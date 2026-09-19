Αντώνης Ξυλάς: Τα ωραιότερα φιλέτα της Αθήνας, ο James Bond και τα deals εκατομμύριων στο real estate
Αντώνης Ξυλάς: Τα ωραιότερα φιλέτα της Αθήνας, ο James Bond και τα deals εκατομμύριων στο real estate
Ο νεαρός επιχειρηματίας που μετατρέπει τις ευκαιρίες σε κερδοφόρα real estate deals
Ο νεαρός επιχειρηματίας που μετατρέπει τις ευκαιρίες σε κερδοφόρα real estate deals.
Ο 34χρονος Αντώνης για όσους τον γνωρίζουν είναι ένας υπερδραστήριος νεαρός επιχειρηματίας με πολύ καλή διαίσθηση στις αγορές ακινήτων. Έχει το μάτι που λέμε..
Πρόσφατα πούλησε την εταιρεία του The One Acropolis στην οποία εντάσσεται το υπέροχο κτίριο στην οδό Αρδηττού στο Μετς, έναντι 20 εκατ. ευρώ ανεβάζοντας την επενδυτική εικόνα ολόκληρης της περιοχής. Δεν είναι η πρώτη φορά που ο διορατικός νέος δημιουργεί υπεραξίες αφού πριν λίγα χρόνια είχε αγοράσει ένα πολυώροφο ξενοδοχείο με απεριόριστη θέα μπροστά από το πάρκο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος το οποίο κατάφερε να πουλήσει σε μόλις έναν μήνα διπλασιάζοντας την αξία αγοράς του.
Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
Ο 34χρονος Αντώνης για όσους τον γνωρίζουν είναι ένας υπερδραστήριος νεαρός επιχειρηματίας με πολύ καλή διαίσθηση στις αγορές ακινήτων. Έχει το μάτι που λέμε..
Πρόσφατα πούλησε την εταιρεία του The One Acropolis στην οποία εντάσσεται το υπέροχο κτίριο στην οδό Αρδηττού στο Μετς, έναντι 20 εκατ. ευρώ ανεβάζοντας την επενδυτική εικόνα ολόκληρης της περιοχής. Δεν είναι η πρώτη φορά που ο διορατικός νέος δημιουργεί υπεραξίες αφού πριν λίγα χρόνια είχε αγοράσει ένα πολυώροφο ξενοδοχείο με απεριόριστη θέα μπροστά από το πάρκο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος το οποίο κατάφερε να πουλήσει σε μόλις έναν μήνα διπλασιάζοντας την αξία αγοράς του.
Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
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