Μητσοτάκης για τη συμφωνία της Μονής Σινά με την Αίγυπτο: Ιστορική τομή που διασφαλίζει τον ελληνορθόδοξο χαρακτήρα της
Μητσοτάκης για τη συμφωνία της Μονής Σινά με την Αίγυπτο: Ιστορική τομή που διασφαλίζει τον ελληνορθόδοξο χαρακτήρα της
Επικοινωνία με τον Αρχιεπίσκοπο Συμεών είχε ο πρωθυπουργός μετά τη συμφωνία επί της Ιεράς Μονής της Αγίας Αικατερίνης του Σινά, στην οποία του εξέφρασε μεταξύ άλλων την στήριξη εκ μέρους όλων των Ελλήνων
Επικοινωνία με τον Αρχιεπίσκοπο Συμεών είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης εκφράζοντάς του τη στήριξη εκ μέρους όλων των Ελλήνων στις αποφάσεις της Ιεράς Μονής της Αγίας Αικατερίνης του Σινά μετά τη συμφωνία με την Αίγυπτο.
Ο πρωθυπουργός συνεχάρη τον Αρχιεπίσκοπο και ανέφερε ότι η κοινή στάση του Οικουμενικού Πατριαρχείου, του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας, του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, της Εκκλησίας της Κύπρου και της Εκκλησίας της Ελλάδος στο θέμα της Ιεράς Μονής Σινά είναι ένα ισχυρό και σαφές μήνυμα ενότητας του Οικουμενικού Ελληνισμού, αλλά και της Ορθοδοξίας της καθ’ ημάς Ανατολής, ενώ παράλληλα επιβεβαιώνει τι μπορεί να επιτύχει ο Ελληνισμός όταν ενώνεται και εργάζεται μεθοδικά.
Όπως ανέφερε, η συμφωνία μεταξύ Ιεράς Μονής και Αιγύπτου αποτελεί μια ιστορική τομή που εδραιώνει την νομική θέση της Ιεράς Μονής και διασφαλίζει την ύπαρξή της και τον ελληνορθόδοξο χαρακτήρα της στο διηνεκές.
Σημειώνεται ότι ο πρωθυπουργός και ο Αρχιεπίσκοπος Σινά έκαναν ιδιαίτερη αναφορά στο προσωπικό ενδιαφέρον του προέδρου της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι και στην αγάπη με την οποία ο αιγυπτιακός λαός περιέβαλλε πάντα την Ιερά Μονή Σινά.
Νωρίτερα, σε ανάρτησή του ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, έκανε λόγο για «ιστορική μέρα για τον Ελληνισμό και την Ορθοδοξία», επισημαίνοντας ότι πλέον η Μονή αποκτά «στέρεο νομικό θεμέλιο» εξασφαλίζοντας τον αναλλοίωτο θρησκευτικό χαρακτήρα της Μονής και των εκκλησιαστικών κτημάτων, καθώς επίσης και τη συνέχειά της με την απονομή αδειών παραμονής μακράς χρήσης στους μοναχούς.
Παράλληλα, ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών επισήμανε ότι «η συγκεκριμένη εξέλιξη αποτελεί κι ένα μήνυμα ενότητας της Ορθοδοξίας» και προσθέτει ότι η ελληνική κυβέρνηση «στάθηκε και θα συνεχίσει να στέκεται δίπλα στα Πρεσβυγενή Πατριαρχεία μας και στην Ιερά Μονή της Αγίας Αικατερίνης, με έργα τα οποία σπάνε την αδράνεια αιώνων και όχι με ανέξοδα λόγια».
Αναλυτικά η δήλωση του Γιώργου Γεραπετρίτη
«Σήμερα είναι μια ιστορική ημέρα για τον Ελληνισμό και την Ορθοδοξία. Ο Φάρος της Ορθοδοξίας, η Ιερά Μονή της Αγίας Αικατερίνης του Όρους Σινά, αποκτά ένα στέρεο νομικό θεμέλιο με τη συμφωνία μεταξύ της Μονής και του αιγυπτιακού Δημοσίου. Μετά από 1.500 χρόνια που το νομικό καθεστώς της Μονής παρέμενε αίολο και αρρύθμιστο, η σημερινή συμφωνία εξασφαλίζει στο διηνεκές τον αναλλοίωτο θρησκευτικό χαρακτήρα της Μονής και των εκκλησιαστικών κτημάτων, καθώς επίσης και τη συνέχεια της Μονής με την απονομή αδειών παραμονής μακράς χρήσης στους μοναχούς.
Θα ήθελα ιδιαιτέρως να ευχαριστήσω εκ μέρους του Πρωθυπουργού και της Κυβέρνησης, τον Πρόεδρο της Αιγύπτου, Abdel Fattah el-Sisi, ο οποίος με προσωπική του παρέμβαση κατέστησε δυνατή τη συμφωνία αυτή, όπως επίσης και τον Υπουργό Εξωτερικών της Αιγύπτου, Badr Abdelatty, με τον οποίο μας συνδέει μια βαθιά εκτίμηση και εμπιστοσύνη. Είναι η σημερινή συμφωνία η επιτομή μιας βαθιάς στρατηγικής σχέσης, αλλά και μιας αδελφικής σχέσης μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου, που εκτείνεται σε όλα τα επίπεδα. Είναι όμως η σημερινή μέρα και ένα μήνυμα ενότητας της Ορθοδοξίας.
Tη συμφωνία αγκάλιασαν και στήριξαν το Οικουμενικό Πατριαρχείο, το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας, το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, η Εκκλησία της Κύπρου και η Εκκλησία της Ελλάδας. Σε χαλεπούς καιρούς, με κοσμογονικές αλλαγές, η Ορθόδοξη Πίστη παραμένει ενωμένη και σοβαρή παρακαταθήκη για το μέλλον του Ελληνισμού.
Η Ελληνική Κυβέρνηση στάθηκε και θα συνεχίσει να στέκεται δίπλα στα Πρεσβυγενή Πατριαρχεία μας και στην Ιερά Μονή της Αγίας Αικατερίνης, με έργα τα οποία σπάνε την αδράνεια αιώνων και όχι με ανέξοδα λόγια και έπεα πτερόεντα, διότι η ευθύνη και η σοβαρότητα είναι η σφραγίδα της δικής μας Πολιτείας».
Ο πρωθυπουργός συνεχάρη τον Αρχιεπίσκοπο και ανέφερε ότι η κοινή στάση του Οικουμενικού Πατριαρχείου, του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας, του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, της Εκκλησίας της Κύπρου και της Εκκλησίας της Ελλάδος στο θέμα της Ιεράς Μονής Σινά είναι ένα ισχυρό και σαφές μήνυμα ενότητας του Οικουμενικού Ελληνισμού, αλλά και της Ορθοδοξίας της καθ’ ημάς Ανατολής, ενώ παράλληλα επιβεβαιώνει τι μπορεί να επιτύχει ο Ελληνισμός όταν ενώνεται και εργάζεται μεθοδικά.
Όπως ανέφερε, η συμφωνία μεταξύ Ιεράς Μονής και Αιγύπτου αποτελεί μια ιστορική τομή που εδραιώνει την νομική θέση της Ιεράς Μονής και διασφαλίζει την ύπαρξή της και τον ελληνορθόδοξο χαρακτήρα της στο διηνεκές.
Σημειώνεται ότι ο πρωθυπουργός και ο Αρχιεπίσκοπος Σινά έκαναν ιδιαίτερη αναφορά στο προσωπικό ενδιαφέρον του προέδρου της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι και στην αγάπη με την οποία ο αιγυπτιακός λαός περιέβαλλε πάντα την Ιερά Μονή Σινά.
Νωρίτερα, σε ανάρτησή του ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, έκανε λόγο για «ιστορική μέρα για τον Ελληνισμό και την Ορθοδοξία», επισημαίνοντας ότι πλέον η Μονή αποκτά «στέρεο νομικό θεμέλιο» εξασφαλίζοντας τον αναλλοίωτο θρησκευτικό χαρακτήρα της Μονής και των εκκλησιαστικών κτημάτων, καθώς επίσης και τη συνέχειά της με την απονομή αδειών παραμονής μακράς χρήσης στους μοναχούς.
Παράλληλα, ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών επισήμανε ότι «η συγκεκριμένη εξέλιξη αποτελεί κι ένα μήνυμα ενότητας της Ορθοδοξίας» και προσθέτει ότι η ελληνική κυβέρνηση «στάθηκε και θα συνεχίσει να στέκεται δίπλα στα Πρεσβυγενή Πατριαρχεία μας και στην Ιερά Μονή της Αγίας Αικατερίνης, με έργα τα οποία σπάνε την αδράνεια αιώνων και όχι με ανέξοδα λόγια».
Αναλυτικά η δήλωση του Γιώργου Γεραπετρίτη
«Σήμερα είναι μια ιστορική ημέρα για τον Ελληνισμό και την Ορθοδοξία. Ο Φάρος της Ορθοδοξίας, η Ιερά Μονή της Αγίας Αικατερίνης του Όρους Σινά, αποκτά ένα στέρεο νομικό θεμέλιο με τη συμφωνία μεταξύ της Μονής και του αιγυπτιακού Δημοσίου. Μετά από 1.500 χρόνια που το νομικό καθεστώς της Μονής παρέμενε αίολο και αρρύθμιστο, η σημερινή συμφωνία εξασφαλίζει στο διηνεκές τον αναλλοίωτο θρησκευτικό χαρακτήρα της Μονής και των εκκλησιαστικών κτημάτων, καθώς επίσης και τη συνέχεια της Μονής με την απονομή αδειών παραμονής μακράς χρήσης στους μοναχούς.
Θα ήθελα ιδιαιτέρως να ευχαριστήσω εκ μέρους του Πρωθυπουργού και της Κυβέρνησης, τον Πρόεδρο της Αιγύπτου, Abdel Fattah el-Sisi, ο οποίος με προσωπική του παρέμβαση κατέστησε δυνατή τη συμφωνία αυτή, όπως επίσης και τον Υπουργό Εξωτερικών της Αιγύπτου, Badr Abdelatty, με τον οποίο μας συνδέει μια βαθιά εκτίμηση και εμπιστοσύνη. Είναι η σημερινή συμφωνία η επιτομή μιας βαθιάς στρατηγικής σχέσης, αλλά και μιας αδελφικής σχέσης μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου, που εκτείνεται σε όλα τα επίπεδα. Είναι όμως η σημερινή μέρα και ένα μήνυμα ενότητας της Ορθοδοξίας.
Tη συμφωνία αγκάλιασαν και στήριξαν το Οικουμενικό Πατριαρχείο, το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας, το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, η Εκκλησία της Κύπρου και η Εκκλησία της Ελλάδας. Σε χαλεπούς καιρούς, με κοσμογονικές αλλαγές, η Ορθόδοξη Πίστη παραμένει ενωμένη και σοβαρή παρακαταθήκη για το μέλλον του Ελληνισμού.
Η Ελληνική Κυβέρνηση στάθηκε και θα συνεχίσει να στέκεται δίπλα στα Πρεσβυγενή Πατριαρχεία μας και στην Ιερά Μονή της Αγίας Αικατερίνης, με έργα τα οποία σπάνε την αδράνεια αιώνων και όχι με ανέξοδα λόγια και έπεα πτερόεντα, διότι η ευθύνη και η σοβαρότητα είναι η σφραγίδα της δικής μας Πολιτείας».
Τη συμφωνία χαιρέτισε από την πλευρά του και ο υπουργός Εξωτερικών της Αιγύπτου, Μπαντρ Αμπντελαντί. «Καλωσορίζω την έγκριση της σύμβασης της Μονής της Αγίας Αικατερίνης και επαναβεβαιώνω την περηφάνια της Αιγύπτου γι' αυτήν και την Ιστορία», έγραψε χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του στο Χ.
📌 Δήλωση Υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη, σχετικά με τη συμφωνία επί της Μονής της Αγίας Αικατερίνης του Όρους Σινά (24.10.2026) 🔗 https://t.co/e8g9jc3VrW https://t.co/LKgzgNRU56— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) October 24, 2026
ارحب بموافقة مطران دير سانت كاترين على عقد الدير والأراضي المحيطة به، وأؤكد اعتزاز مصر بالدير ومكانته التاريخية وتراثه الإنساني. I welcome the approval of St. Catherine’s Monastery contract, & reaffirm Egypt’s pride in it & its & historic stature.— Badr Abdelatty (@EgyptForeignMin) October 24, 2026
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