Μελίνα Τραυλού: Σκληρή κριτική στην ΕΕ για το αδιέξοδο στον IMO – Στο επίκεντρο τα ευρωπαϊκά μέτρα και τα έσοδα από τη ναυτιλία

Η πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών καταγγέλλει πολιτική ανακολουθία των Βρυξελλών ενόψει των κρίσιμων διαπραγματεύσεων στο Λονδίνο, από τις 23 Νοεμβρίου έως τις 4 Δεκεμβρίου – Η Ελλάδα και τρία ακόμη κράτη-μέλη, που ελέγχουν το 70% του ευρωπαϊκού στόλου, ζητούν ευελιξία για την επίτευξη παγκόσμιας συμφωνίας