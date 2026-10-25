Τα παιδιά που κρατούν ζωντανά τα ακριτικά νησιά: 68 γεννήσεις σε Αγαθονήσι, Φούρνους και Λειψούς, άλλα 8 μωρά έρχονται

Η HOPEgenesis στηρίζει τις οικογένειες των μικρών νησιών του Αιγαίου, καλύπτοντας εγκυμοσύνες και τοκετούς - Το νέο σχέδιο για υποτροφίες 12.000 ευρώ τον χρόνο και η αγωνία των κατοίκων για σχολεία και παιδιάτρους