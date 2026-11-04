Costco: Πώς ο κολοσσός του λιανεμπορίου κρατά το ψητό κοτόπουλο στα 4,99 δολάρια εδώ και 17 χρόνια

Σε μια εποχή συνεχών ανατιμήσεων, η αμερικανική αλυσίδα διατηρεί από το 2009 αμετάβλητη την τιμή ενός από τα πιο δημοφιλή προϊόντα της - Πίσω από αυτή την επιλογή βρίσκεται μια στρατηγική που συνδέει τις χαμηλές τιμές με την προσέλκυση πελατών, την παραγωγή και την πιστότητα των καταναλωτών