Μητσοτάκης για τη συμφωνία της Μονής Σινά με την Αίγυπτο: Ιστορική τομή που διασφαλίζει τον ελληνορθόδοξο χαρακτήρα της

Επικοινωνία με τον Αρχιεπίσκοπο Συμεών είχε ο πρωθυπουργός μετά τη συμφωνία επί της Ιεράς Μονής της Αγίας Αικατερίνης του Σινά, στην οποία του εξέφρασε μεταξύ άλλων την στήριξη εκ μέρους όλων των Ελλήνων