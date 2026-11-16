Η μπλε βαλίτσα της Lindt: Πώς 3 κιλά σοκολάτας έγιναν το απόλυτο σύμβολο πλούτου στην Ελβετία
Η μπλε βαλίτσα της Lindt: Πώς 3 κιλά σοκολάτας έγιναν το απόλυτο σύμβολο πλούτου στην Ελβετία
Ξεχάστε τα supercars και τα ακριβά ρολόγια! Στον κόσμο των Ελβετών κροίσων, το απόλυτο status symbol είναι μια... μπλε βαλίτσα γεμάτη σοκολάτες Lindt
Από τα γιλέκα της Patagonia μέχρι τα ρολόγια Rolex Submariner, ο κόσμος των χρηματοοικονομικών διαθέτει τα δικά του ξεχωριστά σύμβολα κοινωνικού κύρους. Ωστόσο, οι εύποροι Ελβετοί επενδυτές διατηρούν ένα από τα πιο ιδιαίτερα και εκκεντρικά status symbols, έναν μπλε χαρτοφύλακα γεμάτο με περίπου 4.5 κιλά (10 λίβρες) σοκολάτας.
Το «Schokoladekoffer» των $94.000
Κάθε Απρίλιο, οι μέτοχοι της ιστορικής ελβετικής εταιρείας Lindt & Sprüngli που παρευρίσκονται στην ετήσια γενική συνέλευση στη Ζυρίχη παραλαμβάνουν το περίφημο «Schokoladekoffer» (βαλίτσα σοκολάτας).
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Το «Schokoladekoffer» των $94.000
Κάθε Απρίλιο, οι μέτοχοι της ιστορικής ελβετικής εταιρείας Lindt & Sprüngli που παρευρίσκονται στην ετήσια γενική συνέλευση στη Ζυρίχη παραλαμβάνουν το περίφημο «Schokoladekoffer» (βαλίτσα σοκολάτας).
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
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