρώτο κέντρο δεδομένων του Athens Campus, στην Παιανία. Μαθαίνω, μάλιστα, ότι και η Digital Realty έχει έτοιμο το Athens 4 στο Κορωπί, το οποίο αναμένεται να εγκαινιαστεί επισήμως τον Δεκέμβριο. Ταυτόχρονα με την αυξημένη κινητικότητα παραμένουν και οι σημαντικές προκλήσεις, κυρίως στην εξασφάλιση ηλεκτρικής ισχύος και στις συνδέσεις με το δίκτυο.
Στα Data Centers και ο Καράτζης
-Σε ένα ακόμη «καυτό» πεδίο της αγοράς επεκτείνει την ήδη πολυσχιδή δραστηριότητά του ο Όμιλος Καράτζη. Χθες, έγινε η σύσταση της εταιρείας “Karmet Intelligence” με έδρα στο Ηράκλειο Κρήτης, στο σκοπό της οποίας περιλαμβάνεται καταρχήν «η σχεδίαση, ανάπτυξη, εγκατάσταση, λειτουργία, διαχείριση, συντήρηση, χρήση, αγορά, πώληση, μίσθωση, υπομίσθωση πάσης φύσεως κέντρων δεδομένων (Data Center) και κέντρων διαχείρισης και επεξεργασίας πληροφοριών και δεδομένων». Πέραν αυτού, «η παροχή υπηρεσιών επεξεργαστικής ισχύος, τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, και ιδίως υπηρεσιών επεξεργασίας δεδομένων, αποθήκευσης και φιλοξενίας δεδομένων και βάσεων δεδομένων, διάθεσης υπολογιστικής ισχύος και δικτυακών πόρων, ιστοφιλοξενίας και γενικότερα παροχής υποδομής τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών». Ακόμη, μεταξύ άλλων, η παροχή υπηρεσιών σε τρίτους υπολογιστικών πόρων καθώς και κρίσιμων υποδομών (κτιριακών εγκαταστάσεων, υποδομών παροχής και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και φυσικής ασφαλείας) υπηρεσιών φιλοξενίας και λειτουργίας πληροφοριακών συστημάτων κ.α. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο είναι 25.000 ευρώ και έχει καταβληθεί από την ιδρύτρια και μοναδική μέτοχο «Καράτζη Α.Ε.». Στο Διοικητικό Συμβούλιο, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος αναλαμβάνει ο επικεφαλής του ομίλου Αντώνης Καράτζης, ο οποίος πλαισιώνεται από τον Εμμανουήλ Μιχαλάκη ως Αντιπρόεδρο και τον Στέφανο Βαρουχάκη ως μέλος.
Ο σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς και η αποστολή στα Εμιράτα
-Μπορεί η Μέση Ανατολή να βρίσκεται στο επίκεντρο γεωπολιτικών ανακατατάξεων ωστόσο η τράπεζα Πειραιώς επιχειρεί την ανάπτυξή της στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Ο άνθρωπος που έχει αναλάβει επικεφαλής της τράπεζας για τη Μέση Ανατολή με ευθύνη να «τρέξει» το project της παρουσίας της Τρ. Πειραιώς στην περιοχή, με αιχμή τις διαδικασίες αδειοδότησης- πιθανότατα υποκαταστήματα και συντονίζει την προσπάθεια από τη βάση των ΗΑΕ είναι ο Ίναχος Λάζος. Στέλεχος με εμπειρία άνω των 25 ετών στη διεθνή χρηματοοικονομική αγορά, με εξειδίκευση στις επενδύσεις, τη μακροοικονομική στρατηγική και την τεχνολογία. Είναι ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Delphic Strategies, εταιρείας που αναπτύσσει αναλυτικά εργαλεία και εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης για διεθνή hedge funds και θεσμικούς επενδυτές. Παράλληλα με το project της Μέσης Ανατολής, έχει αναλάβει και συμβουλευτικό ρόλο στο γραφείο του CEO της Τράπεζας Πειραιώς για τη στρατηγική αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης. Είναι απόφοιτος του MIT Sloan, όπου απέκτησε MBA. Το εγχείρημα εντάσσεται στη στρατηγική εξωστρέφειας της τράπεζας και στις κατά καιρούς αναφορές της διοίκησής της για τις προοπτικές ανάπτυξης εργασιών στην ευρύτερη περιοχή του Κόλπου. Εννοείται φυσικά πως οι εξελίξεις στο Ιράν και η ευρύτερη γεωπολιτική αβεβαιότητα έχουν προσθέσει νέες παραμέτρους στον σχεδιασμό που καθιστούν το εγχείρημα αρκετά σύνθετο.
Τους ένωσαν οι business
-Χθες ανακοινώθηκε πως η πολυσυζητημένη τα τελευταία χρόνια Bright του Γ. Πουλόπουλου προχωρά σε επένδυση αποκτώντας το 51% της SWOT Hospitality, της οποίας ιδρυτής είναι ο Γιώργος Κωνσταντινίδης. O τελευταίος είναι στενός συνεργάτης του Α. Τσίπρα και Τομεάρχης Τουρισμού της ΕΛ.Α.Σ. Μάλιστα ο Κωνσταντινίδης υποστηρίζει τον Παναθηναϊκό και συχνά συνοδεύει τον Α. Τσίπρα στο γήπεδο.
Οι Τούρκοι και τα ελληνικά ακίνητα
-Κάθε άλλο παρά τυχαία είναι η συμφωνία για τη Χαλκιδική που ανακοινώθηκε από τον τουρκικό όμιλο Εge Yapi και έρχεται να επιβεβαιώσει το αυξανόμενο ενδιαφέρον από τη γείτονα στο εγχώριο real estate με φόντο την Golden Visa. Η Ege Yapi λοιπόν αναπτύσσει συγκρότημα 174 τουριστικών κατοικιών στη Γερακινή Χαλκιδικής «σε έναν από τους πλέον εδραιωμένους τουριστικούς προορισμούς της χώρας» όπως δηλώνουν οι επιτελείς της, οι οποίες πωλούνται με το κλειδί στο χέρι. Ο τουρκικός όμιλος ανακοίνωσε τη συμφωνία franchise με τον αμερικανικό ξενοδοχειακό κολοσσό της Wyndham προκειμένου τα σπίτια να ενταχθούν στο διεθνές δίκτυο διανομής, τις πλατφόρμες μάρκετινγκ και το πρόγραμμα επιβράβευσης Wyndham Rewards. Aπό πλευράς της Wyndham η συγκεκριμένη κίνηση πραγματοποιείται στο πλαίσιο και της επέκτασης του αμερικανικού ομίλου στην ελληνική αγορά και δη, σε ένα κομμάτι όπως αυτό των «επώνυμων»- branded κατοικιών που παρουσιάζει σε αυτή τη συγκυρία μεγάλη ανάπτυξη. Το έργο στη Γερακινή έχει συνολική δόμηση 43.600 τετραγωνικών μέτρων με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2028. Οι αγοραστές των κατοικιών, βάσει των σχετικών συμβάσεων, θα τις εκμισθώνουν στον διαχειριστή, ώστε να εντάσσονται σε οργανωμένο πρόγραμμα τουριστικής μίσθωσης, με δυνατότητα απόκτησης εισοδήματος. Σύμφωνα με τον πρόεδρο και ιδρυτή της Ege Yapı, İnanç Kabadayı, η επένδυση εντάσσεται στη στρατηγική διεθνούς επέκτασης της εταιρείας, συνδυάζοντας την ιδιοκτησία τουριστικών κατοικιών με επαγγελματικές υπηρεσίες φιλοξενίας. H Ege Yapı με παρουσία από το 2006 έχει έδρα την Κωνσταντινούπολη και δραστηριοποιείται σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων στη γείτονα με χαρτοφυλάκιο άνω των 2,4 εκατ. τ.μ., εκ των οποίων οι ολοκληρωμένες αναπτύξεις αφορούν 1,6 εκατ. τ.μ.. Το έργο σηματοδοτεί την πρώτη ανάπτυξή της εκτός Τουρκίας. Πίσω από τις λεπτομέρειες, πρόκειται για ένα πρώτης τάξης «προϊόν» για τους ενδιαφερόμενους επενδυτές από την Τουρκία που τοποθετούν τα ελληνικά ακίνητα ψηλότερα από κάθε άλλη επένδυση: Σύμφωνα με τα στοιχεία του Γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων (ΟΕΥ) Άγκυρας της Ελληνικής Πρεσβείας στην Τουρκία το 2025 οι αγορές ακινήτων από Τούρκους υπηκόους ανήλθαν σε 214 εκατ. ευρώ, επί συνολικών τουρκικών επενδυτικών ροών 237 εκατ. ευρώ, ενώ οι Τούρκοι επενδυτές καταλαμβάνουν τη δεύτερη θέση μεταξύ των αιτούντων Golden Visa για τη χορήγηση αδειών διαμονής σε υπηκόους τρίτων χωρών, μετά τους Κινέζους. Το ενδιαφέρον αφορά κυρίως κατοικίες και τουριστικά ακίνητα στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και τα Ιόνια νησιά. Πέρα από το real estate, φυσικά το ενδιαφέρον των Τούρκων επεκτείνεται σε ένα ευρύ πεδίο στη χώρα μας για τουριστικές εγκαταστάσεις, μαρίνες (βλ. Χίο, Μυτιλήνη) λιμενικές υποδομές, αεροδρόμια και βιομηχανικές δραστηριότητες.
Ο Mασκ, οι εφοπλιστές και τα ελληνικά τρένα
-Την Κυριακή, ο Έλον Μασκ αναδημοσίευσε ανάρτηση για το railway.gov.gr συμπληρώνοντάς την με το σχόλιο «Το Starlink σώζει ζωές». Προφανώς ο Μασκ ήθελε να διαφημίσει το δικό του δίκτυο. Ταυτόχρονα όμως αναδείκνυε μια σημαντική ελληνική καινοτομία, ένα ελληνικό σύστημα που έστησαν ο Κ. Κυρανάκης, σήμερα γραμματέας της ΝΔ και ο ΓΓ Μεταφορών Σ. Σακαρέτσιος. Αρχικά πήραν από το Κτηματολόγιο το HEPOS, το σύστημα δορυφορικού εντοπισμού του φορέα και το συνδύασαν με το Starlink. Το αποτέλεσμα δείχνει τη θέση κάθε τρένου με ακρίβεια έως 5 εκατοστών και ειδοποιεί το κέντρο ελέγχου των Σιδηροδρόμων Ελλάδος για κίνδυνο σύγκρουσης. Η επίσημη παρουσίαση έγινε στις 10 Νοεμβρίου στο Παλαιό Αμαξοστάσιο του Πειραιά. Τον λογαριασμό πλήρωσαν 26 μέλη του ΔΣ της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, μεταξύ των οποίων οι εταιρείες Costamare, Star Bulk, Danaos,και Navios. Το ποσό που πλήρωσαν οι εφοπλιστές δεν ανακοινώθηκε. Ο πρωθυπουργός μίλησε για «μία εικόνα από το μέλλον» και για λογική που παραπέμπει «περισσότερο σε startup επιχείρηση και λιγότερο σε ελληνικό Δημόσιο». Λίγες ημέρες μετά ήρθε και η ανάρτηση Mασκ. Η αλήθεια είναι ότι σ’ αυτή την περίπτωση, το Δημόσιο πραγματικά δούλεψε σαν startup, με κεφάλαια εφοπλιστών, δορυφόρους του Mασκ και τεχνολογία του Κτηματολογίου.
Νέα κίνηση A. Ταμβακάκη
-Σε μια νέα κίνηση προχώρησε το EOS Capital Partners του Απόστολου Ταμβακάκη. Συγκεκριμένα, συστάθηκε χθες η εταιρεία «Alkyon Invest», με σκοπό τις υπηρεσίες εταιρειών χαρτοφυλακίου και χρηματοδοτικών φορέων. Το σημαντικό είναι το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο που ανέρχεται σε 8,3 εκατ. ευρώ, τα οποία είναι ολοσχερώς καταβεβλημένα με μετρητά, διαιρούμενα σε ισάριθμες μετοχές του ενός ευρώ. Αυτό έχει καταβληθεί από το “EOS Hellenic Renaissance Fund II” που εδρεύει στο Λουξεμβούργο, το οποίο έβαλε συνολικά εισφορές αξίας 7.262.500 ευρώ, που αντιστοιχούν σε 7.262.500 μετοχές (ποσοστό συμμετοχής 87.5% στην εταιρεία) καθώς και από την κυπριακή “Evertal Private Equity Limited” που έβαλε 1.037.500 ευρώ, που αντιστοιχούν σε 1.037.500 μετοχές (ποσοστό συμμετοχής 12.5% στην εταιρεία). Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούν ο Εμμανουήλ Μυλιόρδος ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, καθώς και οι Νικόλαος Χρυσανθόπουλος και Χαράλαμπος Σαββίδης, ως μέλη.
Coca-Cola HBC: Πήρε πέντε στις έξι εγκρίσεις
-Η Coca-Cola HBC ανακοίνωσε χθες δύο σημαντικές ημερομηνίες. Στις 23 Νοεμβρίου έχει πρεμιέρα στο Χρηματιστήριο του Γιοχάνεσμπουργκ, στις 27 Νοεμβρίου ολοκληρώνει την εξαγορά της Coca-Cola Beverages Africa (CCBA). Όπως πάντα το «ζουμί» κρύβεται στις λεπτομέρειες. Η ολοκλήρωση του deal έχει έχει πάρει 5 από τις συνολικά 6 εγκρίσεις ανταγωνισμού που απαιτούνταν. Λείπει η Τανζανία. Η εταιρεία συμφώνησε με την The Coca-Cola Company και την οικογένεια Gutsche, να προχωρήσουν κανονικά, η συναλλαγή να μην εφαρμοστεί στην Τανζανία ώσπου να αποφανθεί η τοπική αρχή. Η οικογένεια Gutsche γίνεται μέτοχος. Παίρνει 21.027.676 νέες μετοχές, δηλαδή το 5,45% του διευρυμένου κεφαλαίου. Με το χθεσινό κλείσιμο στην Αθήνα, στα €52,30, είναι χαρτί αξίας περίπου €1,1 δισ. Μετά το κλείσιμο η Kar-Tess θα έχει 22,14% και η Coca-Cola 20,30%. Οι τρεις μαζί φτάνουν το 47,9%. Στη Νότια Αφρική η ίδια είδηση διαβάζεται αλλιώς. Το Moneyweb θυμίζει ότι η έξοδος του αφρικανικού εμφιαλωτή στο ταμπλό συζητείται 6 χρόνια, με καθυστερήσεις και διαπραγματεύσεις που ξεκινούσαν και σταματούσαν. Τελικά η CCBA φτάνει στο JSE μέσα από τη μετοχή του αγοραστή της. Η Coca Cola HBC καταβάλλει $2,6 δισ. για το 75% των μετοχών, με δικαίωμα για το υπόλοιπο 25% μέσα σε έξι χρόνια. Οι καταναλωτές που εξυπηρετεί ο όμιλος αυξάνονται από τα 760 εκατ. στα 1,2 δισ. Οι νέες μετοχές θα διαπραγματεύονται από τις 30 Νοεμβρίου σε Λονδίνο, Γιοχάνεσμπουργκ και Αθήνα, εδώ από τις 10:15. Η εταιρεία που ξεκίνησε στη Νιγηρία πριν από 75 χρόνια γίνεται ο 2ος εμφιαλωτής της Coca-Cola στον κόσμο. Έχει έδρα στην Ελβετία, κεντρική διαπραγμάτευση της μετοχής στο Λονδίνο και ανάπτυξη στην Αφρική. Στην Αθήνα μένουν η καταγωγή και ένα ticker, της πιο «βαριάς μετοχής» στο Euronext Athens. Πάντως η μετοχή της Coca-Cola HBC, έπειτα από τις έντονες πιέσεις που είχε δεχθεί το προηγούμενο διάστημα εξαιτίας της αβεβαιότητας -που συνεχίζει να επικρατεί- γύρω από τις δραστηριότητές της στη Ρωσία πήρε χθες μια βαθιά ανάσα. Οι εξελίξεις στην Αφρική αναζωπύρωσαν το αγοραστικό ενδιαφέρον, οδηγώντας τη μετοχή σε κέρδη σχεδόν 4% και εκ νέου πάνω από τα 52 ευρώ. Πρόκειται για την ισχυρότερη ημερήσια επίδοση των τελευταίων επτά μηνών, και συγκεκριμένα από τις 8 Απριλίου, όταν είχε καταγράψει άνοδο 4,11%.
Eurobank: Επιστροφή κοντά στα υψηλά έτους με «άρωμα» Βουλγαρίας
-Τις φετινές κορυφές της προσεγγίζει η Eurobank, η οποία επέστρεψε σε θετικό έδαφος μετά το πτωτικό διάλειμμα της περασμένης Παρασκευής, μετρώντας μόλις τρεις αρνητικές συνεδριάσεις εντός του Νοεμβρίου. Η μετοχή έκλεισε στα 4,917 ευρώ, που ήταν και το υψηλό ημέρας, ξεπερνώντας το όριο των 4,9 ευρώ για πρώτη φορά από τα τέλη Σεπτεμβρίου, όταν είχε καταγράψει και το υψηλό έτους των 4,94 ευρώ. Πλέον, η απόσταση από το ορόσημο των 5 ευρώ έχει περιοριστεί αισθητά, με τη μετοχή να έχει να κλείσει πάνω από αυτό το επίπεδο από τον Αύγουστο του 2015. Στο επενδυτικό ενδιαφέρον προστίθενται και οι πληροφορίες του χθεσινού Dark Room για πιθανή διπλή εξαγορά στη Βουλγαρία, που θα περιλαμβάνει τραπεζικό ίδρυμα και εταιρεία διαχείρισης κεφαλαίων. Παράλληλα, πλησιάζει χρονικά η διανομή του ενδιάμεσου μερίσματος ύψους 214 εκατ. ευρώ (0,0599 ευρώ ανά μετοχή), με ημερομηνία αποκοπής την 23η Νοεμβρίου και έναρξη καταβολής στις 26 Νοεμβρίου, γεγονός το οποίο ενδεχομένως να φέρει βραχυπρόθεσμες πιέσεις στη μετοχή.
Με λιγότερο από 100.000 ευρώ η Εβροφάρμα έκανε ρεκόρ 25 ετών
-Πριν από έναν μήνα η μετοχή της Εβροφάρμα διαπραγματευόταν στα €3,60, με μηδενική απόδοση για το 2026. Η αγορά αναρωτιόταν γιατί δεν ακολουθούσε την εντυπωσιακή κίνηση της ομοειδούς Κρι Κρι. Χθες η μετοχή άγγιξε τα €4,50, σε υψηλό 24,5 ετών και τελικά έκλεισε στα €4,4 (+6,52%) για 6η διαδοχική ανοδική συνεδρίαση. Για να εντοπίσει κανείς τα αμέσως υψηλότερα επίπεδα, πρέπει να ανατρέξει στον Δεκέμβριο του 2001. Η άνοδος από τα χαμηλά του Οκτωβρίου φτάνει το 25% και η αποτίμηση πλησιάζει τα €60 εκατ. Τα θεμελιώδη μεγέθη ήταν γνωστά ήδη από τον Σεπτέμβριο. Στο εξάμηνο ο τζίρος αυξήθηκε 8,8%, στα €26,47 εκατ. Τα EBITDA ανέβηκαν 44,3%, στα €4,83 εκατ., και τα καθαρά κέρδη 44%, στα €2,61 εκατ. Οι εξαγωγές έφτασαν τα €7,63 εκατ., περίπου το 30,2% του εταιρικού τζίρου. Για το δεύτερο εξάμηνο η διοίκηση στοχεύει σε στραγγιστό γιαούρτι, αριάνι και κεφίρ. Ο κλάδος «ελληνικό γιαούρτι» τρέχει πιο γρήγορα από την εταιρεία. Είναι το πρώτο ελληνικό εξαγώγιμο προϊόν στη Βρετανία με εξαγωγές ύψους 152,57 εκατ. στερλινών στο 8μηνο και αύξηση +67,1%. Το μερίδιο της Ελλάδας στις ευρωπαϊκές εξαγωγές γιαουρτιού πήγε στο 20% φέτος, από 7% το 2019, με μέση τιμή περίπου 30% πάνω από τους ανταγωνιστές. Η αγορά περιμένει τώρα ισχυρή χρήση 2026. Αν το 2ο εξάμηνο απλώς επαναλάβει το πρώτο, η μετοχή παίζει περίπου 11,5 φορές τα κέρδη. Υπάρχει και η άλλη όψη. Ο χθεσινός όγκος ήταν 19.084 τεμάχια, δηλαδή συναλλαγές περίπου €83.113. Σε συνηθισμένη μέρα αλλάζουν χέρια μερικές εκατοντάδες μετοχές.
«Doorstep» από την Πειραιώς
-Μια νέα εταιρεία συνέστησε χθες η Τράπεζα Πειραιώς. Η επωνυμία της είναι «Piraeus Digital Marketplace Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία» και έχει διακριτικό τίτλο «Doorstep». Σκοπός και αντικείμενο της εταιρείας είναι «η υπόδειξη και σύσταση ευκαιριών αξιοποίησης, αγοράς, πώλησης, μίσθωσης και εν γένει εκμετάλλευσης ακινήτων, καθώς και η διασύνδεση και παραπομπή φυσικών και νομικών προσώπων που ενδιαφέρονται για την απόκτηση, διάθεση, μίσθωση, εκμίσθωση, αξιοποίηση ή διαχείριση ακινήτων, προς ιδιοκτήτες, αγοραστές, πωλητές, εκμισθωτές, μισθωτές, επενδυτές και λοιπούς ενδιαφερόμενους», η παροχή υπηρεσιών μεσιτείας επί ακινήτων, η αντιπροσώπευση ημεδαπών και αλλοδαπών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ακίνητης περιουσίας καθώς και η παροχή συμβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών σχετικά με την αγορά, πώληση, μίσθωση, αξιοποίηση, εκμετάλλευση και διαχείριση ακινήτων. Η έδρα της εταιρείας είναι επί της οδού Κοραή 5, ενώ το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 1,5 εκατ. ευρώ το οποίο έχει καταβληθεί από την Τράπεζα Πειραιώς. Στο πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο συμμετέχουν οι Γεώργιος Καραμουσαλής ως Πρόεδρος, Δημήτριος Ραγιάς ως Διευθύνων Σύμβουλος και οι Γεώργιος Γεωργόπουλος, Σταμάτιος Μποβιάτσης και Λεωνίδας Χαμόδρακας, ως μέλη.
Κάτι κινείται στον βυθό του λιμανιού της Ραφήνας
-Στον βυθό της Ραφήνας στρέφεται το ενδιαφέρον της διοίκησης του Οργανισμού Λιμένος, με επικεφαλής τον Θεοφάνη-Παναγιώτη Ματσόπουλο. Το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ενέκρινε δύο δειγματοληπτικές γεωτρήσεις, κόστους 18.900 ευρώ πλέον ΦΠΑ, ενώ στο Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών ανατέθηκε τεχνική έκθεση αξίας 29.850 ευρώ. Στόχος είναι να εξεταστεί η ποιότητα των υλικών του πυθμένα ενόψει της εκβάθυνσης του λιμανιού. Η ουσία, πάντως, βρίσκεται στην επόμενη ημέρα. Η Ραφήνα, βασική πύλη προς τις Κυκλάδες, χρειάζεται επαρκή λειτουργικά βάθη για την ασφαλή εξυπηρέτηση των πλοίων. Το στοίχημα για τη διοίκηση είναι να περάσει από τις μελέτες στα έργα. Γιατί τα λιμάνια δεν εκσυγχρονίζονται στα χαρτιά.
Ο Ιγγλέσης χτίζει τη δική του ναυτιλιακή πλατφόρμα
-Η αναδιάρθρωση των οικογενειακών ναυτιλιακών δραστηριοτήτων των Ιγγλέσηδων το 2025 δεν ήταν απλώς μια αλλαγή εταιρικής δομής. Έναν χρόνο μετά, ο Γιάννης Ιγγλέσης δείχνει ότι αξιοποιεί τη JHI Steamship για να δημιουργήσει έναν νέο, διαφοροποιημένο στόλο δεξαμενόπλοιων. Με την παραγγελία δύο MR tankers στη Νότια Κορέα, το ναυπηγικό πρόγραμμα φτάνει τα εννέα πλοία, σε τέσσερις διαφορετικές κατηγορίες ήτοι MR, aframax/LR2, suezmax και VLCC. Το επιχειρηματικό ενδιαφέρον βρίσκεται στη διασπορά της επένδυσης. Αντί να εξαρτάται από έναν μόνο κλάδο της αγοράς, η JHI αποκτά πρόσβαση σε διαφορετικά φορτία, εμπορικές διαδρομές και ναυλαγορές, περιορίζοντας την εξάρτησή της από τις διακυμάνσεις μιας κατηγορίας. Παράλληλα, η επιλογή κορεατικών ναυπηγείων για οκτώ από τα εννέα πλοία δείχνει πού συγκεντρώνει τις ναυπηγικές της συνεργασίες. Το ουσιαστικό είναι ότι η JHI δεν προσθέτει απλώς χωρητικότητα. Χτίζει από την αρχή ένα επιχειρηματικό μοντέλο με περισσότερες πηγές εσόδων και μεγαλύτερη ευελιξία στις ναυλώσεις.
Ο «Πράσινος Πατριάρχης», το λιμάνι του Ηρακλείου και μια συνεργασία με ουσία
-Μια συνεργασία με ενδιαφέρουσες επιχειρηματικές προεκτάσεις διαμορφώνεται στο Ηράκλειο, με πρωταγωνιστές τον Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου, το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας και την Αρχιεπισκοπή Κρήτης. Αφορμή ήταν η εκδήλωση για τα 35 χρόνια Πατριαρχίας του Βαρθολομαίου, αλλά το ουσιαστικό θέμα βρίσκεται στη σύνδεση της λιμενικής ανάπτυξης με την επιστημονική έρευνα και την πράσινη μετάβαση. Ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΛΗ, Μηνάς Παπαδάκης, αναδεικνύει την περιβαλλοντική προστασία ως παράμετρο της αναπτυξιακής στρατηγικής του λιμανιού. Και εδώ υπάρχει ένα σαφές επιχειρηματικό διακύβευμα. Τα λιμάνια που θα μπορέσουν να ανταποκριθούν στις νέες περιβαλλοντικές απαιτήσεις θα αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην προσέλκυση ναυτιλιακών εταιρειών, στην κρουαζιέρα και στις επενδύσεις σε υποδομές. Η συμμετοχή του ΙΤΕ προσθέτει την επιστημονική τεχνογνωσία που απαιτείται για την προστασία του παράκτιου μετώπου, ενώ η παρουσία του Οικουμενικού Πατριαρχείου προσδίδει διεθνή θεσμική διάσταση στην πρωτοβουλία. Το ενδιαφέρον είναι ότι το Ηράκλειο επιχειρεί να συνδέσει τρεις διαφορετικούς κόσμους γύρω από μια κοινή αναπτυξιακή προτεραιότητα. Το επόμενο βήμα, εφόσον η συνεργασία αποκτήσει επιχειρησιακό περιεχόμενο, είναι να μετατραπεί σε συγκεκριμένα έργα, χρηματοδοτήσεις και νέες λιμενικές υπηρεσίες. Εκεί θα κριθεί και η πραγματική οικονομική της αξία. Γιατί η πράσινη μετάβαση των λιμανιών δεν αφορά μόνο την προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και το ποιος θα κερδίσει μερίδιο από τη ναυτιλιακή δραστηριότητα των επόμενων δεκαετιών.
Ποιος εισπράττει για το βραδινό ηλεκτρικό ρεύμα που καταναλώνουμε
-Μεγάλη συζήτηση ξεκίνησε πάλι για το ηλεκτρικό ρεύμα που φεύγει από την Ελλάδα φθηνό στη Βουλγαρία και επιστρέφει το βράδυ ακριβό. Παρά τις κραυγές και τις οιμωγές η αλήθεια είναι ότι η Ελλάδα στο ηλεκτρικό ρεύμα έχει εμπορικό πλεόνασμα €471 εκατ. (στοιχεία 9μήνου), €230 εκατ. με τη Βουλγαρία, ενώ η χονδρική τιμή είναι 11% κάτω από τη βουλγαρική. Από την άλλη πλευρά υπάρχουν τα στοιχεία της Κομισιόν. Τον Αύγουστο, η Βουλγαρία αγόραζε έως 750 MW από την Ελλάδα το μεσημέρι και πουλούσε περίπου 700 MW στις 8 το βράδυ. Και οι δύο πλευρές λένε αλήθεια. Υπάρχει όμως μια βασική λεπτομέρεια. Η μπαταρία αποθηκεύει για λίγες ώρες. Αγοράζει φθηνά το μεσημέρι, πουλά ακριβά το βράδυ. Η διαφορά είναι έσοδο του ιδιοκτήτη της μπαταρίας. Αν οι μπαταρίες ήταν στην Ελλάδα, το έσοδο θα το είχε κάποιος Έλληνας επιχειρηματίας αντί για Βούλγαρο. Η διαφορά όμως θα υπήρχε πάλι αλλά πιθανώς να ήταν μικρότερη. Το μέγεθος φαίνεται στα στοιχεία του υπουργείου. Έως τον Αύγουστο το πλεόνασμα με τη Βουλγαρία ήταν €265 εκατ. Με τον Σεπτέμβριο έπεσε στα €230 εκατ. Για τον καταναλωτή, η διαφορά είναι μικρότερη απ' όσο λέγεται. Οι δύο αγορές είναι συζευγμένες και οι βουλγαρικές μπαταρίες πουλούν ήδη το βράδυ και στην ελληνική. Η Ελλάδα, με πολύ λιγότερες μπαταρίες, έχει φθηνότερη χονδρική από τη Βουλγαρία των 6 GW. Στη Βουλγαρία η βραδινή τιμή ήταν 150% πάνω από τη μέση ημερήσια τον Αύγουστο του 2024 και 40% πάνω φέτος. Όταν η διασύνδεση γεμίζει, αυτό το όφελος μένει βόρεια των συνόρων. Το ερώτημα των μπαταριών δεν είναι τόσο πόσα θα πληρώσει ο Έλληνας καταναλωτής. Είναι σε ποιον.
Το τσιπ που νοικιάζεται και το λουκέτο της Ουάσιγκτον
-Οι ΗΠΑ απαγορεύουν εδώ και χρόνια να πωλούνται στην Κίνα τα πιο ισχυρά τσιπ τεχνητής νοημοσύνης. Η απαγόρευση είχε όμως ένα παραθυράκι. Μια κινεζική εταιρεία δεν μπορούσε να αγοράσει το τσιπ, μπορούσε ωστόσο να νοικιάσει τη δύναμή του. Το μηχάνημα έμενε σε ένα κέντρο δεδομένων στη Μαλαισία ή στη Σιγκαπούρη και ο πελάτης το χρησιμοποιούσε από το Πεκίνο μέσω διαδικτύου. Κάτι σαν να μη σου πουλούν το αυτοκίνητο, αλλά να το οδηγείς με ενοικίαση. Χθες, το αμερικανικό υπουργείο Εμπορίου έκλεισε το παραθυράκι. Ο νέος κανόνας απαιτεί άδεια για κάθε εξαγωγή προηγμένων τσιπ σε κέντρο δεδομένων που δίνει σε εταιρείες με έδρα στην Κίνα πρόσβαση πάνω από ένα όριο υπολογιστικής ισχύος. Οπουδήποτε στον κόσμο κι αν βρίσκεται το data center. Άδεια θα χρειάζονται πλέον και οι εξαγωγές προς χώρες όπως η Ινδονησία, η Μαλαισία και η Σιγκαπούρη. Στο στόχαστρο μπήκαν τα Blackwell της Nvidia και οι επόμενες γενιές. Η απόφαση είναι σημαντική και ανατρεπτική. Τι διακυβεύεται; Τρία πράγματα: 1) Ο αγώνας ταχύτητας. Χωρίς νοικιασμένη ισχύ, οι κινεζικές εταιρείες θα εκπαιδεύουν τα μοντέλα τους πιο αργά ή με κατώτερα, δικά τους τσιπ. 2) Τα έσοδα. Τα κέντρα δεδομένων της Νοτιοανατολικής Ασίας χάνουν πελάτες και η Nvidia πουλά σε αγοραστές που πρέπει πια να αποδεικνύουν ποιον εξυπηρετούν. 3) Η διπλωματία. Η νέα ρύθμιση βγήκε την ώρα που ο Τραμπ αναχωρούσε για περιοδεία στην Ασία, με συνάντηση με τον Σι Τζινπίνγκ στην Κίνα. Η Ουάσιγκτον πηγαίνει στο τραπέζι των συζητήσεων με ένα ακόμη όπλο. Το «οπουδήποτε στον κόσμο» αφορά και την Ευρώπη. Όποιος στήνει data center με αμερικανικά τσιπ, φυσικά και στην Ελλάδα, θα πρέπει να ξέρει ποιος είναι ο πελάτης του. Το τσιπ δεν ταξιδεύει. Τώρα πια δεν θα ταξιδεύει ούτε η ισχύς του.
Το πάρτι του δολαρίου και το κόστος της ενέργειας (μας)
-Η ισοτιμία του ευρώ ξεκίνησε την εβδομάδα στα 1,10 δολάρια, στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Απρίλιο του 2025. Στις 27 Ιανουαρίου ήταν στο 1,2041. Σε λιγότερο από 10 μήνες, το ευρώ υποτιμήθηκε έναντι του δολαρίου -8,6%. Βασική αιτία της διολίσθησης είναι τα επιτόκια. Ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ, την περασμένη Τρίτη, έστειλε το 2ετές ομόλογο 17 μονάδες βάσης πάνω, στο 4,74%, τη μεγαλύτερη ημερήσια κίνηση από τον Απρίλιο του 2025. Η δεκαετία ανέβηκε στο 5,15%, από 4,86% μία εβδομάδα νωρίτερα. Η αγορά προεξοφλεί πλέον αυξήσεις 85 μονάδων βάσης από τη Fed, μέσα στον επόμενο χρόνο. Το μεγάλο ερώτημα είναι τι θα κάνει η απερχόμενη Λαγκάρντ. Με τον πληθωρισμό της Ευρωζώνης στο 4%, η αύξηση του Δεκεμβρίου θεωρείται σχεδόν βέβαιη. Όμως η Fed τρέχει πιο γρήγορα και το ευρώ κουβαλά δύο ακόμη βάρη αυτή την εβδομάδα. Τον δύσκολο γαλλικό προϋπολογισμό και την επιλογή του διαδόχου της Κριστίν Λαγκάρντ. Υπάρχει ένα παράδοξο σ΄αυτήν την ευεξία του δολαρίου. Έως πρόσφατα, το δολάριο υποχωρούσε κάθε φορά που πιεζόταν η τεχνολογία. Τώρα το $ ανεβαίνει ενώ η τεχνολογία πέφτει. Από το τέλος Σεπτεμβρίου, ο Nasdaq χάνει πάνω από -6%, ενώ ο ισοσταθμισμένος δείκτης (όπου κάθε μετοχή έχει το ίδιο βάρος, ανεξάρτητα από το μέγεθος της εταιρείας), κερδίζει πάνω από 6%. Το χρήμα δεν φεύγει από την Αμερική. Αλλάζει ράφι. Αν αυτό διατηρηθεί, θα αποδειχθεί ότι η ισχύς της αμερικανικής οικονομίας δεν ήταν τόσο δεμένη με το ράλι της τεχνητής νοημοσύνης όσο πίστευε η αγορά. Η ING διαφωνεί: θεωρεί ότι ένα ξεπούλημα λόγω ΑΙ παραμένει ο μεγαλύτερος κίνδυνος για το δολάριο. Η πραγματική δοκιμασία δεν θα αργήσει. Σήμερα ανακοινώνει αποτελέσματα η Nvidia και αύριο δημοσιεύονται τα πρακτικά της Fed. Για την Ελλάδα, με πληθωρισμό 5,6% τον Οκτώβριο, το φθηνό ευρώ σημαίνει ακριβότερη ενέργεια σε δολάρια.
Πηγή: newmoney.gr
Οι «αξέχαστες» που επιστρέφουν στο ΠΑΣΟΚ και η βελόνα
-Μόνο δάφνες δεν έστρωσαν χθες στη Χαριλάου Τρικούπη για να υποδεχτούν τη Νίνα Κασιμάτη - κάτι που δεν άρεσε και πολύ σε αρκετούς στο ΠΑΣΟΚ που θυμούνται ακόμη, σαν να μην πέρασε μια μέρα, τα όσα τους είχε σούρει η βουλευτής Β’ Πειραιά οδεύοντας τότε, προς τον ΣΥΡΙΖΑ του Τσίπρα. Η Κασιμάτη, δεν είχε απλώς ασκήσει κριτική στο ΠΑΣΟΚ κατά τα μνημονιακά χρόνια, είχε κάνει και μια… θανατηφόρα ανάρτηση εναντίον του Γιώργου Παπανδρέου, η οποία συνεχίζει να εξοργίζει τους Παπανδρεϊκούς και όχι μόνον. Περνώντας λοιπόν η Κασιμάτη μετά από χρόνια -και τι χρόνια- την πόρτα της Χαριλάου Τρικούπη, όσοι Πασόκοι, δεν ήθελαν και δεν θέλουν να ξεχάσουν, περίμεναν μια λέξη αυτοκριτικής, ένα συγγνώμη βρε αδερφέ! Αλλά η Νίνα, αρκέστηκε στο ομηρικό «νόστιμον ήμαρ» προς τον Πρόεδρο Νίκο, ο οποίος καλωσόρισε τη μεταγραφή στη Β’ Πειραιά, χωρίς περαιτέρω εξηγήσεις. Θα υπάρξουν αντιδράσεις από Πασόκους που ακούνε Κασιμάτη και βγάζουν φλύκταινες; Το χέρι μου στη φωτιά δεν βάζω, διότι στο ΠΑΣΟΚ έχουν σφυρίξει ανακωχή λόγω εκλογών, αποφεύγοντας τα δημόσια καρφώματα μέχρι τις κάλπες. Έλα όμως, που δεν είναι μόνο η Κασιμάτη κόκκινο πανί στο «πράσινο» κόμμα. Είναι και η Θεοδώρα Τζάκρη από την Πέλλα, η οποία περιμένει τη σειρά της -όσο κι αν αργήσει- για την επιστροφή. Στο κόμμα Τσίπρα δεν πρόκειται να τρυπώσει, στο ΠΑΣΟΚ μπορεί. Και φαίνεται ότι ο Ανδρουλάκης και σε αυτήν την περίπτωση, δεν ακούει λέξη απ' όσους διαφωνούν με τις επιλογές του περί μεταγραφών. Η δε Τζάκρη που εκλέγεται από το 2004 και ως εκ τούτου δεν μπορεί να είναι βάσει του καταστατικού του ΠΑΣΟΚ ξανά υποψήφια βουλευτής θα βρει… στρωμένο το χαλί, όπως η Κασιμάτη. Πώς; Σημειώστε τι σκέφτηκαν: να βγει κάποιος στην Κεντρική Επιτροπή και να πει «περασμένα ξεχασμένα, εκλογές έχουμε, πανστρατιά θέλουμε» και να λήξει στην πράξη το ασυμβίβαστο της 20ετίας που οδήγησε τον Χάρη Καστανίδη προ μηνών στην έξοδο από το ΠΑΣΟΚ. Ο Χάρης έφυγε, η Θεοδώρα- «τον ήπιαμε» με τον Τσίπρα»- ετοιμάζεται!
Data Center: Έτοιμο το Athens 4 στο Κορωπί της Digital Realty – Εγκαίνια τον Δεκέμβριο
-Και περνάμε στα νέα της αγοράς, επισημαίνοντας την αυξημένη κινητικότητα που καταγράφεται για τα Data Center, καθώς με ταχύτητα αλλάζει ο χάρτης των ψηφιακών υποδομών στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τον Ελληνικό Σύνδεσμο Κέντρων Δεδομένων, οι επενδύσεις που έχουν ήδη γίνει ή βρίσκονται σε εξέλιξη προσεγγίζουν το 1 δισ. ευρώ, με το συνολικό δυνητικό ενδιαφέρον να φτάνει τα 10 δισ. ευρώ. Χθες, όπως είχε γράψει η στήλη, ανακοινώθηκε η νέα επένδυση του Hellenic Innovation & Infrastructure Fund (ΗΙΙF) στην DATA4 Greece μέσω της οποίας το επενδυτικό ταμείο αποκτά συμμετοχή 23% στην εταιρεία που αναπτύσσει το πρώτο κέντρο δεδομένων του Athens Campus, στην Παιανία. Μαθαίνω, μάλιστα, ότι και η Digital Realty έχει έτοιμο το Athens 4 στο Κορωπί, το οποίο αναμένεται να εγκαινιαστεί επισήμως τον Δεκέμβριο. Ταυτόχρονα με την αυξημένη κινητικότητα παραμένουν και οι σημαντικές προκλήσεις, κυρίως στην εξασφάλιση ηλεκτρικής ισχύος και στις συνδέσεις με το δίκτυο.
Στα Data Centers και ο Καράτζης
-Σε ένα ακόμη «καυτό» πεδίο της αγοράς επεκτείνει την ήδη πολυσχιδή δραστηριότητά του ο Όμιλος Καράτζη. Χθες, έγινε η σύσταση της εταιρείας “Karmet Intelligence” με έδρα στο Ηράκλειο Κρήτης, στο σκοπό της οποίας περιλαμβάνεται καταρχήν «η σχεδίαση, ανάπτυξη, εγκατάσταση, λειτουργία, διαχείριση, συντήρηση, χρήση, αγορά, πώληση, μίσθωση, υπομίσθωση πάσης φύσεως κέντρων δεδομένων (Data Center) και κέντρων διαχείρισης και επεξεργασίας πληροφοριών και δεδομένων». Πέραν αυτού, «η παροχή υπηρεσιών επεξεργαστικής ισχύος, τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, και ιδίως υπηρεσιών επεξεργασίας δεδομένων, αποθήκευσης και φιλοξενίας δεδομένων και βάσεων δεδομένων, διάθεσης υπολογιστικής ισχύος και δικτυακών πόρων, ιστοφιλοξενίας και γενικότερα παροχής υποδομής τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών». Ακόμη, μεταξύ άλλων, η παροχή υπηρεσιών σε τρίτους υπολογιστικών πόρων καθώς και κρίσιμων υποδομών (κτιριακών εγκαταστάσεων, υποδομών παροχής και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και φυσικής ασφαλείας) υπηρεσιών φιλοξενίας και λειτουργίας πληροφοριακών συστημάτων κ.α. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο είναι 25.000 ευρώ και έχει καταβληθεί από την ιδρύτρια και μοναδική μέτοχο «Καράτζη Α.Ε.». Στο Διοικητικό Συμβούλιο, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος αναλαμβάνει ο επικεφαλής του ομίλου Αντώνης Καράτζης, ο οποίος πλαισιώνεται από τον Εμμανουήλ Μιχαλάκη ως Αντιπρόεδρο και τον Στέφανο Βαρουχάκη ως μέλος.
Ο σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς και η αποστολή στα Εμιράτα
-Μπορεί η Μέση Ανατολή να βρίσκεται στο επίκεντρο γεωπολιτικών ανακατατάξεων ωστόσο η τράπεζα Πειραιώς επιχειρεί την ανάπτυξή της στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Ο άνθρωπος που έχει αναλάβει επικεφαλής της τράπεζας για τη Μέση Ανατολή με ευθύνη να «τρέξει» το project της παρουσίας της Τρ. Πειραιώς στην περιοχή, με αιχμή τις διαδικασίες αδειοδότησης- πιθανότατα υποκαταστήματα και συντονίζει την προσπάθεια από τη βάση των ΗΑΕ είναι ο Ίναχος Λάζος. Στέλεχος με εμπειρία άνω των 25 ετών στη διεθνή χρηματοοικονομική αγορά, με εξειδίκευση στις επενδύσεις, τη μακροοικονομική στρατηγική και την τεχνολογία. Είναι ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Delphic Strategies, εταιρείας που αναπτύσσει αναλυτικά εργαλεία και εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης για διεθνή hedge funds και θεσμικούς επενδυτές. Παράλληλα με το project της Μέσης Ανατολής, έχει αναλάβει και συμβουλευτικό ρόλο στο γραφείο του CEO της Τράπεζας Πειραιώς για τη στρατηγική αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης. Είναι απόφοιτος του MIT Sloan, όπου απέκτησε MBA. Το εγχείρημα εντάσσεται στη στρατηγική εξωστρέφειας της τράπεζας και στις κατά καιρούς αναφορές της διοίκησής της για τις προοπτικές ανάπτυξης εργασιών στην ευρύτερη περιοχή του Κόλπου. Εννοείται φυσικά πως οι εξελίξεις στο Ιράν και η ευρύτερη γεωπολιτική αβεβαιότητα έχουν προσθέσει νέες παραμέτρους στον σχεδιασμό που καθιστούν το εγχείρημα αρκετά σύνθετο.
Τους ένωσαν οι business
-Χθες ανακοινώθηκε πως η πολυσυζητημένη τα τελευταία χρόνια Bright του Γ. Πουλόπουλου προχωρά σε επένδυση αποκτώντας το 51% της SWOT Hospitality, της οποίας ιδρυτής είναι ο Γιώργος Κωνσταντινίδης. O τελευταίος είναι στενός συνεργάτης του Α. Τσίπρα και Τομεάρχης Τουρισμού της ΕΛ.Α.Σ. Μάλιστα ο Κωνσταντινίδης υποστηρίζει τον Παναθηναϊκό και συχνά συνοδεύει τον Α. Τσίπρα στο γήπεδο.
Οι Τούρκοι και τα ελληνικά ακίνητα
-Κάθε άλλο παρά τυχαία είναι η συμφωνία για τη Χαλκιδική που ανακοινώθηκε από τον τουρκικό όμιλο Εge Yapi και έρχεται να επιβεβαιώσει το αυξανόμενο ενδιαφέρον από τη γείτονα στο εγχώριο real estate με φόντο την Golden Visa. Η Ege Yapi λοιπόν αναπτύσσει συγκρότημα 174 τουριστικών κατοικιών στη Γερακινή Χαλκιδικής «σε έναν από τους πλέον εδραιωμένους τουριστικούς προορισμούς της χώρας» όπως δηλώνουν οι επιτελείς της, οι οποίες πωλούνται με το κλειδί στο χέρι. Ο τουρκικός όμιλος ανακοίνωσε τη συμφωνία franchise με τον αμερικανικό ξενοδοχειακό κολοσσό της Wyndham προκειμένου τα σπίτια να ενταχθούν στο διεθνές δίκτυο διανομής, τις πλατφόρμες μάρκετινγκ και το πρόγραμμα επιβράβευσης Wyndham Rewards. Aπό πλευράς της Wyndham η συγκεκριμένη κίνηση πραγματοποιείται στο πλαίσιο και της επέκτασης του αμερικανικού ομίλου στην ελληνική αγορά και δη, σε ένα κομμάτι όπως αυτό των «επώνυμων»- branded κατοικιών που παρουσιάζει σε αυτή τη συγκυρία μεγάλη ανάπτυξη. Το έργο στη Γερακινή έχει συνολική δόμηση 43.600 τετραγωνικών μέτρων με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2028. Οι αγοραστές των κατοικιών, βάσει των σχετικών συμβάσεων, θα τις εκμισθώνουν στον διαχειριστή, ώστε να εντάσσονται σε οργανωμένο πρόγραμμα τουριστικής μίσθωσης, με δυνατότητα απόκτησης εισοδήματος. Σύμφωνα με τον πρόεδρο και ιδρυτή της Ege Yapı, İnanç Kabadayı, η επένδυση εντάσσεται στη στρατηγική διεθνούς επέκτασης της εταιρείας, συνδυάζοντας την ιδιοκτησία τουριστικών κατοικιών με επαγγελματικές υπηρεσίες φιλοξενίας. H Ege Yapı με παρουσία από το 2006 έχει έδρα την Κωνσταντινούπολη και δραστηριοποιείται σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων στη γείτονα με χαρτοφυλάκιο άνω των 2,4 εκατ. τ.μ., εκ των οποίων οι ολοκληρωμένες αναπτύξεις αφορούν 1,6 εκατ. τ.μ.. Το έργο σηματοδοτεί την πρώτη ανάπτυξή της εκτός Τουρκίας. Πίσω από τις λεπτομέρειες, πρόκειται για ένα πρώτης τάξης «προϊόν» για τους ενδιαφερόμενους επενδυτές από την Τουρκία που τοποθετούν τα ελληνικά ακίνητα ψηλότερα από κάθε άλλη επένδυση: Σύμφωνα με τα στοιχεία του Γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων (ΟΕΥ) Άγκυρας της Ελληνικής Πρεσβείας στην Τουρκία το 2025 οι αγορές ακινήτων από Τούρκους υπηκόους ανήλθαν σε 214 εκατ. ευρώ, επί συνολικών τουρκικών επενδυτικών ροών 237 εκατ. ευρώ, ενώ οι Τούρκοι επενδυτές καταλαμβάνουν τη δεύτερη θέση μεταξύ των αιτούντων Golden Visa για τη χορήγηση αδειών διαμονής σε υπηκόους τρίτων χωρών, μετά τους Κινέζους. Το ενδιαφέρον αφορά κυρίως κατοικίες και τουριστικά ακίνητα στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και τα Ιόνια νησιά. Πέρα από το real estate, φυσικά το ενδιαφέρον των Τούρκων επεκτείνεται σε ένα ευρύ πεδίο στη χώρα μας για τουριστικές εγκαταστάσεις, μαρίνες (βλ. Χίο, Μυτιλήνη) λιμενικές υποδομές, αεροδρόμια και βιομηχανικές δραστηριότητες.
Ο Mασκ, οι εφοπλιστές και τα ελληνικά τρένα
-Την Κυριακή, ο Έλον Μασκ αναδημοσίευσε ανάρτηση για το railway.gov.gr συμπληρώνοντάς την με το σχόλιο «Το Starlink σώζει ζωές». Προφανώς ο Μασκ ήθελε να διαφημίσει το δικό του δίκτυο. Ταυτόχρονα όμως αναδείκνυε μια σημαντική ελληνική καινοτομία, ένα ελληνικό σύστημα που έστησαν ο Κ. Κυρανάκης, σήμερα γραμματέας της ΝΔ και ο ΓΓ Μεταφορών Σ. Σακαρέτσιος. Αρχικά πήραν από το Κτηματολόγιο το HEPOS, το σύστημα δορυφορικού εντοπισμού του φορέα και το συνδύασαν με το Starlink. Το αποτέλεσμα δείχνει τη θέση κάθε τρένου με ακρίβεια έως 5 εκατοστών και ειδοποιεί το κέντρο ελέγχου των Σιδηροδρόμων Ελλάδος για κίνδυνο σύγκρουσης. Η επίσημη παρουσίαση έγινε στις 10 Νοεμβρίου στο Παλαιό Αμαξοστάσιο του Πειραιά. Τον λογαριασμό πλήρωσαν 26 μέλη του ΔΣ της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, μεταξύ των οποίων οι εταιρείες Costamare, Star Bulk, Danaos,και Navios. Το ποσό που πλήρωσαν οι εφοπλιστές δεν ανακοινώθηκε. Ο πρωθυπουργός μίλησε για «μία εικόνα από το μέλλον» και για λογική που παραπέμπει «περισσότερο σε startup επιχείρηση και λιγότερο σε ελληνικό Δημόσιο». Λίγες ημέρες μετά ήρθε και η ανάρτηση Mασκ. Η αλήθεια είναι ότι σ’ αυτή την περίπτωση, το Δημόσιο πραγματικά δούλεψε σαν startup, με κεφάλαια εφοπλιστών, δορυφόρους του Mασκ και τεχνολογία του Κτηματολογίου.
Νέα κίνηση A. Ταμβακάκη
-Σε μια νέα κίνηση προχώρησε το EOS Capital Partners του Απόστολου Ταμβακάκη. Συγκεκριμένα, συστάθηκε χθες η εταιρεία «Alkyon Invest», με σκοπό τις υπηρεσίες εταιρειών χαρτοφυλακίου και χρηματοδοτικών φορέων. Το σημαντικό είναι το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο που ανέρχεται σε 8,3 εκατ. ευρώ, τα οποία είναι ολοσχερώς καταβεβλημένα με μετρητά, διαιρούμενα σε ισάριθμες μετοχές του ενός ευρώ. Αυτό έχει καταβληθεί από το “EOS Hellenic Renaissance Fund II” που εδρεύει στο Λουξεμβούργο, το οποίο έβαλε συνολικά εισφορές αξίας 7.262.500 ευρώ, που αντιστοιχούν σε 7.262.500 μετοχές (ποσοστό συμμετοχής 87.5% στην εταιρεία) καθώς και από την κυπριακή “Evertal Private Equity Limited” που έβαλε 1.037.500 ευρώ, που αντιστοιχούν σε 1.037.500 μετοχές (ποσοστό συμμετοχής 12.5% στην εταιρεία). Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούν ο Εμμανουήλ Μυλιόρδος ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, καθώς και οι Νικόλαος Χρυσανθόπουλος και Χαράλαμπος Σαββίδης, ως μέλη.
Coca-Cola HBC: Πήρε πέντε στις έξι εγκρίσεις
-Η Coca-Cola HBC ανακοίνωσε χθες δύο σημαντικές ημερομηνίες. Στις 23 Νοεμβρίου έχει πρεμιέρα στο Χρηματιστήριο του Γιοχάνεσμπουργκ, στις 27 Νοεμβρίου ολοκληρώνει την εξαγορά της Coca-Cola Beverages Africa (CCBA). Όπως πάντα το «ζουμί» κρύβεται στις λεπτομέρειες. Η ολοκλήρωση του deal έχει έχει πάρει 5 από τις συνολικά 6 εγκρίσεις ανταγωνισμού που απαιτούνταν. Λείπει η Τανζανία. Η εταιρεία συμφώνησε με την The Coca-Cola Company και την οικογένεια Gutsche, να προχωρήσουν κανονικά, η συναλλαγή να μην εφαρμοστεί στην Τανζανία ώσπου να αποφανθεί η τοπική αρχή. Η οικογένεια Gutsche γίνεται μέτοχος. Παίρνει 21.027.676 νέες μετοχές, δηλαδή το 5,45% του διευρυμένου κεφαλαίου. Με το χθεσινό κλείσιμο στην Αθήνα, στα €52,30, είναι χαρτί αξίας περίπου €1,1 δισ. Μετά το κλείσιμο η Kar-Tess θα έχει 22,14% και η Coca-Cola 20,30%. Οι τρεις μαζί φτάνουν το 47,9%. Στη Νότια Αφρική η ίδια είδηση διαβάζεται αλλιώς. Το Moneyweb θυμίζει ότι η έξοδος του αφρικανικού εμφιαλωτή στο ταμπλό συζητείται 6 χρόνια, με καθυστερήσεις και διαπραγματεύσεις που ξεκινούσαν και σταματούσαν. Τελικά η CCBA φτάνει στο JSE μέσα από τη μετοχή του αγοραστή της. Η Coca Cola HBC καταβάλλει $2,6 δισ. για το 75% των μετοχών, με δικαίωμα για το υπόλοιπο 25% μέσα σε έξι χρόνια. Οι καταναλωτές που εξυπηρετεί ο όμιλος αυξάνονται από τα 760 εκατ. στα 1,2 δισ. Οι νέες μετοχές θα διαπραγματεύονται από τις 30 Νοεμβρίου σε Λονδίνο, Γιοχάνεσμπουργκ και Αθήνα, εδώ από τις 10:15. Η εταιρεία που ξεκίνησε στη Νιγηρία πριν από 75 χρόνια γίνεται ο 2ος εμφιαλωτής της Coca-Cola στον κόσμο. Έχει έδρα στην Ελβετία, κεντρική διαπραγμάτευση της μετοχής στο Λονδίνο και ανάπτυξη στην Αφρική. Στην Αθήνα μένουν η καταγωγή και ένα ticker, της πιο «βαριάς μετοχής» στο Euronext Athens. Πάντως η μετοχή της Coca-Cola HBC, έπειτα από τις έντονες πιέσεις που είχε δεχθεί το προηγούμενο διάστημα εξαιτίας της αβεβαιότητας -που συνεχίζει να επικρατεί- γύρω από τις δραστηριότητές της στη Ρωσία πήρε χθες μια βαθιά ανάσα. Οι εξελίξεις στην Αφρική αναζωπύρωσαν το αγοραστικό ενδιαφέρον, οδηγώντας τη μετοχή σε κέρδη σχεδόν 4% και εκ νέου πάνω από τα 52 ευρώ. Πρόκειται για την ισχυρότερη ημερήσια επίδοση των τελευταίων επτά μηνών, και συγκεκριμένα από τις 8 Απριλίου, όταν είχε καταγράψει άνοδο 4,11%.
Eurobank: Επιστροφή κοντά στα υψηλά έτους με «άρωμα» Βουλγαρίας
-Τις φετινές κορυφές της προσεγγίζει η Eurobank, η οποία επέστρεψε σε θετικό έδαφος μετά το πτωτικό διάλειμμα της περασμένης Παρασκευής, μετρώντας μόλις τρεις αρνητικές συνεδριάσεις εντός του Νοεμβρίου. Η μετοχή έκλεισε στα 4,917 ευρώ, που ήταν και το υψηλό ημέρας, ξεπερνώντας το όριο των 4,9 ευρώ για πρώτη φορά από τα τέλη Σεπτεμβρίου, όταν είχε καταγράψει και το υψηλό έτους των 4,94 ευρώ. Πλέον, η απόσταση από το ορόσημο των 5 ευρώ έχει περιοριστεί αισθητά, με τη μετοχή να έχει να κλείσει πάνω από αυτό το επίπεδο από τον Αύγουστο του 2015. Στο επενδυτικό ενδιαφέρον προστίθενται και οι πληροφορίες του χθεσινού Dark Room για πιθανή διπλή εξαγορά στη Βουλγαρία, που θα περιλαμβάνει τραπεζικό ίδρυμα και εταιρεία διαχείρισης κεφαλαίων. Παράλληλα, πλησιάζει χρονικά η διανομή του ενδιάμεσου μερίσματος ύψους 214 εκατ. ευρώ (0,0599 ευρώ ανά μετοχή), με ημερομηνία αποκοπής την 23η Νοεμβρίου και έναρξη καταβολής στις 26 Νοεμβρίου, γεγονός το οποίο ενδεχομένως να φέρει βραχυπρόθεσμες πιέσεις στη μετοχή.
Με λιγότερο από 100.000 ευρώ η Εβροφάρμα έκανε ρεκόρ 25 ετών
-Πριν από έναν μήνα η μετοχή της Εβροφάρμα διαπραγματευόταν στα €3,60, με μηδενική απόδοση για το 2026. Η αγορά αναρωτιόταν γιατί δεν ακολουθούσε την εντυπωσιακή κίνηση της ομοειδούς Κρι Κρι. Χθες η μετοχή άγγιξε τα €4,50, σε υψηλό 24,5 ετών και τελικά έκλεισε στα €4,4 (+6,52%) για 6η διαδοχική ανοδική συνεδρίαση. Για να εντοπίσει κανείς τα αμέσως υψηλότερα επίπεδα, πρέπει να ανατρέξει στον Δεκέμβριο του 2001. Η άνοδος από τα χαμηλά του Οκτωβρίου φτάνει το 25% και η αποτίμηση πλησιάζει τα €60 εκατ. Τα θεμελιώδη μεγέθη ήταν γνωστά ήδη από τον Σεπτέμβριο. Στο εξάμηνο ο τζίρος αυξήθηκε 8,8%, στα €26,47 εκατ. Τα EBITDA ανέβηκαν 44,3%, στα €4,83 εκατ., και τα καθαρά κέρδη 44%, στα €2,61 εκατ. Οι εξαγωγές έφτασαν τα €7,63 εκατ., περίπου το 30,2% του εταιρικού τζίρου. Για το δεύτερο εξάμηνο η διοίκηση στοχεύει σε στραγγιστό γιαούρτι, αριάνι και κεφίρ. Ο κλάδος «ελληνικό γιαούρτι» τρέχει πιο γρήγορα από την εταιρεία. Είναι το πρώτο ελληνικό εξαγώγιμο προϊόν στη Βρετανία με εξαγωγές ύψους 152,57 εκατ. στερλινών στο 8μηνο και αύξηση +67,1%. Το μερίδιο της Ελλάδας στις ευρωπαϊκές εξαγωγές γιαουρτιού πήγε στο 20% φέτος, από 7% το 2019, με μέση τιμή περίπου 30% πάνω από τους ανταγωνιστές. Η αγορά περιμένει τώρα ισχυρή χρήση 2026. Αν το 2ο εξάμηνο απλώς επαναλάβει το πρώτο, η μετοχή παίζει περίπου 11,5 φορές τα κέρδη. Υπάρχει και η άλλη όψη. Ο χθεσινός όγκος ήταν 19.084 τεμάχια, δηλαδή συναλλαγές περίπου €83.113. Σε συνηθισμένη μέρα αλλάζουν χέρια μερικές εκατοντάδες μετοχές.
«Doorstep» από την Πειραιώς
-Μια νέα εταιρεία συνέστησε χθες η Τράπεζα Πειραιώς. Η επωνυμία της είναι «Piraeus Digital Marketplace Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία» και έχει διακριτικό τίτλο «Doorstep». Σκοπός και αντικείμενο της εταιρείας είναι «η υπόδειξη και σύσταση ευκαιριών αξιοποίησης, αγοράς, πώλησης, μίσθωσης και εν γένει εκμετάλλευσης ακινήτων, καθώς και η διασύνδεση και παραπομπή φυσικών και νομικών προσώπων που ενδιαφέρονται για την απόκτηση, διάθεση, μίσθωση, εκμίσθωση, αξιοποίηση ή διαχείριση ακινήτων, προς ιδιοκτήτες, αγοραστές, πωλητές, εκμισθωτές, μισθωτές, επενδυτές και λοιπούς ενδιαφερόμενους», η παροχή υπηρεσιών μεσιτείας επί ακινήτων, η αντιπροσώπευση ημεδαπών και αλλοδαπών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ακίνητης περιουσίας καθώς και η παροχή συμβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών σχετικά με την αγορά, πώληση, μίσθωση, αξιοποίηση, εκμετάλλευση και διαχείριση ακινήτων. Η έδρα της εταιρείας είναι επί της οδού Κοραή 5, ενώ το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 1,5 εκατ. ευρώ το οποίο έχει καταβληθεί από την Τράπεζα Πειραιώς. Στο πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο συμμετέχουν οι Γεώργιος Καραμουσαλής ως Πρόεδρος, Δημήτριος Ραγιάς ως Διευθύνων Σύμβουλος και οι Γεώργιος Γεωργόπουλος, Σταμάτιος Μποβιάτσης και Λεωνίδας Χαμόδρακας, ως μέλη.
Κάτι κινείται στον βυθό του λιμανιού της Ραφήνας
-Στον βυθό της Ραφήνας στρέφεται το ενδιαφέρον της διοίκησης του Οργανισμού Λιμένος, με επικεφαλής τον Θεοφάνη-Παναγιώτη Ματσόπουλο. Το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ενέκρινε δύο δειγματοληπτικές γεωτρήσεις, κόστους 18.900 ευρώ πλέον ΦΠΑ, ενώ στο Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών ανατέθηκε τεχνική έκθεση αξίας 29.850 ευρώ. Στόχος είναι να εξεταστεί η ποιότητα των υλικών του πυθμένα ενόψει της εκβάθυνσης του λιμανιού. Η ουσία, πάντως, βρίσκεται στην επόμενη ημέρα. Η Ραφήνα, βασική πύλη προς τις Κυκλάδες, χρειάζεται επαρκή λειτουργικά βάθη για την ασφαλή εξυπηρέτηση των πλοίων. Το στοίχημα για τη διοίκηση είναι να περάσει από τις μελέτες στα έργα. Γιατί τα λιμάνια δεν εκσυγχρονίζονται στα χαρτιά.
Ο Ιγγλέσης χτίζει τη δική του ναυτιλιακή πλατφόρμα
-Η αναδιάρθρωση των οικογενειακών ναυτιλιακών δραστηριοτήτων των Ιγγλέσηδων το 2025 δεν ήταν απλώς μια αλλαγή εταιρικής δομής. Έναν χρόνο μετά, ο Γιάννης Ιγγλέσης δείχνει ότι αξιοποιεί τη JHI Steamship για να δημιουργήσει έναν νέο, διαφοροποιημένο στόλο δεξαμενόπλοιων. Με την παραγγελία δύο MR tankers στη Νότια Κορέα, το ναυπηγικό πρόγραμμα φτάνει τα εννέα πλοία, σε τέσσερις διαφορετικές κατηγορίες ήτοι MR, aframax/LR2, suezmax και VLCC. Το επιχειρηματικό ενδιαφέρον βρίσκεται στη διασπορά της επένδυσης. Αντί να εξαρτάται από έναν μόνο κλάδο της αγοράς, η JHI αποκτά πρόσβαση σε διαφορετικά φορτία, εμπορικές διαδρομές και ναυλαγορές, περιορίζοντας την εξάρτησή της από τις διακυμάνσεις μιας κατηγορίας. Παράλληλα, η επιλογή κορεατικών ναυπηγείων για οκτώ από τα εννέα πλοία δείχνει πού συγκεντρώνει τις ναυπηγικές της συνεργασίες. Το ουσιαστικό είναι ότι η JHI δεν προσθέτει απλώς χωρητικότητα. Χτίζει από την αρχή ένα επιχειρηματικό μοντέλο με περισσότερες πηγές εσόδων και μεγαλύτερη ευελιξία στις ναυλώσεις.
Ο «Πράσινος Πατριάρχης», το λιμάνι του Ηρακλείου και μια συνεργασία με ουσία
-Μια συνεργασία με ενδιαφέρουσες επιχειρηματικές προεκτάσεις διαμορφώνεται στο Ηράκλειο, με πρωταγωνιστές τον Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου, το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας και την Αρχιεπισκοπή Κρήτης. Αφορμή ήταν η εκδήλωση για τα 35 χρόνια Πατριαρχίας του Βαρθολομαίου, αλλά το ουσιαστικό θέμα βρίσκεται στη σύνδεση της λιμενικής ανάπτυξης με την επιστημονική έρευνα και την πράσινη μετάβαση. Ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΛΗ, Μηνάς Παπαδάκης, αναδεικνύει την περιβαλλοντική προστασία ως παράμετρο της αναπτυξιακής στρατηγικής του λιμανιού. Και εδώ υπάρχει ένα σαφές επιχειρηματικό διακύβευμα. Τα λιμάνια που θα μπορέσουν να ανταποκριθούν στις νέες περιβαλλοντικές απαιτήσεις θα αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην προσέλκυση ναυτιλιακών εταιρειών, στην κρουαζιέρα και στις επενδύσεις σε υποδομές. Η συμμετοχή του ΙΤΕ προσθέτει την επιστημονική τεχνογνωσία που απαιτείται για την προστασία του παράκτιου μετώπου, ενώ η παρουσία του Οικουμενικού Πατριαρχείου προσδίδει διεθνή θεσμική διάσταση στην πρωτοβουλία. Το ενδιαφέρον είναι ότι το Ηράκλειο επιχειρεί να συνδέσει τρεις διαφορετικούς κόσμους γύρω από μια κοινή αναπτυξιακή προτεραιότητα. Το επόμενο βήμα, εφόσον η συνεργασία αποκτήσει επιχειρησιακό περιεχόμενο, είναι να μετατραπεί σε συγκεκριμένα έργα, χρηματοδοτήσεις και νέες λιμενικές υπηρεσίες. Εκεί θα κριθεί και η πραγματική οικονομική της αξία. Γιατί η πράσινη μετάβαση των λιμανιών δεν αφορά μόνο την προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και το ποιος θα κερδίσει μερίδιο από τη ναυτιλιακή δραστηριότητα των επόμενων δεκαετιών.
Ποιος εισπράττει για το βραδινό ηλεκτρικό ρεύμα που καταναλώνουμε
-Μεγάλη συζήτηση ξεκίνησε πάλι για το ηλεκτρικό ρεύμα που φεύγει από την Ελλάδα φθηνό στη Βουλγαρία και επιστρέφει το βράδυ ακριβό. Παρά τις κραυγές και τις οιμωγές η αλήθεια είναι ότι η Ελλάδα στο ηλεκτρικό ρεύμα έχει εμπορικό πλεόνασμα €471 εκατ. (στοιχεία 9μήνου), €230 εκατ. με τη Βουλγαρία, ενώ η χονδρική τιμή είναι 11% κάτω από τη βουλγαρική. Από την άλλη πλευρά υπάρχουν τα στοιχεία της Κομισιόν. Τον Αύγουστο, η Βουλγαρία αγόραζε έως 750 MW από την Ελλάδα το μεσημέρι και πουλούσε περίπου 700 MW στις 8 το βράδυ. Και οι δύο πλευρές λένε αλήθεια. Υπάρχει όμως μια βασική λεπτομέρεια. Η μπαταρία αποθηκεύει για λίγες ώρες. Αγοράζει φθηνά το μεσημέρι, πουλά ακριβά το βράδυ. Η διαφορά είναι έσοδο του ιδιοκτήτη της μπαταρίας. Αν οι μπαταρίες ήταν στην Ελλάδα, το έσοδο θα το είχε κάποιος Έλληνας επιχειρηματίας αντί για Βούλγαρο. Η διαφορά όμως θα υπήρχε πάλι αλλά πιθανώς να ήταν μικρότερη. Το μέγεθος φαίνεται στα στοιχεία του υπουργείου. Έως τον Αύγουστο το πλεόνασμα με τη Βουλγαρία ήταν €265 εκατ. Με τον Σεπτέμβριο έπεσε στα €230 εκατ. Για τον καταναλωτή, η διαφορά είναι μικρότερη απ' όσο λέγεται. Οι δύο αγορές είναι συζευγμένες και οι βουλγαρικές μπαταρίες πουλούν ήδη το βράδυ και στην ελληνική. Η Ελλάδα, με πολύ λιγότερες μπαταρίες, έχει φθηνότερη χονδρική από τη Βουλγαρία των 6 GW. Στη Βουλγαρία η βραδινή τιμή ήταν 150% πάνω από τη μέση ημερήσια τον Αύγουστο του 2024 και 40% πάνω φέτος. Όταν η διασύνδεση γεμίζει, αυτό το όφελος μένει βόρεια των συνόρων. Το ερώτημα των μπαταριών δεν είναι τόσο πόσα θα πληρώσει ο Έλληνας καταναλωτής. Είναι σε ποιον.
Το τσιπ που νοικιάζεται και το λουκέτο της Ουάσιγκτον
-Οι ΗΠΑ απαγορεύουν εδώ και χρόνια να πωλούνται στην Κίνα τα πιο ισχυρά τσιπ τεχνητής νοημοσύνης. Η απαγόρευση είχε όμως ένα παραθυράκι. Μια κινεζική εταιρεία δεν μπορούσε να αγοράσει το τσιπ, μπορούσε ωστόσο να νοικιάσει τη δύναμή του. Το μηχάνημα έμενε σε ένα κέντρο δεδομένων στη Μαλαισία ή στη Σιγκαπούρη και ο πελάτης το χρησιμοποιούσε από το Πεκίνο μέσω διαδικτύου. Κάτι σαν να μη σου πουλούν το αυτοκίνητο, αλλά να το οδηγείς με ενοικίαση. Χθες, το αμερικανικό υπουργείο Εμπορίου έκλεισε το παραθυράκι. Ο νέος κανόνας απαιτεί άδεια για κάθε εξαγωγή προηγμένων τσιπ σε κέντρο δεδομένων που δίνει σε εταιρείες με έδρα στην Κίνα πρόσβαση πάνω από ένα όριο υπολογιστικής ισχύος. Οπουδήποτε στον κόσμο κι αν βρίσκεται το data center. Άδεια θα χρειάζονται πλέον και οι εξαγωγές προς χώρες όπως η Ινδονησία, η Μαλαισία και η Σιγκαπούρη. Στο στόχαστρο μπήκαν τα Blackwell της Nvidia και οι επόμενες γενιές. Η απόφαση είναι σημαντική και ανατρεπτική. Τι διακυβεύεται; Τρία πράγματα: 1) Ο αγώνας ταχύτητας. Χωρίς νοικιασμένη ισχύ, οι κινεζικές εταιρείες θα εκπαιδεύουν τα μοντέλα τους πιο αργά ή με κατώτερα, δικά τους τσιπ. 2) Τα έσοδα. Τα κέντρα δεδομένων της Νοτιοανατολικής Ασίας χάνουν πελάτες και η Nvidia πουλά σε αγοραστές που πρέπει πια να αποδεικνύουν ποιον εξυπηρετούν. 3) Η διπλωματία. Η νέα ρύθμιση βγήκε την ώρα που ο Τραμπ αναχωρούσε για περιοδεία στην Ασία, με συνάντηση με τον Σι Τζινπίνγκ στην Κίνα. Η Ουάσιγκτον πηγαίνει στο τραπέζι των συζητήσεων με ένα ακόμη όπλο. Το «οπουδήποτε στον κόσμο» αφορά και την Ευρώπη. Όποιος στήνει data center με αμερικανικά τσιπ, φυσικά και στην Ελλάδα, θα πρέπει να ξέρει ποιος είναι ο πελάτης του. Το τσιπ δεν ταξιδεύει. Τώρα πια δεν θα ταξιδεύει ούτε η ισχύς του.
Το πάρτι του δολαρίου και το κόστος της ενέργειας (μας)
-Η ισοτιμία του ευρώ ξεκίνησε την εβδομάδα στα 1,10 δολάρια, στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Απρίλιο του 2025. Στις 27 Ιανουαρίου ήταν στο 1,2041. Σε λιγότερο από 10 μήνες, το ευρώ υποτιμήθηκε έναντι του δολαρίου -8,6%. Βασική αιτία της διολίσθησης είναι τα επιτόκια. Ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ, την περασμένη Τρίτη, έστειλε το 2ετές ομόλογο 17 μονάδες βάσης πάνω, στο 4,74%, τη μεγαλύτερη ημερήσια κίνηση από τον Απρίλιο του 2025. Η δεκαετία ανέβηκε στο 5,15%, από 4,86% μία εβδομάδα νωρίτερα. Η αγορά προεξοφλεί πλέον αυξήσεις 85 μονάδων βάσης από τη Fed, μέσα στον επόμενο χρόνο. Το μεγάλο ερώτημα είναι τι θα κάνει η απερχόμενη Λαγκάρντ. Με τον πληθωρισμό της Ευρωζώνης στο 4%, η αύξηση του Δεκεμβρίου θεωρείται σχεδόν βέβαιη. Όμως η Fed τρέχει πιο γρήγορα και το ευρώ κουβαλά δύο ακόμη βάρη αυτή την εβδομάδα. Τον δύσκολο γαλλικό προϋπολογισμό και την επιλογή του διαδόχου της Κριστίν Λαγκάρντ. Υπάρχει ένα παράδοξο σ΄αυτήν την ευεξία του δολαρίου. Έως πρόσφατα, το δολάριο υποχωρούσε κάθε φορά που πιεζόταν η τεχνολογία. Τώρα το $ ανεβαίνει ενώ η τεχνολογία πέφτει. Από το τέλος Σεπτεμβρίου, ο Nasdaq χάνει πάνω από -6%, ενώ ο ισοσταθμισμένος δείκτης (όπου κάθε μετοχή έχει το ίδιο βάρος, ανεξάρτητα από το μέγεθος της εταιρείας), κερδίζει πάνω από 6%. Το χρήμα δεν φεύγει από την Αμερική. Αλλάζει ράφι. Αν αυτό διατηρηθεί, θα αποδειχθεί ότι η ισχύς της αμερικανικής οικονομίας δεν ήταν τόσο δεμένη με το ράλι της τεχνητής νοημοσύνης όσο πίστευε η αγορά. Η ING διαφωνεί: θεωρεί ότι ένα ξεπούλημα λόγω ΑΙ παραμένει ο μεγαλύτερος κίνδυνος για το δολάριο. Η πραγματική δοκιμασία δεν θα αργήσει. Σήμερα ανακοινώνει αποτελέσματα η Nvidia και αύριο δημοσιεύονται τα πρακτικά της Fed. Για την Ελλάδα, με πληθωρισμό 5,6% τον Οκτώβριο, το φθηνό ευρώ σημαίνει ακριβότερη ενέργεια σε δολάρια.
Πηγή: newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα