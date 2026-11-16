Μελίνα Τραυλού: Σκληρή κριτική στην ΕΕ για το αδιέξοδο στον IMO – Στο επίκεντρο τα ευρωπαϊκά μέτρα και τα έσοδα από τη ναυτιλία
Μελίνα Τραυλού: Σκληρή κριτική στην ΕΕ για το αδιέξοδο στον IMO – Στο επίκεντρο τα ευρωπαϊκά μέτρα και τα έσοδα από τη ναυτιλία
Η πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών καταγγέλλει πολιτική ανακολουθία των Βρυξελλών ενόψει των κρίσιμων διαπραγματεύσεων στο Λονδίνο, από τις 23 Νοεμβρίου έως τις 4 Δεκεμβρίου – Η Ελλάδα και τρία ακόμη κράτη-μέλη, που ελέγχουν το 70% του ευρωπαϊκού στόλου, ζητούν ευελιξία για την επίτευξη παγκόσμιας συμφωνίας
Σαφείς αιχμές κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη στάση της στις διαπραγματεύσεις σχετικά με την απανθρακοποίηση της διεθνούς ναυτιλίας διατυπώνει η πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών (ΕΕΕ), Μελίνα Τραυλού, προειδοποιώντας για τον κίνδυνο νέου αδιεξόδου στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (IMO).
Ενόψει της επανέναρξης των συνομιλιών στο Λονδίνο, από τις 23 Νοεμβρίου έως τις 4 Δεκεμβρίου 2026, η πρόεδρος της ΕΕΕ θέτει ευθέως ζήτημα ευρωπαϊκών προτεραιοτήτων, διερωτώμενη εάν η διατήρηση των περιφερειακών περιβαλλοντικών μέτρων και των εσόδων που αποφέρουν έχει μεγαλύτερη βαρύτητα για τις Βρυξέλλες από την επίτευξη μιας παγκόσμιας συμφωνίας.
Η παρέμβασή της έρχεται δύο μήνες μετά τον προηγούμενο, άκαρπο γύρο διαπραγματεύσεων για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τη ναυτιλία, με την ελληνική πλοιοκτησία να ζητά ένα διεθνές κανονιστικό πλαίσιο που θα λαμβάνει υπόψη τις πραγματικές δυνατότητες της αγοράς, την τεχνολογική ετοιμότητα και το κόστος της ενεργειακής μετάβασης.
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Ενόψει της επανέναρξης των συνομιλιών στο Λονδίνο, από τις 23 Νοεμβρίου έως τις 4 Δεκεμβρίου 2026, η πρόεδρος της ΕΕΕ θέτει ευθέως ζήτημα ευρωπαϊκών προτεραιοτήτων, διερωτώμενη εάν η διατήρηση των περιφερειακών περιβαλλοντικών μέτρων και των εσόδων που αποφέρουν έχει μεγαλύτερη βαρύτητα για τις Βρυξέλλες από την επίτευξη μιας παγκόσμιας συμφωνίας.
Η παρέμβασή της έρχεται δύο μήνες μετά τον προηγούμενο, άκαρπο γύρο διαπραγματεύσεων για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τη ναυτιλία, με την ελληνική πλοιοκτησία να ζητά ένα διεθνές κανονιστικό πλαίσιο που θα λαμβάνει υπόψη τις πραγματικές δυνατότητες της αγοράς, την τεχνολογική ετοιμότητα και το κόστος της ενεργειακής μετάβασης.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr/
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