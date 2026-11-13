Στο νοσοκομείο με 27 ράμματα δημοσιογράφος που δέχτηκε επίθεση από σκύλο στο Ηράκλειο: «Ήταν πολύ τρομακτική εμπειρία»
Στο νοσοκομείο με 27 ράμματα δημοσιογράφος που δέχτηκε επίθεση από σκύλο στο Ηράκλειο: «Ήταν πολύ τρομακτική εμπειρία»
Ο 47χρονος μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Μοιρών αλλά κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή του στο ΠΑΓΝΗ
Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ) νοσηλεύεται ο δημοσιογράφος Αλέξης Χριστινάκης, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά μετά από άγρια επίθεση σκύλου στο κέντρο των Μοιρών του Δήμου Φαιστού στο Ηράκλειο.
Σύμφωνα με το creta24.gr, ο 47χρονος αθλητικογράφος έκανε 27 ράμματα και μιλώντας στην ιστοσελίδα περιέγραψε πως «ήταν πολύ τρομακτική εμπειρία. Ο σκύλος μου επιτέθηκε από του πουθενά».
Σύμφωνα με τον ίδιο, τον σκύλο απομάκρυναν περίοικοι. Ο Αλέξης Χριστινάκης μετεφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Μοιρών, όμως εξαιτίας των σοβαρών τραυμάτων του, κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά και νοσηλεία του στο ΠΑΓΝΗ.
Σύμφωνα με το creta24.gr, ο 47χρονος αθλητικογράφος έκανε 27 ράμματα και μιλώντας στην ιστοσελίδα περιέγραψε πως «ήταν πολύ τρομακτική εμπειρία. Ο σκύλος μου επιτέθηκε από του πουθενά».
Σύμφωνα με τον ίδιο, τον σκύλο απομάκρυναν περίοικοι. Ο Αλέξης Χριστινάκης μετεφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Μοιρών, όμως εξαιτίας των σοβαρών τραυμάτων του, κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά και νοσηλεία του στο ΠΑΓΝΗ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα