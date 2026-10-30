Ψάλτης (Alpha Bank): Αναθεωρούνται προς τα πάνω τα έσοδα από τόκους – Σταθερός ο στόχος για τα κέρδη
Ψάλτης (Alpha Bank): Αναθεωρούνται προς τα πάνω τα έσοδα από τόκους – Σταθερός ο στόχος για τα κέρδη
Η διοίκηση εκτιμά ότι υπάρχουν περιθώρια υπέρβασης του αρχικού στόχου για καθαρά έσοδα από τόκους ύψους 2 δισ. ευρώ το 2026 - Τον Δεκέμβριο προγραμματίζεται η καταβολή ενδιάμεσου μερίσματος ύψους 124 εκατ. ευρώ
Θετική αναθεώρηση των εκτιμήσεων για τα καθαρά έσοδα από τόκους το 2026 προαναγγέλλει η Alpha Bank, καθώς η πορεία των επιτοκίων, η αύξηση των χορηγήσεων και η ενίσχυση του χαρτοφυλακίου ομολόγων δημιουργούν ευνοϊκότερες προϋποθέσεις για την οργανική κερδοφορία. Αντίθετα, η διοίκηση διατηρεί αμετάβλητο τον στόχο για τα συνολικά κέρδη της χρονιάς, όπως διευκρίνισε ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου, Βασίλης Ψάλτης, κατά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του τρίτου τριμήνου του 2026. Η προσοχή στρέφεται πλέον στο Investor Day 2026 της Alpha Bank, το οποίο θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Πέμπτη 5 Νοεμβρίου.
Η δυναμική των καθαρών εσόδων από τόκους είναι ήδη εμφανής. Τα έσοδα από τόκους δανείων αυξήθηκαν κατά 6% σε τριμηνιαία βάση, κυρίως λόγω της ευνοϊκότερης επίδρασης από την πορεία των επιτοκίων. Πρόσθετη ώθηση έδωσε η ενίσχυση του χαρτοφυλακίου ομολόγων κατά 3 δισ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο, ενώ το κόστος των καταθέσεων παρέμεινε σε χαμηλά επίπεδα, στο 0,4% το τρίτο τρίμηνο.
Με βάση τις επιδόσεις του εννεαμήνου και τις τρέχουσες συνθήκες στις αγορές, η διοίκηση εκτιμά ότι υπάρχουν περιθώρια υπέρβασης του αρχικού στόχου για καθαρά έσοδα από τόκους ύψους 2 δισ. ευρώ το 2026. Σημειώνεται ότι οι προσδοκίες της αγοράς προεξοφλούν μία ακόμη αύξηση επιτοκίων από την ΕΚΤ εντός του 2026, με το επιτόκιο αποδοχής καταθέσεων (DFR) να διαμορφώνεται στο 2,75%. Ενδεικτικά, κάθε μεταβολή κατά 25 μονάδες βάσης στο Euribor εκτιμάται ότι επηρεάζει τα καθαρά έσοδα από τόκους κατά περίπου 40 εκατ. ευρώ.
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Η δυναμική των καθαρών εσόδων από τόκους είναι ήδη εμφανής. Τα έσοδα από τόκους δανείων αυξήθηκαν κατά 6% σε τριμηνιαία βάση, κυρίως λόγω της ευνοϊκότερης επίδρασης από την πορεία των επιτοκίων. Πρόσθετη ώθηση έδωσε η ενίσχυση του χαρτοφυλακίου ομολόγων κατά 3 δισ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο, ενώ το κόστος των καταθέσεων παρέμεινε σε χαμηλά επίπεδα, στο 0,4% το τρίτο τρίμηνο.
Με βάση τις επιδόσεις του εννεαμήνου και τις τρέχουσες συνθήκες στις αγορές, η διοίκηση εκτιμά ότι υπάρχουν περιθώρια υπέρβασης του αρχικού στόχου για καθαρά έσοδα από τόκους ύψους 2 δισ. ευρώ το 2026. Σημειώνεται ότι οι προσδοκίες της αγοράς προεξοφλούν μία ακόμη αύξηση επιτοκίων από την ΕΚΤ εντός του 2026, με το επιτόκιο αποδοχής καταθέσεων (DFR) να διαμορφώνεται στο 2,75%. Ενδεικτικά, κάθε μεταβολή κατά 25 μονάδες βάσης στο Euribor εκτιμάται ότι επηρεάζει τα καθαρά έσοδα από τόκους κατά περίπου 40 εκατ. ευρώ.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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