Ειρήνη Παναγοπούλου – Από τα σαλόνια της ναυτιλίας στο Λονδρέζικο κοινό: Η πρόεδρος της Magna Marine δείχνει για πρώτη φορά τη συλλογή της στη Βρετανική πρωτεύουσα

Η κόρη του αείμνηστου Περικλή Παναγόπουλου, Ειρήνη και πρόεδρος της ναυτιλιακής Magna Marine Inc., χαρτογραφεί την Νοσταλγία της στο Λονδίνο και κατακτά με την συλλογή της το city. Η χρυσή πυξίδα της Ελληνίδας εφοπλίστριας δείχνει ότι όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην πόλη που γεννήθηκε