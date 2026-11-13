Οι Αμερικανοί κρατούν τα σκήπτρα στον τουρισμό της Αθήνας - Στα 8,7 εκατομμύρια η εκτίμηση για τους ξένους επισκέπτες φέτος

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Οι πρώτες εθνικότητες

Και ενώ η Αθήνα διανύει το τελευταίο «θερμό», λόγω Μαραθωνίου, τουριστικό Σαββατοκύριακο πριν από τις γιορτές των Χριστουγέννων, οι πρώτες εκτιμήσεις για φέτος αναφέρουν ότι το 2026 θα σηματοδοτήσει την πρώτη χρονιά με σταθερά τα νούμερα του τουρισμού της πρωτεύουσας μετά το συνεχιζόμενο ανοδικό σερί των τελευταίων ετών.Πέρυσι, η πρωτεύουσα δέχθηκε για πρώτη φορά, με βάση τα επίσημα στοιχεία του αεροδρομίου, 8,7 εκατομμύρια ξένους επισκέπτες, με τις εκτιμήσεις για τη φετινή χρονιά να παραπέμπουν στα ίδια περίπου νούμερα, στον απόηχο της κρίσης στη Μέση Ανατολή και της πιο περιορισμένης κίνησης στην πόλη ειδικά στο πρώτο μισό της χρονιάς.Στο δεύτερο μισό -και δη λίγο πριν από το κλείσιμο του έτους- οι επισκέπτες στην Αθήνα κινούνται και πάλι ανοδικά, με τον Νοέμβριο ειδικά να κινείται σε... ρυθμούς Μαραθωνίου, και μάλιστα «με ιστορικά υψηλά νούμερα για το μεγαλύτερο ετήσιο αθλητικό γεγονός που βγάζει η χώρα», όπως δηλώνει στο «business stories» ο κ. Κώστας Κεντέρης, αντιπρόεδρος του ΣΕΓΑΣ. «Η φετινή διοργάνωση έχει συνολικά 85.000 συμμετοχές, τον υψηλότερο αριθμό στην ιστορία της, όταν πέρυσι σε όλες τις διαδρομές του Σαββατοκύριακου ήταν πάνω από τις 72.000. Ενδεικτικό του ενδιαφέροντος που καταγράφεται -και μάλιστα βαίνει αυξανόμενο τα τελευταία χρόνια- είναι ότι οι συμμετοχές κλείνουν εντός 24ώρου από τη στιγμή που θα ανοίξουν. Οι αριθμοί θα πάνε ακόμη πιο πάνω με τις κατάλληλες διαμορφώσεις και υποδομές σε συνέχεια και της χρηματοδότησης των 15 εκατ. ευρώ από την Περιφέρεια Αττικής για την ανάπλαση και τον εκσυγχρονισμό της Αυθεντικής Μαραθώνιας Διαδρομής.Το αποτύπωμα για την Αθήνα είναι πολλαπλό, δεδομένου ότι πρόκειται για το μεγαλύτερο ετήσιο αθλητικό γεγονός». Η αυξανόμενη διεθνής συμμετοχή, η κίνηση στο αεροδρόμιο, η πληρότητα των ξενοδοχείων και η δραστηριότητα στα καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης αναδεικνύουν την οικονομική διάσταση του Αυθεντικού Μαραθωνίου, που μόνο αμελητέα δεν είναι: «Κάθε ένας αθλητής που έρχεται φέρνει κατά μέσο όρο 2 τουλάχιστον ή και 3 συνοδούς, οι οποίοι συνήθως δεν έρχονται μόνο για τον αγώνα», δηλώνει ο κ. Κεντέρης. «Πρόκειται για μια ολόκληρη μικροοικονομία που διαρκεί συνολικά κοντά στις 10 ημέρες σε μια περίοδο, όπως είναι ο Νοέμβριος, χαμηλής ζήτησης για τον τουρισμό της Αθήνας», προσθέτει.Η διεθνής απήχηση της διοργάνωσης αποτυπώνεται ξεκάθαρα στους αριθμούς, αν ληφθεί υπόψη ότι οι συμμετοχές για όλους τους δρομικούς αγώνες του Σαββατοκύριακου προέρχονται από 125 διαφορετικές χώρες με πάνω από 10.000, ήδη από πέρυσι, τις δηλώσεις συμμετοχών των ξένων δρομέων στη διαδρομή του Αυθεντικού Μαραθωνίου.Πέραν της μεγάλης αθλητικής διοργάνωσης, η Αθήνα, όπως φαίνεται από τους αριθμούς, έχει ήδη εδραιωθεί και θέλει να εδραιωθεί ακόμη περισσότερο ως αυτοτελής τουριστικός προορισμός, με φιλόδοξο το πλάνο και από την Περιφέρεια Αττικής, όπως φαίνεται από τη νέα καμπάνια προβολής των 17 εκατ. ευρώ στο βάθος της διετίας έως το 2028. Στόχος είναι η προώθηση όχι μόνο της πρωτεύουσας, αλλά και της ευρύτερης περιοχής της Αττικής ως ένας προορισμός-φαινόμενο που συνδυάζει πολλαπλές επιλογές, από τις πιο κλασικές, την Ακρόπολη και την Πλάκα, μέχρι τις λιγότερο γνωστές, όπως αποδεικνύεται στην πράξη από τα ίδια τα λεγόμενα των ξένων επισκεπτών, τις παραλίες σε απόσταση 20 μόλις λεπτών από το κέντρο, αλλά και τα νησιά του Αργοσαρωνικού στη μία ώρα από το λιμάνι του Πειραιά. Εξ ου και το σύνθημα «Greater Athens, more than a region. A phenomenon», που θα ταξιδέψει το επόμενο διάστημα στις ξένες αγορές, είτε πρόκειται για τους μεγάλους θιασώτες του ελληνικού τουρισμού, όπως είναι η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, η Ιταλία και η Σκανδιναβία, είτε τις αγορές μακρινών αποστάσεων, και ιδιαίτερα τις ΗΠΑ (από τις πλέον αποδοτικές για τον ελληνικό τουρισμό, με υψηλότερη δαπάνη και μεγαλύτερη οικονομική συμβολή ανά ταξίδι), τον Καναδά, την Αυστραλία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ινδία, την Κίνα και τη Λατινική Αμερική.Ως προς τα νούμερα της φετινής χρονιάς, με βάση τα επίσημα στοιχεία έως και τον Σεπτέμβριο από τον Διεθνή Αερολιμένα της Αθήνας (ΔΑΑ), οι διεθνείς αφίξεις ξένων επισκεπτών, μη κατοίκων, στο μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας άγγιξαν τα 6,87 εκατομμύρια καταγράφοντας οριακή μείωση της τάξεως του 1,2% από τα 6,95 εκατομμύρια του αντίστοιχου εννεαμήνου του 2025. Σημειώνεται ότι τα νούμερα αυτά δεν αφορούν τη συνολική διεθνή κίνηση του αεροδρομίου, η οποία παραμένει σταθερά ανοδική όλους τους μήνες της χρονιάς και μπορεί να συμπεριλαμβάνει τους Ελληνες που ταξιδεύουν στο εξωτερικό. Συνολικά, η διεθνής κίνηση του ΔΑΑ διαμορφώθηκε στο δεκάμηνο του 2026 στα 21,86 εκατομμύρια ταξιδιώτες με νέο ρεκόρ και αύξηση κατά 4,1% σε σύγκριση με τα 20,99 εκατομμύρια της περιόδου Ιανουαρίου - Οκτωβρίου 2025, ενώ η συνολική επιβατική κίνηση (εσωτερικού - εξωτερικού) στο ΔΑΑ διαμορφώθηκε για την ίδια περίοδο στα 30,5 εκατομμύρια επιβάτες με άνοδο επίσης 4,1%.Ειδικά ως προς τους ξένους επισκέπτες της χώρας, σε μια δύσκολη χρονιά όπως η φετινή, με το μεγάλο «φρένο» ιδιαίτερα τους πρώτους μήνες του έτους (μετά την 28η Φεβρουαρίου οπότε ξέσπασε η κρίση στη Μέση Ανατολή), οι Αμερικανοί διατηρούν μακράν την πρωτιά στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών. Στη δεύτερη θέση κονταροχτυπιούνται Βρετανοί και Γερμανοί, οι δύο πρώτες αγορές εισερχόμενου τουρισμού συνολικά για τη χώρα μας, με τους επισκέπτες από το Ηνωμένο Βασίλειο τελικά να υπερισχύουν, ενώ Ιταλοί και Γάλλοι συμπληρώνουν την πρώτη πεντάδα. Ισραήλ, Ισπανία, Κύπρος, Καναδάς και Ελβετία αποτελούν το top 10 των δέκα πιο ισχυρών αγορών ως προς τις διεθνείς αφίξεις ξένων επισκεπτών, μη κατοίκων, στο μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας. Σε απόλυτα νούμερα, οι αφίξεις μη κατοίκων Ελλάδος από τις ΗΠΑ έφτασαν αισίως στο εννεάμηνο του 2026 στο 1,06 εκατομμύριο, ενώ αυτές από το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γερμανία στις 582.000 και 580.000 αντίστοιχα. Στις 370.000 είναι οι διεθνείς αφίξεις από την Ιταλία και στις 364.000 από τη Γαλλία. Σημειωτέον ότι οι Αμερικανοί ξεπερνούν πλέον σταθερά το φράγμα του 1 εκατομμυρίου επισκεπτών, νούμερο το οποίο επιτεύχθηκε για πρώτη φορά το 2023, όταν την περίοδο προ πανδημίας, το 2019, ήταν κάτω από τις 700.000 ταξιδιώτες, και συγκεκριμένα στις 694.000. Το γεγονός ότι πλέον οι «big spenders» του ελληνικού τουρισμού, αυτοί δηλαδή που ξοδεύουν πολλά στον προορισμό, έχουν σταθεροποιηθεί πέριξ του 1,2 εκατομμυρίου ταξιδιωτών, όπως συνέβη πέρυσι και πιθανότατα θα συμβεί και φέτος, σημαίνει πολλά για τον τουρισμό της πρωτεύουσας, ο οποίος επιδιώκει να έχει τους λεγόμενους «καλούς» τουρίστες.