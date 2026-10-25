Συνελήφθη υπεύθυνη μπαρ που σέρβιρε αλκοόλ σε ανήλικους στα Μελίσσια 
ΕΛΛΑΔΑ
Μελίσσια Μπαρ Ανήλικοι Σύλληψη Αλκοόλ

Συνελήφθη υπεύθυνη μπαρ που σέρβιρε αλκοόλ σε ανήλικους στα Μελίσσια 

Διαπιστώθηκε πως σε δύο αγόρια 16 και 15 ετών καθώς και σε ένα κορίτσι επίσης 15 ετών, είχε επιτραπεί η κατανάλωση αλκοόλ

Συνελήφθη υπεύθυνη μπαρ που σέρβιρε αλκοόλ σε ανήλικους στα Μελίσσια 
1 ΣΧΟΛΙΟ
Μετά τη λήξη σχολικού πάρτι και χωρίς την παρουσία γνωστού τράπερ βεβαιώθηκαν οι παραβάσεις για χορήγηση αλκοόλ σε ανήλικους, σε μπαρ στα Μελίσσια, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την ΕΛ.ΑΣ.

Ειδικότερα, όπως έγινε γνωστό, το σχολικό πάρτι ολοκληρώθηκε στις 10 χθες το βράδυ και χωρίς να παρατηρηθεί κάποιο πρόβλημα. Μετά τη λήξη του σχολικού πάρτι, το κατάστημα λειτούργησε κανονικά από τις 12 τα μεσάνυχτα.

Μετά την έναρξη της κανονικής λειτουργίας, σε αστυνομικό έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, διαπιστώθηκε ότι σε τέσσερις ανήλικους μαθητές Λυκείου είχε σερβιριστεί αλκοόλ. Σημειώνεται ότι ο τράπερ είχε εμφανιστεί στο συγκεκριμένο κατάστημα το προηγούμενο βράδυ.

Σύμφωνα πάντα με την Αστυνομία, τα παιδιά που είχαν καταναλώσει αλκοόλ δεν είχαν κάποιο πρόβλημα και κλήθηκαν οι γονείς τους να τα παραλάβουν.

Υπενθυμίζεται ότι συνελήφθη η 45χρονη υπεύθυνη του καταστήματος για παράβαση του νόμου περί προστασίας ανηλίκων από κατανάλωση καπνού και αλκοόλ.
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης