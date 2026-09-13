Γιατί όλοι είμαστε με το Κογιότ στο διάσημο καρτούν;
Γιατί όλοι είμαστε με το Κογιότ στο διάσημο καρτούν;
Επί 77 χρόνια χειροκροτούμε το λάθος ζώο: ο Road Runner είχε την ταχύτητα, αλλά το Κογιότ είχε μυαλό, φαντασία και έναν Θεό εναντίον του
Αν ο Αλμπέρ Καμύ είχε προλάβει να ασχοληθεί λίγο περισσότερο με τα Looney Tunes, πιθανότατα θα είχε αναγνωρίσει στον Wile E. Coyote έναν μακρινό συγγενή του δικού του Σίσυφου. Ο ένας σπρώχνει αιώνια έναν βράχο γνωρίζοντας ότι θα ξανακυλήσει, ο άλλος στήνει καταπέλτες, πυραύλους και γιγαντιαίους μαγνήτες γνωρίζοντας -ή τουλάχιστον θα έπρεπε να γνωρίζει έπειτα από τόσες απόπειρες- ότι στο τέλος κάτι θα πέσει στο κεφάλι του. Μόνο που ο Σίσυφος του Καμύ είχε τουλάχιστον την παρηγοριά της φιλοσοφίας. Το Κογιότ είχε έναν κατάλογο της ACME και τον δημιουργό του Chuck Jones απέναντί του.
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