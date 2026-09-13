Γιατί όλοι είμαστε με το Κογιότ στο διάσημο καρτούν;
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Γιατί όλοι είμαστε με το Κογιότ στο διάσημο καρτούν;

Επί 77 χρόνια χειροκροτούμε το λάθος ζώο: ο Road Runner είχε την ταχύτητα, αλλά το Κογιότ είχε μυαλό, φαντασία και έναν Θεό εναντίον του

Γιατί όλοι είμαστε με το Κογιότ στο διάσημο καρτούν;
Αν ο Αλμπέρ Καμύ είχε προλάβει να ασχοληθεί λίγο περισσότερο με τα Looney Tunes, πιθανότατα θα είχε αναγνωρίσει στον Wile E. Coyote έναν μακρινό συγγενή του δικού του Σίσυφου. Ο ένας σπρώχνει αιώνια έναν βράχο γνωρίζοντας ότι θα ξανακυλήσει, ο άλλος στήνει καταπέλτες, πυραύλους και γιγαντιαίους μαγνήτες γνωρίζοντας -ή τουλάχιστον θα έπρεπε να γνωρίζει έπειτα από τόσες απόπειρες- ότι στο τέλος κάτι θα πέσει στο κεφάλι του. Μόνο που ο Σίσυφος του Καμύ είχε τουλάχιστον την παρηγοριά της φιλοσοφίας. Το Κογιότ είχε έναν κατάλογο της ACME και τον δημιουργό του Chuck Jones απέναντί του.

Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης