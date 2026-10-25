Συνελήφθη 35χρονος για ληστεία σε ψιλικατζίδικο στη Θεσσαλονίκη, άρπαξε πάνω από 2.000 ευρώ και τσιγάρα

Ο 35χρονος απείλησε με αιχμηρό αντικείμενο κατά τη ληστεία, ενώ όταν εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς προσπάθησε να διαφύγει και αντιστάθηκε στη σύλληψή του