Κατερίνα Τοπούζογλου (SMIRDEX): Από την Ξάνθη κατέκτησε τον πλανήτη με εξαγωγές σε 84 χώρες

Η κορυφαία εταιρεία κατασκευής λειαντικών προϊόντων, εκ των οποίων το 85% πάει σε εξαγωγές, Ξεκίνησε από την ακριτική Ξάνθη, όπου μέχρι και σήμερα εξακολουθεί να χτυπά η παραγωγική καρδιά της