Επέστρεψε στην ΕΡΤ η εκπομπή Newsroom: Η συγγνώμη Σιαδήμα για τη σύνδεση με τον χρυσαυγίτη Ηλιόπουλο - «Δεν ελέγξαμε όπως έπρεπε τα στοιχεία», είπε
Επέστρεψε στην ΕΡΤ η εκπομπή Newsroom: Η συγγνώμη Σιαδήμα για τη σύνδεση με τον χρυσαυγίτη Ηλιόπουλο - «Δεν ελέγξαμε όπως έπρεπε τα στοιχεία», είπε
Ο καταδικασμένος πρώην βουλευτής της Χρυσής Αυγής είχε παρουσιαστεί ως θύμα στην υπόθεση της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά»
Στον τηλεοπτικό αέρα της ΕΡΤ επέστρεψαν το πρωί της Δευτέρας (16/11) ο Γιώργος Σιαδήμας και η εκπομπή Newsroom, δέκα ημέρες μετά την απόφαση της δημόσιας τηλεόρασης να αναστείλει τη μετάδοσή της εξαιτίας της φιλοξενίας του καταδικασμένου χρυσαυγίτη, Παναγιώτη Ηλιόπουλου.
Η υπόθεση είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, καθώς ο πρώην βουλευτής της Χρυσής Αυγής είχε εμφανιστεί στην εκπομπή ως θύμα στην υπόθεση της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά», χωρίς να επισημανθεί στους τηλεθεατές ότι πρόκειται για πρόσωπο που έχει καταδικαστεί για συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση.
Η ΕΡΤ είχε κάνει λόγο για «απαράδεκτη αβλεψία», επιβάλλοντας δεκαήμερη αναστολή στην εκπομπή και θέτοντας σε αργία τους αρχισυντάκτες και τους δημοσιογράφους που χειρίστηκαν το συγκεκριμένο ρεπορτάζ.
«Πριν ανοίξουμε την πλούσια θεματολογία μας οφείλουμε μια ειλικρινή συγγνώμη για το περιστατικό. Μία συγγνώμη τόσο από μένα προσωπικά όσο και από τους συναδέλφους εδώ στο Newsroom, τους συντελεστές, την ομάδα του Newsroom. Έγινε λάθος δεν ελέγξαμε όπως έπρεπε τη σύνδεση και τα στοιχεία του εν λόγω καλεσμένου, αλλά σε καμία περίπτωση δεν υπήρχε ίχνος σκοπιμότητας γιατί εδώ η υπεράσπιση των δημοκρατικών αξιών αποτελεί αδιαπραγμάτευτη αρχή», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Σιαδήμας.
Η υπόθεση είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, καθώς ο πρώην βουλευτής της Χρυσής Αυγής είχε εμφανιστεί στην εκπομπή ως θύμα στην υπόθεση της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά», χωρίς να επισημανθεί στους τηλεθεατές ότι πρόκειται για πρόσωπο που έχει καταδικαστεί για συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση.
Η ΕΡΤ είχε κάνει λόγο για «απαράδεκτη αβλεψία», επιβάλλοντας δεκαήμερη αναστολή στην εκπομπή και θέτοντας σε αργία τους αρχισυντάκτες και τους δημοσιογράφους που χειρίστηκαν το συγκεκριμένο ρεπορτάζ.
«Έγινε λάθος, δεν ελέγξαμε όπως έπρεπε»Με την επανέναρξη της εκπομπής, ο Γιώργος Σιαδήμας θέλησε να τοποθετηθεί για όσα συνέβησαν, ζητώντας δημόσια συγγνώμη και παραδεχόμενος ότι δεν είχε γίνει ο απαραίτητος έλεγχος πριν από τη επίμαχη.
«Πριν ανοίξουμε την πλούσια θεματολογία μας οφείλουμε μια ειλικρινή συγγνώμη για το περιστατικό. Μία συγγνώμη τόσο από μένα προσωπικά όσο και από τους συναδέλφους εδώ στο Newsroom, τους συντελεστές, την ομάδα του Newsroom. Έγινε λάθος δεν ελέγξαμε όπως έπρεπε τη σύνδεση και τα στοιχεία του εν λόγω καλεσμένου, αλλά σε καμία περίπτωση δεν υπήρχε ίχνος σκοπιμότητας γιατί εδώ η υπεράσπιση των δημοκρατικών αξιών αποτελεί αδιαπραγμάτευτη αρχή», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Σιαδήμας.
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