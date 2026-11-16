Γιατί οι ισχυρότεροι CEOs του κόσμου φορούν μαύρα δερμάτινα – Το νέο σύμβολο εξουσίας στη Silicon Valley
Γιατί οι ισχυρότεροι CEOs του κόσμου φορούν μαύρα δερμάτινα – Το νέο σύμβολο εξουσίας στη Silicon Valley
Αυτή την εποχή είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς ένα μέρος πιο ισχυρό -και πιο διχαστικό- από τη Silicon Valley
Καθώς οι ηγέτες της τεχνολογικής βιομηχανίας μετεξελίχθηκαν την τελευταία δεκαετία σε πανίσχυρους καπιταλιστές, η δημόσια εικόνα τους ακολούθησε ακριβώς την ίδια πορεία. Πολλοί επιχείρησαν να επανασυστηθούν ως αλαζονικά είδωλα της μόδας, καταφεύγοντας στη συντομότερη δυνατή οδό, ένα μαύρο δερμάτινο μπουφάν.
Μέχρι πρότινος, το ρούχο αυτό είχε ταυτιστεί σχεδόν απόλυτα με τον Τζένσεν Χουάνγκ της Nvidia, ο οποίος αποχώρησε από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου εν μέσω σοβαρής κρίσης εικόνας γύρω από την προσωπική του ζωή και φερόμενες σχέσεις με κινεζικά συμφέροντα. Ωστόσο, το δερμάτινο μπουφάν παραμένει σταθερή επιλογή για μια ολόκληρη γενιά δισεκατομμυριούχων, από τον Έλον Μασκ της Tesla και της SpaceX μέχρι τον ιδρυτή της Amazon, Τζεφ Μπέζος, και τον συνιδρυτή του Twitter (νυν X), Τζακ Ντόρσι.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Μέχρι πρότινος, το ρούχο αυτό είχε ταυτιστεί σχεδόν απόλυτα με τον Τζένσεν Χουάνγκ της Nvidia, ο οποίος αποχώρησε από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου εν μέσω σοβαρής κρίσης εικόνας γύρω από την προσωπική του ζωή και φερόμενες σχέσεις με κινεζικά συμφέροντα. Ωστόσο, το δερμάτινο μπουφάν παραμένει σταθερή επιλογή για μια ολόκληρη γενιά δισεκατομμυριούχων, από τον Έλον Μασκ της Tesla και της SpaceX μέχρι τον ιδρυτή της Amazon, Τζεφ Μπέζος, και τον συνιδρυτή του Twitter (νυν X), Τζακ Ντόρσι.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
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