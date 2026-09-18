Χρηματιστήριο: Η «ακτινογραφία» του mega rebalancing – Γιατί είναι ιστορική η σημερινή συνεδρίαση

Η Αθήνα περνά στην εποχή των ανεπτυγμένων αγορών με την αναδιάρθρωση των FTSE Russell και Stoxx - Τράπεζες και blue chips στο επίκεντρο των διεθνών funds - Οι προβλέψεις για νέο ρεκόρ τζίρου και η πρόσβαση σε μια πολύ μεγαλύτερη «δεξαμενή» επενδυτών