Η Δούκισσα Νομικού έκλεισε τα 40: «Τα καλύτερα τώρα ξεκινούν», η κόκκινη τούρτα και η οικογενειακή εκδρομή
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Δούκισσα Νομικού Γενέθλια

Η Δούκισσα Νομικού έκλεισε τα 40: «Τα καλύτερα τώρα ξεκινούν», η κόκκινη τούρτα και η οικογενειακή εκδρομή

Όλοι μου λένε ότι είναι το πιο συναρπαστικό και έτσι ακριβώς το νιώθω, έγραψε ακόμη το μοντέλο

Η Δούκισσα Νομικού έκλεισε τα 40: «Τα καλύτερα τώρα ξεκινούν», η κόκκινη τούρτα και η οικογενειακή εκδρομή
Ιωάννα Μαρίνου
1 ΣΧΟΛΙΟ
Γενέθλια είχε η Δούκισσα Νομικού και μοιράστηκε στο Instagram στιγμιότυπα, δείχνοντας πώς επέλεξε να το γιορτάσει.

Το μοντέλο μέσα από την ανάρτησή της την Κυριακή 8 Νοεβρίου αποκάλυψε πως ήθελε να γιορτάσει το κεφάλαιο των 40 στη φύση, με την οικογένειά της, χωρίς να χρειάζεται να κάνει ένα ακόμη πάρτι. Στις φωτογραφίες παρουσιάζεται να σβήνει τα κεράκια της πάνω σε μία κόκκινη τούρτα, ενώ σε επόμενα στιγμιότυπα εμφανίζεται με τα παιδιά της, κάνοντας ράφτινγκ και περιπάτους.

Όπως έγραψε στη λεζάντα η Δούκισσα Νομικού: «Κεφάλαιο 40. Όλοι μου λένε ότι είναι το πιο συναρπαστικό. Και έτσι ακριβώς το νιώθω. Έτσι το θέλω. Γι’ αυτή την αλλαγή δεν ήθελα πάρτι. Ήθελα χρόνο που κυλά αργά, φύση που σε ηρεμεί και τους λίγους που μένουν πάντα δίπλα μου. Σας ευχαριστώ από καρδιάς για όλες τις ευχές σας, τις διάβασα μία μία. Τα καλύτερα τώρα ξεκινούν».

Δείτε τις φωτογραφίες


Η Δούκισσα Νομικού έκλεισε τα 40: «Τα καλύτερα τώρα ξεκινούν», η κόκκινη τούρτα και η οικογενειακή εκδρομή
Η Δούκισσα Νομικού έκλεισε τα 40: «Τα καλύτερα τώρα ξεκινούν», η κόκκινη τούρτα και η οικογενειακή εκδρομή
Η Δούκισσα Νομικού έκλεισε τα 40: «Τα καλύτερα τώρα ξεκινούν», η κόκκινη τούρτα και η οικογενειακή εκδρομή
Η Δούκισσα Νομικού έκλεισε τα 40: «Τα καλύτερα τώρα ξεκινούν», η κόκκινη τούρτα και η οικογενειακή εκδρομή
Η Δούκισσα Νομικού έκλεισε τα 40: «Τα καλύτερα τώρα ξεκινούν», η κόκκινη τούρτα και η οικογενειακή εκδρομή
Η Δούκισσα Νομικού έκλεισε τα 40: «Τα καλύτερα τώρα ξεκινούν», η κόκκινη τούρτα και η οικογενειακή εκδρομή
Η Δούκισσα Νομικού έκλεισε τα 40: «Τα καλύτερα τώρα ξεκινούν», η κόκκινη τούρτα και η οικογενειακή εκδρομή
Η Δούκισσα Νομικού έκλεισε τα 40: «Τα καλύτερα τώρα ξεκινούν», η κόκκινη τούρτα και η οικογενειακή εκδρομή
Η Δούκισσα Νομικού έκλεισε τα 40: «Τα καλύτερα τώρα ξεκινούν», η κόκκινη τούρτα και η οικογενειακή εκδρομή
Η Δούκισσα Νομικού έκλεισε τα 40: «Τα καλύτερα τώρα ξεκινούν», η κόκκινη τούρτα και η οικογενειακή εκδρομή
Η Δούκισσα Νομικού έκλεισε τα 40: «Τα καλύτερα τώρα ξεκινούν», η κόκκινη τούρτα και η οικογενειακή εκδρομή
Η Δούκισσα Νομικού έκλεισε τα 40: «Τα καλύτερα τώρα ξεκινούν», η κόκκινη τούρτα και η οικογενειακή εκδρομή
Η Δούκισσα Νομικού έκλεισε τα 40: «Τα καλύτερα τώρα ξεκινούν», η κόκκινη τούρτα και η οικογενειακή εκδρομή
Η Δούκισσα Νομικού έκλεισε τα 40: «Τα καλύτερα τώρα ξεκινούν», η κόκκινη τούρτα και η οικογενειακή εκδρομή
Η Δούκισσα Νομικού έκλεισε τα 40: «Τα καλύτερα τώρα ξεκινούν», η κόκκινη τούρτα και η οικογενειακή εκδρομή
Η Δούκισσα Νομικού έκλεισε τα 40: «Τα καλύτερα τώρα ξεκινούν», η κόκκινη τούρτα και η οικογενειακή εκδρομή
Ιωάννα Μαρίνου
1 ΣΧΟΛΙΟ

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