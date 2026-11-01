Τι πρέπει να γνωρίζουν οι υποψήφιοι συνταξιούχοι: Οι ειδικοί δίνουν έξι συμβουλές και απαντούν σε ερωτήματα

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Mε συγκεχυμένες πληροφορίες και πολλές απορίες για τα ασφαλιστικά τους δικαιώματα προσέρχονται στο ραντεβού με τον δικηγόρο-σύμβουλο ασφάλισης οι ασφαλισμένοι που είναι κοντά στη συνταξιοδότηση, ζητώντας να ξεκαθαρίσουν το τοπίο και να πάρουν συμβουλές για τις κινήσεις που τους συμφέρουν. Για ποια ζητήματα έχουν συνήθως θολή εικόνα οι υποψήφιοι συνταξιούχοι και τι ζητούν να μάθουν στην πρώτη τους επίσκεψη;Σύμφωνα με τους εργατολόγους, οι περισσότεροι ασφαλισμένοι δεν γνωρίζουν πόσα ασφαλιστικά χρόνια έχουν διανύσει και πιστεύουν εσφαλμένα ότι:1/ Θα πάρουν σύνταξη με βάση τον τελευταίο μισθό τους, κάτι που ίσχυε πολλά χρόνια πριν στο Δημόσιο και τις ΔΕΚΟ.2/ Μπορούν να πάρουν σύνταξη πριν από τα 62, κάτι που ναι μεν ισχύει ακόμα αλλά για περιορισμένο αριθμό ασφαλισμένων, περίπου 12% του πληθυσμού.3/ Μπορούν και οι άνδρες, πατέρες ανηλίκων στον ιδιωτικό τομέα να βγουν πρόωρα στη σύνταξη.4/ Μπορούν να κάνουν αυτασφάλιση, κάτι που ναι μεν ισχύει, αλλά με αυστηρές προϋποθέσεις.5/ Δεν μπορούν να βρουν τα χαμένα τους ένσημα.6/ Οι γονείς ανάπηρων παιδιών μπορούν να συνταξιοδοτηθούν χωρίς όριο ηλικίας.Οι διευκρινίσεις που δίνουν οι ειδικοί στην ασφάλιση για τα παραπάνω ζητήματα είναι οι εξής:1/ Η σύνταξη δεν υπολογίζεται πλέον με βάση τον τελευταίο μισθό. Σύμφωνα με τον νόμο Κατρούγκαλου, η σύνταξη των νέων συνταξιούχων (μετά το 2016) υπολογίζεται με βάση τον μέσο όρο των αποδοχών τους από το 2002 έως και την ημέρα της αίτησης. Αυτό σημαίνει ότι το ποσό της σύνταξης «συμπαρασύρεται» προς τα κάτω από τους χαμηλούς μισθούς της περιόδου της οικονομικής κρίσης που «ρίχνουν» τον συντάξιμο μισθό. Ο υπολογισμός της σύνταξης για τους παλαιούς συνταξιούχους είχε γίνει με βάση τις αποδοχές των τελευταίων ετών (π.χ. της καλύτερης 5ετίας), οι οποίες προ κρίσης ήταν σημαντικά υψηλότερες.Ετσι οι συντάξεις που λαμβάνουν σήμερα οι νέοι συνταξιούχοι που συνταξιοδοτήθηκαν με βάση τον νόμο Κατρούγκαλου είναι μειωμένες τουλάχιστον κατά 15% σε σχέση με τους παλαιότερους πριν από το 2016. Τα ποσοστά της διαφοράς είναι ακόμα μεγαλύτερα στα ταμεία των ΔΕΚΟ-τραπεζών καθώς και στο Δημόσιο, ενώ το μεγαλύτερο χάσμα διαπιστώνεται στο πρώην ΤΕΒΕ. Για παράδειγμα, ένας ελεύθερος επαγγελματίας με 40 χρόνια ασφάλιση που συνταξιοδοτήθηκε πριν από το 2016 παίρνει σύνταξη 1.300 ευρώ, ενώ ο νέος συνταξιούχος με τα ίδια χρόνια ασφάλισης λαμβάνει -το πολύ- 900 ευρώ μηνιαίως.2/ Μόνο 300.0000 ασφαλισμένοι σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα μπορούν πλέον να βγουν στη σύνταξη πριν από τα 62 με τα μεταβατικά όρια. Οι ευνοημένοι είναι κυρίως μητέρες ανηλίκων και εργαζόμενοι σε βαρέα και ανθυγιεινά. Ωστόσο, πολλοί μπορούν να «κερδίσουν» έως και 7 χρόνια στον ιδιωτικό τομέα και 12 χρόνια στο Δημόσιο εξαγοράζοντας πλασματικά έτη, είτε για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος είτε για προσαύξηση του ποσού της σύνταξης. Οι υπόλοιποι ασφαλισμένοι για να ανοίξουν την πόρτα της συνταξιοδότησης απαιτείται να είναι 62 ετών για πλήρη σύνταξη με τουλάχιστον 40 έτη (12.000 ημέρες) ασφάλισης, 62 ετών για μειωμένη σύνταξη με 15 χρόνια (4.500 ημέρες), 67 ετών για πλήρη σύνταξη με τουλάχιστον 15 έτη (4.500 ημέρες) ασφάλισης.