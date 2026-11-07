Ειρήνη Παναγοπούλου – Από τα σαλόνια της ναυτιλίας στο Λονδρέζικο κοινό: Η πρόεδρος της Magna Marine δείχνει για πρώτη φορά τη συλλογή της στη Βρετανική πρωτεύουσα
Ειρήνη Παναγοπούλου – Από τα σαλόνια της ναυτιλίας στο Λονδρέζικο κοινό: Η πρόεδρος της Magna Marine δείχνει για πρώτη φορά τη συλλογή της στη Βρετανική πρωτεύουσα
Η κόρη του αείμνηστου Περικλή Παναγόπουλου, Ειρήνη και πρόεδρος της ναυτιλιακής Magna Marine Inc., χαρτογραφεί την Νοσταλγία της στο Λονδίνο και κατακτά με την συλλογή της το city. Η χρυσή πυξίδα της Ελληνίδας εφοπλίστριας δείχνει ότι όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην πόλη που γεννήθηκε
Είναι μια δυναμική γυναίκα της ναυτιλίας. Τιμώντας πάνω από 30 χρόνια εμπειρίας στις μεταφορές ξηρού φορτίου χύδην, η εταιρεία της, η Magna Marine Inc., η οποία ιδρύθηκε το 1989 από τον Περικλή Παναγόπουλο, δραστηριοποιείται αποκλειστικά στην αγορά φορτηγών πλοίων. Έχοντας διακινήσει περισσότερα από 27 πλοία από την ίδρυσή της, διαχειρίζεται σήμερα έναν στόλο οκτώ κορυφαίων πλοίων μεταφοράς. Η ναυτιλία είναι η μεγάλη της αγάπη αλλά όχι η μόνη. Αγαπά και την τέχνη, είναι συλλέκτρια και πρόσφατα έδειξε μέρος της συλλογής της στη βρετανική πρωτεύουσα.
Η έκθεση Revisiting: Fernweh, ή νοσταλγία για άγνωστους τόπους, σε επιμέλεια της Κατερίνας Χατζή, είναι η πρώτη έκθεση της Συλλογής Ειρήνης Παναγοπούλου, που διοργανώνεται εκτός Ελλάδος. Σε σύμπραξη με το Ελληνικό Κέντρο του Λονδίνου, παρουσιάζονται 17 έργα -τα περισσότερα από τα οποία φιλοξενούνται για πρώτη φορά στο Ηνωμένο Βασίλειο- από 15 διεθνείς καλλιτέχνες, μεταξύ των οποίων οι Βλάσης Κανιάρης, Niki de Saint Phalle, Marc Chagall, Bouchra Khalili. Η έκθεση σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο της συλλογής το οποίο στοχεύει στην ανάπτυξη των διεθνών συνεργασιών και επεκτείνει το εκθεσιακό της πρόγραμμά πέρα από τον χώρο της Αθήνας.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Η έκθεση Revisiting: Fernweh, ή νοσταλγία για άγνωστους τόπους, σε επιμέλεια της Κατερίνας Χατζή, είναι η πρώτη έκθεση της Συλλογής Ειρήνης Παναγοπούλου, που διοργανώνεται εκτός Ελλάδος. Σε σύμπραξη με το Ελληνικό Κέντρο του Λονδίνου, παρουσιάζονται 17 έργα -τα περισσότερα από τα οποία φιλοξενούνται για πρώτη φορά στο Ηνωμένο Βασίλειο- από 15 διεθνείς καλλιτέχνες, μεταξύ των οποίων οι Βλάσης Κανιάρης, Niki de Saint Phalle, Marc Chagall, Bouchra Khalili. Η έκθεση σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο της συλλογής το οποίο στοχεύει στην ανάπτυξη των διεθνών συνεργασιών και επεκτείνει το εκθεσιακό της πρόγραμμά πέρα από τον χώρο της Αθήνας.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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