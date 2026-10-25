Η 14χρονη κόρη του Jay-Z και της Μπιγιονσέ ανέβηκε στη σκηνή και έπαιξε πιάνο δίπλα στον πατέρα της
Η 14χρονη κόρη του Jay-Z και της Μπιγιονσέ ανέβηκε στη σκηνή και έπαιξε πιάνο δίπλα στον πατέρα της
Η Μπλου Άιβι κάθισε στο πιάνο και συνόδευσε τον ράπερ στα τραγούδια «The Story of OJ» και «Dead Presidents»
Μια εμφάνιση-έκπληξη στη σκηνή έκανε η 14χρονη κόρη του Jay-Z και της Μπιγιονσέ, Μπλου Άιβι, κατά τη διάρκεια συναυλίας του πατέρα της στο SoFi Stadium, στην Καλιφόρνια, την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου.
Η Μπλου Άιβι κάθισε στο πιάνο και συνόδευσε τον ράπερ στα τραγούδια «The Story of OJ» και «Dead Presidents», ενώ η μητέρα της παρακολουθούσε από τις κερκίδες μαζί με τις πρώην συνεργάτιδές της από τις Destiny’s Child. Η συναυλία ήταν η πρώτη από τις δύο προγραμματισμένες εμφανίσεις του 56χρονου καλλιτέχνη για τον εορτασμό της 30ής επετείου από την κυκλοφορία του πρώτου του άλμπουμ, «Reasonable Doubt», και της 25ης επετείου του «The Blueprint».
Η Μπλου Άιβι εμφανίστηκε στη σκηνή φορώντας ένα δερμάτινο μπουφάν σε ροζ και μπλε αποχρώσεις, χρυσά κοσμήματα και μακιγιάζ σε μπλε τόνους. Όταν ολοκληρώθηκε η κοινή τους εμφάνιση, η 14χρονη αγκάλιασε τον πατέρα της, υποκλίθηκε στο κοινό, έστειλε φιλιά και έκανε το σήμα της ειρήνης, πριν αποχωρήσει από τη σκηνή.
Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που η Μπλου Άιβι μοιράζεται τη σκηνή με τον πατέρα της. Τον περασμένο Ιούλιο, σε συναυλία του στο Yankee Stadium, ο Jay-Z είχε υποδεχτεί τόσο την Μπιγιονσέ όσο και την κόρη τους.
Δείτε βίντεο από την εμφάνισή της
Ο ράπερ ερμήνευσε μαζί με τη σύζυγό του το «Can’t Knock the Hustle», ενώ η Μπλου Άιβι συμμετείχε στο «Feelin’ It», παίζοντας το σόλο στο πιάνο στο τέλος του τραγουδιού. Όταν εκείνος ρωτήθηκε από το PEOPLE αν η συγκεκριμένη στιγμή ήταν από τις κορυφαίες της βραδιάς, εκείνος απάντησε: «Το είπατε μόνοι σας», προσθέτοντας: «Αυτό δεν είναι καν ερώτηση».
Ο Jay-Z έχει εκφράσει πολλές φορές τον θαυμασμό του για τις μουσικές ικανότητες της μεγαλύτερης κόρης του. Σε συνέντευξή του στο GQ, τον περασμένο Μάρτιο, την είχε χαρακτηρίσει «απίστευτη πιανίστρια». «Δεν μας αφήνει να της πάρουμε δάσκαλο. Δεν θέλει να γίνει δουλειά γι' αυτήν. Αλλά έχει απόλυτο μουσικό αυτί. Αν ακούσει ένα τραγούδι, θα πει "βάλ' το ξανά" και μετά θα μάθει να το παίζει μόνη της».
Στη συνέχεια, είχε τονίσει: «Αυτό είναι απλώς ταλέντο. Δεν χρειάζεται να προσπαθήσει γι' αυτό. Για όσα έκανε στη σκηνή, όμως, δούλεψε, και με κάνει περήφανο που πάλεψε για κάτι που πραγματικά ήθελε να κάνει. Δεν νομίζω ότι θα μπορέσουμε πλέον να την κατεβάσουμε από τη σκηνή».
Η Μπλου Άιβι έχει ήδη αποκτήσει σημαντική εμπειρία από μεγάλες μουσικές παραγωγές. Το 2023 συμμετείχε στην παγκόσμια περιοδεία «Renaissance World Tour» της μητέρας της, ενώ το 2025 επέστρεψε στη σκηνή για την περιοδεία «Cowboy Carter Tour». Στη δεύτερη περιοδεία συμμετείχε σε 32 συναυλίες μέσα σε τρεις μήνες, χορεύοντας στο πλευρό της Μπιγιονσέ. Μάλιστα, η χορογραφία της στο τραγούδι «Déjà Vu» του 2006 έγινε viral, με τους θαυμαστές να την αποκαλούν «Déjà Blue».
Η Μπλου Άιβι κάθισε στο πιάνο και συνόδευσε τον ράπερ στα τραγούδια «The Story of OJ» και «Dead Presidents», ενώ η μητέρα της παρακολουθούσε από τις κερκίδες μαζί με τις πρώην συνεργάτιδές της από τις Destiny’s Child. Η συναυλία ήταν η πρώτη από τις δύο προγραμματισμένες εμφανίσεις του 56χρονου καλλιτέχνη για τον εορτασμό της 30ής επετείου από την κυκλοφορία του πρώτου του άλμπουμ, «Reasonable Doubt», και της 25ης επετείου του «The Blueprint».
Η Μπλου Άιβι εμφανίστηκε στη σκηνή φορώντας ένα δερμάτινο μπουφάν σε ροζ και μπλε αποχρώσεις, χρυσά κοσμήματα και μακιγιάζ σε μπλε τόνους. Όταν ολοκληρώθηκε η κοινή τους εμφάνιση, η 14χρονη αγκάλιασε τον πατέρα της, υποκλίθηκε στο κοινό, έστειλε φιλιά και έκανε το σήμα της ειρήνης, πριν αποχωρήσει από τη σκηνή.
Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που η Μπλου Άιβι μοιράζεται τη σκηνή με τον πατέρα της. Τον περασμένο Ιούλιο, σε συναυλία του στο Yankee Stadium, ο Jay-Z είχε υποδεχτεί τόσο την Μπιγιονσέ όσο και την κόρη τους.
Δείτε βίντεο από την εμφάνισή της
Ο ράπερ ερμήνευσε μαζί με τη σύζυγό του το «Can’t Knock the Hustle», ενώ η Μπλου Άιβι συμμετείχε στο «Feelin’ It», παίζοντας το σόλο στο πιάνο στο τέλος του τραγουδιού. Όταν εκείνος ρωτήθηκε από το PEOPLE αν η συγκεκριμένη στιγμή ήταν από τις κορυφαίες της βραδιάς, εκείνος απάντησε: «Το είπατε μόνοι σας», προσθέτοντας: «Αυτό δεν είναι καν ερώτηση».
Ο Jay-Z έχει εκφράσει πολλές φορές τον θαυμασμό του για τις μουσικές ικανότητες της μεγαλύτερης κόρης του. Σε συνέντευξή του στο GQ, τον περασμένο Μάρτιο, την είχε χαρακτηρίσει «απίστευτη πιανίστρια». «Δεν μας αφήνει να της πάρουμε δάσκαλο. Δεν θέλει να γίνει δουλειά γι' αυτήν. Αλλά έχει απόλυτο μουσικό αυτί. Αν ακούσει ένα τραγούδι, θα πει "βάλ' το ξανά" και μετά θα μάθει να το παίζει μόνη της».
Στη συνέχεια, είχε τονίσει: «Αυτό είναι απλώς ταλέντο. Δεν χρειάζεται να προσπαθήσει γι' αυτό. Για όσα έκανε στη σκηνή, όμως, δούλεψε, και με κάνει περήφανο που πάλεψε για κάτι που πραγματικά ήθελε να κάνει. Δεν νομίζω ότι θα μπορέσουμε πλέον να την κατεβάσουμε από τη σκηνή».
Η Μπλου Άιβι έχει ήδη αποκτήσει σημαντική εμπειρία από μεγάλες μουσικές παραγωγές. Το 2023 συμμετείχε στην παγκόσμια περιοδεία «Renaissance World Tour» της μητέρας της, ενώ το 2025 επέστρεψε στη σκηνή για την περιοδεία «Cowboy Carter Tour». Στη δεύτερη περιοδεία συμμετείχε σε 32 συναυλίες μέσα σε τρεις μήνες, χορεύοντας στο πλευρό της Μπιγιονσέ. Μάλιστα, η χορογραφία της στο τραγούδι «Déjà Vu» του 2006 έγινε viral, με τους θαυμαστές να την αποκαλούν «Déjà Blue».
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