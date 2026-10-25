PosoKanei.gov.gr: Πώς να γλιτώσετε σχεδόν 20 ευρώ σε ένα καλάθι με 31 προϊόντα

Η λειτουργία «Ψάξε μου Φθηνότερα» εντοπίζει οικονομικότερες επιλογές στο ίδιο σούπερ μάρκετ, χωρίς να χρειάζεται αλλαγή καταστήματος - Τι έδειξε η δοκιμή σε Σκλαβενίτη και Μασούτη και πώς χρησιμοποιείται το ψηφιακό εργαλείο

«Ψάξε μου Φθηνότερα» σε καλάθι 31 προϊόντων, σε δύο μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, έδειξε εξοικονόμηση σχεδόν 20 ευρώ.



Στη δοκιμή, που πραγματοποιήθηκε σε δύο μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ (Σκλαβενίτη και Μασούτη), το κόστος της ίδιας λίστας αγορών μειώθηκε κατά 19,77 ευρώ στην πρώτη περίπτωση και κατά 20,56 ευρώ στη δεύτερη, χωρίς να χρειάζεται να αλλάξει ο καταναλωτής κατάστημα, αλλά με την επιλογή οικονομικότερων εναλλακτικών για τα προϊόντα της λίστας.







Στον Μασούτη, το αρχικό κόστος των 104,38 ευρώ υποχώρησε στα 83,82 ευρώ, με την εξοικονόμηση να ανέρχεται σε 20,56 ευρώ ή περίπου 19,7%.



Τα αποτελέσματα αφορούν το συγκεκριμένο καλάθι και τις τιμές που εξετάστηκαν στη δοκιμή. Ωστόσο, αναδεικνύουν, τη δυνατότητα που έχει ο καταναλωτής να περιορίσει τη δαπάνη για τις αγορές του νοικοκυριού μέσω της σύγκρισης τιμών και της επιλογής οικονομικότερων προϊόντων, χωρίς να απαιτείται αλλαγή σούπερ μάρκετ.



Ένα εργαλείο για τον οικογενειακό προϋπολογισμό Σε μια περίοδο κατά την οποία το κόστος ζωής εξακολουθεί να επιβαρύνει τα ελληνικά νοικοκυριά, η σύγκριση τιμών αποτελεί ένα ακόμη εργαλείο στη διαχείριση των καθημερινών δαπανών. Η δυνατότητα εντοπισμού οικονομικότερων επιλογών πριν από την αγορά μπορεί να βοηθήσει τους καταναλωτές να ελέγχουν καλύτερα το κόστος του καλαθιού τους, χωρίς αυτό να αναιρεί τις ευρύτερες πιέσεις που δέχεται ο οικογενειακός προϋπολογισμός.



Υπενθυμίζεται ότι η λειτουργία «Ψάξε μου Φθηνότερα» είναι ενσωματωμένη στην πλατφόρμα PosoKanei.gov.gr, την επίσημη ψηφιακή υπηρεσία σύγκρισης τιμών της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, η οποία επιτρέπει τη σύγκριση τιμών σε 11 αλυσίδες σούπερ μάρκετ.



Σε αντίθεση με την απλή σύγκριση του συνολικού κόστους ενός καλαθιού μεταξύ διαφορετικών αλυσίδων, η συγκεκριμένη λειτουργία αναζητά οικονομικότερες εναλλακτικές για κάθε προϊόν μέσα στο ίδιο κατάστημα. Έτσι, ο καταναλωτής μπορεί να διατηρήσει την επιλογή της αλυσίδας από την οποία επιθυμεί να ψωνίσει και να περιορίσει τη συνολική δαπάνη, χωρίς να χρειάζεται να αναζητά ξεχωριστά τιμές σε φυλλάδια, ιστοσελίδες ή στα ράφια.



Κλείσιμο



Ιστορικό τιμών, λίστες αγορών και σάρωση barcode Επιπλέον, εκτός από τη λειτουργία «Ψάξε μου Φθηνότερα», η πλατφόρμα διαθέτει πρόσθετες δυνατότητες που μπορούν να αξιοποιηθούν για τον προγραμματισμό των αγορών και την παρακολούθηση των τιμών.



Συγκεκριμένα, διατηρεί ιστορικό τιμών τουλάχιστον δύο μηνών για κάθε προϊόν, ώστε οι καταναλωτές να μπορούν να παρακολουθούν τις μεταβολές και να αξιολογούν εάν μια προσφορά αντιστοιχεί σε πραγματική μείωση της τιμής ή εάν η χαμηλότερη τιμή ισχύει μόνο για περιορισμένο χρονικό διάστημα.



Παράλληλα, επιτρέπει τη δημιουργία έως πέντε λιστών αγορών, με έως 50 προϊόντα ανά λίστα. Οι χρήστες μπορούν να καταχωρίζουν την ακριβή ποσότητα κάθε προϊόντος, ώστε να υπολογίζεται το συνολικό κόστος της λίστας με βάση τις ανάγκες του νοικοκυριού.



Ένα σχετικά άγνωστο ψηφιακό εργαλείο, που βρίσκεται στην πλατφόρμα PosoKanei.gov.gr, μπορεί να βοηθήσει τους καταναλωτές να περιορίσουν τη δαπάνη τους στο σούπερ μάρκετ, επιλέγοντας φθηνότερες εναλλακτικές για τα προϊόντα που θέλουν να αγοράσουν, χωρίς να απαιτείται αλλαγή καταστήματος. Ένα «κλικ» στην λειτουργίασε καλάθι 31 προϊόντων, σε δύο μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, έδειξε εξοικονόμηση σχεδόν 20 ευρώ.Στη δοκιμή, που πραγματοποιήθηκετο κόστος της ίδιας λίστας αγορών μειώθηκε κατά 19,77 ευρώ στην πρώτη περίπτωση και κατά 20,56 ευρώ στη δεύτερη, χωρίς να χρειάζεται να αλλάξει ο καταναλωτής κατάστημα, αλλά με την επιλογή οικονομικότερων εναλλακτικών για τα προϊόντα της λίστας.Ειδικότερα, το καλάθι των 31 προϊόντων, που περιλάμβανε απορρυπαντικά, είδη παντοπωλείου και βασικά τρόφιμα, κόστιζε αρχικά 103,14 ευρώ στον Σκλαβενίτη. Μετά τη χρήση της λειτουργίας «Ψάξε μου Φθηνότερα», το κόστος διαμορφώθηκε στα 83,37 ευρώ, καταγράφοντας μείωση 19,77 ευρώ ή περίπου 19,2%.Στον Μασούτη, το αρχικό κόστος των 104,38 ευρώ υποχώρησε στα 83,82 ευρώ, με την εξοικονόμηση να ανέρχεται σε 20,56 ευρώ ή περίπου 19,7%.Τα αποτελέσματα αφορούν το συγκεκριμένο καλάθι και τις τιμές που εξετάστηκαν στη δοκιμή. Ωστόσο, αναδεικνύουν, τη δυνατότητα που έχει ο καταναλωτής να περιορίσει τη δαπάνη για τις αγορές του νοικοκυριού μέσω της σύγκρισης τιμών και της επιλογής οικονομικότερων προϊόντων, χωρίς να απαιτείται αλλαγή σούπερ μάρκετ.Σε μια περίοδο κατά την οποία το κόστος ζωής εξακολουθεί να επιβαρύνει τα ελληνικά νοικοκυριά, η σύγκριση τιμών αποτελεί ένα ακόμη εργαλείο στη διαχείριση των καθημερινών δαπανών. Η δυνατότητα εντοπισμού οικονομικότερων επιλογών πριν από την αγορά μπορεί να βοηθήσει τους καταναλωτές να ελέγχουν καλύτερα το κόστος του καλαθιού τους, χωρίς αυτό να αναιρεί τις ευρύτερες πιέσεις που δέχεται ο οικογενειακός προϋπολογισμός.Υπενθυμίζεται ότι η λειτουργία «Ψάξε μου Φθηνότερα» είναι ενσωματωμένη στην πλατφόρμα PosoKanei.gov.gr, την επίσημη ψηφιακή υπηρεσία σύγκρισης τιμών της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, η οποία επιτρέπει τη σύγκριση τιμών σε 11 αλυσίδες σούπερ μάρκετ.Σε αντίθεση με την απλή σύγκριση του συνολικού κόστους ενός καλαθιού μεταξύ διαφορετικών αλυσίδων, η συγκεκριμένη λειτουργία αναζητά οικονομικότερες εναλλακτικές για κάθε προϊόν μέσα στο ίδιο κατάστημα. Έτσι, ο καταναλωτής μπορεί να διατηρήσει την επιλογή της αλυσίδας από την οποία επιθυμεί να ψωνίσει και να περιορίσει τη συνολική δαπάνη, χωρίς να χρειάζεται να αναζητά ξεχωριστά τιμές σε φυλλάδια, ιστοσελίδες ή στα ράφια.Σημειώνεται ότι η εξοικονόμηση εξαρτάται από τη σύνθεση του καλαθιού, τις διαθέσιμες εναλλακτικές και τις τιμές που ισχύουν κάθε φορά. Επομένως, τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης δοκιμής δεν σημαίνουν ότι κάθε καλάθι αγορών θα παρουσιάζει, πάντα, αντίστοιχο ποσοστό μείωσης.Επιπλέον, εκτός από τη λειτουργία «Ψάξε μου Φθηνότερα», η πλατφόρμα διαθέτει πρόσθετες δυνατότητες που μπορούν να αξιοποιηθούν για τον προγραμματισμό των αγορών και την παρακολούθηση των τιμών.Συγκεκριμένα, διατηρεί ιστορικό τιμών τουλάχιστον δύο μηνών για κάθε προϊόν, ώστε οι καταναλωτές να μπορούν να παρακολουθούν τις μεταβολές και να αξιολογούν εάν μια προσφορά αντιστοιχεί σε πραγματική μείωση της τιμής ή εάν η χαμηλότερη τιμή ισχύει μόνο για περιορισμένο χρονικό διάστημα.Παράλληλα, επιτρέπει τη δημιουργία έως πέντε λιστών αγορών, με έως 50 προϊόντα ανά λίστα. Οι χρήστες μπορούν να καταχωρίζουν την ακριβή ποσότητα κάθε προϊόντος, ώστε να υπολογίζεται το συνολικό κόστος της λίστας με βάση τις ανάγκες του νοικοκυριού.

Μάλιστα, μέσω της σάρωσης barcode από κινητό τηλέφωνο, οι καταναλωτές μπορούν να προσθέτουν προϊόντα στη λίστα τους ακόμη και κατά τη διάρκεια των αγορών μέσα στο κατάστημα.



Η πλατφόρμα παρέχει επίσης τη δυνατότητα σύγκρισης των ελληνικών τιμών με τον μέσο όρο αντίστοιχων τιμών σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, προσφέροντας μια πρώτη εικόνα για το πώς διαμορφώνονται οι τιμές στην Ελλάδα σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη, όπου υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.



Οι επιμέρους αυτές λειτουργίες συμπληρώνουν τη δυνατότητα αναζήτησης φθηνότερων εναλλακτικών και προσφέρουν στους καταναλωτές ένα πρακτικό εργαλείο για την οργάνωση των αγορών τους, την παρακολούθηση των τιμών και τη σύγκριση των διαθέσιμων επιλογών, πριν αποφασίσουν τι θα αγοράσουν.



Πώς χρησιμοποιούμε το «Ψάξε μου Φθηνότερα» Η διαδικασία είναι απλή και πραγματοποιείται μέσω της ιστοσελίδας PosoKanei.gov.gr.



Αρχικά, ο καταναλωτής δημιουργεί τη λίστα του, προσθέτοντας ένα προς ένα τα προϊόντα που σκοπεύει να αγοράσει, όπως ακριβώς θα έκανε για τις καθημερινές ανάγκες του νοικοκυριού. Η πλατφόρμα εμφανίζει το συνολικό κόστος της λίστας σε κάθε διαθέσιμη αλυσίδα σούπερ μάρκετ.



Στη συνέχεια, επιλέγει τη λειτουργία «Ψάξε μου Φθηνότερα». Η πλατφόρμα ελέγχει προϊόν προς προϊόν εάν υπάρχει φθηνότερη εναλλακτική στην ίδια αλυσίδα και εμφανίζει το νέο, μειωμένο κόστος του καλαθιού, εφόσον εντοπιστούν οικονομικότερες επιλογές.



Με αυτόν τον τρόπο, ο καταναλωτής δεν χρειάζεται να συγκρίνει χειροκίνητα τις τιμές σε διαφορετικά φυλλάδια ή ιστοσελίδες ούτε να αλλάζει κατάστημα για να αναζητήσει φθηνότερα προϊόντα. Η σύγκριση πραγματοποιείται αυτόματα, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.



Η διαδικασία μπορεί να επαναλαμβάνεται πριν από κάθε μεγάλη αγορά, καθώς οι τιμές και οι διαθέσιμες επιλογές μεταβάλλονται διαρκώς. Παράλληλα, το ιστορικό τιμών και οι υπόλοιπες λειτουργίες της πλατφόρμας μπορούν να συμβάλουν στον καλύτερο προγραμματισμό των αγορών.



Σημειώνεται ότι η δοκιμή σε δύο αλυσίδες και 31 προϊόντα δεν αποτελεί εγγύηση ότι κάθε καλάθι θα παρουσιάζει αντίστοιχη εξοικονόμηση. Δείχνει, ωστόσο, ότι η αξιοποίηση της αυτόματης αναζήτησης φθηνότερων εναλλακτικών μπορεί, υπό συγκεκριμένες συνθήκες, να περιορίσει αισθητά τη δαπάνη για βασικά είδη, με μία απλή ψηφιακή ενέργεια.



«Το PosoKanei αποδεικνύει στην πράξη ότι η διαφάνεια των τιμών μπορεί να μεταφραστεί σε πραγματική εξοικονόμηση για τον καταναλωτή. Η δυνατότητα μείωσης του κόστους ενός καλαθιού πλέον του 20%, όπως προέκυψε από τη συγκεκριμένη δοκιμή, δείχνει πόσο σημαντικό είναι να γνωρίζουμε τις επιλογές μας πριν αγοράσουμε», δήλωσε στο ΑΠΕ -ΜΠΕ η διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, Δέσποινα Τσαγγάρη.



Όπως σημείωσε η κ. Τσαγγάρη, «η ανταπόκριση των πολιτών είναι ήδη εντυπωσιακή. Σε μόλις τέσσερις μήνες, το PosoKanei έχει καταγράψει σχεδόν 4 εκατομμύρια προβολές, περισσότερους από 400.000 ενεργούς χρήστες και πάνω από 92.000 downloads.



Τα στοιχεία αυτά αναδεικνύουν τη δυναμική της πλατφόρμας και, κυρίως, την ανάγκη των καταναλωτών για ουσιαστική ενημέρωση και σύγκριση τιμών.



Στόχος μας δεν είναι απλώς να βλέπει ο καταναλωτής τις τιμές. Είναι να μπορεί να τις συγκρίνει, να βρίσκει οικονομικότερες επιλογές και να αξιοποιεί τη δύναμη της επιλογής του. Γιατί ο ενημερωμένος καταναλωτής είναι και ο πιο ισχυρός καταναλωτής».