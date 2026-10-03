Πάνος Γερμανός: Από το ρίσκο της Entersoft στο χρυσό deal του 1 δισ. ευρώ

Πώς στήθηκε μέσα σε δύο χρόνια η EntersoftOne - Ο ρόλος του Ανδρέα Αθανασόπουλου, η επιλογή της Hg ανάμεσα σε περισσότερους από δέκα επενδυτές και το επόμενο στοίχημα σε εξαγορές, εξωτερικό και ΑΙ