Χρηματιστήριο: Τρίτη σερί πτώση και εβδομαδιαίες απώλειες 2,9%. επιμένουν οι πωλητές στις τράπεζες

Δεύτερη συνεχόμενη πτωτική εβδομάδα για τον Γενικό Δείκτη που έκλεισε σε νέο χαμηλό δύο και πλέον μηνών - «Βουτιά» 9% για τις τράπεζες το τελευταίο τριήμερο