Στο νοσοκομείο με 27 ράμματα δημοσιογράφος που δέχτηκε επίθεση από σκύλο στο Ηράκλειο: «Ήταν πολύ τρομακτική εμπειρία»
ΕΛΛΑΔΑ
Σκύλος Επίθεση ΠΑΓΝΗ Ηράκλειο

Στο νοσοκομείο με 27 ράμματα δημοσιογράφος που δέχτηκε επίθεση από σκύλο στο Ηράκλειο: «Ήταν πολύ τρομακτική εμπειρία»

Ο 47χρονος μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Μοιρών αλλά κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή του στο ΠΑΓΝΗ

Στο νοσοκομείο με 27 ράμματα δημοσιογράφος που δέχτηκε επίθεση από σκύλο στο Ηράκλειο: «Ήταν πολύ τρομακτική εμπειρία»
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Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ) νοσηλεύεται ο δημοσιογράφος Αλέξης Χριστινάκης, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά μετά από άγρια επίθεση σκύλου στο κέντρο των Μοιρών του Δήμου Φαιστού στο Ηράκλειο

Σύμφωνα με το creta24.gr, ο 47χρονος αθλητικογράφος έκανε 27 ράμματα και μιλώντας στην ιστοσελίδα περιέγραψε πως «ήταν πολύ τρομακτική εμπειρία. Ο σκύλος μου επιτέθηκε από του πουθενά».

Σύμφωνα με τον ίδιο, τον σκύλο απομάκρυναν περίοικοι. Ο Αλέξης Χριστινάκης μετεφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Μοιρών, όμως εξαιτίας των σοβαρών τραυμάτων του, κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά και νοσηλεία του στο ΠΑΓΝΗ.

Στο νοσοκομείο με 27 ράμματα δημοσιογράφος που δέχτηκε επίθεση από σκύλο στο Ηράκλειο: «Ήταν πολύ τρομακτική εμπειρία»
Αλέξης Χριστινάκης
1 ΣΧΟΛΙΟ

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