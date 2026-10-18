Η μεγαλειώδης ιστορία των Λος Αντζελες Λέικερς
Η μεγαλειώδης ιστορία των Λος Αντζελες Λέικερς
Υπάρχουν ομάδες που αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε τον αθλητισμό. Το βιβλίο «Lakers: An Official History of the Purple & Gold» (TASCHEN) είναι ένα ταξίδι 528 σελίδων στα άδυτα ενός μύθου
Από το 1947 στη Μινεάπολη μέχρι τα 17 πρωταθλήματα στο Λος Άντζελες, οι Lakers δεν υπήρξαν ποτέ απλώς μια ομάδα μπάσκετ. Το 1979 ο Dr. Jerry Buss αγόρασε την ομάδα και το Forum (έδρα των Lakers) έναντι 67,5 εκατ. δολαρίων, κάτι που αποτέλεσε τη μεγαλύτερη αγοραπωλησία στην ιστορία του αθλητισμού μέχρι τότε και ήταν η αφορμή με την οποία μετατράπηκε κάθε αγώνας σε θέαμα. Ακολούθησαν το Showtime, η δυναστεία Shaq–Kobe, τα back-to-back με τον Gasol και σήμερα η εποχή LeBron–Dončić. Το λεύκωμα των , σε επιμέλεια της Vikki Tobak, ανοίγει με πρόλογο του Kareem Abdul-Jabbar και κλείνει με επίλογο του Phil Jackson. Ανάμεσά τους, παίκτες, φίλαθλοι και καλλιτέχνες περιγράφουν μια ομάδα που είναι ταυτόχρονα οικογένεια, σκηνή και κοινότητα.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα