Γιατί όλοι είμαστε με το Κογιότ στο διάσημο καρτούν;

Επί 77 χρόνια χειροκροτούμε το λάθος ζώο: ο Road Runner είχε την ταχύτητα, αλλά το Κογιότ είχε μυαλό, φαντασία και έναν Θεό εναντίον του