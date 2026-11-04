Costco: Πώς ο κολοσσός του λιανεμπορίου κρατά το ψητό κοτόπουλο στα 4,99 δολάρια εδώ και 17 χρόνια
Costco: Πώς ο κολοσσός του λιανεμπορίου κρατά το ψητό κοτόπουλο στα 4,99 δολάρια εδώ και 17 χρόνια
Σε μια εποχή συνεχών ανατιμήσεων, η αμερικανική αλυσίδα διατηρεί από το 2009 αμετάβλητη την τιμή ενός από τα πιο δημοφιλή προϊόντα της - Πίσω από αυτή την επιλογή βρίσκεται μια στρατηγική που συνδέει τις χαμηλές τιμές με την προσέλκυση πελατών, την παραγωγή και την πιστότητα των καταναλωτών
Σε μια περίοδο κατά την οποία οι αυξήσεις στις τιμές των τροφίμων έχουν γίνει μέρος της καθημερινότητας των καταναλωτών, ένα προϊόν στα καταστήματα της Costco στις Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθεί να πωλείται στην ίδια τιμή εδώ και 17 χρόνια. Πρόκειται για το ψητό κοτόπουλο της αμερικανικής αλυσίδας, το οποίο κοστίζει 4,99 δολάρια από το 2009.
Για τους πελάτες της Costco, το συγκεκριμένο προϊόν αποτελεί μια οικονομική επιλογή για το οικογενειακό τραπέζι. Για την ίδια την εταιρεία, όμως, η σημασία του είναι πολύ μεγαλύτερη από την αξία μιας μεμονωμένης αγοράς.
Το κοτόπουλο των 4,99 δολαρίων έχει εξελιχθεί σε χαρακτηριστικό παράδειγμα της στρατηγικής της Costco: να διατηρεί ιδιαίτερα ελκυστικές τιμές σε επιλεγμένα προϊόντα, ακόμη και όταν το κόστος αυξάνεται, προκειμένου να ενισχύει τη σχέση της με τους καταναλωτές.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Για τους πελάτες της Costco, το συγκεκριμένο προϊόν αποτελεί μια οικονομική επιλογή για το οικογενειακό τραπέζι. Για την ίδια την εταιρεία, όμως, η σημασία του είναι πολύ μεγαλύτερη από την αξία μιας μεμονωμένης αγοράς.
Το κοτόπουλο των 4,99 δολαρίων έχει εξελιχθεί σε χαρακτηριστικό παράδειγμα της στρατηγικής της Costco: να διατηρεί ιδιαίτερα ελκυστικές τιμές σε επιλεγμένα προϊόντα, ακόμη και όταν το κόστος αυξάνεται, προκειμένου να ενισχύει τη σχέση της με τους καταναλωτές.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
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