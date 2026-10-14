Ralph Lauren: Η ιστορία πίσω από το πουλόβερ με τα 13 αστέρια
Ralph Lauren: Η ιστορία πίσω από το πουλόβερ με τα 13 αστέρια
Μια διαφωνία ανάμεσα σε δύο αδέλφια, μια σημαία του 1777 και τέσσερις δεκαετίες μόδας. Πώς ένα απλό πλεκτό έφτασε, το 2026, μέχρι τα αμερικανικά γραμματόσημα
Με την πρώτη ματιά, είναι ένα πουλόβερ με την αμερικανική σημαία. Με μια δεύτερη, μια μικρή λεπτομέρεια αποκαλύπτει ότι η ιστορία του πηγαίνει πολύ πιο πίσω: τα αστέρια είναι μόλις δεκατρία. Το γνωστό πλεκτό πουλόβερ του Ralph Lauren παραπέμπει στις απαρχές των Ηνωμένων Πολιτειών, συνδέοντας ένα καθημερινό ρούχο με την εικόνα της Αμερικής που ο σχεδιαστής καλλιεργεί εδώ και δεκαετίες.
Η αναφορά βρίσκεται στη σημαία που καθιερώθηκε στις 14 Ιουνίου 1777, με δεκατρείς εναλλασσόμενες κόκκινες και λευκές λωρίδες και δεκατρία λευκά αστέρια σε μπλε φόντο. Ο αριθμός αντιστοιχούσε στις δεκατρείς αρχικές αποικίες που είχαν ανακηρύξει την ανεξαρτησία τους το 1776. Καθώς η χώρα μεγάλωνε, προστίθενταν αστέρια. Το πουλόβερ διατήρησε την αναφορά στις πρώτες σημαίες της, μεταφέροντας αυτή την ιστορική εικόνα στην γκαρνταρόμπα.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Η αναφορά βρίσκεται στη σημαία που καθιερώθηκε στις 14 Ιουνίου 1777, με δεκατρείς εναλλασσόμενες κόκκινες και λευκές λωρίδες και δεκατρία λευκά αστέρια σε μπλε φόντο. Ο αριθμός αντιστοιχούσε στις δεκατρείς αρχικές αποικίες που είχαν ανακηρύξει την ανεξαρτησία τους το 1776. Καθώς η χώρα μεγάλωνε, προστίθενταν αστέρια. Το πουλόβερ διατήρησε την αναφορά στις πρώτες σημαίες της, μεταφέροντας αυτή την ιστορική εικόνα στην γκαρνταρόμπα.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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