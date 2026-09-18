Χρηματιστήριο: Η «ακτινογραφία» του mega rebalancing – Γιατί είναι ιστορική η σημερινή συνεδρίαση
Χρηματιστήριο: Η «ακτινογραφία» του mega rebalancing – Γιατί είναι ιστορική η σημερινή συνεδρίαση
Η Αθήνα περνά στην εποχή των ανεπτυγμένων αγορών με την αναδιάρθρωση των FTSE Russell και Stoxx - Τράπεζες και blue chips στο επίκεντρο των διεθνών funds - Οι προβλέψεις για νέο ρεκόρ τζίρου και η πρόσβαση σε μια πολύ μεγαλύτερη «δεξαμενή» επενδυτών
Η μεγάλη μέρα για το Χρηματιστήριο Αθηνών ήρθε. Στο κλείσιμο της σημερινής συνεδρίασης, θα πραγματοποιηθεί το rebalancing των διεθνών δεικτών FTSE Russell και Stoxx, που θα οδηγήσει την ελληνική αγορά στην επίσημη επιστροφή της στην κατηγορία των ανεπτυγμένων αγορών από τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου.
Πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες συνεδριάσεις των τελευταίων ετών για το Χ.Α., καθώς τα παθητικά επενδυτικά κεφάλαια (passive funds) που ακολουθούν τους διεθνείς δείκτες θα πρέπει να αναπροσαρμόσουν τις θέσεις τους, δημιουργώντας αυξημένες εντολές αγοράς και πώλησης σε ελληνικές μετοχές και πυροδοτώντας το μεγαλύτερο κύμα αναδιάρθρωσης χαρτοφυλακίων στην ιστορία της εγχώριας κεφαλαιαγοράς.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες συνεδριάσεις των τελευταίων ετών για το Χ.Α., καθώς τα παθητικά επενδυτικά κεφάλαια (passive funds) που ακολουθούν τους διεθνείς δείκτες θα πρέπει να αναπροσαρμόσουν τις θέσεις τους, δημιουργώντας αυξημένες εντολές αγοράς και πώλησης σε ελληνικές μετοχές και πυροδοτώντας το μεγαλύτερο κύμα αναδιάρθρωσης χαρτοφυλακίων στην ιστορία της εγχώριας κεφαλαιαγοράς.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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