Παιδικά πάρτι στον παιδότοπο: Η τάση που κερδίζει ξανά τους γονείς
Παιδικά πάρτι στον παιδότοπο: Η τάση που κερδίζει ξανά τους γονείς
Οι οικογένειες αναζητούν τρόπους να συνδυάσουν τη γιορτή με τις οικονομικές τους δυνατότητες.
«Μαμά, πότε θα πάμε στον παιδόποτο;», με ρωτά η τετράχρονη κόρη μου, μπερδεύοντας χαριτωμένα τα λόγια της. Αρκεί μόνο η ιδέα ενός απογεύματος μέσα σε πολύχρωμα μπαλάκια, πάνω σε υπερμεγέθεις φουσκωτούς πύργους και σε μια τεράστια τσουλήθρα για να λάμψει από ενθουσιασμό. Μοιάζει η λέξη «παιδότοπος» να κρύβει μέσα της πολλά περισσότερα από όσα μπορεί να αντιληφθεί με την τετράγωνη λογική του ένας ενήλικας. Εκεί, κάπου πίσω από τα ζωηρά χρώματα και τις μαλακές επιφάνειες, βρίσκεται ένας μαγικός κόσμος, έτοιμος να υποδεχθεί τα παιδιά και να τα μεταφέρει σε μια άλλη διάσταση, όπου η φαντασία κι η διασκέδαση παίζουν τον πρωταγωνιστικό ρόλο.
Σήμερα, ο αριθμός των παιδότοπων στη χώρα εκτιμάται σε 450-500, με περισσότερους από 140 να βρίσκονται στην Αττική. Photo: 123RF
Για τους γονείς ο παιδότοπος έχει εξελιχθεί και σε μια πρακτική επιλογή για τη διοργάνωση παιδικών πάρτι, καθώς προσφέρει οργανωμένο χώρο, παιχνίδια, υπηρεσίες εστίασης και τη δυνατότητα να απαλλαγούν από μεγάλο μέρος της προετοιμασίας και της καθαριότητας που θα απαιτούσε μια αντίστοιχη γιορτή στο σπίτι. Η ευκολία αυτή, όμως, έχει το τίμημά της. Το κόστος ενός παιδικού πάρτι μπορεί να αυξηθεί σημαντικά, ανάλογα με τον αριθμό των καλεσμένων, την ημέρα διεξαγωγής, την περιοχή και τις πρόσθετες υπηρεσίες.
Από την ανάπτυξη του κλάδου στις επιπτώσεις της πανδημίας
Στην Ελλάδα, οι παιδότοποι, δηλαδή οι ειδικά διαμορφωμένοι χώροι ψυχαγωγίας και παιχνιδιού, άρχισαν να λειτουργούν στα μέσα της δεκαετίας του 1990. Από το 2000 και έπειτα, ωστόσο, παρατηρήθηκε σημαντική ανάπτυξη, καθώς αυξανόταν ολοένα περισσότερο η ζήτηση για οργανωμένους χώρους ασφαλούς παιδικής ψυχαγωγίας εκτός σπιτιού. Σήμερα, ο αριθμός των παιδότοπων στη χώρα εκτιμάται ότι ανέρχεται σε 450-500, με περισσότερους από 140 να βρίσκονται στην Αττική, σύμφωνα με την αντιπρόεδρο του Συλλόγου Παιδοτόπων Ελλάδος – Ψυχαγωγίας Νηπίων και Παιδιών (ΣΠΕ) και ιδιοκτήτρια του παιδότοπου New Children’s Playland στον Πειραιά, Άρτεμις Κολλαρίδη Τσάκωνα που μίλησε στο Newmoney.gr.
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Σήμερα, ο αριθμός των παιδότοπων στη χώρα εκτιμάται σε 450-500, με περισσότερους από 140 να βρίσκονται στην Αττική. Photo: 123RF
Για τους γονείς ο παιδότοπος έχει εξελιχθεί και σε μια πρακτική επιλογή για τη διοργάνωση παιδικών πάρτι, καθώς προσφέρει οργανωμένο χώρο, παιχνίδια, υπηρεσίες εστίασης και τη δυνατότητα να απαλλαγούν από μεγάλο μέρος της προετοιμασίας και της καθαριότητας που θα απαιτούσε μια αντίστοιχη γιορτή στο σπίτι. Η ευκολία αυτή, όμως, έχει το τίμημά της. Το κόστος ενός παιδικού πάρτι μπορεί να αυξηθεί σημαντικά, ανάλογα με τον αριθμό των καλεσμένων, την ημέρα διεξαγωγής, την περιοχή και τις πρόσθετες υπηρεσίες.
Από την ανάπτυξη του κλάδου στις επιπτώσεις της πανδημίας
Στην Ελλάδα, οι παιδότοποι, δηλαδή οι ειδικά διαμορφωμένοι χώροι ψυχαγωγίας και παιχνιδιού, άρχισαν να λειτουργούν στα μέσα της δεκαετίας του 1990. Από το 2000 και έπειτα, ωστόσο, παρατηρήθηκε σημαντική ανάπτυξη, καθώς αυξανόταν ολοένα περισσότερο η ζήτηση για οργανωμένους χώρους ασφαλούς παιδικής ψυχαγωγίας εκτός σπιτιού. Σήμερα, ο αριθμός των παιδότοπων στη χώρα εκτιμάται ότι ανέρχεται σε 450-500, με περισσότερους από 140 να βρίσκονται στην Αττική, σύμφωνα με την αντιπρόεδρο του Συλλόγου Παιδοτόπων Ελλάδος – Ψυχαγωγίας Νηπίων και Παιδιών (ΣΠΕ) και ιδιοκτήτρια του παιδότοπου New Children’s Playland στον Πειραιά, Άρτεμις Κολλαρίδη Τσάκωνα που μίλησε στο Newmoney.gr.
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