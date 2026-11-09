Πελαγία Κολοτούρου: H Ελληνίδα που μεταμόρφωσε τον κροκόδειλο της Lacoste

Η μικρή με το παράξενο όνομα Πελαγία, από μόνο του αφορμή για μπουλινγκ στα αυτιά των Αμερικανών, συνήθιζε να περνά καθημερινά μπροστά από ένα παλιό γήπεδο τένις, στην Ελληνική παροικία Κουίνς της Νέας Υόρκης και να παρατηρεί τους γείτονές της καθώς χτυπούσαν τις φθαρμένες μπάλες φορώντας τα χαρακτηριστικά μπλουζάκια με τον πράσινο κροκόδειλο