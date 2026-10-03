Ο μοναχικός εφευρέτης που βαριόταν να αντιγράφει έγγραφα και έφτιαξε τη Xerox
Ο μοναχικός εφευρέτης που βαριόταν να αντιγράφει έγγραφα και έφτιαξε τη Xerox
Ο Τσέστερ Κάρλσον έζησε την απόρριψη πριν αλλάξει τη ζωή μας με την ξηρογραφία
Πόσες εφευρέσεις που άλλαξαν τη ζωή μας είχαν για βασικό κίνητρο τη βαρεμάρα; Το να γλυτώσει, δηλαδή, ένας άνθρωπος από μια βαρετή και κοπιαστική εργασία; Αν μη τι άλλο, ο Τσέστερ Κάρλσον υπήρξε ένας ευφυέστατος άνθρωπος και το απέδειξε με την ξηρογραφία. Το καύσιμο, όμως, που ώθησε το μυαλό του για να επινοήσει την ξηρογραφία, και το φωτοτυπικό μηχάνημα που τον έκανε πλούσιο, ήταν αυτό ακριβώς: Να αποφύγει να αντιγράφει.
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