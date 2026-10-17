Μαρία Μπεκατώρου για Γιώργο Μαζωνάκη: Δεν θα ξεχάσω αυτό που έγινε στην αγρυπνία, την ώρα που φτάσαμε σκίστηκε η καρδιά μου





Όσο για την τελευταία φορά που τον συνάντησε, η Μαρία Μπεκατώρου εξήγησε πως, παρότι δεν έβλεπαν συχνά ο ένας τον άλλον, διατηρούσαν επαφή κατά διαστήματα: «Εγώ τον Γιώργο τον τελευταίο καιρό δεν τον έβλεπα πολύ. Ήταν πάντα εκεί. Μπορεί κάποιες φορές να μιλάγαμε με μηνύματα. Χανόμασταν. Τελευταία φορά τον είδαμε στο μαγαζί που είχαμε πάει. Πάντα πηγαίναμε και του κάναμε εκπλήξεις. Τον Μάιο νομίζω ήταν. Από τότε έχω να τον δω και από τότε είχαμε να μιλήσουμε. Οπότε επειδή είναι καιρός, είναι σαν να μην έχει φύγει».



Κάνοντας αναδρομή στην πρώτη συνάντηση με τον Γιώργο Μαζωνάκη, η παρουσιάστρια μοιράστηκε δημόσια την εντύπωση που είχε σχηματίσει για τον καλλιτέχνη, όταν εκείνος εμφανίστηκε έξω από το πλατό της εκπομπής που παρουσίαζε τότε : « Το 1995 είδα ένα παιδάκι που ήρθε έξω από το πλατό μας στις Τζιτζιφιές με ένα παπάκι και το backpack του. Σεμνός, υπέροχος, με χιούμορ και πολλή διάθεση. Είχα καταλάβει, γιατί είχε ωραία δισκογραφική δουλειά και τον πρόσεχαν στη δισκογραφική του τότε και κατάλαβα ότι για να τον προσέχουν έχει κάτι. Χαθήκαμε λίγο μετά ξαναβρεθήκαμε πολύ. Ήρθαμε πάρα πολύ κοντά με το "Your Face Sounds Familiar" και τότε ήθελα πολύ να είναι ο Γιώργος στο παιχνίδι. Ήθελα πάρα πολύ. Του αρέσουν του Γιώργου αυτά ».

Στη λαϊκή αγρυπνία στη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη αναφέρθηκε η Μαρία Μπεκατώρου , περιγράφοντας τη συγκίνηση που ένιωσε όταν έφτασε στην εκκλησία, λέγοντας χαρακτηριστικά πως η εικόνα που αντίκρισε της «έσκισε» την καρδιά.Η παρουσιάστρια μίλησε για την απώλεια του καλλιτέχνη, σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «MEGA Non Stop», που προβλήθηκε το Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Πιο συγκεκριμένα, θυμήθηκε στιγμές από τη γνωριμία τους, το 1995, όταν ο τραγουδιστής έκανε τα πρώτα του βήματα στη μουσική, αλλά και γενικότερα από τη φιλία τους.Αναφερόμενη στο τελευταίο αντίο στον Γιώργου Μαζωνάκη που πέθανε στις 9 Σεπτεμβρίου , και ειδικότερα στο κλίμα που επικρατούσε στη Νίκαια, όπου πραγματοποιήθηκε η λαϊκή αγρυπνία στις 13 Σεπτεμβρίου, η παρουσιάστρια σχολίασε: «Δεν θα το ξεχάσω αυτό που έγινε στην αγρυπνία, γιατί την ώρα που φτάσαμε το βράδυ, σκίστηκε η καρδιά. Εγώ με την οικογένειά του έχουμε άριστες σχέσεις όλα αυτά τα χρόνια. Εντάξει, μόλις είδα τη Βάσω εκεί ήταν το πιο δύσκολο. Δεν θέλαμε να φύγουμε. Το πιστεύεις; Γιατί είναι συγκλονιστικό αυτό που έχει συμβεί. Δηλαδή πέρα του ότι έφυγε ο Γιώργος, που για εμάς ήταν ένας άνθρωπος κοντά μας, είναι και ο τρόπος και αυτό κάνει το αίσθημα της αδικίας ακόμα πιο έντονο μέσα μας. Αυτό νομίζω ότι είναι... Η Βάσω έπρεπε να κρατήσει και κράτησε όσο μπορούσε εκεί».