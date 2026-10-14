Ralph Lauren: Η ιστορία πίσω από το πουλόβερ με τα 13 αστέρια

Μια διαφωνία ανάμεσα σε δύο αδέλφια, μια σημαία του 1777 και τέσσερις δεκαετίες μόδας. Πώς ένα απλό πλεκτό έφτασε, το 2026, μέχρι τα αμερικανικά γραμματόσημα