Οι περιπέτειες του internet: Ράβε-ξήλωνε τέλος για τις οπτικές ίνες

Νομοσχέδιο του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης θα υποχρεώνει την εταιρεία που εγκαθιστά πρώτη την οπτική ίνα σε κάθε πολυκατοικία να την ανοίγει στον ανταγωνισμό