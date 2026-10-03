Οι περιπέτειες του internet: Ράβε-ξήλωνε τέλος για τις οπτικές ίνες
Οι περιπέτειες του internet: Ράβε-ξήλωνε τέλος για τις οπτικές ίνες
Νομοσχέδιο του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης θα υποχρεώνει την εταιρεία που εγκαθιστά πρώτη την οπτική ίνα σε κάθε πολυκατοικία να την ανοίγει στον ανταγωνισμό
Γκρίνιες, καβγάδες, μέχρι και… απειλές για προσφυγές στη Δικαιοσύνη φέρνει η μετατροπή των κλιμακοστασίων πολυκατοικιών σε εργοτάξια από τις εταιρείες εγκατάστασης οπτικών ινών. Με τους παρόχους να μη συνεργάζονται μεταξύ τους, συχνά τοποθετούνται στους τοίχους, με παράλληλες κάθετες καλωδιώσεις, πλαστικά κανάλια και πολλαπλά κουτιά εξοπλισμού, ανάλογα με τον πάροχο που επιλέγει κάθε ένοικος. Τη λύση έρχεται να δώσει νομοσχέδιο του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, στο πλαίσιο του οποίου προβλέπεται ότι η εταιρεία που εγκαθιστά πρώτη την οπτική ίνα σε κάθε κτίριο θα υποχρεούται να την ανοίγει στον ανταγωνισμό.
Το αμέσως επόμενο διάστημα (ενδεχομένως και την ερχόμενη εβδομάδα), το νομοσχέδιο αναμένεται να είναι έτοιμο προς κατάθεση από τον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρη Παπαστεργίου. Προς το παρόν, στο πλαίσιο εφαρμογής του Gigabit Infrastructure Act, το βασικό ζητούμενο είναι να περιοριστεί η ανάγκη εγκατάστασης διαφορετικής κατακόρυφης καλωδίωσης από κάθε πάροχο. Το θέμα είχε καλυφθεί μερικώς από τις συμφωνίες αμοιβαίας πρόσβασης που είχαν συνάψει ΟΤΕ, Vodafone και Nova, όμως το πρόβλημα γιγαντώθηκε όταν στο παιχνίδι μπήκε και η ΔΕΗ, μαζί με άλλους, ισχυρούς παρόχους όπως η Inalan που εξελίσσει δικά της δίκτυα.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Το αμέσως επόμενο διάστημα (ενδεχομένως και την ερχόμενη εβδομάδα), το νομοσχέδιο αναμένεται να είναι έτοιμο προς κατάθεση από τον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρη Παπαστεργίου. Προς το παρόν, στο πλαίσιο εφαρμογής του Gigabit Infrastructure Act, το βασικό ζητούμενο είναι να περιοριστεί η ανάγκη εγκατάστασης διαφορετικής κατακόρυφης καλωδίωσης από κάθε πάροχο. Το θέμα είχε καλυφθεί μερικώς από τις συμφωνίες αμοιβαίας πρόσβασης που είχαν συνάψει ΟΤΕ, Vodafone και Nova, όμως το πρόβλημα γιγαντώθηκε όταν στο παιχνίδι μπήκε και η ΔΕΗ, μαζί με άλλους, ισχυρούς παρόχους όπως η Inalan που εξελίσσει δικά της δίκτυα.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
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