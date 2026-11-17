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Νομίζω ότι σε δεύτερο χρόνο θα πρέπει να μην αποφασίσουν… ούτε οι κλητήρες γιατί κάποιος θα βρεθεί να αρχίσει το πανηγύρι της καταστροφής όπου έχει απομείνει κάτι. Παρά ταύτα από τη χθεσινή συζήτηση των δημάρχων με τον Μητσοτάκη προέκυψε ότι οι Δήμοι Φιλοθέης, Ψυχικού, Παπάγου, Χολαργού δεν το συζητάνε (πάλι καλά), στην Κηφισιά, στο Χαλάνδρι, στην Πεύκη-Λυκόβρυση και στην Νέα Ιωνία το συζητάνε υπό προϋποθέσεις και στη Μεταμόρφωση το θέλουν πολύ. Εγώ νομίζω ότι γενικώς μεταφορά συντελεστή δόμησης, κακή συνήθεια της γαλάζιας παράταξης ιστορικά, δεν θα πρέπει να επιτραπεί ποτέ ξανά σε μια χώρα σαν την Ελλάδα. Πλην πολύ ειδικών περιπτώσεων τύπου έναν απομακρυσμένο τόπο που θέλουμε να τον αναπτύξουμε για λόγους εθνικούς ή κάτι παρόμοιο. Γιατί, ξαναλέω, δεν θα μείνει στο τέλος τίποτα όρθιο.Τα μέλια του Δημάρχου Χαλανδρίου-Πάντως, άνθρωπος που ήταν μέσα στη σύσκεψη μου μετέφερε και ένα ενδιαφέρον ενσταντανέ: ο δήμαρχος Χαλανδρίου Σίμος Ρούσσος που είναι της εξωκοινοβουλευτικής Αριστεράς και παλαιότερα έβαζε τον ύμνο του ΕΑΜ σε μαθητικές παρελάσεις της 28ης Οκτωβρίου, ευχαρίστησε χθες τον Μητσοτάκη γιατί επί ημερών του ικανοποιήθηκαν δύο από τα τρία κεντρικά αιτήματα που είχε: η αναθεώρηση του Γενικού Πολεοδομικού Κανονισμού, αλλά και η Πολεοδομική Μελέτη ένταξης περίπου 1.400 στρεμμάτων που εκκρεμούσε από τη δεκαετία του ’60. Τώρα θα μπορεί να κάνει παιχνίδι και με τους συντελεστές, μια χαρά ο δήμαρχος.Γκάλοπ-Οι δημοσκοπήσεις συνεχίζουν να δείχνουν μια σταθερότητα στο πολιτικό σκηνικό, μοιάζουν περίπου ακούνητοι και οι τρεις πρώτοι. Ο Τσίπρας φαίνεται να έκανε «πλατώ» στο 15%-16% και το ΠΑΣΟΚ στο 12,5%. Σύμφωνα με τη λογική των δημοσκόπων η βελόνα δεν κουνιέται γιατί ο κόσμος δεν είναι σε mood εκλογών και δύσκολα θα υπάρξουν εντυπωσιακές αλλαγές, πλην δεκαδικών στοιχείων. Όπως καταλαβαίνετε αν επαληθευτούν τα νούμερα αυτά στις κάλπες, ή θα έχουμε συγκυβέρνηση Ν.Δ.-ΠΑΣΟΚ παρά τα λεγόμενα του Νίκου μας, ή θα έχουμε δεύτερες κάλπες μεταξύ αντηλιακού και Προεδρίας της χώρας στην Ε.Ε. Όσον αφορά για τους πεφωτισμένους μεταβατικούς πρωθυπουργούς πολύ φοβάμαι ότι για να αρχίσουμε να το σκεφτόμαστε πρέπει πρώτα να δούμε πόσο αποδεκτοί είναι όλοι αυτοί στην κοινή γνώμη. Δηλαδή αδερφάκι μου, αν έχεις και κάτω από τον Ανδρουλάκη δημοτικότητα, τι να λέμε.Μαίνεται ο πόλεμος κυβέρνησης-Δούκα-Σε νέα πίστα έχει περάσει η κόντρα της κυβέρνησης με τον δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα μετά τις «ομορφιές» που έγιναν στο συνέδριο της ΚΕΔΕ στην Καλαμάτα, με φόντο τα όσα είπε ο Δούκας για νοθεία στο αποτέλεσμα. Χθες, ο δήμαρχος Αθηναίων έστειλε επιστολή ζητώντας κυβερνητική παρέμβαση για τη μεταστέγαση κατοίκων από πολυκατοικίες της Κυψέλης που έχουν επηρεαστεί από τον μετροπόντικα. Μαθαίνω ότι στο υπουργείο Υποδομών έκαναν… ανάσες, σαν ασκήσεις ηρεμίας, για να μην απαντήσουν σε υψηλά ντεσιμπέλ, αν και άμεσα βγήκε απάντηση από την Ελληνικό Μετρό ότι δεν τίθεται τέτοιο ζήτημα, ώστε να πρέπει οι άνθρωποι να βγουν από τα σπίτια τους. Ο Δούκας μάλιστα κοινοποίησε την απάντηση και στον ανάδοχο του έργου (ΑΒΑΞ), για να πάρει μια μάλλον ήπια απάντηση και από τον υφυπουργό Νίκο Ταχιάο. Πάντως, για να λέμε και του στραβού το δίκιο, δεν ξέρω καμία κυβέρνηση και κανέναν ανάδοχο έργου που να παίρνει ρίσκα με τη ζωή κατοίκων και με τη βιωσιμότητα ενός ολόκληρου project για να μην δείξουν ότι υπάρχει πρόβλημα στατικότητας των κτιρίων.Το ΕΛΚ για τη ναυτιλία στο Καβούρι-Στην Αθήνα θα βρίσκονται Πέμπτη και Παρασκευή ευρωβουλευτές του ΕΛΚ με επικεφαλής τη ΓΓ του κόμματος της Ευρωπαϊκής Κεντροδεξιάς Ντολόρες Μοντσεράτ για να συζητήσουν για τον ρόλο της ναυτιλίας στην οικονομία και στην ανάπτυξη. Και πού καλύτερα από το να κάνουν το event από την Αθήνα και μάλιστα σε ξενοδοχείο στο Καβούρι, δίπλα στη θάλασσα. Στο κεντρικό πάνελ θα είναι ο Μητσοτάκης με την πρόεδρο της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών Μελίνα Τραυλού, ενώ τις εργασίες θα ανοίξουν ο αρμόδιος υπουργός Βασίλης Κικίλιας και ο υφυπουργός Εξωτερικών και γραμματέας Διεθνών Σχέσεων της Ν.Δ Τάσος Χατζηβασιλείου.Περί ναυτιλίας-Διαβάζω μετά μεγάλης προσοχής την εκρηκτική ανάπτυξη της ναυτιλίας τα τελευταία χρόνια, από τον πόλεμο της Ουκρανίας και μετά, αλλά και έπειτα το Ιράν έως σήμερα. Άλλωστε, τις κυριολεκτικά απίθανες επενδύσεις δισεκατομμυρίων δολαρίων των Ελλήνων εφοπλιστών τις διαβάζουμε και από εδώ (Τσαμόπουλος). Ωστόσο προσφάτως ακούω όλο και περισσότερους εφοπλιστές με τους οποίους συνομιλώ και θεωρώ αξιόπιστες πηγές ότι οι πλέον σώφρονες αυτών προετοιμάζονται γιατί κάποια ώρα το παγκόσμιο αυτό πάρτι θα τελειώσει. «Σήμερα μπορεί να βγάλουμε και 500 χιλιάδες και ένα εκατομμύριο δολάρια την ημέρα, ωστόσο μπορεί σε ένα, μπορεί σε δυο χρόνια να επέλθει μια κάθετη πτώση της αγοράς, οπότε πρέπει να είμαστε έτοιμοι να ζούμε στις εταιρείες μας με το 10% των σημερινών κερδών αν δεν θέλουμε να μπαίνουμε μέσα», λέει η πηγή. Και εξηγεί γιατί πολλοί εξ αυτών φροντίζουν σήμερα την πρόωρη αποπληρωμή μέρους δανείων, εξασφάλιση περιόδου χάριτος στην εξόφληση δανείων και άλλες τέτοιες προληπτικές κινήσεις. Ενδιαφέρουσα προσέγγιση.Οι επαφές της Κεραμέως στην Ουάσιγκτον