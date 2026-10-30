Ψάλτης (Alpha Bank): Αναθεωρούνται προς τα πάνω τα έσοδα από τόκους – Σταθερός ο στόχος για τα κέρδη

Η διοίκηση εκτιμά ότι υπάρχουν περιθώρια υπέρβασης του αρχικού στόχου για καθαρά έσοδα από τόκους ύψους 2 δισ. ευρώ το 2026 - Τον Δεκέμβριο προγραμματίζεται η καταβολή ενδιάμεσου μερίσματος ύψους 124 εκατ. ευρώ