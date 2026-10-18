Η μεγαλειώδης ιστορία των Λος Αντζελες Λέικερς

Υπάρχουν ομάδες που αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε τον αθλητισμό. Το βιβλίο «Lakers: An Official History of the Purple & Gold» (TASCHEN) είναι ένα ταξίδι 528 σελίδων στα άδυτα ενός μύθου