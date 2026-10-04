Το επικό γιοτ των 118 μέτρων που θα αλλάξει τα δεδομένα της πολυτέλειας εν πλω
Το επικό γιοτ των 118 μέτρων που θα αλλάξει τα δεδομένα της πολυτέλειας εν πλω
Η βιομηχανία των superyachts δεν σταματά ποτέ να αναζητά το επόμενο «ιερό δισκοπότηρο» της πολυτέλειας, όμως η πρόσφατη αποκάλυψη στο Monaco Yacht Show ξεπέρασε κάθε προσδοκία
Το Fusion, ένα επαναστατικό trimaran yacht 118 μέτρων, σχεδιασμένο από το κορυφαίο ολλανδικό στούντιο Sinot Yacht Architecture & Design σε συνεργασία με την επίσης ολανδική Azure Yacht Design, αποτελεί μια σχεδιαστική δήλωση που αλλάζει τους κανόνες του παιχνιδιού στους ωκεανούς. Είναι σαφές ότι δεν πρόκειται απλώς για ένα ακόμα mega yacht, αλλά για το μεγαλύτερο full-length trimaran στον κόσμο, έτοιμο να περάσει από το στάδιο του concept στη ναυπήγηση.
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Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
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