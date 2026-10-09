Χρηματιστήριο: Τρίτη σερί πτώση και εβδομαδιαίες απώλειες 2,9%. επιμένουν οι πωλητές στις τράπεζες
Χρηματιστήριο: Τρίτη σερί πτώση και εβδομαδιαίες απώλειες 2,9%. επιμένουν οι πωλητές στις τράπεζες
Δεύτερη συνεχόμενη πτωτική εβδομάδα για τον Γενικό Δείκτη που έκλεισε σε νέο χαμηλό δύο και πλέον μηνών - «Βουτιά» 9% για τις τράπεζες το τελευταίο τριήμερο
Δεν κατάφερε να βγάλει αντίδραση το Χρηματιστήριο Αθηνών, έπειτα από δύο σερί συνεδριάσεις με απώλειες άνω του -2%, με τους πωλητές να επικρατούν για τρίτη συνεχόμενη μέρα. Παρόλο που το ξεκίνημα ήταν δυναμικό με τον Γενικό Δείκτη να προσεγγίζει τις 2.600 μονάδες, η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη, με την εγχώρια αγορά να παρουσιάζει σημάδια κόπωσης.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Παρασκευής (9/10) ο ΓΔ υποχώρησε κατά 8,87 μονάδες ή -0,35% και έκλεισε στις 2.559,18 μονάδες, κοντά στο χαμηλό ημέρας των 2.555,21 μονάδων. Το υψηλό ημέρας εντοπίστηκε στις 2.591,73 μονάδες. Πρόκειται για το χαμηλότερο κλείσιμο των τελευταίων δύο και πλέον μηνών και συγκεκριμένα από τις 29 Ιουλίου (2.540,06 μονάδες). Σε εβδομαδιαία βάση ο δείκτης κατέγραψε απώλειες -2,93%, ενώ σημειώνεται πως αυτό ήταν το δεύτερο σερί αρνητικό πενθήμερο. Εντός του Οκτωβρίου υποχωρεί κατά -6,54% και η φετινή απόδοση διαμορφώνεται σε +20,68%.
Στο ταμπλό, οι τράπεζες ήταν για ακόμη μία φορά ο κλάδος που άσκησε τις ισχυρότερες πιέσεις στο Χρηματιστήριο. Σήμερα έχασαν -1%, με τις απώλειες του τελευταίου τριημέρου να φτάνουν το -9%. Ισχυρή ήταν επίσης η πτώση για τη Motor Oil, η οποία «μάζεψε» ωστόσο τις απώλειες που νωρίτερα ξεπερνούσαν το -7% λόγω της έκρηξης στις εγκαταστάσεις στους Αγίους Θεοδώρους. Από την άλλη μεριά, η Aktor ενισχύθηκε σημαντικά μετά την έναρξη κάλυψης της μετοχής από την Ambrosia Capital με σύσταση buy και τιμή στόχο τα 15 ευρώ.
Η διάσπαση της ζώνης των 2.600 μονάδων επιδείνωσε τη βραχυπρόθεσμη τεχνική εικόνα της εγχώριας αγοράς, με την περιοχή των 2.500 μονάδων να αναδεικνύεται πλέον ως το επόμενο σημαντικό επίπεδο στήριξης. Βασική πηγή ανησυχίας παραμένει το ενεργειακό κόστος, καθώς το Brent εξακολουθεί να κινείται πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Η διατήρηση των τιμών σε υψηλά επίπεδα ενισχύει τον κίνδυνο νέων πληθωριστικών πιέσεων, δημιουργώντας πρόσθετα εμπόδια στην προσπάθεια των κεντρικών τραπεζών να σταθεροποιήσουν τις τιμές.
Υπό αυτές τις συνθήκες, οι αγορές προεξοφλούν το ενδεχόμενο περαιτέρω σύσφιξης της νομισματικής πολιτικής, γεγονός που ασκεί πιέσεις στα κρατικά ομόλογα και διατηρεί αυξημένο το κόστος δανεισμού. Στο ήδη επιβαρυμένο περιβάλλον προστίθενται οι ανησυχίες για το δημόσιο χρέος και τις δημοσιονομικές προοπτικές των μεγάλων οικονομιών, με τη γαλλική κρίση να εντείνει τη νευρικότητα στις ευρωπαϊκές αγορές.
Για το Χρηματιστήριο Αθηνών, το ζητούμενο είναι εάν η ανοδική αντίδραση θα αποκτήσει διάρκεια ή θα περιοριστεί σε μια βραχυπρόθεσμη τεχνική ανάκαμψη. Η συμπεριφορά των τραπεζικών μετοχών, η δυνατότητα του Γενικού Δείκτη να ανακτήσει τις 2.600 μονάδες και η πορεία του πετρελαίου και των ομολόγων αναμένεται να αποτελέσουν τους βασικούς παράγοντες που θα καθορίσουν την κατεύθυνση της αγοράς.
Τέλος, σήμερα εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση στην κατηγορία ΕΝ.Α. Growth της Εναλλακτικής Αγοράς της Euronext Athens και στον κλάδο «Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες» οι 4.150.000 μετοχές της Verallis, με κωδικό ΟΑΣΗΣ «VRLS» και τιμή έναρξης διαπραγμάτευσης 0,95 ευρώ ανά μετοχή. Για τις τρεις πρώτες ημέρες διαπραγμάτευσης, το ημερήσιο όριο διακύμανσης της τιμής της μετοχής θα είναι ±20%.
newmoney.gr
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Παρασκευής (9/10) ο ΓΔ υποχώρησε κατά 8,87 μονάδες ή -0,35% και έκλεισε στις 2.559,18 μονάδες, κοντά στο χαμηλό ημέρας των 2.555,21 μονάδων. Το υψηλό ημέρας εντοπίστηκε στις 2.591,73 μονάδες. Πρόκειται για το χαμηλότερο κλείσιμο των τελευταίων δύο και πλέον μηνών και συγκεκριμένα από τις 29 Ιουλίου (2.540,06 μονάδες). Σε εβδομαδιαία βάση ο δείκτης κατέγραψε απώλειες -2,93%, ενώ σημειώνεται πως αυτό ήταν το δεύτερο σερί αρνητικό πενθήμερο. Εντός του Οκτωβρίου υποχωρεί κατά -6,54% και η φετινή απόδοση διαμορφώνεται σε +20,68%.
Στο ταμπλό, οι τράπεζες ήταν για ακόμη μία φορά ο κλάδος που άσκησε τις ισχυρότερες πιέσεις στο Χρηματιστήριο. Σήμερα έχασαν -1%, με τις απώλειες του τελευταίου τριημέρου να φτάνουν το -9%. Ισχυρή ήταν επίσης η πτώση για τη Motor Oil, η οποία «μάζεψε» ωστόσο τις απώλειες που νωρίτερα ξεπερνούσαν το -7% λόγω της έκρηξης στις εγκαταστάσεις στους Αγίους Θεοδώρους. Από την άλλη μεριά, η Aktor ενισχύθηκε σημαντικά μετά την έναρξη κάλυψης της μετοχής από την Ambrosia Capital με σύσταση buy και τιμή στόχο τα 15 ευρώ.
Οι παράγοντες που θα καθορίσουν την κατεύθυνση της αγοράςΟι επενδυτές συνεχίζουν να αξιολογούν τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, την πορεία των τιμών του πετρελαίου και τις συνεχιζόμενες πιέσεις στις αγορές ομολόγων. Η υποχώρηση του πετρελαίου και οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με τις οποίες οι ΗΠΑ δεν πρόκειται να επιτεθούν στο Ιράν πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, συμβάλλουν στον περιορισμό των φόβων για άμεση κλιμάκωση της σύγκρουσης. Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί προϋποθέσεις για ανοδική αντίδραση, χωρίς ωστόσο να αίρει τους παράγοντες αβεβαιότητας που εξακολουθούν να επηρεάζουν τις αγορές.
Η διάσπαση της ζώνης των 2.600 μονάδων επιδείνωσε τη βραχυπρόθεσμη τεχνική εικόνα της εγχώριας αγοράς, με την περιοχή των 2.500 μονάδων να αναδεικνύεται πλέον ως το επόμενο σημαντικό επίπεδο στήριξης. Βασική πηγή ανησυχίας παραμένει το ενεργειακό κόστος, καθώς το Brent εξακολουθεί να κινείται πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Η διατήρηση των τιμών σε υψηλά επίπεδα ενισχύει τον κίνδυνο νέων πληθωριστικών πιέσεων, δημιουργώντας πρόσθετα εμπόδια στην προσπάθεια των κεντρικών τραπεζών να σταθεροποιήσουν τις τιμές.
Υπό αυτές τις συνθήκες, οι αγορές προεξοφλούν το ενδεχόμενο περαιτέρω σύσφιξης της νομισματικής πολιτικής, γεγονός που ασκεί πιέσεις στα κρατικά ομόλογα και διατηρεί αυξημένο το κόστος δανεισμού. Στο ήδη επιβαρυμένο περιβάλλον προστίθενται οι ανησυχίες για το δημόσιο χρέος και τις δημοσιονομικές προοπτικές των μεγάλων οικονομιών, με τη γαλλική κρίση να εντείνει τη νευρικότητα στις ευρωπαϊκές αγορές.
Για το Χρηματιστήριο Αθηνών, το ζητούμενο είναι εάν η ανοδική αντίδραση θα αποκτήσει διάρκεια ή θα περιοριστεί σε μια βραχυπρόθεσμη τεχνική ανάκαμψη. Η συμπεριφορά των τραπεζικών μετοχών, η δυνατότητα του Γενικού Δείκτη να ανακτήσει τις 2.600 μονάδες και η πορεία του πετρελαίου και των ομολόγων αναμένεται να αποτελέσουν τους βασικούς παράγοντες που θα καθορίσουν την κατεύθυνση της αγοράς.
Τέλος, σήμερα εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση στην κατηγορία ΕΝ.Α. Growth της Εναλλακτικής Αγοράς της Euronext Athens και στον κλάδο «Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες» οι 4.150.000 μετοχές της Verallis, με κωδικό ΟΑΣΗΣ «VRLS» και τιμή έναρξης διαπραγμάτευσης 0,95 ευρώ ανά μετοχή. Για τις τρεις πρώτες ημέρες διαπραγμάτευσης, το ημερήσιο όριο διακύμανσης της τιμής της μετοχής θα είναι ±20%.
newmoney.gr
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