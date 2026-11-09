Πελαγία Κολοτούρου: H Ελληνίδα που μεταμόρφωσε τον κροκόδειλο της Lacoste
Πελαγία Κολοτούρου: H Ελληνίδα που μεταμόρφωσε τον κροκόδειλο της Lacoste
Η μικρή με το παράξενο όνομα Πελαγία, από μόνο του αφορμή για μπουλινγκ στα αυτιά των Αμερικανών, συνήθιζε να περνά καθημερινά μπροστά από ένα παλιό γήπεδο τένις, στην Ελληνική παροικία Κουίνς της Νέας Υόρκης και να παρατηρεί τους γείτονές της καθώς χτυπούσαν τις φθαρμένες μπάλες φορώντας τα χαρακτηριστικά μπλουζάκια με τον πράσινο κροκόδειλο
Χωρίς τότε να το συνειδητοποιεί έγραφε στη μνήμη της εικόνες, ήχους και αισθήσεις που θα επιστρέψουν, αρκετές δεκαετίες αργότερα, για να καθορίσουν την επαγγελματική της μοίρα. Γιατί εκείνο το κορίτσι, που δεν είχε ακόμη αποφασίσει αν θα ακολουθούσε τον δρόμο του κινηματογράφου ή της μόδας, θα γινόταν μια μέρα η γυναίκα που θα αναλάμβανε να επανεφεύρει τον περίφημο κροκόδειλο της Lacoste, ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα σύμβολα στην ιστορία της παγκόσμιας ένδυσης.
Η ίδια έχει περιγράψει με αξιοσημείωτη τρυφερότητα εκείνες τις παιδικές αναμνήσεις, μιλώντας για την ιδιαίτερη μυρωδιά του νεοϋορκέζικου καλοκαιριού, τον χαρακτηριστικό ήχο από τις μπάλες που χτυπούσαν στις ρακέτες και τη μυστηριώδη δύναμη που έχουν ορισμένες εικόνες να εγγράφονται ανεξίτηλα στη μνήμη μας, πολύ πριν αποκτήσουμε τα κατάλληλα εργαλεία για να τις ερμηνεύσουμε.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Η ίδια έχει περιγράψει με αξιοσημείωτη τρυφερότητα εκείνες τις παιδικές αναμνήσεις, μιλώντας για την ιδιαίτερη μυρωδιά του νεοϋορκέζικου καλοκαιριού, τον χαρακτηριστικό ήχο από τις μπάλες που χτυπούσαν στις ρακέτες και τη μυστηριώδη δύναμη που έχουν ορισμένες εικόνες να εγγράφονται ανεξίτηλα στη μνήμη μας, πολύ πριν αποκτήσουμε τα κατάλληλα εργαλεία για να τις ερμηνεύσουμε.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα