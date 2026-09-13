Κατερίνα Τοπούζογλου (SMIRDEX): Από την Ξάνθη κατέκτησε τον πλανήτη με εξαγωγές σε 84 χώρες
Κατερίνα Τοπούζογλου (SMIRDEX): Από την Ξάνθη κατέκτησε τον πλανήτη με εξαγωγές σε 84 χώρες
Η κορυφαία εταιρεία κατασκευής λειαντικών προϊόντων, εκ των οποίων το 85% πάει σε εξαγωγές, Ξεκίνησε από την ακριτική Ξάνθη, όπου μέχρι και σήμερα εξακολουθεί να χτυπά η παραγωγική καρδιά της
Ξεκίνησε από την ακριτική Ξάνθη, όπου μέχρι και σήμερα εξακολουθεί να χτυπά η παραγωγική καρδιά της. Στην πορεία, με την ποιοτική υπεροχή των προϊόντων της κατέκτησε όχι μόνο την ελληνική αγορά, αλλά και όλο τον κόσμο.
Ο λόγος για τη Smirdex, που πλέον έχει παρουσία σε περίπου 84 χώρες και στις πέντε ηπείρους, όπου κατευθύνεται το 85% της παραγωγής της. Η εταιρεία, συμφερόντων της οικογένειας Τοπούζογλου, ανήκει σε μια ιδιαίτερα ολιγομελή κατηγορία. Εκείνων των εταιρειών που παρά τις κάθε είδους αναταράξεις κατάφεραν όχι απλώς να επιβιώσουν και να σταθούν όρθιες, αλλά και να κινούνται διαρκώς σε αναπτυξιακή τροχιά – και μάλιστα χωρίς τραπεζικό δανεισμό.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Ο λόγος για τη Smirdex, που πλέον έχει παρουσία σε περίπου 84 χώρες και στις πέντε ηπείρους, όπου κατευθύνεται το 85% της παραγωγής της. Η εταιρεία, συμφερόντων της οικογένειας Τοπούζογλου, ανήκει σε μια ιδιαίτερα ολιγομελή κατηγορία. Εκείνων των εταιρειών που παρά τις κάθε είδους αναταράξεις κατάφεραν όχι απλώς να επιβιώσουν και να σταθούν όρθιες, αλλά και να κινούνται διαρκώς σε αναπτυξιακή τροχιά – και μάλιστα χωρίς τραπεζικό δανεισμό.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
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