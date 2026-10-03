Πάνος Γερμανός: Από το ρίσκο της Entersoft στο χρυσό deal του 1 δισ. ευρώ
Πάνος Γερμανός: Από το ρίσκο της Entersoft στο χρυσό deal του 1 δισ. ευρώ
Πώς στήθηκε μέσα σε δύο χρόνια η EntersoftOne - Ο ρόλος του Ανδρέα Αθανασόπουλου, η επιλογή της Hg ανάμεσα σε περισσότερους από δέκα επενδυτές και το επόμενο στοίχημα σε εξαγορές, εξωτερικό και ΑΙ
«Είχα μεγάλη ανησυχία γιατί επιταχύναμε τα πράγματα στην προσπάθεια που κάναμε να εξαγοράσουμε την Entersoft. Φαινόταν ότι οι εταιρείες πρέπει να μεγαλώνουν και να παρακολουθούν τις εξελίξεις που γίνονται σε παγκόσμιο επίπεδο. Είχα ανησυχία γιατί οι συγχωνεύσεις είναι το πιο δύσκολο πράγμα που έχω βιώσει και τα στατιστικά λένε πως σπάνια πετυχαίνουν οι σκοποί των μετόχων για την ένωση. Σήμερα όμως είμαι χαρούμενος γιατί δεν ξέρω αν υπάρχει αντίστοιχο παράδειγμα επιτυχίας μέσα σε δύο χρόνια».
Η παραδοχή του κ. Πάνου Γερμανού ενώπιον των στελεχών της EntersoftOne στην προ ημερών εσωτερική εκδήλωση για την ανακοίνωση του deal με την Hg συμπυκνώνει τη διαδρομή από την αγωνία της ενοποίησης έως τη συμφωνία που αλλάζει κατηγορία την εταιρεία. Σε λιγότερο από δύο χρόνια μετά τη δημιουργία του ενιαίου σχήματος, ένας από τους μεγαλύτερους εξειδικευμένους επενδυτές λογισμικού διεθνώς συμφώνησε να αποκτήσει περίπου το 70% της EntersoftOne αποτιμώντας την λίγο πάνω από 1 δισ. ευρώ. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής θα ανοίξει μία σαφώς πιο απαιτητική φάση ανάπτυξης.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Η παραδοχή του κ. Πάνου Γερμανού ενώπιον των στελεχών της EntersoftOne στην προ ημερών εσωτερική εκδήλωση για την ανακοίνωση του deal με την Hg συμπυκνώνει τη διαδρομή από την αγωνία της ενοποίησης έως τη συμφωνία που αλλάζει κατηγορία την εταιρεία. Σε λιγότερο από δύο χρόνια μετά τη δημιουργία του ενιαίου σχήματος, ένας από τους μεγαλύτερους εξειδικευμένους επενδυτές λογισμικού διεθνώς συμφώνησε να αποκτήσει περίπου το 70% της EntersoftOne αποτιμώντας την λίγο πάνω από 1 δισ. ευρώ. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής θα ανοίξει μία σαφώς πιο απαιτητική φάση ανάπτυξης.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
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